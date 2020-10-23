Украина – на пороге местных выборов. Уже 25 октября украинцы будут избирать мэров и членов местных советов. Традиционно предвыборная гонка не обходится без грязных технологий в борьбе за победу. Кандидаты выстраивают Сетки для скупки голосов избирателей, раздают "гречку", регистрируют клонов – об этом "Страна" уже подробно писала.

Но самая большая коррупция кроется не в подкупе электората. Она начинается на избирательных комиссиях разных уровней.

Никакие технологии по скупке голосов не дадут гарантии победы. А вот если поставить своих людей в избирательные комиссии, шансы занять мэрское кресло и взять большинство в местных советах резко повышаются.

"Страна" разбиралась, как устроена система подкупа членов избирательных комиссий, и как они могут подыграть заказчикам в ходе выборов.

Но, прежде чем перейти к самому интересному, разберемся в матчасти – как устроена структура избирательных комиссий и зачем вообще политсилам нужны там свои люди.

Структура избирательных комиссий

ЦИК – Центральная избирательная комиссия высшего уровня. Она отвечает за подготовку и проведение выборов, а также образовывает территориальные избирательные комиссии (ТИК). А они, в свою очередь, формируют штат членов более мелких избирательных комиссий – в районах, городах, поселках и т.д.

Самый мелкий структурный элемент – участковые избирательные комиссии (УИК) – непосредственно участок, куда в день выборов люди приходят голосовать.

Избиркомы формируются по квотному принципу. Туда обязательно включаются представители парламентских партий и депутатских групп.

Квоты между ними распределяются так.

От каждой парламентской фракции – по два человека в ТИК. Также по одному кандидату могут подать парламентские депутатские группы и партии, которые заключили с ними договор о политическом сотрудничестве. Кандидатуры от этих двух групп включаются в список комиссии автоматически.

Кроме них, по одному человеку в ТИК могут отправить партии, которые идут на выборы в соответствующей территориальной единице.

В каждую ТИК входит не менее 9 и не более 18 человек.

В случае, если партии подали больше кандидатур, чем максимально допустимое количество сотрудников конкретной избирательной комиссии, их выбирают с помощью жеребьевки (при этом отсев идет только среди непарламентских партий).

"В прозрачную корзину или непрозрачную коробку для голосования кладут конверты с именами претендентов. Кто будет тянуть жребий, определяет сама ТИК – это может быть любой член комиссии", – объясняет принцип жеребьевки экс-замглавы ЦИК Андрей Магера.

В УИК, как и при формировании ТИК, каждая парламентская фракция имеет квоту на два места. Также по одному человеку в УИК могут предложить непарламентские партии, которые зарегистрировали кандидатов в депутаты. Штат членов комиссии варьируется в зависимости от количества избирателей на участке – там может работать от 9 до 18 человек.

Из них только три человека получают официальную зарплату в период до самих выборов: председатель, заместитель председателя и секретарь избирательной комиссии. Сумму выплаты устанавливает местная власть, но есть условия. Она не может быть меньше средней заработной платы по основному месту работы (указывается в справке с места работы) и больше размера заработной платы соответствующего сельского, поселкового, городского головы. Пенсионеры и нетрудоустроенные люди на выборах 2020 года должны получать не менее 5000 грн.

Остальные члены комиссии работают бесплатно. Но каждый член комиссии получает от государства вознаграждение за работу в день выборов и подсчет голосов. Размер выплаты – 294 грн 28 коп. Если УИК подписывает протокол об итогах голосования в день голосования, выплата осуществляется за один день работы, если на следующий, то два дня работы каждый член комиссии получает 588 грн 56 коп.

Низкий официальный заработок – одна из причин того, почему члены избирательных комиссий так легко покупаются и продаются. Это настоящая мафия. Теневой рынок избирательного процесса, который годами создавали и прикармливали украинские политики.

Теперь расскажем подробно, как это работает.

Пирамида коррупции

На местных выборах прикормленные члены комиссий имеют принципиальное значение.

Они нужны политикам на двух основных этапах: при регистрации на выборы и при подсчете голосов. В целом их роль сводится к поддержке партии или кандидата в ходе выборов.

Подкуп членов избирательных комиссий распространяется как в пирамиде – сверху вниз.

Первый уровень коррупции – ЦИК, которая назначает глав, заместителей и секретарей областных и городских ТИК.

"Партии платят за их назначение определенным людям в ЦИК или дают политические команды. Иногда и то, и то одновременно", - рассказывает "Стране" политтехнолог, который проворачивает такого рода сделки от выборов к выборам для разных заказчиков.

