На прошлой неделе в Украине разгорелся скандал вокруг крупнейшей взятки в 6 млн долларов.

Она якобы предназначалась руководителям сразу двух антикоррупционных органов: директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому.

Рекордная взятка предназначалась за закрытие уголовного дела против Николая Злочевского - газового магната и министра экологии времен Януковича.

Как сообщала "Страна", посредниками при передаче взятки выступили Евгений Шевченко и первый заместитель главы Госналоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко.

Этому скандалу придает остроты тот факт, что в газодобывающей фирме Злочевского "Буризма" работал и получал многомиллионные гонорары Хантер Байден - сын Джо Байдена, основного соперника Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США.

В Америке Джо Байдена обвиняют в том, что гонорары его сыну были взяткой за покровительство США газодобывающему бизнесу Николая Злочевского в Украине. Джо Байден занимал должность вице-президента США во времена правления Барака Обамы.

Источник: пресс-служба НАБУ

В деле о рекордной взятке Злочевского, которую якобы пытались вручить руководителям НАБУ и САП, роль посредника сыграл Евгений Шевченко. О его работе в качестве внештатного агента НАБУ известно уже давно. Поэтому весьма странно выглядит тот факт, что многомиллионную взятку пытались давать через "засвеченного" агента НАБУ.

Как уже писала "Страна", обсуждается версия, что Шевченко сам предложил Ильяшенко (с которым был давно знаком) решить вопрос по закрытию дела. То есть, была разыграна классическая провокация. Правда, даже в таком случае крайне маловероятно, чтоб Ильяшенко - опытный налоговик, поверил бы Егению Шевченко, который уже был засвечен, как человек, который сдает своих подельников в НАБУ.

"Страна" собрала сведения о "суперагенте Шевченко", через которого проходят миллионы долларов взяток.

Агент НАБУ Евгений Шевченко с рекордной взяткой. Источник: facebook.com/yevhenshevchenko9000

Бизнес-тренер и должник

До 2008 года нынешний "суперагент" работал торговым представителем, а затем бизнес-тренером в корпорации "Бизнес-Мастер". Он занимался тренингами по лидерству, менеджменту, продажам, личной эффективности и т. п. Информация об этом имеется в интернет-каталоге тренинговых компаний Украины:

Источник: training.ua

В 2014 году Евгений Шевченко стал пресс-секретарем и личным водителем Семена Семенченко (настоящее имя Константин Гришин), создателя и первого командира добровольческого батальона "Донбасс".

Сразу после событий на Майдане и смены власти Семен Семенченко стал известной личностью, выступая в балаклаве на многих телеканалах с патриотическими выступлениями.

В 2010 году Евгения Шевченко включили в "черный список" банков как неблагонадежного заемщика. Нынешний "агент НАБУ" не вернул "Универсал-банку" два кредита, выданных в 2007-2008 годах на общую сумму почти 20 тысяч дол.

Еще в одном кредите "суперагент" выступил поручителем по кредиту на 144,6 тыс грн от "Альфа-банка". По нему в декабре 2010 года банк получил от суда исполнительный лист на принудительное взыскание долга.

По данным известного журналиста Владимира Бойко, Евгения Шевченко также обвиняли в мошеннических действиях. По сведениям журналиста, в 2012 году Евгений Шевченко занял 10 000 гривен (1 200 долларов США) для покупки автомобиля и отказался их возвращать кредитору. По данному факту было возбуждено уголовное дело № 11009024396001 от 05.07.2012 года по статье 190 УК Украины (мошенничество).

Однако, с помощью высоких покровителей из коллегии МВД и НАБУ, Шевченко до сих пор не привлечен к уголовной ответственности.

"Бей колорадов!"

В 2014 году Евгений Шевченко стал пресс-секретарем и личным водителем Семена Семенченко (настоящее имя Константин Гришин), создателя и первого командира добровольческого батальона "Донбасс".

Сразу после событий на Майдане и смены власти Семен Семенченко стал известной личностью, выступая в балаклаве на многих телеканалах с патриотическими речями.

Семён Семенченко даёт интервью. Фото из открытых источников

"Семен Семенченко" называл себя руководителем батальона "Донбасс" и призывал вступать в его ряды. Одновременно он сообщал реквизиты, по которым патриотично настроенные граждане могли перечислять батальону финансовую помощь.

Евгений Шевченко принимал активное участие в этой деятельности.

Вот один из ярких примеров, где Шевченко призывает "бить колорадов" и публикует номер карты Семена Семенченко для сбора денег:

Источник: facebook.com/yevhenshevchenko9000

Батальон "Донбасс" начал боевые действия 15 мая 2014 года с вооруженного рейда по Великоновоселковскому району, самому западному району Донецкой области.

24 июля, после нескольких дней боев, "Донбасс" занял Лисичанск. В конце августа батальон попал в "иловайский котел", понеся значительные потери.

"Боевой путь" батальона сопровождался обвинениями в мародерстве, пытках и убийствах мирных жителей. Миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала многочисленные нарушения прав человека во время событий в Иловайске, в основном со стороны батальона "Донбасс". Об этом докладе миссии ООН подробно рассказывала "Страна".

