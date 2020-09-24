В понедельник, 21 сентября, в Краматорском городском суде адвокат Валентин Рыбин приковал себя наручниками к решетке в помещении суда. Таким радикальным способом он добился назначения слушания дела, в котором представляет родственников убитого майором СБУ жителя Дружковки. Об этом сообщала "Страна".

Инцидент произошел из-за того, что суд в очередной раз отложил рассмотрение дела о жестоком убийстве мирного жителя, которое в 2017 году совершил майор СБУ Вадим Федорчук.

Ранее адвокат Валентин Рыбин уже рассказывал о подробностях дела. В марте 2017 года майор СБУ Федорчук, будучи пьяным, вместе с двумя военнослужащими 72 ОМБР выкрал, а затем жестоко забил до смерти жителя Авдеевки Владимира Еремина.

"Страна" собрала подробности трагедии.

Ночью вывез за город и забил берцами

Подробности убийства подробно изложены сухим языком протокола в одном из определений Артемовского суда Донецкой области.

Убийство произошло при следующих обстоятельствах. Около часа ночи 4 марта 2017 года откомандированный из Киева в Авдеевку майор контрразведки СБУ Вадим Федорчук находился в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно данным следствия, он взял с собой двух военнослужащих, рядового и сержанта, из воинской части п/п В0849 в Авдеевке. Это знаменитая 72-я бригада.

На служебном микроавтобусе "Фольксваген Т5", который был переоборудован под скорую помощь, майор Федорчук с подчиненными направился в кафе "Аут" в Авдеевке.

Там он встретил ранее не знакомого ему жителя Авдеевки Владимира Еремина. После непродолжительного общения майор СБУ заподозрил местного жителя в распространении наркотиков, затащил жертву в салон автомобиля и вывез из города.

Выехав за пределы Авдеевки, майор Федорчук остановил автомобиль на обочине, вытащил Еремина из автомобиля и начал избивать. Майор наносил жертве удары в область туловища и головы ногами в военных "берцах".

После этого майор достал пистолет ПМ и совершил несколько выстрелов - в землю возле лежащего на земле Еремина и в воздух. Затем майор СБУ Федорчук затащил жертву в салон автомобиля и выехал на трассу Константиновка-Донецк.

Затем майор снова остановил автомобиль, опять вытащил Владимира Еремина и повалил его на землю. Майор сел на него сверху и замотал синим скотчем сначала руки, а затем глаза жертвы.

После этого майор Федорчук стал наносить удары обутыми в берцы ногами в область туловища и головы Еремина. Следствие насчитало не менее 25 ударов в жизненно важные органы в области туловища и головы.

Владимир Еремин скончался на месте преступления из-за кровоизлияния в голову, которое наступило вследствие закрытой черепно-мозговой травмы. Труп обнаружили в лесопосадке возле дороги Константиновка-Донецк только через 6 дней после убийства, 10 марта 2017 года.

Спустя пять дней, 15 марта 2017 года после допроса свидетелей и других действий, следствие предъявило майору СБУ Федорчуку подозрение в совершении убийства с особой жестокостью по п.4 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса:

Источник: reyestr.court.gov.ua

"Страна" рассказывала, что, по словам адвоката Валентина Рыбина, майор Федорчук сначала отрицал свою вину и заявлял, что его не было на месте событий, а свидетели Конин и Потапов его оговаривают. Но затем майор вообще отказался от дачи показаний.

При этом на берцах Федорчука и в автомобиле обнаружили кровь убитого Еремина. Телефон Еремина был изъят у одного из свидетелей. А биллинги телефонов Федорчука, Конина, Потапова показывают их местонахождение в месте гибели Еремина, указал адвокат.

Подозреваемый в убийстве вышел под залог и продолжил работать в СБУ

На следующий день Дружковский городской суд арестовал подозреваемого майора СБУ Федорчука, с правом внесения залога. Тогда суд сообщил, что Федорчук подозревается в совершении преступления, связанного с исполнением им служебных обязанностей и с применением власти, которой наделен работник правоохранительного органа и с использованием служебного положения.

Майор использовал служебный автомобиль, давал противоправные указания военнослужащим, находившихся в его временном распоряжении. При этом Федорчук "пользуется заботой" со стороны руководства Службы безопасности Украины, о чем свидетельствуют многочисленные письма Службы о взятии его на поруки.

Свидетельства о том, как сотрудники СБУ защищали своего сослуживца, мы нашли в определении Дружковского суда. За майора "вписались" и просили взять его на поруки высокие чины СБУ:

- генерал-майор, руководитель объединенного штаба ЦУ СБУ;

- полковник, начальник СК обеспечения военных формирований отдела активных контрразведывательных мероприятий и контрразведывательного обеспечения военных формирований Объединенного штаба ЦУ СБУ в районе проведения АТО.

Также за майора поручились еще один майор и подполковник. Фамилии сослуживцев Федорчука в реестре судебных решений оказались скрыты:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Тогда суд арестовал майора, но с правом внесения залога. Меньше чем через месяц, 7 апреля 2017 года, адвокат Федорчука внес залог 308,8 тыс грн. и майора выпустили на свободу.

