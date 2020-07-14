Накануне местных выборов в Украине активизировался нелегальный бизнес - "решалы", козыряя своими связями с чиновниками Минюста, предлагают ускорить процесс регистрации партии за вознаграждение в 20 тысяч долларов.

“Страна” разбиралась, что это за бизнес, и причастны ли к этому руководители Министерства юстиции.

Свои люди в Минюсте могут помочь

Процедура регистрации партий в Украине довольно обременительная и бюрократизированная. А до местных выборов остается всего два месяца. Политтехнологи и юристы различных партийных организаций пожаловались "Стране", что у них возникли сложности с регистрацией партии - всем отказывают.

"Я обслуживаю интересы трех молодых партий регионального разлива. Мы столкнулись с тем, что нам блокируют регистрацию. На вопрос "зачем" отвечают, что это политическое решение", - говорит один из политехнологов, пожелавший остаться неназванным.

Одно из обязательных условий для создания политсилы - сбор 10 тысяч подписей в 2/3 областей Украины.

“Я понимала, что могут быть сложности с регистрацией, поэтому сбор подписей мы организовали максимально публично, протоколировали на камеру съезды партии. В итоге мы собрали с запасом более 14 тысяч подписей. После этого в Минюст, по процедуре, мы подали протокол, устав, платежку, регистрационную карту и подписи. Процесс регистрации партии всячески затягивали. Изначально в Минюсте даже не хотели документы принимать - мол, карантин. В общем, нас “морозили”. А потом прошло время и нам дали отписку - что их не устраивают наши документы”, - рассказывает “Стране” политконсультант Екатерина Одарченко, которая является соучредителем партии “Национальная платформа”. Партия сейчас как раз проходит процедуру регистрации.

По ее словам, в Минюсте придирались к мелочам - якобы среди собранных подписей встречались помарки. “Как можно собрать 14 тысяч подписей в 2/3 регионов Украины без помарок, зачеркиваний и клякс? Если ты, конечно, реально их собираешь, а не рисуешь на коленке. Я не понимаю. Неужели у других партий все оформлено идеально? А если так, собирали ли они реальные подписи?”, - возмущается Екатерина Одарченко.

Но это - лишь официальная сторона процесса. Неофициальная куда интереснее.

Когда Минюст в очередной раз отказывает в регистрации, на представителей партии выходят так называемые "решалы". Они представляются посредниками, способными за внушительное вознаграждение решить все бюрократические сложности.

“Они говорят: "Твои документы точно не пропустят, твою партию не зарегистрируют. У нас есть свои люди в Минюсте, которые могут помочь. Но надо "позолотить ручку", - вспоминает Екатерина Одарченко.

Цена вопроса - 20 тысяч долларов.

“Некоторые “посредники” называли моим коллегам суммы и больше - 40-50 тысяч долларов. Видимо, закладывали ещё какие-то откаты. Но в основном по рынку звучит цифра 20 тысяч долларов”, - говорит политтехнолог.

При этом у посредников есть разные "пакеты услуг". Деньги вымогают и за регистрацию партий, и даже за смену устава - но там такса ниже, 10 тысяч долларов.

В основном на руководство партий через известные юридические компании выходят третьи лица, которые сами не являются сотрудниками Минюста. Но прикрываются “крышей” в Министерстве и говорят, что за определенную плату могут сделать так, что все претензии к документам отпадут сами собой, и партию без проблем зарегистрируют.

Партия за 40 тысяч долларов

Схема не нова - она практикуется в Украине долгие годы. Так, два года назад политик Аркадий Корнацкий создал политическую партию “Рух вільних селян”. 27 января 2018 года прошел съезд этой партии, потом в 2/3 областей Украины и более чем в 2/3 районов каждой из этих областей, как положено по закону, было собрано более 17 тысяч подписей - при необходимых 10 тысячах.

А как только партия подала документы в Минюст на государственную регистрацию, началось самое интересное.

“На представителей партии вышли люди из окружения министра юстиции Павла Петренко, который тогда возглавлял ведомство. Они предложили нам очень быстро провести госрегистрацию. За 40 тысяч долларов”, - говорит Аркадий Корнацкий в комментарии “Стране”.