Евгений Шевченко в батальоне "Донбасс" был личным водителем у Семена Семенченко:

Источник: facebook.com/yevhenshevchenko9000

Официально должность Евгения Шевченко в батальоне "Донбасс" называлась "начальник командно-штабной машины". Ее он указал, когда в октябре 2014 года баллотировался в нардепы по округу № 66 в Житомирской области:

Источник: cvk.gov.ua

Выборы по округу Шевченко проиграл. Однако затем он стал помощником у командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко, который прошел в депутаты по списку "Самопомочи".

Впоследствии из-за подделки документов суд лишил Семена Семенченко всех воинских званий. Об этом процессе рассказывала "Страна".

"Решала" и "торпеда" от НАБУ

В начале 2019 года Евгений Шевченко стал одним из героев скандала, который в СМИ назвали "Свинарчук-гейт". Олег Гладковский, который раньше носил фамилию Свинарчук, – один из ближайших соратников Петра Порошенко, и занимал при нем должность заместителя председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ).

25 февраля прошлого года журналисты обнародовали первую серию масштабного расследования о тайной переписке окружения Порошенко. В хищениях миллионов гривен в оборонной сфере, контрабанде из России и отмывании денег участвовал, в частности, сын Олега Гладковского Игорь.

Гладковский-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники, говорилось в расследовании. Государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок.

О перипетиях "Свинарчук-гейта" подробно рассказывала "Страна". После скандала Гладковский-старший был отстранен, а затем и уволен с должности зампреда СНБО.

Евгения Шевченко обвиняли в том, что он выступил посредником при передаче взятки руководство НАБУ от структур подконтрольной Олегу Гладковскому (Свинарчуку) автомобильной корпорации "Богдан".

Взятку передавали за выдачу справки от НАБУ, о том, что входящая в орбиту Гладковского фирма "Оптимумспецдеталь" имела право поставлять запчасти для предприятий оборонного сектора.

НАБУ за подписью первого зама Гизо Углавы в 2017 году вычеркнуло фирму "Оптимумспецдеталь" из списка фиктивных. Это вернуло ей контракты с оборонными заводами и дало возможность поставлять запчасти, которые были завезены контрабандой из России.

Евгений Шевченко в качестве агента "засветился" на этапе передачи взятки руководству НАБУ. Он был участников разговора с одними из ключевых фигурантов "Свинарчук-гейта" бизнесменом Андреем Рогозой:

Источник: Bigus.info

Еще раз "тайный агент" НАБУ Евгений Шевченко засветился в делах о завладении газом и средствами "Укрзализныци" компаниями львовских бизнесменов братьев Дубневичей. Об этом само ведомство публиковало разъяснение в марте 2019 года:

Источник: nabu.gov.ua

В ответ на эти разъяснения НАБУ Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) опубликовала официальное опровержение. Оно было составлено в резких выражениях, и содержало ряд обвинений в адрес НАБУ.

В частности, прокуратура сообщила, что никогда не согласовывала любых мероприятий, гласных или негласных, с участием якобы "агента" Евгения Шевченко в уголовных производствах. А все попытки НАБУ о представлении ситуации таким образом "свидетельствуют лишь о попытке избежать уголовной ответственности за злоупотребления и взяточничество в самом НАБУ":

Источник: facebook.com/sap.gov.ua

И, наконец, сам "тайный агент" НАБУ Шевченко подробно рассказал о своей деятельности в интервью в марте 2019 года. В нем Шевченко сообщил, что сотрудником НАБУ не являлся, однако принимал участие в двух десятках операций бюро:

Источник: youtube.com / BIHUS info

В общем, активная работа Шевченко в качестве агента НАБУ ни для кого секретом не являлась. Поэтому совершенно непонятно, почему именно к нему якобы обратились представители газового магната Николая Злочевского, когда искали возможность дать многомиллионную взятку руководителям НАБУ и САП.

Объяснение этой "неразборчивости" может быть следующее. Не исключено, что передача взяток через агента Шевченко была уже поставлена на поток. Поэтому его посредничество при передаче нового "транша" никого не удивило.

А тот факт, что новая взятка все-таки была официально задокументирована, может говорить о том, что руководству антикоррупционных органов, которое тесно связано с посольством США, поступил "заказ" на Злочевского. Ведь предвыборная гонка в США переходит в активную стадию, и возможный выброс компромата в отношении сына Джо Байдена, который получал миллионы от газодобывающей фирмы Злочевского "Буризма", может изменить результаты выборов в Америке.

Поэтому главы антикоррупционных органов, возможно, и решили провести "спецоперацию", чтобы посадить на крючок газового магната. Цель –контролировать утечки информации из "Буризмы" о работе в ней сына Байдена. Ведь вполне можно предположить, что со Злочевским активно пытается работать и сторона Трампа.

Как сообщала "Страна", фигуранта дела о взятке руководителям НАБУ и САП Николая Ильяшенко взяли под стражу с залогом 84 млн гривен. Другого фигуранта Елену Мазурову взяли под стражу с залогом в 120 миллионов. А за юриста "Буризмы" Кичу уже внесли залог в 40 миллионов.

Ранее "Страна" писала, что Шевченко надеется получить бонус в $600 000 за то, что разоблачил взятку. Обличитель может рассчитывать на 10% от этой суммы, но только после обвинительного приговора для коррупционера.