После этого подозреваемый в жестоком убийстве майор продолжил работать в СБУ. И у него даже не всегда получалось ездить на судебные заседания по своему делу, в результате чего суд несколько раз проходил в режиме видеоконференции с Киевом.

Лишь спустя три года, 10 февраля 2020 года, Краматорский суд отстранил от должности Вадима Федорчука сроком на два месяца, то есть до 10 апреля.

И это все, что смогли сделать судьи, для изоляции от общества СБУшника, обвиняемого в жестоком убийстве. Спустя два месяца 10 апреля майор снова вышел на работу.

15 июня года военный прокурор еще раз просил суд отстранить майора от должности на два месяца. В ответ майор Федорчук просил суд не отстранять его от должности, поскольку он не сможет содержать семью и двух несовершеннолетних детей. В результате суд отказался отстранять Федорчука.

Сейчас обвиняемый в жестоком убийстве майор СБУ продолжает работать. Майор, согласно материалам дела, занимает должность с длинным названием "старший оперуполномоченный на особо важных объектах 2-го сектора 3-го отдела 1 Управления Главного управления военной контрразведки Департамента контрразведки СБУ".

Интересный нюанс: 12 октября 2017 года Артемовский суд Донецкой области наложил арест на дом обвиняемого. При этом оказался в открытом доступе на сайте судебных решений адрес дома майора в пгт Заречное Ровенской области:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Наложить арест на дом майора потребовали родственники убитого, чтобы обеспечить гражданский иск о возмещении морального ущерба, нанесенного убийством.

Еще в одном определении суда в открытый доступ был выложен адрес жительства обвиняемого в убийстве майора - село Горяничи Киево-Святошинского района под Киевом, в/ч А1119 (это военная контрразведка СБУ). Именно оттуда майор Федорчук прибыл в командировку в зону АТО:

Источник: reyestr.court.gov.ua

На свидетелей давили, протокол подделали

10 февраля адвокат Рыбин добился от суда истребования у телефонных операторов "Киевстар" и "Водафон" информации о звонках, СМС и трафике телефонов.

Следствие раньше уже получало эти сведения. Но после изучения материалов дела адвокат установил, что в имеющихся файлах отсутствуют данные, которые бы свидетельствовали о соединениях (звонки, смс-сообщения, интернет-трафик) в ночь преступления с 3 на 4 марта 2017 года.

По мнению адвоката, имело место вмешательство в материалы уголовного производства: редактирование и изменение электронных файлов, в которых находится полученная следствием информация о телефонном трафике. Другими словами, имела место подделка документов следствия.

В результате суд решил еще раз истребовать у телефонных операторов данные о телефонных соединениях в ночь убийства.

Кроме того, в том же определении суда появилась информация о давлении на свидетелей со стороны обвиняемого. Оказывается, свидетели во время досудебного расследования обращались с заявлениями об обеспечении безопасности. Но затем свои заявления они отозвали.

Также свидетели сообщали о давлении на них, об их избиении и влиянии на них обвиняемого майора Федорчука:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Адвокат добился уголовного дела против судей

Разные суды несколько раз пытались начать слушание дела. Поначалу в ноябре 2017 года дело принял к рассмотрению Дружковский суд. По словам адвоката, из 23 назначенных заседаний суд провел только 8, а майор Федорчук принимал участие в заседаниях по скайпу из Киева.

В августе 2019 на стороне матери, жены и брата убитого в дело вступил адвокат Рыбин. После чего судьям был заявлен отвод и дело перешло в Краматорский суд.

Там тоже не обошлось без проволочек. 13 января 2020 года объявила о самоотводе тройка судей Краматорского суда: Заборский, Ткачева и Марченко.

Перед этим адвокат Валентин Рыбин также потребовал отвода этих судей. Причина - судьи раньше без проведения судебного заседания и выяснения мнения сторон, принимали решения об участии обвиняемого Федорчука в судебном производстве в режиме видеоконференции.

Кроме того, адвокат обратился в Высший совет правосудия с заявлением о привлечении этих судей к дисциплинарной ответственности. Еще, на основании заявления адвоката, в отношении судей было открыто уголовное производство по ст.375 УК Украины "Постановление судьей (судьями) заведомо неправомерного решения".

Радикальные методы принесли результат

После того, как адвокат Валентин Рыбин приковал себя наручниками в Краматорском суде, требуя продолжить слушание дела, глава судебной "тройки" судья Кравченко передумала отправляться в отпуск и все-таки назначила заседание.

Заседание должно состояться в пятницу, 25 сентября, в Краматорском суде. Об этом сообщил в своем Facebook отец адвоката Рыбина Владимир Рыбин, и опубликовал фото повестки в суд:

Источник: facebook.com/puteved

Отметим также, что ранее суд удовлетворил ходатайство адвоката Рыбина и распорядился вести трансляцию судебных заседаний на YouTube -канале "Судебная власть Украины" и интернет-портале "Судебная власть Украины", учитывая, что данное дело имеет значительный общественный резонанс. Правда, в дальнейшем суд может перейти на закрытые заседания:

Источник: reyestr.court.gov.ua