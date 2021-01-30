Государственное бюро расследований (ГБР) вручило Андрею Ваврышу подозрение по делу саботажа строительства ЖК "Альта-Град" в Борисполе. Это скандальный недострой, который начали возводить еще в 2006 году и до сих пор не сдали в эксплуатацию. Ваврыш – совладелец фирмы Saga Development, в которой партнером является Андрей Богдан, экс-глава Офиса президента Зеленского.

В июне прошлого года ГБР уже провело обыски в офисах Вавриша и Богдана по долгострою в Борисполе. Теперь же расследование вышло на новый уровень и может дойти до суда.



Сам Ваврыш считает, что дело против него – политический заказ.



Источники "Страны" раскрыли изданию фабулу уголовного дела против Ваврыша по версии следствия.



В чем подозревают Ваврыша и какова судьба многострадального недостроя в Борисполе, разбиралась "Страна".



Профессор Мориарти девелопмента



Подозрение Ваврыш получил 26 января 2021 года. А история, с которой все началось, тянется уже 15 лет.



Сам Андрей Ваврыш описывает ее так.

Застройщика хотят привлечь к ответственности из-за строительства жилого комплекса Альта-Град" в Борисполе, которое длится с 2006 года. Строительство остановилось в 2008-м. Давший кредит под строительство "Сведбанк" ушел с рынка, долг переходил от одного владельца к другому. В 2016 году долг выкупили новые инвесторы, и строительство ЖК возобновилось. Впрочем, оно не закончено до сих пор.



"Все было так до сегодняшнего утра, когда следователи ГБР вручили мне подозрение, предоставив статус подозреваемого. Обсуждая это со следователем ГБР, я понимал, что они осознают всю нелепость ситуации. Но не могут ничего сделать, кивая на соответствующую команду сверху", - пишет Вавриш, намекая, что дело против него инициировали власти по политическому заказу.



Ваврыш комментирует ситуацию в ироническом ключе, называя себя "профессором Мориарти девелопмента". А уголовное дело против себя – "гениальным преступлением длиной в 15 лет".

Ваврыш написал об этом эмоциональный пост, где откровенно "стебет" подозрение от ГБР.



"План" пережил 4 президентов, сейчас пятый!

"План" пережил 5 глав НБУ, сейчас шестой!

"План" пережил 6 кредиторов (ТАС Инвест, Swedbank, Омега банк, ФК Ипотека Кредит, КУА Скай капитал, ФК Локо) торгующих долгом (правом требования по кредиту).

Все три банка ликвидированы.

Никаких выплат из бюджета вкладчикам не было.

Кредит погашен взысканием залогов и выкупом заемщиком прав требования по кредиту.

По разнице в стоимости составлены отчеты и оплачены налоги.

Никаких убытков бюджету и госфинансам!

"Преступник" хитер - он спрятал потерпевшего, жертву. Прийдется через розыск искать заявителя!

Он продумал и предусмотрел мировой финансовый кризис 2008 года.

Продумал и предусмотрел военный конфликт и финансовый кризис 2014 года.

Продумал и предусмотрел принятие в 2012 году законов О Фонде гарантирования вкладов и криминализации действий, которые до этого не были преступлениями!

Злой гений еще и извращенец, он совершает все свои действия под пристальным наблюдением судебной системы — более 10 судебных процессов, сотни заседаний в судах!

Но!!!"Преступник" оказался сентиментален.

И взял обязательства достроить за счет собственных средств и вернуть в этом году долгожданное жилье 22 семьям покупателей 2008 года.

А еще взялся достроить недострой.

Сработало известное правило: преступники всегда возвращаются на место преступления..., И достраивают недостроенное!

Ох и сюжет!?

Признаюсь!

Да я - чертов гений!

Сегодня ГБР признало мои таланты!

Вручило подозрение, как организатору схемы!", - написал Ваврыш.

По его словам, в 2006 году ООО "Системабуд", в котором Ваврыш был миноритарным владельцем 1/3 доли, купило ЦМК "Бориспольская ворсовая фабрика" и получило разрешение на строительство, под которое взяло кредит. Ваврыш оформил личное поручительство.



Параллельно Вавриш с партнерами размещали рекламу про строительство ЖК "Альта-Град" в Борисполе, а люди вкладывались в будущее жилье. По задумке девелоперов, в ЖК должно было появиться два 16-этажных дома на 825 квартир и офисно-торговый центр с супермаркетом, галереей магазинов, рестораном, кафе, SPA-центром.



Но спустя два года строительство было заморожено, а вложенные в жилье деньги людям так и не вернули.



