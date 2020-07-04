Во время эпидемии коронавируса в Украине появились новые схемы мошенничества. "Страна" выяснила, как аферисты используют страх людей перед болезнью в своих целях.

Фейковые соцработники

Самое распространенное мошенничество "по мотивам Covid" - визит аферистов домой к пожилым людям под видом сотрудников социальной помощи. Схема проста: в квартиры к людям почтенного возраста приходят две якобы сотрудницы соцучреждения в масках.

Гостьи заявляют: мол, в этом доме зафиксировано несколько случаев заражения коронавирусом, и их послали провести обследование пожилых жильцов "инфицированного" дома. Некоторые мошенники предлагают совершенно бесплатно провести дезинфекцию. Пока одна из визитерш беседует с хозяином квартиры или "проводит дезинфекцию", вторая молниеносно обчищает карманы одежды и шкатулки в квартире.

По информации источников "Страны" в полиции, аферисты под видом сотрудников соцучреждений успешно действуют во всех городах Украины с самого начала карантина и до сих пор.

Фальшивые антисептики

Еще одна схема мошенничества на Covid-19 касается спекулянтов, которые надеялись в самом начале эпидемии быстро заработать на дефиците антисептиков и санитайзеров. Сразу после введения карантина полиция во всех регионах начала раскрывать подпольные цеха, где в обычных пластиковых бочках буквально на коленке бодяжили антисептики. В лучшем случае главной составной частью санитайзеров был обычный этиловый спирт.

Однако в Киеве, Одессе и Днепре фиксировались "гаражные" цеха, в которых антисептики производили на основе метилового спирта и других опасных химикатов.

Рэкет "активистов"

Еще один вид обмана появился совсем недавно. Во многие кафе, рестораны и магазины в Одессе и Киеве приходят "активисты" из разных гражданских организаций, которые снимают на телефоны некие "нарушения": несоблюдение дистанции посетителями, обслуживание клиентов без масок и тому подобное - а потом обещают отдать видео в полицию.

После этого активисты предлагают за "скромную" сумму в 2-3 тысячи гривен уничтожить файлы. Чаще всего такие мошенники приходят в небольшие точки общепита и магазинчики, владельцы которых не имеют связей во власти.

Обман с работой за границей

Более изощренный метод мошенничества придумали в интернете. Пользуясь тем, что без работы остались многие украинцы, аферисты предлагают выгодную работу за рубежом.

Один из примеров – русскоязычный сайт nclpro.ru. Этот портал предлагает молодым людям из постсоветских государств работу обслуживающим персоналом на пассажирских круизных судах, которые выходят из Санкт-Петербурга. График работы весьма привлекателен, а зарплата на уровне средней в ЕС. При этом работодателя особо не интересуют ни владение иностранными языками, ни стаж работы. Более того, соискателям гарантируют, что необходимые профессиональные навыки они получат уже во время работы, на борту. Также обещают бесплатные курсы иностранных языков.

Рабочую визу C1D владельцы сайта предлагают сделать при личной явке или дистанционно, выслав необходимые документы. Правда, как можно приехать в посольство США в Москве, если все границы закрыты, работодатели не поясняют. Зато стоимость дистанционного открытия визы – "всего" 7600 рублей (около 3500 гривен).

"Страна" написала на этот сайт под видом соискателя работы и в тот же день получила ответ: мол, работодатель готов отправить в рейс в ближайшее время. При одном условии – быстрого перевода денег.

"Как только сумма поступит на счет, от юрлица подаём документы на оформление и закрепляем вакансию за Вами. Когда виза будет готова, Вас проинформируют по электронной почте (в течение месяца со дня готовности Вам необходимо будет её забрать в Санкт-Петербурге), поэтому мы с Вами согласуем ближайшую удобную для Вас дату получения и отправления в рейс", - подробно ответили на наш запрос.

Однако при внимательной проверке оказалось, что упомянутый сайт под названием Norwegian Cruise Line (NCL) и A-PRO не имеет никакого отношения к круизной компании NCL. А портал под этим названием создан для элементарного "фишинга" - ловли легковерных соискателей вакансий с европейскими зарплатами и выкачивания из них денег.

К слову, таким же способом пользуются и другие интернет-мошенники, обещая устроить украинцев на работу за границей "уже сейчас" и несмотря на то, что границы с ЕС фактически еще закрыты, а Украина не входит в список стран, откуда иностранцы могут въезжать в Евросоюз не имея вида на жительства либо рабочей визы.

Клининговые предложения

Вполне легально на страхе перед коронавирусом наживаются украинские клининговые компании. "Страна" насчитала в интернете несколько десятков предложений провести дезинфекцию в квартире, в которой или рядом с которой выявлены больные Covid-19.

Цены на такую услугу колеблются от 400 до 800 гривен. Коммерсанты обещают в ходе дезинфекции полное уничтожение вирусов в жилье. Но на самом деле никаких гарантий полной защиты от коронавируса от частных клининговых компаний нет и быть не может.

Об этом "Стране" рассказал врач-эпидемиолог Юрий Смирнов.

"Дезинфекция не дает гарантий того, что контактировавшие с заболевшим не заразятся. Поэтому в том виде, в котором дезинфекция предлагается клининговыми компаниями – опрыскивания антисептиками всего помещения - она бесполезна. Достаточно просто обработать все поверхности антисептиками", - пояснил специалист.