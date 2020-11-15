Бывший начальник городского управления милиции города Николаев Олег Шевчук, выиграл в суде 1 млн грн компенсации за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Об этом сообщала "Страна".

Ранее экс-милиционер был обвинен в попытке разгона николаевского Майдана в 2013 году. Однако обвинение рассыпалось в суде.

Поскольку данный случай весьма показателен, мы решили разобраться, в чем обвиняли милиционера, и чем закончились похожие процессы в других городах.

Убрали палатки с площади Ленина

Обстоятельства дела, по которому обвиняли милиционера, изложены в двух его оправдательных приговорах. С началом Евромайдана в Киеве 22 ноября 2013 года акции в поддержку подписания соглашения с Европейским Союзом начались и в других городах.

В Николаеве акция проводилась на центральной на площади Ленина. Перед акцией в горисполком поступило сообщение от "Демальянса" и других партий о намерении провести на площади акцию протеста.

Активисты поставили на площади Ленина три палатки. Хотя в заявке на митинг о палатках речи не было. Одну из палаток назвали "приемной народного депутата".

Такие действия не понравились представителю инспекции по благоустройству Николаева, который потребовал убрать палатки. Поскольку протестующие не послушались, то инспектор обратился к начальнику отдела общественной безопасности городской милиции, который в это время тоже был на площади. Сотрудники милиции стали в цепь и начали оттеснять участников акции, чтобы коммунальщики могли разобрать палатки.

Источник: nikvesti.com

Однако правоохранителей было меньше, чем активистов. И оттеснить их от установленных палаток они не смогли.

Тогда на место выехал начальник городского управления милиции Олег Шевчук с подкреплением. Милиции было 50 человек, а протестующих - 20-30. Со второй попытки палатки демонтировали.

В оправдательном приговоре экс-начальнику николаевской милиции говорилось, что цепи из работников милиции были выстроены для безопасности работы коммунальщиков. Протестующие приняли это агрессивно, сформировали цепи и начали толкать и цеплять правоохранителей.

Один из потерпевших, местный журналист, во время допроса в суде сообщил, что видел, как с одного из милиционеров сорвали шапку, другому оторвали погон. Однако сотрудники милиции никого не били, палатки не забирали, при себе никаких спецсредств не имели. К нему лично физическое и психологическое насилие во время проведения акции работники милиции не применяли.

Тем не менее, пострадавший сообщил, что события оскорбили его личное достоинство как гражданина Украины, что выразилось в недоверии власти и милиции.

Источник: reyestr.court.gov.ua

В уголовном деле было четверо пострадавших, которым, по версии обвинения, были нанесены физическая боль и нравственные страдания. Но в суде двое из них сказали, что потерпевшими себя не считают.

Свидетели - работники бригады "скорой помощи", которая выезжала на вызов, сообщили, что повреждения, с которыми обращались участники акции, были незначительными и медицинская помощь никому не оказывалась.

Другие свидетели сообщили, что среди участников акции раздавались призывы к кровопролитию. Две палатки были сломаны разрушены из-за во время столкновений самими митингующими.

Показания председателя областной организации партии "Демократический альянс", которая была организатором митинга, несколько отличались. Она настаивала, что именно милиционеры сломали палатки. Другой свидетель показал, что лидер парторганизации призвала митингующих отстаивать принятые ею решения и говорила: "Пусть прольется кровь ...".

Прокуроры не смогли доказать факт нанесения активистам телесных повреждений сотрудниками милиции. Когда работники милиции образовали цепь, держа друг друга за руки, они не имели возможности проводить активные действия по отношению к участникам акции.

Дважды оправданный

Прокурор требовал для начальника горотдела милиции 5 лет лишения свободы. Его обвинили в том, что "понимая, что палатки являются символом "евромайдана"", он отдал незаконный приказ применить физическое воздействие к гражданам, оттеснив их от палаток, предоставив представителям инспекции по благоустройству доступ к палаткам для их демонтажа. Однако суд решил, что в действиях начальника милиции не было состава преступления.

Работники милиции не подтвердили наличие у них приказа о применении силы к протестующим. Многие свидетели вообще не видели обвиняемого начальника горотдела на площади.

В 2015 году прокуратура сообщила обвиняемому Олегу Шевчуку о подозрении в превышении власти и препятствовании проведения акции протеста с применением физического насилия.

В 2017 году суд вынес первый оправдательный приговор по этому делу. Но затем его отменил апелляционный суд, сославшись на не исследование всех доказательств судом первой инстанции. Дело отправили обратно в районный суд.

После прихода Зеленского к власти суд первой инстанции 5 июля 2019 года повторно оправдал Олега Шевчука. В феврале 2020 года апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор.

Сейчас прокуратура еще оспаривает оправдательный приговор в Верховном суде.

За что заплатят миллион

В итоге экс-главу николаевской милиции продержали под следствием и судом пять лет. После этого Олег Шевчук подал иск о взыскании с государства 1 млн грн компенсации.

Суд посчитал, что оправдательный приговор говорит о безосновательности уголовного преследования. Из-за уголовного дела Шевчук потерял должность, и, согласно решению суда, понес моральный ущерб. Который теперь должно компенсировать государство.

Суд принял доводы истца, что с мая 2015 по февраль 2020 года он, находясь под следствием и судом, испытывал душевные страдания и потерял авторитет среди близких. Также был ограничен в свободном выборе места нахождения и поведения. Эти события привели к глобальному изменению жизненного уклада истца, отстранению его от работы.

Поэтому суд согласился, что компенсация в миллион гривен будет способствовать восстановлению эмоционального состояния бывшего начальника горотдела милиции, отвечать принципам разумности и справедливости.