По версии Ваврыша, реализацию проекта остановил финансовый кризис 2008 года. И до сегодняшнего дня Ваврыш, по его собственным словам, не бросал проект – его компания охраняла ЖК от разворовывания.



Вот как комментирует ситуацию Ваврыш:

"В 2016 году, после извещения об очередном новом владельце долга, поступило предложение: "Мы понимаем, что достроить можете только вы - видим, что вы бережно храните объект. Сделайте предложение, выкупите долг и залоги". Я нашел инвесторов, которые выкупили права продавца, подтвержденные решениями судов вплоть до кассации. Мы начали достраивать объект. Нашли 22 инвестора 2008 года, взяли на себя обязательства, приступили к строительным работам.

Все банки к тому моменту были ликвидированы, все долги погашены. Более того, мы урегулировали все вопросы, связанные со сложной процедурой смены должников.

Все эти процессы сопровождались большим количеством судебных разбирательств, поскольку это — хозяйственно-правовые отношения. Отношение между субъектами, которые происходят в рамках действующего Гражданского кодекса.

Ни одна из сторон сделки ни при каких обстоятельствах не заявляла о том, что ее права нарушены.

Все было так до сегодняшнего утра, когда следователи ДБР вручили мне подозрение, предоставив статус подозреваемого.

Они заявляют, что моя 15-летняя борьба за завершение проекта, мое желание достроить объект, избежать процедуры банкротства проекта, мое желание, чтобы люди получили свои квартиры, несмотря ни на что, двигаться вперед, оказывается, уголовное преступление", - возмущен Ваврыш.



Однако есть и другая, теневая сторона этой ситуации, о которой "Стране" рассказал источник в правоохранительных органах, знакомый с фабулой дела Ваврыша.



Исходя из имеющихся у следствия данных, афера с ЖК "Альта-Град" была запланирована как схема по завладению деньгами, в результате которой Вавриш с компаньонами присвоили себе более 900 млн грн и фактически довели банк до банкротства. В чем, собственно, его сейчас и обвиняет ГБР.



"Выкупил у себя свой же долг и обанкротил банк". Фабула дела против Ваврыша

В 2006-2008 годах группа компаний и физических лиц взяли кредиты в "Сведбанке" (в последующем - "Омега банк"), которые должны были пойти на строительство жилого комплекса в Борисполе. Это были компании ООО "Монолитжилбуд" и ООО "Системабуд", а физлица – Татьяна Ваврыш (жена Андрея Ваврыша), Людмила Ивасюк и Ольга Клецко (бизнес-партнеры Ваврыша) и Александр Калиновский (бывший бизнес-партнер Ваврыша).

В 2006 году между "Сведбанком" и ООО "Системабуд" был заключен договор, по которому компания Ваврыша получила 238 млн грн. С учетом задолженности по выплате процентов общая задолженность "Системамуд" перед "Сведбанком" составляла уже более 567 млн грн.

В 2008 году с тем же банком заключила договор на кредит другая компания, связанная с Ваврышем – "Монолитжилбуд". Она получила более 10 млн грн, со временем долг увеличился за счет процентов к более чем 13 млн грн.

Татьяна Ваврыш, супруга Андрея Ваврыша, в 2008 году получила кредит на сумму 43 млн грн, общий долг с учетом задолженности по выплате процентов составлял уже более 104 млн грн.

Людмила Ивасюк, бизнес-партнер Ваврыша получила от "Сведбанка" 52 млн грн (долг по процентам возрос до 126 млн грн). Александр Калиновский также взял кредит на 52 млн грн (общий размер задолженности составляет более 135 млн грн).

По трем из этих кредитов (займу жены, Калиновского и компании "Системабуд") сам Ваврыш стал поручителем – то есть обязался полностью погасить задолженность перед банком.

"Заключение договоров ипотек и договоров поручительства подтверждают связанность Ваврыша с указанными людьми и создание сети юридических лиц, контролируемых фактически одним человеком – Ваврышем. Более того, исходя из размера полученных заемщиками средств, общий размер их задолженности составляет более 900 млн грн", – комментирует источник "Страны" в правоохранительных органах.

Погасить задолженность планировалось за счет постройки и дальнейшей сдачи в эксплуатацию того самого ЖК в Борисполе, который по сей день не достроен.

При этом банку в ипотеку и под залог предоставлялись земельные участки, которое на бумаге стоили миллионы гривен, но на самом деле – в десятки раз меньше. Все ради получения кредитов в максимально возможном размере.

"В момент заключения кредитных договоров Ваврыш и его сообщники понимали, что не смогут погасить задолженность перед банком, а ипотечного имущества недостаточно даже для того, чтобы удовлетворить незначительную часть требований банка", – утверждает наш собеседник.

