Уже больше года в Украине работает Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Это верхушка пирамиды антикоррупционных органов, которые были созданы в Украине при бывшем президенте Порошенко под контролем Запада.

В пирамиду антикоррупционных органов Украины входят Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и ВАКС. Вместе они образуют замкнутую систему, которая может открывать, расследовать и выносить приговоры по уголовным делам, связанным с коррупцией, против практически любых украинских чиновников, судей и депутатов.

А поскольку в Украине очень сложное и неоднозначное законодательство о борьбе с коррупцией, то на крючке у "триады" антикоррупционных органов подвешен каждый украинский чиновник любого ранга.

Вершина антикоррупционной пирамиды ВАКС состоит из собственно высшего антикорсуда как первой инстанции, а также его апелляционной палаты. Последняя может пересматривать решения первой инстанции и выносить окончательные вердикты. То есть, апелляционная палата ВАКС находится на самой вершине антикоррупционной пирамиды.

За год с небольшим существования ВАКС уже можно сказать, что в его Апелляционной палате сформировалась тройка судей, которая особенно трепетно относится к работе НАБУ под руководством Артема Сытника. Они прикрывают "косяки" детективов ведомства и выносят приговоры по ключевым делам, удовлетворяя пожелания НАБУ.

Речь идет о коллегии судей апелляционной палаты ВАКС - Сергее Боднаре, Игоре Панаиде и Викторе Панкуличе. Именно они, по отзывам участников судебных заседаний, отличаются особой "чуткостью" к пожеланиям НАБУ.

Задавшись классическим вопросом "А судьи кто?", "Страна" решила изучить, насколько сами "вершители судеб" из ВАКСа сами соответствуют требованиям антикоррупционного законодательства.

Представитель Блока Порошенко

Первый представитель из упомянутой "тройки Сытника" Сергей Боднар до назначения в ВАКС не работал ни судьей, ни адвокатом ни одного дня.

До вознесения на вершину судебной пирамиды он всю жизнь проработал то доцентом, то ассистентом на разных кафедрах юридического факультета Черновицкого госуниверситета. Также он работал преподавателем в Черновицком филиале Межрегиональной Академии управления персоналом (МАУП).

Судья ВАКС Сергей Боднар. Источник: court.gov.ua

Всех судей ВАКС бывший президент Петр Порошенко назначил в последние дни своего правления. Именно тесными связями с партией Порошенко и можно объяснить молниеносное возвышение скромного ассистента кафедры провинциального вуза.

Дело в том, что в конце 2017 года нынешний судья ВАКС Сергей Боднар "засветился" в качестве представителя Блока Петра Порошенко в суде по иску президентской партии против Новоселицкой районной избирательной комиссии Черновицкой области:

Источник: court.gov.ua

А жена Сергея Боднара вообще работала юрисконсультом в Черновицкой областной организации Блока Порошенко. Это сам Боднар сообщил в своей анкете в сентябре 2018 года, которую подавал в качестве кандидата на должность судьи ВАКС:

В декларации за 2019 год судья Боднар подтвердил данную информацию, сообщив, что его жена за год получила больше 65 тысяч грн зарплаты по основному месту работы в Черновицкой территориальной организации партии Петра Порошенко "Европейская солидарность":

Источник: public.nazk.gov.ua

По-видимому, не может идти и речи о какой-либо независимости для судьи, супруга которого получает деньги от одной из политический партий.

Однако под сомнение может быть поставлена не только независимость, но и сам факт назначения Сергея Боднара судьей ВАКС. Дело в том, что согласно п.2 ч.4 статьи 7 Закона "О высшем антикоррупционном суде", не может быть назначено судьей ВАКС лицо, которое на протяжении последних пяти лет пребывало в договорных отношениях с политической партией:

Источник: zakon.rada.gov.ua

Сам факт представления судьей Боднаром интересов партии Петра Порошенко в 2017 году может свидетельствовать о наличии договорных отношений между ними. А это подпадает под прямой запрет закона, и означает незаконность назначения Сергея Боднара на должность судьи.

Получается, что разрекламированная кампания, состоявшая из различных конкурсов, экзаменов и международных экспертов, пропустила в 2019 году в состав судей ВАКС человека, который не имел судейского опыта и был тесно связан с тогдашней партией власти.

Этот факт может говорить о "ручном управлении" процедурой выбора судей ВАКС, под полным контролем людей бывшего президента и западных "кураторов".

Еще один возможный "прокол" в декларациях Сергея Боднара – покупка ним машины по подозрительно низкой цене. В 2018 году он приобрел бэ-ушную "Хонду" CR-V, 2012 года выпуска, и задекларировал, что заплатил за нее всего 115,2 тыс грн. (эквивалент около 4,2 тыс дол). По рыночным ценам такое авто должно было стоить минимум вдвое дороже:

Источник: public.nazk.gov.ua

Вдобавок судья антикорсуда допустил довольно странный "косяк" в своей декларации за 2018 год. Он, по сути, скрыл происхождение своих доходов: в качестве лиц, которые были источниками доходов для себя и жены судья указал… самого себя и свою жену:

Источник: public.nazk.gov.ua

Формально говоря, судья задекларировал, что он и жена платили деньги сами себе. Понятно, что это абсурд. Здесь речь может идти либо об ошибке, либо о сознательном сокрытии источников доходов.

