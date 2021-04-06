"Страна" узнала имя мужчины, которого задержали за организацию съемки голых девушек в Дубае. Развратные кадры возмутили местную общественность, и в тот же день моделей задержала полиция. За эту фотосессию им светит полгода тюрьмы.

По информации источников "Страны", задержанный за съемку обнаженных украинок в Дубае - киевлянин Виталий Гречин. Он же, по нашим данным, и был организатором самой поездки и скандальной фотосессии.

"Страна" собрала все, что известно о Виталии Гречине, который устроил секс-скандал с голыми девушками из Украины в мусульманском Дубае.

Служил в американской армии, устраивал оргии и был советником Барака Обамы

Виталий Гречин родом из Киева, но часть жизни провел в Америке. В кругах украинского бомонда Гречин известен своей страстью к большому количеству женщин, которые окружают его как на снимках в соцсетях, так и в реальной жизни. Но к этому мы еще вернемся.

А пока - несколько штрихов из биографии Гречина.

За свою карьеру Гречин успел сменить множество видов деятельности: от инвестиций до продюсерства эротического контента.

В 2010 году фотография Гречина была размещена на обложке журнала "Exclusive Style". В архиве публикаций сохранилось его интервью, в котором он многое рассказал о себе.

Так, родился Гречин в Киеве в 1980 году, однако в десять лет с родителями переехал в США. Там он получил два высших образования (по финансам и кадровой психологии), работал в казначействе "Форда" и даже служил в американской армии. Потом вернулся в Украину, где дослуживал при Американском посольстве в Киеве.

Из интервью Гречина следует, что он открыл в Киеве персональную галерею австралийского фотохудожника Питера Лика. Однако он отмечал, что живопись - лишь его хобби.

На вопрос о своей профессии Гречин ответил, что работает в инвестиционной компании "ЛайтХауз" и "представляет частный западный капитал, индивидуальных инвесторов с высоким состоянием". В частности, Гречин рассказал, что вкладывал деньги западных инвесторов в швейную фабрику "Юность", которая шила школьную форму еще при СССР.

Скриншот из интервью Гречина, "Страна"

Также Гречин утверждал, что сотрудничает с американским посольством в проекте по строительству дипломатического городка для американцев в Украине. Однако спустя 11 лет после этого интервью никакой дипломатический городок так и не появился.

В этом же интервью Гречин заявил, что знаком с Бараком Обамой, президентом США, и даже финансировал его предвыборную кампанию в США.

Виталий Гречин с Бараком Обамой

Также Гречин знаком с Хиллари Клинтон.

Виталий Гречин с Хиллари Клинтон

А еще в коллекции фото Гречина с американскими знаменитостями есть несколько снимков с голливудским актером Джорджем Клуни.

Виталий Гречин с Джорджем Клуни

Также Гречин сообщал, что открывал магазины для братьев Кличко и их партнеров в Киеве в 2002-2003 году и дружит с ними, а Виталия Кличко поддерживал на выборах мэра. Однако совместных фото Гречина с Кличко в сети нет.

Зато "Страна" обнаружила в YouTube видео с провокационным названием и не менее провокационным содержанием "ГРЕЧИН ПАТИ В ТРАХОБРАТЕ" (видимо, имеется в виду гора Драгобрат), снятое в 2011 года. Подпись: "Вспомнить есть что, но детям рассказать нечего".

На видео показаны кадры, на которых Гречин отдыхает в компании множества женщин. Ближе к середине видео в кадре появляются девушки в нижнем белье, потом без него, которые ласкают Гречина и друг друга. Происходящее в кадре граничит с оргией. Так Гречин отмечал свой день рождения.

Стоп-кадр из видео, "Страна"

Стоп-кадр из видео, "Страна"

Также "Страна" нашла в YouTube видео-интервью Гречина проекту "Шикарные Истории" от 2013 года, где он представлен как финансист, галлерист и советник Демократической партии США.

В 2019 году карьерный путь Виталия Гречина снова изменился. Теперь в публичном пространстве его уже представляли финансовым советником бывшего президента США Барака Обамы и основателем нетворкинг-платформы для блогеров "Megalikes".

