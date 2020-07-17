На этой неделе в киевской медиасреде не утихал скандал, связан он с темой о связях между цензорами ("фактчекерами") украинского сегмента крупнейшей социальной сети Facebook с ультраправыми радикальными организациями.

Проблему связей украинских партнеров Facebook из организации StopFake с радикальными националистами впервые подняла еще в марте этого года "Страна".

После чего мы подготовили целую серию публикаций на эту тему.

Вслед за "Страной" ее подхватили и другие издания. В частности, сайт "Заборона".

После чего против "Забороны" началась массовая кампания травли и угроз со стороны националистов и ультраправых. И на днях шеф-редактор "Забороны" Екатерина Сергацкова заявила, что ей пришлось уехать с семьей из Киева.

Скандал вышел на международный уровень.

Как сообщала "Страна", британское издание Independent рассказало, что журналистка Екатерина Сергацкова покинула Киев из-за угроз ультраправых после публикации об их связях с партнерами Facebook. В защиту журналистки также выступила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

В результате медиа (живущие, в основном, на западные гранты), которые обвиняли "Заборону" во вранье и "пророссийской пропаганде", были вынуждены выступить в защиту журналистки. Чтобы сохранить лицо, они тоже призвали правоохранительные органы расследовать угрозы в ее адрес.

В причинах конфликта между цензорами Facebook, ультраправыми радикалами с одной стороны, и издания "Заборона" во главе с журналисткой Екатериной Сергацковой, с другой стороны, разбиралась "Страна".

Как Facebook запретил "Заборону"

Конфликт начался с того, что интернет-издание "Заборона" (укр. "Запрет") 3 июля опубликовало статью "Фейсбук заблокировал "Заборону" за критику неонацистов. Оказалось, что украинские фактчекеры соцсети тесно с ними дружат".

Источник: zaborona.com

Поводом для публикации стало удаление со страницы "Забороны" в Facebook статьи о деятельности в Украине одного из вождей ультраправого движения Дениса Никитина.

Это российский футбольный хулиган, основатель популярного среди ультраправых радикалов бренда одежды White Rex ("Белый король"), один из известных неонацистов Европы, который в последние годы живет в Украине. Об этом эпизоде также рассказывала "Страна".

После публикации "Забороны" со стороны "патриотов-активистов" поднялась волна возмущений в соцсетях. Они отрицали связь организации StopFake с ультраправыми, а также развернули кампанию травли в адрес "Забороны" и ее журналистов.

StopFake все опроверг

8 июля на сайте StopFake появился ответ на публикацию "Забороны", обозначенный как "позиция наблюдательного совета StopFake". В организации отвергли все обвинения в связях с ультраправыми:

Источник: stopfake.org

Сначала StopFake заявил, что блокировка ним статьи "Забороны" - это неправда: "Поводом для публикации стала якобы блокировка фактчекерами статьи на странице этого ресурса. Об этом авторы заявляют в первом абзаце текста. Но StopFake никогда не блокировал никаких материалов сайта "Забороны" в сети Фейсбук":

Источник: stopfake.org

Данное опровержение представляется манипулятивным. "Заборона" в своей статье и не утверждала, что ее статью заблокировал именно StopFake. Заголовок в "Забороне" гласил, что статью блокировал Facebook, а это совершенно другая организация.

То есть, StopFake, по сути, обвинил "Заборону" в том, что она не писала, а потом это опроверг.

Еще одна претензия StopFake к "Забороне" касалась источника информации о причастности к неонацизму. StopFake утверждал, что единственным таким источником стал американской журналист Кристофер Миллер.

StopFake добавил, что Миллер "неоднократно демонстрировал субъективное и враждебное отношение к проекту (имеется в виду StopFake - Ред.), распространяя эмоциональную и не подтвержденную информацию":

Источник: stopfake.org

StopFake опроверг и связи с ультраправыми своего сотрудника Марко Супруна. Это супруг скандального экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун и ведущий англоязычного Youtube-канала StopFake. То есть, это фактически лицо StopFake перед западной аудиторией.

StopFake сообщил, что выводы о связях Марко Супруна с ультраправыми якобы были сделаны лишь на основании фотографий, где Марко Супрун "рядом с людьми, которых автор статьи считает радикалами".

В публикации были и другие доводы. В заключение в StopFake перечислил свои награды и обратились к руководству Facebook с просьбой "совместно разработать стратегии защиты партнерских организаций".