На следующий же день после первого визита “посредников” последовал второй.

“На этот раз “околоминюстовские жучки” отозвали предложение. Сказали, мол, извините, мы вам обещали, но не сможем помочь, потому что мы узнали у компетентных людей в Минюсте, что эта партия вообще никогда и ни за какие деньги не будет зарегистрирована. Из-за того, кто ее лидер”, - вспоминает Корнацкий.

Спустя пять месяцев, 5 мая 2018 года, партии в госрегистрации отказали. Причем отказ пришел, по словам Корнацкого, без указания на какие-либо нарушения. Это решение государственного регистратора в партии дважды обжаловали на имя тогдашнего министра юстиции Петренко, но получали отписки.

Корнацкий убежден, что те “дельцы”, которые предлагали ему “решить вопрос” с регистрацией партии, действовали с ведома экс-министра Павла Петренко и замыкалась вся “схема” на него.

Сейчас учредители партии продолжают спор с государственным регистратором. Судебная тяжба продолжается третий год, а политсила до сих пор не зарегистрирована. Президент Украины, к которому Корнацкий направлял обращения, также не отреагировал.

Посредники со старта намекают, что любой судебный процесс в такой ситуации не поможет, поскольку затянется на несколько лет. А выборы на носу.

Партии “на продажу”

Иногда посредники предлагают альтернативу - купить политическую силу. Это, к слову, еще один вид нелегального заработка в политический сезон - перепродажа уже зарегистрированных партий. Так называемый бизнес по торговле юрлицом.

Здесь “такса” уже значительно выше - от 50 до 150 тысяч долларов.

“По рынку сейчас есть несколько десятков партий чисто на продажу”, - рассказывает политтехнолог Борис Тизенгаузен.

По его словам, это довольно распространенная практика, не только в этот политический сезон. Многие партии так и зарабатывают - регистрируются чисто “на продажу”.

“Часто бывает, что кто-то когда-то себе зарегистрировал партию, но она ему не пригодилась. А процесс регистрации с нуля довольно длительный - около полугода. Когда не успевают зарегистрировать новый политпроект, особенно перед выборами, то покупают партию с готовым уставом, меняют название - и вперед. Одни мои знакомые недавно купили готовую партию за 100 тысяч долларов, причем изначально хотели 200 тысяч, но сторговались, потому что были другие предложения на рынке”, - утверждает Борис Тизенгаузен.

Политконсультанты объясняют “Стране”, что создавать партию с нуля очень хлопотно и требует больших ресурсов - собрать 10 тысяч подписей по всей стране. Многим проще не идти по традиционной процедуре, а купить уже готовое юрлицо, и просто перерегистрировать его на себя. Кстати, именно так и поступила президентская партия “Слуга народа”.

Партия “Слуга Народа” была создана на платформе “Партии решительных перемен”, которая была зарегистрирована еще в 2016 году под председательством Евгения Юрдыга. На момент переименования партии в 2017 году её уже возглавлял Иван Баканов, который с 2013 года являлся руководителем и юристом ООО “Квартал 95”, а сейчас - главой СБУ.

По словам Аркадия Корнацкого, активная штамповка партий “на продажу” началась с 2014 года, при министре юстиции Павле Петренко. “И вы легко это отследите, если зайдете в госреестр юрлиц. Многие ранее зарегистрированные партии поменяли свое название - это практически точное подтверждение, что партии купленные”, - говорит Корнацкий.

Более того, он утверждает, что торговлей партиями всегда системно промышляло именно руководство Минюста.

“Каждый министр после прихода на должность регистрировал через своих внештатных помощников партии на продажу, иногда несколько десятков. И сейчас вся эта клоака никуда не делась. Она процветает. Но насколько к ней имеет отношение непосредственно нынешний министр Денис Малюська - не уверен. По-моему, интеллектуально он не способен руководить даже коррупцией. Контролируют схемы те же люди, что и раньше”, - полагает Корнацкий.

По его словам, цена в зависимости от политического момента может достигать и нескольких сотен тысяч долларов, если у партии уже был пройден аудит и созданы ячейки на местах.

