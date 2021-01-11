"Страна" продолжает расследовать историю о подпольной вакцинации украинских вип-пациентов вакциной Pfizer, которую нелегально привезли из Израиля.

Прививки делались топ-клиентам за 1-3 тысячи евро в частном медицинском центре "Медиленд" в Киеве.

Об этой истории уже подробно писала "Страна".

Теперь мы расскажем, кому принадлежит клиника, в которой проводилась нелегальная вакцинация.

По договору с Минздравом

Согласно данным сайта медцентра Mediland, поликлиника этой организации работает по адресу: г.Киев, ул. Маршала Рыбалко, 11-Б. Именно по этому адресу проводились прививки контрабандными вакцинами от коронавируса:

Источник: mediland.com.ua

Клиника, где проводят подпольную вакцинацию, работает под торговой маркой "Mediland". Согласно данным "Укрпатента", данный бренд принадлежит частному предприятию "Сигма":

Источник: base.uipv.org

На сайте Национальной службы здоровья Минздрава опубликован договор, по которому ЧП "Сигма" обязалось оказывать первичную медпомощь. Медицинские услуги фирма должна оказывать по адресу: г.Киев, ул. Коперника, 12Д. Этот адрес тоже указан на сайте клиники "Mediland" (см. скрин выше).

Из-за большого объема приводим только ключевые фрагменты договора между ЧП "Сигма" и Национальной службой здоровья – реквизиты и адрес, по которому предоставляются медицинские услуги. Это доказывает, что ЧП "Сигма" не только владеет брендом клиники, но и непосредственно оказывает медицинские услуги:

Банкир Ющенко, совладелец игорной империи

Теперь расскажем о хозяевах предприятия "Сигма", которое стоит за медицинским центром Mediland.

Это предприятие на равных паях принадлежит двум учредителям – Алле Мищенко и Виктору Капустину.

Алла Мищенко является одновременно также директором фирмы. Кроме того, на ее квартиру зарегистрирован юридический адрес фирмы.

Эти сведения имеются в едином реестре юридических лиц:

Источник: usr.minjust.gov.ua

Второй учредитель фирмы Виктор Капустин – намного более известная личность. Он входит в группу банкиров, связанную с экс-президентом Виктором Ющенко.

Виктор Капустин

В 90-х годах Виктор Капустин являлся заместителем председателя Государственного экспортно-импортного банка Украины. С 2002 по 2005 годы он был нардепом по спискам избирательного блока Ющенко "Наша Украина".

Затем, во времена правления Ющенко, с 2005-го по 2010 год Виктор Капустин пребывал на должности председателем правления "Укрэксимбанка".

Это государственный банк, который входит в группу крупнейших.

Сейчас Виктор Капустин занимается бизнесом. Его фирмы владеют активом обанкротившегося производственного объединения "Свема" в Шостке Сумской области.

Еще Виктор Капустин связан с игорным бизнесом. Он является совладельцем финансовой компании "Леогейминг пэй":

Источник: usr.minjust.gov.ua

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Напомним, что, по сведениям "Страны", нелегальный бизнес по вакцинации вип-персон на базе частной киевской клиники "Медиленд" организовал житель Израиля Роман Гольдман. Он состоит в приятельских отношениях с депутатом от "Слуги народа", Михаилом Радуцким, владельцем сети клиник "Борис".

Роман Гольдман и Михаил Радуцкий

Нардеп от "слуг народа" Михаил Радуцкий сейчас занимает должность главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения и медицинского страхования.

Также мы сообщали, что в киевской клинике Mediland журналистам "Страны" подтвердили тайную вип-вакцинацию от Covid-19.

В ответ на публикацию "Страны" о подпольной вакцинации президент Украины Владимир Зеленский отдал распоряжение правоохранителям начать расследование инцидента и пообещал "жесткую реакцию".