Но и в том, и в другом случае такой "огрех" в декларации никак не вяжется со статусом судьи Высшего антикоррупционного суда. Судья, который либо заполнил декларацию с грубыми ошибками, либо скрыл источники доходов, по определению не может судить других по антикоррупционным делам, которые, в том числе, включают в себя и вопросы заполнения деклараций.

С города Чугуева

Второй представитель "тройки" лояльных к НАБУ судей апелляционной палаты ВАКС – Игорь Панаид. Он единственный из них имеет судейский опыт – с 2012 года работал судьей Чугуевского городского суда Харьковской области. "Досудейский" опыт работы у Игоря Панаида тоже солидный – он работал замначальника юридического управления и директором департамента госрегистрации в харьковском горсовете, начальником юротдела аппарата обладминистрации.

В декларации судьи Панаида тоже есть недочеты, правда не такие катастрофические, как у коллеги из Черновцов Боднара. Например, в декларации за 2018 год Игорь Панаид показал наличие у супруги акций акционерного общества "УкрНИИ огнеупоров". Акции были приобретены в 1996 году:

Источник: public.nazk.gov.ua

Однако в декларации за предыдущий 2017 год эти акции показаны не были. Хотя, если жена судьи их купила в 1996 году, то в 2017 году акции у нее точно должны были быть:

Источник: public.nazk.gov.ua

Еще одна странность в декларациях судьи Игоря Панаида связана с количеством детей. В 2019 году он задекларировал, что у него есть дочка и сын. Сын носит другую фамилию, и проживает отдельно. Но раньше сын в декларациях не фигурировал, хотя, по информации "Страны", по своему возрасту должен был там быть.

Все эти несуразности, с одной стороны, свидетельствуют, что даже при наличии большого юридического и судейского опыта правильно заполнить декларации чиновнику очень сложно. С другой стороны, непонятно, как наличие огрехов в своих декларациях дает право судить за возможные огрехи в чужих.

В общей собственности судьи, его жены и дочери находятся квартира в Харькове площадью 57,9 кв. Судье также принадлежит автомобиль Honda CR-V – точно такой же, как и у его коллеги из Черновцов Боднара.

Правда, авто судьи Панаида на четыре года старше (2008 года выпуска), и существенно дороже (195 тыс грн). Что косвенно подтверждает факт возможного занижения судьей Боднаром стоимости приобретения автомобиля в 2018 году.

Пристроил дочку и «забыл» о фирме

Третий "герой" нашей статьи судья ВАКС Виктор Панкулич до своего назначения 25 лет работал адвокатом. Он родом из Закарпатья – из села Гута Ужгородского района. Там у него находится дом площадью 76 кв.м., а еще один дом судьи с участком 10 соток находится в пригороде Киева.

Судья не женат, после развода в 2013 году отдал бывшей супруге две квартиры в Киеве.

В прошлом году одна из трех дочерей судьи Панкулича тоже начала работать в Высшем антикоррупционном суде на должности помощником судьи. Об этом сам судья сообщил в документе, который называется "Декларация семейных связей":

Источник: vkksu.gov.ua

А в декларациях о доходах и имуществе судья Панкулич, похоже, позабыл указать фирму, где он был учредителем и директором. Речь идет об ООО "Де кор", которое было создано в 2002 году. Об этом свидетельствуют данные госреестра юридических лиц:

Источник: minjust.gov.ua

В 2009 году учредители, одним из которых был Виктор Панкулич, решили ликвидировать фирму. Однако, по каким-то причинам, ликвидацию до конца не довели, и фирма продолжала числиться в реестре юридических лиц.

Закрывать фирму, похоже, пришлось в авральном порядке. Из реестра юрлиц фирма была исключена 10 апреля 2019 года.

А на следующий день бывший президент Порошенко своим указом назначил Виктора Панкулича судьей апелляционной палаты ВАКС.

Проблема в том, что судья Панкулич не отразил наличие у него этой фирмы в декларациях ни за 2018, ни за 2019 год. Хотя другие фирмы, где он был учредителем и директором, судья показал – это адвокатское объединение "Украинская адвокатская группа", а также два ООО – "Самоцвет" и "АСД-Инвест":

Источник: public.nazk.gov.ua

В общем, трудоустройство к себе на работу ближайшего родственника (дочки) и "забывчивость" относительно декларирования одной из фирм может поставить под вопрос способность судьи Панкулича объективно и беспристрастно рассматривать дела о коррупционных нарушениях других чиновников.

Здесь также уместно вспомнить старую милицейскую поговорку: "Главное при расследовании дела – не выйти на самого себя".