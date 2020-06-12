На первом заседании нового Совета общественного контроля НАБУ вспыхнул скандал. Известных тележурналистов Василия Апасова и Макса Назарова (Назара Диордицу), которые были избраны в Совет согласно итогам онлайн-голосования, обвинили в накрутке голосов и предложили уйти с заседания. Об этом сообщала "Страна".

"Меня попросили покинуть зал. При этом Евгений Карась, громко проговаривая фамилии Лукаш и Портнов, что-то снимал на камеру (кстати, на последний Iphone). Я инициировал обращение в правоохранительные органы. И мы обращаемся в суд", - написал Назаров в своем Телеграм-канале:

Насколько эти обвинения обоснованы, и кто на самом деле фальсифицировал выборы в Совет НАБУ, разбиралась "Страна".

Почему возмущались порохоботы

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) было создано при Порошенко с подачи Запада. 29 мая этого года прошло очередное интернет-голосование по кандидатурам в Совет общественного контроля при НАБУ. Голосование проходило на сайте НАБУ с 09:00 до 21:00.

Каждый голосующий мог проголосовать не более чем за 15 участников. Кандидаты выдвигались общественными организациями по довольно сложной процедуре. Всего было выдвинуто 34 кандидата.

5 июня на сайте НАБУ были объявлены итоги онлайн-выборов в Совет при этом ведомстве:

Источник: nabu.gov.ua

Первые 10 из 15 членов нового Совета НАБУ оказались тесно связаны с "Демократической сокирой орды" - организацией, поддерживающей Петра Порошенко.

В пул тесно связанных организаций входят сама "Сокира", а также организации со странными названиями "Астартес", "Ксенос" и "Сороритас". Эти названия были взяты из компьютерных игр. Об этом рассказывала "Страна".

Еще трое новых членов Совета при НАБУ - выходцы из среды ультраправых, которые позиционируют себя как "ветераны войны с Россией". Среди них Евгений Карась - лидер ультраправой организации С14, которая связана с СБУ.

"Страна" не раз рассказывала об этой ультраправой организации и ее вождях: "Крыша" СБУ, убийство Бузины, деньги из бюджета. Что известно об ультраправой организации С14", а также "Как тебя звать, гнида? Когда сменится власть, я приду к тебе". С14 ворвалась в Голосеевский монастырь".

Похожая ситуация сложилась в 2019 году. Об этом рассказывала "Страна" в материале "Молот орды. Как порохоботы и ультраправые взяли контроль над советом НАБУ".

В отличие от прошлого года, сейчас два "призовых" места заняли известные тележурналисты Василий Апасов с телеканала ZIK и Макс Назаров (Назар Диордица) с телеканала "Наш". Они вытеснили за пределы списка двух "ветеранов АТО" Салату и Трофименко.

Именно из-за этого факта ультраправые и порохоботы подняли в соцсетях волну возмущения, обвиняя журналистов в накрутке голосов.

"Сокира орды" монополизировала Совет НАБУ

Как выяснила "Страна", все организации, представители которых выгнали тележурналистов из Совета НАБУ, тесно связаны друг с другом. Эти связи можно легко проследить по документам, которые находятся в открытом доступе на сайте НАБУ.

Как видно в итоговой таблице результатов голосования, первые два места по количеству поданных голосов в Совет НАБУ заняли Богдан Кузьмич и Марк Савчук. Их выдвинула "Демократическая сокира орды".

Как оказалось, Богдан Кузьмич и Марк Савчук одновременно являются учредителями двух других организаций ("Астартес" и "Ксенос"), которые выдвигали кандидатов в Совет. Подписи Кузьмича и Савчука стоят в соответствующих протоколах:

Источник: nabu.gov.ua

Источник: nabu.gov.ua

Протокол о выдвижении самих Марка Савчука и Богдана Кузьмича от имени "Деморды" подписала Татьяна Локацкая:

Источник: nabu.gov.ua

И та же Татьяна Локацкая подписала протокол о выдвижении кандидатов еще от одной организации с "игровым" названием "Сороритас":

Источник: nabu.gov.ua

Таким образом, все эти организации оказались тесно связаны через учредителей и подписантов.

Пятая организация, которая провела в Совет НАБУ своих кандидатов - "Движение ветеранов Украины". Среди ее выдвиженцев Евгений Карась, лидер ультраправой организации С14.

Протокол от "Движения ветеранов" подписали два человека. Одного из них зовут Антон Колумбет:

Источник: nabu.gov.ua

Это тот же Антон Колумбет, который подписал протокол о выдвижении кандидатов в Совет НАБУ от организации "Астартес" (этот протокол мы опубликовали первым).

Таким образом, все указанные организации ("Деморда", три с игровыми названиями и "Движение ветеранов") тесно связаны друг с другом через своих учредителей и подписантов.

Поэтому можно уверенно утверждать, что Совет НАБУ монополизирован узкой группой "активистов", которые после изгнания журналистов Василия Апасова и Макса Назарова полностью захватили контроль над его деятельностью.