Более того, залоговое имущество активно выводилось из-под контроля банка. Объекты недвижимости просто перерегистрировали, делили, присваивали им другие адреса или перепродавали третьим лицам.

Так, к примеру, "Монолитжилбуд" как заемщик предоставил в залог банку объект недвижимости, который в дальнейшем был выведен на связанное ООО "Системабуд". Как объясняет источник "Страны", целью было лишить банк возможности забрать это имущество в счет уплаты долга.

Фактически, утверждает собеседник "Страны", Ваврыш с сообщниками реализовал план по завладению средствами "Сведбанка". По его мнению, этого не могло произойти без сговора с руководством банка и высшим руководством страны.

В 2013 году акции "Сведбанка" были выкуплены Николаем Лагуном (еще один товарищ Ваврыша), после чего банк получил новое название – "Омега Банк".

"В период лояльности Банковой к Ваврышу все договоры о поручительстве по кредитам на его имя были прекращены, и банк даже не пытался оспаривать эти решения в апелляционном суде и по сути, не осуществлял", – комментирует источник "Страны".

В 2015 году "Омега Банк" попал под ликвидацию. Незадолго до введения контроля над банком Фондом гарантирования вкладов физлиц, беспокоясь о своих активах, Николай Лагун вывел всю задолженность перед банком (в том числе долги Ваврыша) на свои финансовые компании – сначала на "Ипотека Кредит", а затем на "КУА "Скай Кэпитал Менеджмент", при чём сума сделки составила всего 5 млн грн. Напомним, что общая сумма задолженности физлиц и компаний, связанных с Ваврышем, составляла более 900 млн грн.

Вскоре договора о выводе задолженности из банка были признаны недействительными, что, впрочем, не помешало Ваврышу в 2016-м выкупить кредитный портфель в пользу подконтрольной Вавришу финансовой компании "Локо" за копейки.

Таким образом Ваврыш избавился от почти миллиардного долга. А заодно, по версии следствия, помог обанкротить и "Омега банк".

После этого, компания "Локо" создала другую компанию, которая якобы возобновила стройку на многострадальном объекте в Борисполе. Квартиры в жилом комплексе снова выставили на продажу, хоть ЖК получил другое имя (Home & Park Comfort House) – но все еще под брендом "Saga Development".

При этом сроки сдачи в эксплуатацию объекта постоянно переносятся, и конца строительства в обозримом будущем не видно. Деньги людям, которые вложились в жилье, постройки которого они не могут дождаться уже 15 лет, никто не возвращал.

Более того, в связи с тем, что Ваврыш присвоил средства "Сведбанка" (потом "Омега банка") в размере более 900 млн грн., и банк не взыскал с заемщиков долги по кредитам, тысячи других вкладчиков лишились своих сбережений.

В этом и состоит суть претензий правоохранительных органов к Ваврышу, и именно за это ему предъявили подозрение.

"В результате преступных действий Ваврыша и его сообщников, размер активов ПАО "Омега банк" уменьшился почти на 1 млрд грн, что способствовало признанию его неплатежеспособным и дальнейшей ликвидации "Омега банка"", – объясняет источник.

Учитывая признание неплатежеспособным и ликвидацию "Омега банка", Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплачивал вкладчикам банка и нес многомиллионные расходы на выведение с рынка "Омега банка".

"А раз так, то действия Ваврыша и связанных с ним лиц имеют признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 191 УК Украины (по завладению имуществом "Омега банка"), а также статьей 218 УК Украины (по доведению банка до неплатежеспособности)", – объясняет "Стране" источник в правоохранительных органах.

"По сути, Ваврыш умышленно выводил из банка деньги, которые обеспечивались "мусорным" активом, и банк, обслуживающий его кредитный портфель, никак не пытался стянуть с него долги. При этом Ваврыш вышел из этого грязного дела "сухим": поручительство по себе он прекратил в судебном порядке, имущество в счет уплаты долга с него не стянули, а деньги по кредиту он взял. А официально на него даже не зарегистрировано никакое имущество. Он чист. Конечно, он теперь высмеивает подозрение ГБР", – добавляет источник.

Впрочем, сам Андрей Ваврыш в комментарии "Стране" настаивает на том, что дело против него имеет политический окрас. По его словам, в деле нет потерпевшей стороны, либо же она не заявляла о претензиях.

"А ещё есть звонки отдельных должностных лиц, которые давят на следствие. И к слову, все долги погашены", - прокомментировал Ваврыш. А сумму в 900 млн называет "ересью".



