Скандал с пропавшими 111 миллионами гривен, предназначенными для строительства Мемориала "Небесной сотне" в центре Киева, вспыхнул 19 ноября, когда СБУ и Нацполиция провели обыски по делу о хищениях средств на строительство.

Мемориал планировали построить на улице Институтской на месте расстрела майдановцев 18 февраля 2014 года.

Фактом проведения обысков сильно возмутились в националистических кругах. Испугавшись реакции сторонников Майдана, обыски осудил и Офис президента. У Зеленского сообщили, что следственные действия прошли "четко накануне годовщины начала Майдана", и засомневались, что эти обыски нужно проводить именно сейчас.

В то же время, никто из официальных лиц не выразил беспокойство из-за исчезновения на строительстве мемориала более 100 миллионов гривен. А сам Мемориал, спустя два года после заключения договора, еще даже не начинал строиться.

"Страна" решила разобраться, кто оказался причастен к хищениям на "святом" для майдановцев мемориале, и по каким схемам фигуранты осуществляли вывод бюджетных средств.



111 миллионов "под ёлочку"

"Криминально-патриотическая" история со строительством мемориала началось в ноябре 2015 года. Тогда Кабмин под руководством Арсения Яценюка издал распоряжение о создании учреждения с длинным названием "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства". Для краткости мы будем его дальше называть просто "Музей".

Это государственное учреждение было подчинено Украинскому институту национальной памяти, которым в то время руководил Владимир Вятрович, нынешний нардеп от блока Петра Порошенко.

В марте 2018 года Киевский горсовет выделил Музею три земельных участка в самом центре Киева общей площадью 2,6 гектара, на подъеме по улице Институтской с Майдана Независимости, на месте расстрела майдановцев 18 февраля 2014 года.

Получив "золотую" землю и право распоряжаться бюджетными деньгами, Музей начал их тратить.

Сначала 4,2 миллиона гривен без тендера (по переговорной процедуре закупки) музей заплатил за проектно-сметную документацию на строительство. Деньги получила победительница международного конкурса на проект мемориала 28-летняя архитектор Ирина Волынец из города Золочев Львовской области.

Затем Музей провел тендер на строительство мемориального комплекса. Начальная цена проекта составила 154,2 млн гривен. Тендер выиграло киевское ООО "Мастерская "Украина-Реставрация". Фирма предложила за строительные работы цену 148,8 миллионов гривен.

Договор был подписан 22 декабря 2018 года. В тот же день Музей и ООО подписали допсоглашение, которым предусмотрели уплату аванса в размере 80% всей суммы.

И уже через несколько дней, 28 декабря 2018 года, Музей "Революции гідності" перечислил 111,5 миллионов гривен аванса сразу одним платежом:

Источник: e-data.gov.ua

Деньги куда-то пропали

Через три дня после получения 111 миллионов деньги со счетов ООО "Мастерская "Украина-Реставрация" куда-то исчезли.

По состоянию на 1 января 2019 года на банковских счетах фирмы было всего 5,4 млн грн. Эту сумму фирма сама указала в своем балансе за 2019 год, который был подан на один из тендеров в июле 2020 года:

Источник: prozorro.gov.ua

Это может означать, что фирма выступила транзитером в схеме вывода 111 миллионов гривен из государственного бюджета.

Когда деньги были зачислены на ее счет 28 декабря 2018 года, но их тут же перебросили дальше. И на 1 января 2019 года на счетах ООО "Мастерская "Украина-Реставрация" этих средств уже не было, что подтверждается данными бухгалтерского баланса, который фирма сама составила и опубликовала.

Важный нюанс: заплатить всю сумму подрядчику, как это иногда бывает, фирма не могла. Согласно поданным на тендер документам, привлекать к работе субподрядчиков "Мастерская "Украина-Реставрация" не планировала вообще:

Источник: prozorro.gov.ua

Что накопали силовики

По данным "Страны", по факту исчезновения 111 миллионов, предназначенных для строительства мемориала "Небесной сотне", 1 июля 2020 года было возбуждено уголовное производство №42020100000000260.

Дело возбудили по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса "Злоупотребление властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия".

По сведениям правоохранителей, которые оказались в распоряжении "Страны", ООО "Мастерская "Украина-реставрация" в период действия договора на строительство мемориала проводило операции с субъектами с признаками фиктивности. Так, в период 2018-2020 годы ООО закупило у фирмы "М.И.К. Лайтинг" товаров на сумму почти 75 млн. грн.

Кроме того, фирме "Комфортбудинвест", которая часто выступает "спарринг-партнером" на тендерах вместе с ООО "Мастерская "Украина-реставрация", были перечислены 11,7 млн грн. в качестве предварительной оплаты строительных работ.

Правоохранители считают, что к совершению уголовного преступления могут быть причастны директор Музея революции достоинства Игорь Пошивайло и его заместитель по строительной части Ольга Моргун.

Формальным поводом для затягивания строительства послужило постановление Киевского апелляционного суда от 20 июня 2019 года, которым был наложен арест на 3 земельных участка, где было запланировано строительство. Суд запретил совершать любые действия, которые могут привести к уничтожению доказательств расстрела майдановцев 18-20 февраля 2014 года.

Кому ушли 111 миллионов

Как выяснила "Страна". Получившее 111 млн на мемориал "Небесной сотне" ООО "Мастерская "Украина-Реставрация" при Порошенко получало многомиллионные подряды на строительство и ремонт.

К примеру, эта фирма в 2016 году строила "Мистецький арсенал", а в 2017 году реставрировала "Южную башню" на территории Киево-Печерской лавры. Также фирма в 2016-2018 годах получала многомиллионные подряды от Управления по обслуживанию иностранных представительств.