Имя Виталия Гречина уже упоминалось в СМИ в связи со скандальным видео с участием покерного игрока Дэна Кейтса. В 2019 году в сеть попали кадры вечеринки в стиле Playboy, где за покерным столом собрались Дэн Кейтс и полуголые девушки в масках.

В титрах указано, что съемками видео занимался россиянин Александр Тихомиров, а продюсером ролика стал Виталий Гречин.

Кейтс также выставил вот такое фото в своём Инстаграм, написав, что занимается рутинной медитацией в Каннах.

Подобное фото есть и у самого Гречина, что косвенно подтверждает его участие в съемках.

"Гречин женат на всех сразу"

Источники "Страны" сообщают, что у Виталия Гречина - американский паспорт, однако живет он в Киеве.

Чем он зарабатывает в данный момент, доподлинно неизвестно. По одной версии, он занимается кредитованием, по другой - недвижимостью.

Также ходят слухи, что он организовывает вечеринки для украинских депутатов. На этих вечеринках традиционно присутствуют девушки из "эскорт-свиты" Гречина.

Главная отличительная черта Гречина - манера окружать себя большим количеством девушек модельной внешности. Эту свою слабость Гречин не скрывает, а даже наоборот, всячески демонстрирует в соцсетях.

Так, "Страна" нашла на Фейсбук-странице Гречина множество откровенных фото, где он позирует вместе с полуобнаженными и даже совершенно голыми девушками.

У Гречина есть фото с десятками женщин в разных локациях: на яхте, на рыбалке, на пляже. Много снимков из отдыха за границей.

Компанию девушек, которые часто появляются на фото, наши источники, лично знакомые с Гречиным, называют "его личным гаремом".

"У Гречина квартира в центре Киева, и с ним постоянно живет больше 10 девушек. У него свой личный гарем. По сути, это пул содержанок. Он "женат" на всех сразу", - рассказывает "Стране" источник, знакомый с Гречиным.

Есть снимки и гораздо более откровенные.

Так, "Страна" нашла кадр, где Гречин играет на фортепиано в окружении десятков полностью обнаженных женщин. Судя по антуражу, это фото сделано в той же гостинице в Дубае, где и скандальный снимок, из-за которого задержали Гречина.

Фото Гречина в окружении обнаженных девушек в Дубае

Публично Гречин всячески демонстрирует атрибуты "дорогой жизни": яхты и солидные автомобили.

"Никто толком никто не знает, чем конкретно Гречин занимается. Известно, что у него было было свое дело в США. Говорят, что он занимается недвижимостью. Публично Гречин ведет лакшери-жизнь. Он собирает тусовки из простых сельских девчонок, не моделей, которые готовы на все ради заграничной поездки. Он свое "стадо" девочек регулярно "выгуливает", и не скрывает этого. Только вот последняя поездка в Дубай с обнаженной фотосессией закончилась для него и его подруг плохо", - отмечает источник "Страны".

В Фейсбуке девушки и правда благодарят его за организованные для них зарубежные поездки.

"Как-то мы компанией ужинали в ресторане, а за соседним столом сидел Гречин со своими девочками. Вдруг он к нам подсел и стал показывать календарь с обнаженными женскими телами. За столом были солидные люди, а Гречин листал перед нами этот календарь с голыми женщинами. Обнаженные девушки - его слабость", - отмечает еще один из знакомых Гречина.

"Страна" нашла в соцсетях фотографа, который предположительно и делал снимки обнаженных девушек для того самого календаря.

Судя по профилю в Фейсбуке, Гречин тесно сотрудничает с арт-фотографом Сергеем Лениным. Сам Ленин размещал на своей Фейсбук-странице объявление о кастинге моделей для этой съемки.

У самого Виталия Гречина также есть портретное фото, сделанное Лениным.

Виталий Гречин, фото: Сергей Ленин

Главная фишка Сергея Ленина - фото в стиле Art Nude 18+. Фотограф часто снимает обнаженные натуры. Однако снимал ли он те самые скандальные снимки голых девушек в Дубае - непонятно. Пока подтверждений этому нет.

"Страна" обратилась за комментариями как к Виталию Гречину, которого, по нашей информации, задержали в Дубае за организацию ню-фотосьемки, так и к фотографу Сергею Ленину. Однако на момент публикации ответа не получила.