"Определяя размер денежной компенсации суд учитывает указанные обстоятельства, свидетельствующие о причинении истцу душевных страданий, и считает, что сумма в 1 млн. грн. будет способствовать восстановлению эмоционального состояния истца, в том числе отвечать принципам разумности и справедливости", – говорится в решении суда от 22 сентября этого года:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Сейчас, на момент публикации данной статьи, прошел срок апелляционного обжалования. Сведений о том, что прокуратура подала апелляционную жалобу, в реестре судебных решений нет. Это может означать, что государство все-таки должно будет заплатить миллион гривен за незаконные преследования николаевского милиционера.

В Чернигове за разгон майдана оправдали госисполнителя

Похожая ситуация сложилась и в других городах. К примеру, в Чернигове в разгоне евромайдановцев обвиняли экс-заместителя начальника районного отдела исполнительной службы Андрея Рокача.

Интересно, что и в Чернигове, и в Николаеве организатором акций Евромайдана выступила партия "Демократический альянс".

Андрей Рокач 25 ноября 2013 года руководил демонтажом работниками коммунальных служб палаток и звукоусиливающей аппаратуры, которые в центре Чернигова на Красной площади установили сторонники Евромайдана. Он это делал как представитель государственной исполнительной службы, во исполнение решения суда по иску Черниговского горсовета к областной организации "Демальянса".

Прокуратура требовала посадить Андрея Рокача на 3 года. Однако суд решил иначе, и полностью его оправдал за недоказанностью обвинений. Приговор был вынесен 13 марта 2017 года, то есть еще во времена правления Порошенко. Апелляционный суд оставил оправдательный приговор без изменений.

Верховный суд вернул дело в апелляцию. Однако апелляционный суд повторил свое первоначальное решение, снова подтвердив оправдательный приговор Андрею Рокачу. Правда, случилось это 30 мая 2019 года – через четыре года после открытия уголовного производства.

Оправданный замначальника исполнительной службы пока не обращался за компенсацией морального ущерба за многолетние незаконные преследования. Хотя, очевидно, имеет на это полное право.

В Сумах оправдали прокурора и следователя

А в Сумах за разгон местного майдана пытались посадить бывших прокурора и следователя МВД.

24 января 2014 года протестующие евромайдановцы захватили здание сумского областного совета. Предлогом стало то, что в здании открыл свою общественную приемную нардеп от "Батькивщины" Владимир Шульга. Нардеп завел митингующих в здание облсовета, взяв на себя ответственность за последствия.

Нардеп Владимир Шульга выступает перед митингующими 26 января 2014 года. Источник: suspilne.media

Затем нардеп покинул здание, а ночью майдановцев "повязали" правоохранители, обвинив в захвате государственного учреждения.

Подозрения задержанным оформил прокурор городской прокуратуры Евгений Ставицкий, а вручила следователь Алина Падалка. За это против них возбудили уголовное производство по ст.372 УК Украины по обвинению в привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновных лиц.

После победы Евромайдана Рада отдельным законом запретила расследовать дела против евромайдановцев. Поэтому уголовные производства против них были закрыты.

А следствие по делу сумских прокурора и следователя длилось пять лет. В основном из-за неторопливости судебной системы: в суд дело было передано еще в марте 2016 года, однако поначалу несколько раз перебрасывалось из одного районного суда в другой.

В итоге было передано для рассмотрения в суд райцентра Белополье Сумской области. Здесь судебная канитель затянулась на 4 года и завершилась оправдательным приговором.

Правда, производство по делу еще не закончилось, потому что прокуратура обжаловала оправдательный приговор в областном апелляционном суде.

Если оправдательный вердикт устоит в апелляции, то сумские правоохранители получат право требовать компенсацию из бюджета за незаконные уголовные преследования. Поскольку преследования длились несколько лет, то сумма компенсации тоже может достигнуть миллионов гривен.

Таможенникам компенсируют больше трех миллионов

"Страна" обнаружила также решения судов по бывшим таможенникам, которых на волне антикоррупционных преследований при Порошенко сначала обвинили в коррупции, а затем оправдали. Таможенники получили рекордные компенсации за незаконные преследования.

К примеру, бывшему и.о. замначальника Львовской таможни Юрий Борисов біло вручено подозрение по коррупции в январе 2017 года. Однако в 2018 году таможенник получил оправдательный приговор, который в мае 2019 года подтвердил апелляционный суд.

Из-за перенесенных моральных страданий экс-таможенник запросил больше 10 миллионов компенсации морального ущерба. Суд снизил эту сумму до 3,7 миллиона; решение было принято 8 сентября этого года.

В начале 2017 года дело наделало шума в прессе, на нем пиарлись множество силовиков. В публикациях нередко обвиняли таможенника в совершении преступления без приговора суда. Это стало одним из оснований для расчета огромной суммы морального ущерба:

Источник: reyestr.court.gov.ua

"Страна" также сообщала, что в Сумах люстрированный прокурор отсудил миллион гривен у государства. В реестре судебных решений есть множество аналогичных вердиктов по выплате компенсаций люстрированным чиновникам.

В общем, развернутые во время президентства Петра Порошенко громкие кампании по люстрации, по борьбе с коррупцией и по преследованию силовиков, противостоящих евромайдановцам, закончились пшиком.

Теперь выплачивать миллионные компенсации за незаконное ведение уголовных дел должно государство. Это значит, что огромные суммы будут уплачены за счет налогоплательщиков.

По идее, ответственность за незаконное возбуждение и ведение уголовных производств должны нести правоохранители, которые расследовали такие незаконные дела.

Также по идее, свою долю ответственности должны понести и политики времен Порошенко, которые инициировали громкие незаконные кампании по преследованию неугодных чиновников и силовиков.