Все эти структуры при Порошенко находились под контролем президентской вертикали. Строительством "Мистецького арсенала" занималось госпредприятие "Технобуд", подчиненное знаменитой "ДУСе" - Государственному управлению делами, в состав которого входила президентская администрация Порошенко. ДУСе подчинялось и Управление по обслуживанию иностранных представительств.

А Национальный заповедник "София Киевская" и Киево-Печерский историко-культурный заповедник, которые тоже платили десятки миллионов "Мастерской "Украина-Реставрация", подчиняются министерству культуры, которым при Порошенко тоже руководили его люди.

На счету компании и сейчас есть ряд многомиллионных проектов. Последний, в котором участвует компания, - реставрация костела святого Николая по ул, Васильковской, 75 в Киеве на сумму 120 млн грн. В последние годы она занялась реставрационными работами и во Львове.

Компания тесно связана с бывшим государственным, а ныне частным АО "Укрреставрация". Эта структура много лет выполняла строительные работы по заказам высших органов государственной власти.

Василий Гайдей в 2011 году стал директором ООО "Мастерская "Украина-Реставрация" по переводу из АО "Укреставрация". Это указано в его трудовой книжке, копия которой оказалась в распоряжении "Страны". Также по переводу из АО "Укрреставрация" в ООО перешли ключевые специалисты. То есть, процесс создания ООО и перевода туда кадров из АО "Укреставрация" был вполне управляемым:

Источник: prozorro.gov.ua

Более того: Василий Гайдей сейчас по совместительству также руководит АО "Укрреставрация". Обе организации находятся по одному адресу - Киев, переулок Ярославский, 7/9. Так что это, по сути, одна организация, представленная несколькими юридическими лицами.

Основателем ООО "Мастерская "Украина-Реставрация" ранее была фирма с похожим названием "Компания "Украина-Реставрация" Николая Орленко.

Он до февраля 2012 года был менеджером корпорации "Укрреставрация", которой управляли представители Андрея Кравца - экс-руководителя Государственного управления делами времен президента Януковича.

Это уже породила публикации в СМИ, что деньги на строительство Мемориала якобы ушли фирме "из орбиты Януковича и Кравца". Но, как видим, к Кравцу и Януковичу "Мастерская "Украина-Реставрация" имеет очень косвенное отношение. Куда более прямые завязки у нее с командой Порошенко, во время правления которого она выиграла много крупных тендеров.

Что не так с версией Вятровича

После проведения обысков в Музее экс-глава Института нацпамяти и нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович обвинил в срыве строительства мемориала "Небесной сотни" бывшего руководителя расследований по делам Майдана в Гепрокуратуре Сергея Горбатюка. Об этом сообщала "Страна".

Напомним, что именно Вятрович руководил Украинским институтом нацпамяти, которому непосредственно подчиняется потративший 111 миллионов Музей.

По словам Вятровича, в 2019 году были выделены средства, которые можно было начать использовать, запустив строительство. В мае начались работы, чтобы мемориал открылся ко Дню Независимости.

Однако "господин Горбатюк инициировал арест участка решением суда. Его позицию поддержала группа активистов, объявили строительство памятника попыткой сорвать следствие и скрыть убийц майдановцев", - написал Вятрович.

Источник: facebook.com / volodymyr.viatrovych

Но на самом деле, как мы показали выше, средства на мемориал "Небесной сотне" были выделены не в 2019, а в конце 2018 года. Кроме того, участки были арестованы Печерским судом не в 2019, а в ноябре 2018 года.

Об этом сам музей сообщил на своем сайте:

Источник: maidanmuseum.org

Получается, что 111 миллионов были перечислены после ареста земельных участков и запрета проводить работы на них.

То есть, Музей потратил деньги, заведомо зная, что строительные работы проводить нельзя.

14 февраля 2019 года начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк (сейчас он уже уволен) направил музею письмо, в котором сообщил, что следственные действия будут продолжаться до 20 марта, если ничего не помешает. Музей опубликовал это письмо на своем сайте.

13 мая 2019 года сотрудники музея сообщили о своих планах по началу строительства. И тут же, через несколько часов, музей получил письмо из прокуратуры, что следователям нужно дополнительное время для проведения следственных действий:

Источник: maidanmuseum.org

Такая синхронность действий может говорить об их координации. Вряд ли в забюрократизированной Генпрокуратуре могли за пару часов сразу после брифинга подготовить официальное письмо, подписать и направить его музею.

После этого 10 июня 2019 года тот же Сергей Горбатюк направил музею новое письмо, в котором сообщил, что для проведения следственных действий спецуправлению нужно время минимум до конца 2020 года.

Так что вполне возможно, что решения судов появились не просто так, а стороны подыграли друг другу. И Горбатюк, который пять лет руководил управлением Генпрокуратуры и безуспешно расследовал (или имитировал расследование) бойню на Майдане, регулярно издавал письма, нужные для затягивания сроков строительства.

Поначалу в договоре на строительство мемориала предусмотрели срок выполнения работ до августа 2019 года. Но затем срок несколько раз переносили, ссылаясь на решение Киевского апелляционного суда, который, с подачи Генпрокуратуры, арестовал земельные участки.

На сегодняшний день официальный срок окончания строительства мемориала Небесной сотне - август 2021 года. Он указан в дополнительном соглашении к договору, которое было подписано 19 октября этого года.

Но поскольку денег на строительство на счетах подрядчика уже давно нет, мемориал Небесной сотне вряд ли будет построен.

Разве что президент Зеленский, распорядится снова выделить средства из бюжета, вместо "куда-то пропавших" при Порошенко и Вятровиче 111 миллионов гривен.