Как Заборона ответила СтопФейку

На следующий день, 9 июля "Заборона" выступила с опровержением публикации StopFake и полностью отвергла обвинения в ее адрес. Эта публикация была оформлена как ответы на самые популярные вопросы и обвинения:

Источник: zaborona.com

В ответ на упреки, что связи Марко Супруна с ультраправыми подтверждаются только совместными фото, "Заборона" привела высказывания деятелей ультраправых группировок, которые сами говорили о тесных отношениях с Марком Супруном.

"Заборона" опровергла и претензии к американскому журналисту Кристоферу Миллеру, которые предъявил StopFake. "Заборона" процитировала, в частности, корреспондента ВВС Джона Фишера, который расценил публикацию StopFake как атаку на "лучшего зарубежного корреспондента в Украине". А корреспондент французской газеты La Croix Фабрис Депрез назвал критику в адрес Миллера "очень смешной".

Обмен упреками вызвал волну дискуссий в соцсетях. В адрес "Забороны" и ее редактора Екатерины Сергацковой прозвучали обвинения в "пророссийской пропаганде", и предложения отправить ее в Россию.

К травле подключился Скрыпин

Дискуссии превратились в настоящую травлю после того, как в них включился бывший глава телеканала "Громадське телебачення" Роман Скрыпин.

В субботу 11 июля он опубликовал в своем Facebook фото шеф-редактора "Забороны" Екатерины Сергацковой с пятилетним сыном, обвинил журналистку в том, что она является "агентом Кремля" и предложил ей уезжать в Россию.

После этого в комментариях пользователи Facebook стали публиковать информацию об адресе Сергацковой и даже угрожать ее убить.

После многочисленных жалоб Facebook удалил этот пост, но Скрыпин продолжил публиковать другие оскорбительные посты о Сергацковой. Дополнительные агрессивные посты этого же журналиста остались нетронутыми. "Вы блокируете один пост, - написал Скрыпин, - а я напишу еще 10".

Также Скрыпин опубликовал свое фото с жестом, напоминающим фашистское приветствие:

И сам Скрыпин, и многочисленные комментаторы много раз, иногда в грубой форме, предлагали Екатерине Сергацковой "возвращаться в Россию". Звучали также многочисленные угрозы.

Источник: facebook.com/skrypin

Екатерина Сергацкова раньше жила в Волгограде (Россия), но уже около десяти лет как переехала в Украину. В 2015 году она получила из рук Петра Порошенко украинское гражданство.

Причина поведения Романа Скрыпина, видимо, кроется в остром конфликте, который начался между журналистами "Громадського" еще в 2015-2016 годах. Там работали и Скрыпин, и Сергацкова.

Телеканал был создан в конце 2013 года на западные гранты, и поначалу был полностью сосредоточен на освещении Евромайдана. Роман Скрыпин был одним из основателей, а затем руководителем телеканала.

Затем в коллективе "Громадського" вспыхнул конфликт. Романа Скрыпина обвинили в присвоении 212 тысяч евро, собранных из пожертвований на PayPal, и 38 тысяч долларов прибыли от YouTube-канала.

Романа Скрыпина в январе 2016 года изгнали из "Громадського", а организация избрала себе новым руководителем журналистку Наталью Гуменюк. Она написала на Скрыпина заявление в полицию. В мае 2016 года Печерский райотдел открыл уголовное дело против Скрыпина. Но в дальнейшем дело "заглохло".

Журналистке пришлось бежать вместе с семьей

После начавшейся травли и полученных угроз Екатерина Сергацкова была вынуждена покинуть Киев. Об этом первым сообщило британское издание Independent. Также об этом сообщала "Страна".

Сергацкова сказала британскому изданию, что она сообщила об угрозах полиции, но не ожидает реальной защиты.

Как отметил Independent, ранее травля журналистов со стороны праворадикалов приводила к убийствам.

Издание напомнило, что в 2015 году журналист и писатель Олесь Бузина был убит через день после утечки его адреса на сайте "Миротворец". Год спустя журналист Павел Шеремет был убит в своей машине в центре Киева.

"Мы не чувствуем себя в безопасности, а чиновники молчат. Как вы можете чувствовать себя в безопасности, зная, насколько сильно праворадикалы связаны с полицией и службами безопасности?" - сказала Сергацкова.

