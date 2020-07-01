Уже несколько раз "Страна" рассказывала о тесной связи с ультраправыми украинских модераторов крупнейшей соцсети Facebook.

В Украине насчитывается более 14 миллионов пользователей Facebook. Учитывая это огромное количество "Страна" решила продолжить исследование вопроса.

Мы нашли множество фактов, подтверждающих, что украинские цензоры крупнейшей соцсети преследуют журналистов за критику ультраправых, и даже сами производят "фейки".

Тесные связи с партией "Свобода"

Уже широко известно, что одним из двух подрядчиков Facebook по проверке украинского контента, является организации StopFake, которая связана с активистами ультраправых движений. "Страна" рассказывала об этом в материале «Facebook, Супрун и "Сокира перуна". Что связывает с ультраправыми украинских партнеров крупнейшей соцсети».

Менеджером Facebook по публичной политике в Украине является 29-летняя Екатерина Крук. Ее назначили на должность 27 мая прошлого года. Она работает в офисе Facebook в Варшаве. Как рассказывала "Страна", раньше Екатерина Крук работала в уже упомянутой организации StopFake.

До майдана Екатерина Крук была помощницей нардепа от националистической партии "Свобода" Игоря Швайки. Она работала помощницей нардепа и на общественных началах, и на платной основе:

Источник: pri.org

Игорь Швайка был главой харьковского обкома партии "Свобода", депутатом Рады в 2012 – 2014 годах. Тогда он прошел в парламент по партийному списку "Свободы" под № 8. А в первом постмайданном правительстве Игорь Швайка стал министром сельского хозяйства.

Согласно анализу, проведенному в 2012 году The World, программой новостей PRI – крупнейшей сети общественного радиовещания США, – партия "Свобода" являлась партией, которая исповедовала нацистскую идеологию:

Источник: pri.org

В 2013-2014 годах Екатерина Крук была активным участником майдана, где она также поддерживала партию "Свобода". Она тогда публиковала на своей странице в Twitter иногда по десятку постов в день на английском языке. Из-за этого она стала одной из самых известных на Западе майданных активисток.

Швейцарский журналист Нильс Акерманн запечатлел Екатерину Крук во время ее работы помощницей депутата в начале майдана:

Источник: rezo.ch

После майдана Екатерина Крук работала в Украинском кризисном медиа-центре, затем, с 2016 года, менеджером по социальным сетям Верховной Рады.

Управлял ее работой спикер Андрей Парубий – ультраправый политик из Львова, один из лидеров майдана. Он тогда командовал "Самообороной Майдана".

О руководстве ее деятельностью со стороны Парубия Екатерина Крук сама рассказала в одном из интервью. В нем она уважительно называла его "Андрій Володимирович":

Источник: detector.media

Екатерина Крук родом из Ровно, из семьи мелких предпринимателей. Ее отец Николай Крук, как и дочь, является активистом националистической партии "Свобода".

В 2015 году он был включен в список кандидатов на выборах в горсовет Ровно по списку "Свободы". Однако ему тогда не повезло: он был включен в список под номером 8, а "Свободе" удалось провести в горсовет только 7 депутатов. В итоге отец Екатерины Крук так и не стал депутатом.

В июле 2019 года, согласно партийному отчету, Николай Крук проспонсировал «Свободу» на сумму 142 тыс. грн.:

Источник: nazk.gov.ua

"Одесса очистилась от террористов"

После публикации "Страны" о связях цензоров Facebook (в том числе и Екатерины Крук) с ультраправыми, она закрыла доступ к своей странице в соцсети Twitter, где раньше активно публиковала свои сообщения:

Источник: twitter.com/Kateryna_Kruk

Однако до этого несколько тысяч сообщений из твиттера Екатерины Крук удалось сохранить в нескольких веб-архивах. Из них можно составить довольно полную картину политических взглядов украинского менеджера крупнейшей соцсети планеты.

Например, 2 мая 2014 года, в день трагедии в Одессе, где в результате пожара в Доме Профсоюзов погибли больше 40 человек, Екатерина Крук сообщила: "Одесса очистилась от террористов, горжусь тем, что город борется за свою идентичность. Слава павшим героям". Это сообщение на английском оказалось сохранено в одном из веб-архивов:

Источник: archive.today / twitter.com/kateryna_kruk

Еще менеджер Facebook по Украине публично радовалась, когда Турция сбила российский самолет. Также она призвала к введению военного положения в Украине. Она злорадствовала по поводу насилия со стороны ультраправых против украинских левых политиков и неоднократно призывала запретить деятельность Коммунистической партии Украины.

В общем, за украинским контентом в Facebook следит человек с крайне правыми политическими взглядами. Это вызывает сомнения в объективности и непредвзятости модераторов крупнейшей соцсети в освещении тем, связанных с Украиной.

Как работает цензура в Facebook

27 марта Екатерина Крук сообщила о запуске программы по фактчекингу в Украине с двумя партнерами – StopFake и VoxCheck. Фактчекинг – это работа по проверке фактов. Ее ведут "фактчекеры", которые могут решать, является информация правдивой, ложной либо манипулятивной.

Екатерина Крук уточнила, что контент, который "фактчекеры" признают "манипулятивным", будет показываться ниже в ленте новостей пользователей Facebook.

Механизм работы Facebook состоит в том, что у каждого пользователя соцсети формируется своя индивидуальная лента новостей. Она состоит из последовательности сообщений других пользователей, а также рекламы.

