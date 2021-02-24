Украинские депутаты хотят радикально упростить уголовное производство, убрав требование о розыске подозреваемых и обвиняемых через Интерпол. В результате резко вырастет количество заочных приговоров. Под дубину "заочного правосудия" попадут множество людей, живущих на неконтролируемых территориях Донбасса и в Крыму, а также в других странах.

О новом законопроекте уже сообщала "Страна". Его 17 февраля в первом чтении поддержали 299 народных депутатов.

"Страна" изучила скандальный законопроект, опубликованный на сайте Верховной Рады. И обнаружила, что его авторы прямо говорят, что хотят избежать обращений в Интерпол. И это является очень важной новацией.

Почему - разбиралась "Страна".

Интерпол "политических" не ищет

В пояснительной записке к законопроекту авторы откровенно сообщают, что Интерпол отказывается объявлять подозреваемых в международный розыск, мотивируя свои решения, в основном, "наличием признаков политического преследования":

Источник: rada.gov.ua

При обсуждении законопроекта депутат от партии "Голос" Александра Устинова открыто заявляла, что цель проекта – "людей, которые находятся в России и на неподконтрольных территориях, которые все-таки де-юре принадлежат Украине, объявить в розыск и заочно осудить".

"Для того чтобы сейчас заочно осудить человека – всех тех, кто сейчас находятся в России, на оккупированных территориях, сбежавших "беркутовцев", надо человека объявить в межгосударственный или международный розыск" – заявила депутат.

Сейчас Интерпол нередко отказывается публиковать "красные карточки" о розыске подозреваемых. В результате украинские суды не удовлетворяют ходатайства о заочном следствии или судебном процессе, ссылаясь на недоказанность объявления в международный розыск.

Кого из украинцев искали через Интерпол

"Красная карточка" Интерпола – это помеченное красным цветом объявление на сайте международной полицейской организации о розыске лица, которого одна из стран-участниц организации обвиняет в преступлении.

Сейчас на сайте Интерпола размещены "красные карточки" на 58 граждан Украины. Сама Украина объявила в международный розыск с размещением "красной карточки" 13 человек:

Источник: interpol.int

Для размещения "красной карточки" на сайте Интерпола существуют ряд ограничений:

- преступление, за которое разыскивается лицо, является преступлением в большинстве стран мира;

- наказание за преступление – не менее 2 лет лишения свободы.

Публикация "красных карточек" не является автоматической. Интерпол может отказаться размещать объявление на розыск, если сочтет, что преследование ведется по политическим мотивам.

К примеру, Интерпол в свое время отказывал РФ в размещении "красной карточки" о розыске украинского олигарха Игоря Коломойского. А Украина получала отказ в розыске командира подразделения сепаратистов "Спарта" на неподконтрольных территориях Донбасса Арсена Павлова ("Моторолы").

Александр Захарченко и Арсен Павлов "Моторола" (справа)

Но есть и другие примеры. Так, 25 июля 2014 года Интерпол опубликовал информацию о международном розыске лидера партии "Правый сектор" Дмитрия Яроша. Его розыск запросила Россия по подозрению в подстрекательстве к терроризму и экстремизму. Хотя официальный Киев тогда заявлял, что не усматривал состава преступления в действиях лидера националистической организации.

Но даже размещенные карточки Интерпол может удалить после дополнительного изучения вопроса. К примеру, из-за политических мотивов преследования с сайта Интерпола были удалены розыскные карточки Михаила Ежеля (экс-министра обороны времен Януковича), Раисы Богатыревой (экс-министра здравоохранения), самого Виктора Януковича, экс-премьер-министра Николая Азарова, крупных бизнесменов Александра Онищенко, Мухтара Аблязова и многих других.

"Красная карточка" снимается, если достигнута цель ее размещения – установлено местонахождение лица, проведено задержание или экстрадиция. По этим причинам были сняты с розыска министр финансов времен Януковича Юрий Колобов, бизнесмен Николай Гута и банкир Борис Тимонькин.

Но даже "сработка" красной карточки не означает, что попавший в руки правосудия подозреваемый будет выдан стране, объявившей его в розыск. Например, в свое время Италия отказала в экстрадиции в Украину одесского экс-депутата Игоря Маркова, а Испания запретила выдачу экс-министра финансов Юрия Колобова.