Второй этап подкупа – формирование ТИК. Любой политсиле важно заручиться ее поддержкой.

Представим, что в одном регионе на выборы в местный совет идут 30 партий. Максимальное количество членов ТИК – 18.

Кто именно попадет в комиссию определяют жребием через "барабан". И тех, кому не удалось поставить своих людей, к выборам могут просто не допустить.

"На этой стадии тоже происходит коррупция – каждая партия хочет попасть в барабан и получить максимальное количество квот. Для этого нужно максимальное количество партий. Все между собой договариваются, собирают пакеты партий, отправляют их в барабан и дальше за деньги продают места в ТИК. К примеру, партия получила квоту. Я с ней предварительно договорился. И когда ее выбрали, плачу 2 тысячи долларов, чтобы они поставили в комиссию моего человека. И так тасуют везде", – рассказывает источник "Страны".

На местных выборах есть своя специфика - главными покупателями квот партий выступают главные кандидаты в мэры и их партии.

"К примеру, есть два-три главных конкурента на выборах мэра города. Они идут от трех партий. Большинство других партий на выборах в данном конкретном городе - статисты. У них нет своих сильных кандидатов в мэры, а сами они не проходят 5% барьер. Поэтому они просто продают свои квоты основным конкурентам. Например, в Одессе партия "Голос" продала свою квоту мэру Труханову. И это только один пример. Такое повсеместно", - говорит источник.

Кроме того, именно ТИК принимает решение о регистрации или не регистрации партии и кандидата на выборы – в том числе, кандидата-клона. Если у кандидата есть свои люди в комиссии, клону откажут в регистрации, если нет – зарегистрируют.

Но основная коррупция разворачивается на третьей, самой нижней ступени избирательного процесса – в участковых избирательных комиссиях.

Члены УИК важны, потому что имеют доступ непосредственно к бюллетеням для голосования. Именно они ведут подсчет голосов на избирательном участке и имеет право признать голосование на конкретном участке недействительным. А могут проявить свою преданность заказчику, намеренно исказив результат выборов в его пользу.

Покупают "пакетом" и "под ключ"

Члены комиссий – от территориальных до участковых, – покупаются и продаются, и партии готовы платить за них немалые деньги ради гарантированной победы на выборах.

Услуги председателя комиссии обходятся в 5000 долларов, обычного члена комиссии – 1000 долларов. Такие суммы они получают за два месяца работы перед выборами – на этапе приема документов и регистрации кандидатов (или наоборот – за отказ в регистрации конкурентов заказчика), и за саму ночь выборов – подсчёт голосов.

Купить можно не только отдельных членов избиркомов. Многие партии вообще предпочитают покупать их "пакетом" – целыми группами в избирательных комиссиях разных уровней. Так проще и эффективнее.

"Есть целые бригады, которые предлагают свои услуги "под ключ". Приходишь и говоришь: мне нужно расставить своих людей в ТИК, РИК и УИК. Можно нанять целую команду из 40 человек, которые работают в связке. Покупаешь членов избиркомов "пакетом" и ни о чем не беспокоишься. Цена вопроса – 40 тысяч долларов за два месяца работы таких "пакетных" комиссий", – рассказывает "Стране" посредник при подобного рода сделках.

Для членов избиркомов – это ощутимый и в то же время легкий заработок. Официально на оплату труда членов избиркомов в бюджете предусмотрены копейки. А за теневое вознаграждение от партий им и делать-то особо ничего не нужно – просто вовремя поднять руку на голосовании, когда принимается решение о регистрации кандидата на выборы. Или "не заметить" ошибку в его документах. Или наоборот – придраться к документам конкурентов, чтобы облегчить заказчику путь к победе.

Также заказчик может ставить своим людям в избиркомах конкретные задачи – например, отсечь кандидатов-конкурентов или зарегистрировать клонов соперника.

Если у политсилы нет "своих" членов комиссии, шансы на победу и даже на участие в выборах стремительно уменьшаются. Члены ТИК, которых успел купить более расторопный конкурент, будут придираться к запятым и просто откажут в регистрации на выборах. Или же в последний момент у кандидата появятся клоны, которые оттянут на себя часть голосов.

Если же заказчик не наберет достаточное количество голосов избирателей, прикормленные члены участковой комиссии портят бюллетени, которые за конкурентов. Это входит в смету – результат любой ценой.

Если же заказчик очевидно проигрывает, члены УИК имеют право признать выборы на участке недействительными.

