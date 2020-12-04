"Страна" продолжает изучать историю "кассетного скандала", который перевернул ход украинской истории в 2000-м году.

Пленки – это аудиозаписи, на которых зафиксированы разговоры президента Леонида Кучмы и его ближайшего окружения. Среди прочего фигуранты пленок обсуждают расправу над журналистом Георгием Гонгадзе.

В сентябре 2000-го он исчез, и спустя два месяца обезглавленное тело журналиста было найдено в лесу под Киевом. А 28 ноября записи разговоров из кабинета Кучмы обнародовал лидер Соцпартии Александр Мороз. По его словам, они были сделаны майором Управления госохраны Николаем Мельниченко. Отсюда и пошло выражение "пленки Мельниченко".



Собственно, эти пленки и остаются одной из главных загадок всей истории. А именно – как и кем была организована прослушка кабинета президента. Сам майор Мельниченко утверждает, что лично на протяжении двух лет записывал Кучму, подкладывая диктофон под диван в его кабинете. А однажды даже спрятался в шкафу в кабинете президента, где провел полдня и остался незамеченным (подробнее об этом Николай Мельниченко рассказал в интервью "Стране").



Однако другие участники "кассетного скандала" эту версию опровергают. Так, лидер Соцпартии Александр Мороз, который и обнародовал "пленки Мельниченко" на скандальной пресс-конференции 28 ноября 2000-го года, в интервью "Стране" предположил, что прослушка была организована дистанционно – через окна некоего дома напротив Администрации президента.



Правда, не сказал о деталях этой версии.

Но их изложил в интервью нашему изданию бывший начальник личной охраны Леонида Кучмы Сергей Кислов. И эта версия еще не разу не звучала в СМИ.

Версия Мельниченко и ее критика

В первую очередь Кислов назвал недостоверными заявления Мельниченко о том, что он записывал Кучму на диктофон под диваном в его кабинете. По словам Кислова, у Мельниченко не было возможности одному заходить в кабинет, чтобы оставлять диктофон. Тем более этот диван был без ножек. И под него было проблематично положить записывающее устройство так, чтоб была сделана нормальная запись.

Кислов отметил тот факт, что Мельниченко заходил в кабинет Кучмы не каждый день. А записи делались в ежедневном режиме.

Кроме того, он сказал, что Мельниченко не мог просидеть полдня в шкафу у Кучмы, потому что в кабинете президента шкафов не было вообще.

"Никаких шкафов именно в кабинете Кучмы никогда не было! Около кабинета, через дверь, которая была постоянно закрытой, был тамбур — небольшое помещение, где находились два встроенных узких шкафа для одежды и туалетная комната, далее следовала комната-библиотека и небольшой спортзал. Так вот, в этом тамбуре были два узких шкафа на несколько вешалок для одежды. В одном находился резервный костюм, рубашка и обувь, а во втором — небольшое отделение для сезонной одежды. Например, для пальто. Физически взрослый человек просто не мог поместиться в этом шкафу, не говоря уже о том, чтобы провести в нем полдня неподвижно и без звуков", - сказал Кислов "Стране".

Версия о стационарной прослушке

Упомянул Сергей Кислов и альтернативную версию, которая популярна среди украинских спецслужб - о том, что прослушка осуществлялась через стационарные устройства, установленные еще с советских времен.

"На третьем этаже в АП располагалась комната правительственной связи. Одна из версий — что пленки писали через аппаратуру, которая была там установлена еще при ЦК КПУ и КГБ. Пульт — это набор телефонов, находящихся в кабинете президента, а сама аппаратура, которая обеспечивала шифрование связи, передачу ее по закрытым каналам, находилась в комнате непосредственно над кабинетом президента. Якобы запись велась оттуда", - сказал Кислов.

Отметим, что эта версия время от времени всплывала. Причем шла она, как правило, в комплекте с версией о причастности к прослушке бывшего главы КГБ УССР и СБУ Евгения Марчука. Якобы он, через свои связи в СБУ, и организовал в 1999-2000 годах этот процесс.

О причастности Марчука в своих интервью "Стране" говорили также и Владимир Литвин и Александр Мороз. Сам Мельниченко подтверждал, что имел контакт с Марчуком по поводу записей. Но опровергал, что он их делал при помощи и по заданию экс-главы СБУ.

Впрочем, сам Кислов не очень верит в версию о прослушке через аппаратуру, установленную в Администрации президента.

Он склоняется к другой версии, которую впервые озвучил как раз в интервью нашему изданию.

Загадочная квартира с "телескопом"

По словам Кислова, за несколько месяцев до той самой пресс-конференции, где Александр Мороз обнародовал "пленки Мельниченко", в обыкновенном жилом доме на пересечении улиц Ивана Франко и Станиславского, был замечен странный прибор, по форме напоминающий телескоп или подзорную трубу большого размера. Этот "телескоп" был направлен на окна Администрации президента.

Кислов полагает, что именно с помощью этого устройства и могли записать президента Кучму.

На устройство обратил внимание работник "Киевэнерго" из здания, которое находилось по соседству с домом, где была та самая квартира.

Об этой подозрительной находке было доложено в СБУ. Но дальше начались странные вещи.