Как хотят искать по-новому

Международный механизм розыска через Интерпол оказался не по зубам украинским правоохранителям, и они теперь пытаются его сломать.

Сейчас механизм уголовного процесса предусматривает, что подозреваемого или обвиняемого, в случае неприбытия без уважительной причины более двух раз, правоохранители должны объявить в межгосударственный и/или международный розыск. Это обязательное условие для того, чтобы проводить заочное следствие и выносить заочный приговор.

В поданном законопроекте авторы хотят вообще убрать упоминания о межгосударственном и международном розыске. В результате должен остаться лишь внутриукраинский розыск, и его объявления будет достаточно для ведения заочного процесса.

Такой упрощенный механизм с большой вероятностью приведет к злоупотреблениям и коррупции. Даже Главное научно-экспертное управление Верховной Рады в своем заключении указало, что предложенный подход позволит в любом "нужном" уголовном производстве провести заочное расследование или судебный процесс без участия и даже без ведома подозреваемого, обвиняемого.

Согласно законопроекту, объявить в розыск правоохранители теперь смогут, если неизвестно местонахождение подозреваемого, или если он уклоняется от явки по повестке, и "есть основания полагать", что он находится в другой стране или на "временно оккупированных территориях Украины".

Формулировка "есть основания полагать", по заключению научно-экспертного управления Рады, является оценочным понятием, которое дает слишком широкие возможности для произвольного толкования.

Согласно проекту, после объявления о розыске суд при отсутствии фигуранта сможет избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Постановление об аресте при этом будет бессрочным, и залог предусмотрен не будет. Дальше можно будет провести заочный судебный процесс и вынести заочный приговор, тоже в отсутствие обвиняемого.

После этого страны, с которыми Украина подписала договор о выдаче уголовных преступников, не смогут отказать в их экстрадиции, если будет принято и вступит в силу решение суда по уголовной статье, даже заочное.

Все это касается и уголовных производств, которые уже были начаты, но "зависли" из-за отсутствия фигурантов. Теперь правоохранители, наконец, смогут их "заочно посадить", а потом требовать их экстрадиции из страны пребывания.

Понятно, что более вероятный вариант – правоохранители будут чаще "договариваться" с беглыми "клиентами". Благодаря новому закону и угрожая заочным приговором, они получат аргументы для шантажа всех подозреваемых и обвиняемых, которые сейчас недосягаемы для украинского правосудия.

Не исключено, что после смены власти новый закон будет применен и к представителям власти нынешней. Многие из них, особенно участники коррупционных схем, наверняка будут пытаться скрыться за границей. Благодаря новому законопроекту, их можно будет "достать" даже без Интерпола.

Проект подал депутат от "прокурорских"

Законопроект об отмене розыска через Интерпол подал нардеп из Днепра 47-летний Владлен Неклюдов. Он был включен в список партии Зеленского "Слуга народа" под проходным 36 номером.

Источник: rada.gov.ua

До того, как стать депутатом, автор законопроекта с 1998 года работал в прокуратуре Кривого Рога. Затем он перешел в прокуратуру Днепропетровской области, где занимался надзором над органами по борьбе с организованной преступностью.

Сейчас Владлен Неклюдов возглавляет подкомитет по вопросам деятельности органов прокуратуры комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

То есть, автор проекта – плоть от плоти правоохранительной системы. И руководствуясь корпоративными интересами, он, видимо, хочет упростить работу своим коллегам.

Как сообщала "Страна", до избрания депутатом Владлен Неклюдов был известен тем, что исполнял музыкальные композиции на корпоративах, вечерах и для друзей. Он пел даже для экс-генпрокурора времен Януковича Виктора Пшонки.

У экс-прокурора есть свой YouTube-канал, который, как отмечено в описании, "создан для тех, кто любит музыку и авторство и всё, что с ней связано". На нем выкладываются видео с творчеством Неклюдова: cover version и его авторские песни.

Скрин: YouTube/ Владлен Неклюдов

Ранее "Страна" писала о том, что суд отказал в заочном аресте Виктора Януковича.

Также мы сообщали, что московский суд заочно арестовал нацгвардейца Маркива.