Последовательность сообщений в ленте каждого пользователя индивидуальна. Ее формируют сложные алгоритмы Facebook. По сути, соцсеть выстраивает для каждого человека индивидуальную информационную реальность.

Поэтому любая информация, которая показалась манипулятивной цензорам Facebook, размещается в ленте каждого пользователя ниже других сообщений. Как результат, снижается вероятность прочтения данной информации. Ведь не все пользователи могут и хотят листать свою ленту до конца.

Как признала Катерина Крук, это помогает уменьшить и, в итоге, остановить распространение "крамольного" контента, а также минимизировать количество людей, которые его увидят.

Все эти цензурные ограничения касаются и Facebook, и соцсети Instagram, которая тоже принадлежит корпорации Facebook:

Источник: facebook.com/semper.in.altum

При этом количество жалоб не имеет значения. Как сообщала Екатерина Крук в одном из интервью, в Facebook применяют автоматизацию для определения дубликатов жалоб: "если 1000 человек пожалуются на контент, его не будут просматривать 1000 работников с нашей стороны. Мы всегда проверяем не по количеству жалоб, а по тому, нарушены ли правила сообщества".

Как "лажали" цензоры Facebook

До Facebook, как сообщала "Страна", Екатерина Крук работала в общественной организации StopFake. И именно StopFake стал одним из двух подрядчиков Facebook, которых крупнейшая соцсеть наняла для модерации украинского контента.

О качестве "фактчекинга" (т.е. проверки информации) от организации StopFake можно судить по многим примерам. Например, по "опровержению", которое пыталась дать данная организация на публикацию "Страны" об участии ультраправых в киевских муниципальных охранных структурах.

Данный казус, когда "борцы с фейками" сами выдали фейк, "Страна" подробно разбирала в материале «Фейк от StopFake. Почему цензоры Facebook из Украины вступились за ультраправых».

Другой случай – в конце марта, когда новые цензоры только приступили к работе, Facebook назвал "ложной" и скрыл публикацию журналиста Андрея Манчука о новых цензорах из организации StopFake. Об этом журналист затем сам сообщил на своей странице:

Источник: facebook.com/andriy.manchuk

В начале июня Facebook назвал ложной и заблокировал публикацию сайта "Заборона" "Драка за белую расу. Как российский неонацист Денис Никитин продвигает в Украине свои идеи, и при чем тут полк "Азов". После этого Facebook забанил еще и редактора соцсетей этого сайта.

Об этом инциденте сообщила шеф-редактор издания "Заборона" Екатерина Сергацкова:

Источник: twitter.com/Sergogotv

В "запрещенной" на Facebook статье шла речь о том, как известный российский ультраправый активист Денис Никитин в 2017 году перебрался в Украину. Как оказалось, здесь он чувствует себя совершенно вольготно. Он основал ультраправый бренд одежды White Rex, проводит турниры по смешанным единоборствам и презентует добровольческий полк "Азов" европейским ультраправым движениям. В турнирах Никитина по боевым единоборствам участвуют праворадикалы со всего мира.

После возникшего скандала цензоры Facebook вынуждены были вернуть ссылки на статью в соцсеть. При этом менеджер Facebook по Украине Екатерина Крук никак не объяснила случившееся, а лишь признала, что Facebook "совершил ошибку". Об этом также сообщила шеф-редактор "Забороны" Екатерина Сергацкова:

Источник: twitter.com/Sergogotv

Facebook уходит в кризис

"Страна" недавно сообщала, что крупнейшие компании мира объявили бойкот Facebook. Марк Цукерберг потерял 7,2 миллиарда. От соцсети требуют, чтобы Facebook усилил модерацию жалоб на травлю и преследование, автоматически удалял разжигающую ненависть рекламу и модерировал закрытие экстремистских групп. В конце прошлой недели цена Facebook упала на 8,3%, или на $56 млрд.

При этом основатель и основной акционер Facebook Марк Цукерберг 26 июня сообщил, что согласно исследованию ЕС, Facebook действует быстрее и удаляет больше процентов враждебных высказываний, чем другие крупные интернет-платформы, включая YouTube и Twitter.

"Мы вложили значительные средства как в системы ИИ (искусственного интеллекта – Ред.), так и в команды, состоящие из людей, и теперь мы выявляем почти 90 % враждебных высказываний, которые удаляем, прежде чем кто-то даже сообщил о них", – добавил Цукерберг.

Таким образом, по словам Марка Цукерберга, "охоту" за враждебными высказываниями в Facebook ведут и люди, и искусственный интеллект (ИИ). Однако системы ИИ в настоящее время более "продвинуты" в отношении высказываний на английском языке. Поэтому, скорее всего, основная нагрузка в украино- и русскоязычном сегментах соцсети ложится на людей.

О том как они это делают, "Страна" уже рассказывала в статье "Украинские модераторы в Facebook не увидели нарушения в слове "к@цап".

Автор нашел это слово, которое входит в список запрещенных слов, разжигающих ненависть по национальному признаку, примерно в двух десятках публикаций в соцсети. После чего отправил жалобы на них.

Почти на все жалобы пришел отказ. Модераторы ответили, что публикация "не нарушает конкретных Норм сообщества".

Тогда была отправлена "жалоба второго уровня" на результаты этой проверки, которая идет уже непосредственно в Facebook, а не украинскому подрядчику.

И через четыре дня после первоначальной жалобы, соцсеть вынесла очередной вердикт. Оказывается, слово "к..п" все-таки "нарушает Нормы сообщества в отношении враждебных высказываний". Публикацию с этим словом удалили с Facebook, попросив прощения за ошибку и поблагодарив за бдительность.