С одной стороны, было заведено дело, за квартирой установлено наружное наблюдение. Было установлено, что эта квартира потребляет аномальное количество электроэнергии (как весь стояк).

И тут, в разгар проведения следственных действий, "телескоп" из квартиры исчез. Хотя этого не должно было произойти, так как за помещением вроде как очень плотно наблюдали (то есть исчезновение не могло произойти без ведома СБУ).

И как раз в это время Мельниченко (по версии Кислова он сам не вел записи, но его использовали как канал слива) начал вдруг искать, кому бы эти записи передать, и договорился с Морозом.

То есть, судя по всему, произошла утечка информации и запись свернули.

И в это же время убивают Гонгадзе.

Такая вкратце версия в изложении Сергея Кислова (подробнее с ней можно ознакомится в интервью).

"Страна" нашла тот самый жилой дом, откуда, по данной версии, могла быть организована прослушка кабинета президента. Наши журналисты сняли видео с дрона.





Вниз от Администрации президента в сторону театра имени Ивана Франко ведет лестница.

В нескольких десятках метров от Администрации президента Украины расположено здание "Киевэнерго", справа от театра Франко (на фото выделено красным цветом). А зеленым цветом выделен тот самый жилой дом, из которого, по мнению Кислова, и велась прослушка кабинета президента. Эту версию разрабатывала тогда СБУ.



1. На рисунке белым цветом выделено здание Администрации Президента. 2. Красным цветом обозначено здание "Киевэнерго". 3. Зеленым цветом указан жилой дом, откуда предположительно велась прослушка кабинета президента. Этот дом расположен прямо напротив АП. Фото: Страна

Жилой дом, который оказался под негласным наблюдением СБУ в 2000-м году, расположен по адресу улица Станиславского, 2 (на пересечении улиц Франко и Станиславского). Он примыкает к зданию "Киевэнерго".

1. Здание "Киевэнерго". 2. Жилой дом, откуда предположительно велась прослушка кабинета Кучмы. Фото: Страна

Как заметили этот "телескоп"?

В интервью "Стране" Кислов сказал, что сотрудник "Киевэнерго" увидел в окне жилого дома некое подозрительное устройство, похожее на "телескоп". Оно было расположено в угловом окне дома, на третьем этаже.

Кислов объясняет, что этот прибор было видно только с определенного угла. На окнах квартиры жилого дома были арочные стекла, и "телескоп" не просматривался с других ракурсов. Но с того угла, где находился сотрудник "Киевэнерго", этот прибор было видно.

На фото – то самое боковое окно квартиры, в котором сотрудник "Киевэнерго" разглядел подозрительный "телескоп" (окно выделено зеленым цветом).

Также обнаружилось, что от "телескопа" отходит множество проводов, которые протянуты вглубь квартиры. Это и был, по версии Кислова, дистанционный записывающий прибор, направленный на окна Администрации президента.

На фото изображен вид из окон квартиры, где было обнаружено неизвестное устройство, похожее на “телескоп”. Фото: Страна

А это вид из квартиры, где стоял прибор, похожий на "телескоп". И действительно, окна направлены именно на Администрацию президента (на фото АП выделена белым). По словам Кислова, в 2000-м году окна президентского кабинета выходили именно на улицу Ивана Франка. В центральном крыле (самом высоком) весь второй этаж занимала приемная и кабинет президента.

Так выглядит тот самый жилой дом и квартира (выделена красным цветом) сегодня. Фото: Страна

Отдельный вопрос, почему, после того как работник "Киевэнерго" сообщил СБУ и спецслужба начала следить за этой квартирой, "телескоп" оттуда исчез.

"Разработкой этой квартиры занималась СБУ. Велись оперативно-технические мероприятия, в доме напротив были арендованы ряд квартир для оперативников СБУ, проходило негласное наблюдение. И как раз в этот период Мельниченко начал активно искать глашатаев — политиков, которые возьмут на себя смелость обнародовать записи. То есть организаторы прослушки наверняка знали, что к ним подкрадываются. А потом в один прекрасный момент "телескоп" из квартиры исчез. Его кто-то вынес. С чьего-то молчаливого согласия дали возможность уйти. А потом это дело просто было похоронено", - говорит Кислов.

Он уверен, что все это не могло произойти без ведома СБУ, а к самой записи разговоров Кучмы, возможно, причастны иностранные спецслужбы.



"Всем сотрудникам этой группы начальство запретило вообще что-либо упоминать об этом деле. Все документы по этому делу, думаю, уже давно уничтожены. И это еще один аргумент в пользу того, что к кассетному скандалу была причастна одна из спецслужб. Или, точнее, может быть, внешние спецслужбы влияли на это через своих агентов в СБУ. СБУ однозначно имела к этому отношение. Я не могу понять, почему руководство СБУ об этом не доложило в АП? Скорее всего, здесь прослеживается чья-то заинтересованность в этом процессе. Или же, как вариант, что после обнародования "пленок Мельниченко" уже просто боялись доложить президенту, что прошляпили шпионов. Я узнал об этом гораздо позже, по своим каналам", - сказал в интервью "Стране" Сергей Кислов.