По мнению Екатерины Одарченко, сейчас как раз те партии, которые создаются под продажу, предпочитают тихо заплатить юристам-посредникам за быструю регистрацию 20 тысяч, чтобы потом “срубить” 50-100 тысяч долларов за продажу уже зарегистрированного юрлица.

Впрочем, справедливости ради отметим, что столкнулись с вымогательством не все начинающие политсилы.

“Некоторые мои знакомые, которые уже собрали подписи под партию, жалуются, что Минюст затягивает процесс регистрации, что там сплошная бюрократия. Но деньги с них за регистрацию не требуют”, - оппонирует Борис Тизенгаузен.

Взятку вымогали шесть раз

А вот лично на Екатерину Одарченко “решалы” с предложениями ускорить процесс регистрации партии только за последние месяцы выходили уже шесть раз. По ее словам, каждый раз это были разные люди, которые не называли конкретных имен. Но давали понять, что имеют связи в высшем руководстве Минюсте.

Она уверена, что это не единичный случай, а системный способ заработка в преддверии выборов.

Вопрос - знают ли об этом в руководстве Министерства юстиции?

“Я озвучила эту историю замминистра юстиции Ольге Онищук, которая курирует регистрацию партий. А также ещё одной замминистра - Валерии Коломиец. Они сказали, что не в курсе - это, мол, кто-то самовольно таким занимается, и эти люди к Министерству отношения не имеют. Если бы со мной лично это произошло один раз, а не шесть - я бы, может и поверила, но это ведь случается системно”, - рассуждает Екатерина Одарченко.

К тому же, на сборе внепарламентских партий, который она организовывала в КВЦ “Парковый”, представители других партий тоже говорили, что массово сталкиваются с вымогательством взяток. Аркадий Корнацкий также сообщил о том, что ему предлагали “решить вопрос” с регистрацией партией за деньги.

Впрочем, Екатерина Одарченко полагает, что замминистра Онищук и Коломиец не имеют отношения к этому “бизнесу”.

“Есть информация, что это некая разнарядка от Офиса президента - не регистрировать новые партии. Хотя мне кажется, это вопрос низовой коррупции - думаю, без ведома ТОПов этим могут заниматься руководители департаментов в Минюсте. Но с другой стороны, если с каждой партии косить по “двадцатке”, это уже не такая уж и малая коррупция”, - рассуждает Екатерина Одарченко.

А вот Аркадий Корнацкий в оценке причастности руководства Минюста к торговле регистрацией партий более категоричен.

Он говорит, что когда к власти пришла ЗеКоманда, он снова попробовал направить жалобу на нового министра юстиции Дениса Малюську, чтобы госрегистратор пересмотрел решение и все-таки позволил зарегистрировать партию. Но результат остался прежним.

“Третий год подряд нам без ссылок на нормы права и не указывая на нарушения отказывают в рассмотрении наших жалоб и в регистрации партии”, - возмущен Аркадий Корнацкий.

По его мнению, коррупция в Минюсте как была при Петренко, так и осталась.

“Я убедился, что новая команда стала исполнителем воли старых хозяев Минюста. Сейчас там руководят те же “шестерки” Арсения Яценюка, которыми когда-то были Павел Петренко и Елена Сукманова, его заместительница, которая координировала государственную регистрацию юрлиц. И сейчас Малюська и его замы продолжают ту же политику”, - считает Корнацкий.

Но министр юстиции Денис Малюська в комментарии “Стране” все обвинения отвергает. По его словам, о “решалах”, предлагающих помочь с регистрацией партии, ему ничего не известно. Но по факту вымогательства посоветовал обратиться в правоохранительные органы.

Также Малюська заявил, что не видит признаков коррупции в том, что накануне местных выборов новым партиям массово отказывают в регистрации.

“У каждой конкретной партии есть конкретная причина (для отказа в регистрации - Ред.) и она описана в том, что они называют «отписками». И вполне серьезно приглашаю поэкспериментировать и попробовать дать взятку, если ее требуют или предлагают передать. Сотрудники СБУ всегда готовы помочь с микрофоном, видео и сопровождением передачи взятки и ее процессуальным оформлением. Контакт дам. Или сами к ним обратитесь, чтобы не сомневаться. И тогда не надо будет гадать о достоверности слухов”, - отметил в комментарии “Стране” Денис Малюська.