Активисты испугались последствий травли

После бегства из Киева Екатерины Сергацковой вместе с семьей в ее поддержку выступили журналисты и правозащитные организации.

Инициатива независимых журналистов "34" осудила травлю Сергацковой и призвала правоохранительные органы оперативно расследовать заявление об угрозах.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch также высказалась в поддержку Сергацковой и призвала украинское правительство гарантировать ее безопасность.

"Журналистам не нужно бояться за свою жизнь из-за того, что они сообщают. Украинская власть должна немедленно расследовать эти угрозы и гарантировать безопасность Сергацковой и его семье", - сказал директор HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

Напоследок в поддержку Екатерины Сергацковой был вынужден выступить даже StopFake. Эта организация оказалась среди подписантов коллективного обращения, которое опубликовали медиа и общественные организации, существующие, в основном, на западные гранты.

Они сообщили, что "глубоко поражены" информацией о том, что Екатерина Сергацкова была вынуждена покинуть Киев в результате давления и угроз, в том числе, со стороны праворадикалов, а также массового буллинга в соцсетях (который, отметим, породили, во-многом заявления самого StopFake):

Источник: stopfake.org

Правда, первопричину разгоревшегося конфликта - вскрывшиеся связи цензоров Facebook из StopFake с ультраправыми - активисты-общественники предпочли не упоминать. Также они обвинили в начавшейся травле только одного Романа Скрыпина, хотя оскорбления и угрозы в адрес журналистов "Забороны" со стороны ультраправых начались задолго до публикации ним адреса и фото ребенка журналистки. Приведем один из ярких примеров:

Источник: facebook.com/mitya.gurin

В любом случае, скандал принял уже международный размах.

Все началось со "Страны"

Следует отметить, что тему связей между ультраправыми и модераторами украинской части соцсети Facebook первой подняла "Страна" еще в конце марта. В публикации "Facebook, Супрун и "Сокира перуна". Что связывает с ультраправыми украинских партнеров крупнейшей соцсети" мы рассказали, что Facebook запустил в Украине программу проверки фактов для противодействия дезинформации. Для этой работы Facebook выбрал две украинские организации: VOX и StopFake.

"Страна" тогда рассказала о связях StopFake с ультраправыми кругами в Украине. К примеру, что Марко Супрун, муж экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун, который является "лицом" англоязычного youtube-канала StopFake, тесно связан с видным деятелем ультраправого движения Арсением Билодубом - лидером рок-группы "Сокира Перуна" и владельцем бренда одежды "Свастон".

Эта связь настолько тесная, что Супрун и Билодуб называют друг друга "братьями" и даже провели ритуал кровосмешения.

Арсений Билодуб, Андрей Середа (лидер группы "Кому вниз") и Марко Супрун. Источник фото: mnk.org.ua

Группа "Сокира Перуна", лидером которой является Билодуб, откровенно ультраправая, если не нацистская. К примеру, в песне "Шесть миллионов слов лжи" отрицается Холокост, то есть уничтожение нацистами шести миллионов евреев во время Второй мировой войны. А песня "17 августа" прославляет близкого к Гитлеру нацистского бонзы Рудольфа Гесса.

Фото с концерта "Сокира Перуна" из открытых источников

Также в своей публикации мы цитировали слова Кристофера Миллера, журналиста "Радио Свобода" и ряда других западных изданий.

1 июля "Страна" продолжила тему, опубликовав статью "Facebook и нацисты. Как и почему цензоры соцсети блокируют критику ультраправых в Украине". В материале мы рассказали о связях с ультраправыми Екатерины Крук, менеджера Facebook по политике в Украине.

После этого, 3 июля, и вышла статья "Забороны" на тему связей украинских цензоров Facebook с ультраправыми.

А заинтересовались мы темой о связях партнеров Facebook и ультраправых после того, как StopFake обвинил нас в якобы "фейках" в статье "В Киеве проверять транспорт и документы в карантин будут ультраправые". Там наше издание сообщило о связях с ультраправыми столичной охранной структуры "Муниципальная стража". Однако эти обвинения со стороны StopFake не имели никаких оснований.

Мы разбирали данную ситуацию в публикации "Фейк от StopFake. Почему цензоры Facebook из Украины вступились за ультраправых".

Также "Страна" поднимала тему об украинских партнерах Facebook в публикации "Украинские модераторы в Facebook не увидели нарушения в слове "к@цап".