Если же вся УИК подконтрольна одной политсиле (такие случаи тоже часто бывают, в том числе и за счет "перекупки" членов комиссий от конкурентов), то используются более грубые технологии - просто вписываются нужные цифры по голосованию в протокол комиссии. Вне зависимости от того как реально проголосовали люди. Такой подлог можно, конечно, легко вскрыть за счет повторного пересчета голосов. Но на практике этого добиваются крайне редко.

Все эти теневые схемы предполагают огромные финансовые вложения.

Если речь идет о партии, нацеленной взять места в конкретном горсовете – общая смета получается невысокая: покупают только членов комиссий в определенной местности. Но общенациональные партии, которые намерены расставить своих людей в местные советы по всей стране, тратят на оптовую скупку членов избирательных комиссий в общей сложности десятки миллионов долларов.

"Партия, которая борется за результат, изначально закладывает в смету кампании расходы на членов комиссий – наравне с расходами на рекламу по ТВ, биллборды и т.д. Комиссии – самая большая статья расходов. В масштабах страны – это уже десятки миллионов долларов только от одной партии", - говорит источник "Страны".

По его словам, сумма общего кэша, который выбрасывают на теневой рынок перед местными выборами все украинские партии, достигает сотен миллионов долларов.

Одни и те же лица

В ЦИК подтверждают, что проблема "покупки" членов ОИК, ТИК и УИК имеет место быть. Одна из причин - нет неотвратимости наказания за такого рода подкуп. Как и действенных расследований правоохранительных органов по этому поводу.

"Подкуп членов комиссий партиями имеет место быть. Работа в избирательной комиссии — это опыт, и люди торгуют этим опытом. Одни и те же люди из года в год работают на избирательных комиссиях. Причем часто они работают от разных политических сил", – подтверждает Андрей Магера.

Он признает, что во время его работы в ЦИК до руководства доходила информация о подкупе членов избиркомов. И не исключает, что такое происходит и перед нынешними местными выборами. Но как с этим бороться – вопрос открытый.

Один из вариантов – запретить одним и тем же людям участвовать в избирательных комиссиях. Но это будет нарушением избирательного законодательства. Каждый гражданин Украины по закону имеет право голосовать на выборах и быть членом избирательных комиссий.

Тогда какой выход?

Например, увеличить официальную зарплату членам комиссий.

"Когда ты как рядовой член комиссии получаешь чуть больше 500 гривен за подсчет голосов на избирательном участке, а некий дядя предлагает тебе 1000 долларов за "лояльность" в ходе выборов – как не согласиться?", - анализирует собеседник "Страны".

К примеру, в Норвегии глава комиссии может получить до 600 евро за несколько дней работы.

Но есть нюанс: там члены избиркомов, как правило, беспартийные. Тогда как в Украине члены комиссии прямо делегируются партиями. То есть, при этой системе партии вообще теряют какое-либо влияние на работу избиркомов.

Впрочем, эксперты к идее повысить официальные зарплаты относятся с большим скепсисом.

"Этих денег недостаточно для того, чтобы избежать коррупционных рисков. Но даже те деньги, которые сейчас идут на оплату труда членов избирательных комиссий, занимают большую часть всего бюджета на выборы. А если их зарплаты будут увеличены, это повлечет многомиллиардную нагрузку на бюджет", - считает Андрей Магера.

Вторая идея - легализовать зарплаты, которые платят партии "своим" членам избиркомов.

"Необходимо изменить национальное законодательство, регулирующее политические партии.

Создать условия для максимальной легализации деятельности предвыборных штабов через оплату труда участникам предвыборной кампании, агитаторам, членам комиссии", - сказал "Стране" Виталий Грень, член ЦИК.

Впрочем, Андрей Магера считает, что сам факт ангажированности членов комиссий партиями еще не является проблемой.

"В сумме все эти люди дают нейтральный показатель. Даже если кто-то ангажирован, его уравновесит другой член комиссии, который также может быть ангажирован, но другой политической силой", – считает Магера.

С ним согласен один из политтехнологов, который работает на выборах.

"Можно комиссии формировать как угодно. Можно сделать их беспартийными и платить хорошую зарплату от государства. Можно легализовать выплаты, которые делают партии своим представителям. Это все частности. Корень проблемы в другом - в том, что эти члены комиссий затем занимаются конкретным криминалом. То есть, подтасовывают результаты, портят бюллетени и так далее. И проблема в том, что за это никто не несет ответственности. Ни исполнители, ни, тем более, их заказчики из руководства партий или ее спонсоров и теневых кураторов. Если начнутся посадки - будет совсем другая атмосфера на выборах. Но это общая проблема Украины - за преступления никого не наказывают. Та же самая ситуация и с коррупцией в судах, и в правоохранительных органах, и в Раде", - говорит политтехнолог.