Кто фальсифицировал на самом деле

Суть "претензий" к журналистам была изложена на странице в Фейсбуке "Общественный контроль НАБУ". Ее ведут некие "активисты", связанные с предыдущим Советом НАБУ, состав которого мало отличался от нового.

Журналистов обвинили в том, что за них велось голосование от неких "ботов" с домена meta.ua. И якобы за каждого из кандидатов (Апасова и Диордица) были вброшены минимум 2 500 голосов.

На самом деле обоснованно говорить о фальсификациях можно, скорее, в отношении другой стороны. Таких примеров "Страна" нашла несколько.

Например, от организации "Сороритас" в Совет НАБУ был выдвинут некий Виктор Прутковский. Эта фамилия указана в протоколе общего собрания членов организации "Сороритас" от 13 мая 2020 года, который опубликован на сайте НАБУ:

Источник: nabu.gov.ua

Однако другие документы данного кандидата (декларация о доходах, мотивационное письмо и т.д.) выписаны на человека с совершенно другой фамилией - не "Прутковский", а "Прудковских".

Вот, например, мотивационное письмо, которое подал данный кандидат:

Источник: nabu.gov.ua

Второй пример фальсификаций: от организации "Движение ветеранов" в Совет НАБУ прошли сразу три кандидата, включая вождя ультраправых Евгения Карася.

Протокол о выдвижении кандидатов от "Движения ветеранов" подписал тот же человек (Антон Колумбет), который подписал протокол и от организации "Астартес" (этот протокол мы опубликовали первым).

Второй подписант от "Движения ветеранов" - руководитель данной организации Евгений Турчак.

Проблема в том, что в этой организации, похоже, не знают, как правильно зовут их руководителя.

Согласно учредительным документам, отчество у Турчака - "Павлович". Однако на первой же странице протокола о выдвижении кандидатов он назван странным отчеством "Пертович":

Источник: nabu.gov.ua

Получается, что минимум четыре члена нового Совета НАБУ не имеют права там работать из-за неправильно оформленных документов. У одного кандидата вообще другая фамилия, еще трое "ветеранов" были выдвинуты по сомнительному протоколу, который подписал неизвестно кто - то ли Павлович, то ли Пертович.

У обычных граждан более мелкие неточности в документах, как правило, могут вызвать непреодолимые бюрократические проблемы. Однако для НАБУ неправильные написания фамилий и отчеств, похоже, проблемой не являются.

НАБУ при этом "не заметило" очевидной и документально подтвержденной взаимосвязи между пятью организациями, состоящими из различных "активистов", от которых в Совет НАБУ прошли 13 человек. Хотя сам по себе факт таких связей ставит крест на независимом статусе общественного Совета НАБУ.

При этом НАБУ выдвинуло претензии из-за мифической "накрутки" голосов к двум тележурналистам. Причем факт "накрутки" никак не был доказан.

Почему Сытник заявил о фальсификациях

5 июня, подбивая итоги голосования, НАБУ на своем сайте сразу же заявило о его фальсификации. Причем в сообщении были прямо указаны кандидаты с номерами 1 и 7, под которыми в списке кандидатов были записаны тележурналисты Василий Апасов и Макс Назаров.

НАБУ обвинило их в "искусственном завышении количества голосов", которое "могло существенно повлиять на результаты рейтингового Интернет-голосования":

Источник: nabu.gov.ua

НАБУ пришло к этому выводу после того, как провело некую "аналитическую проверку полного протокола голосования".

Отметим, что у НАБУ отсутствуют какие-либо полномочия для проведения такой аналитической проверки. В Положении о порядке формирования Совета НАБУ говорится, что на сайте ведомства должно публиковаться лишь объявления о результатах голосования. Причем публиковать объявление должен сам директор НАБУ:

Источник: nabu.gov.ua

Из этого можно сделать вывод, что директор НАБУ Артем Сытник, помимо публикации результатов голосования, что является его обязанностью, сообщил еще о не предусмотренной законодательством "проверке". В результате которой он сделал вывод об "искусственном завышении количества голосов" по двум кандидатам.

По сути, Сытник этим показал личную заинтересованность в определенных результатах голосования.

Директор НАБУ Артем Сытник уже стал героем множества коррупционных скандалов. О сути претензий к нему "Страна" не раз уже рассказывала. Например, в материале "Коньяк, водка и разбитые квадроциклы. Как директор НАБУ Сытник оказался в реестре коррупционеров и приведет ли это к его отставке".

"Страна" также рассказывала о главных скандалах, в которые попадал глава НАБУ. Директор ключевого антикоррупционного органа сам оказался коррупционером. Причем этот факт был установлен решением суда. А сам Артем Сытник был внесен в официальный реестр коррупционеров.

Скандалы длятся третий год

В объявлении о результатах голосования на сайте НАБУ сразу же был объявлен механизм, по которому НАБУ собиралось исключить из Совета неугодных журналистов.

НАБУ тогда сообщило, что обратится к членам новоизбранного состава Совета, чтобы сам Совет, на основании информации о якобы выявленных фальсификациях, принял "соответствующие меры реагирования".

Исходя из этого "ценного указания", новый состав Совета НАБУ, состоящий из ультраправых и порохоботов, 11 июня изгнал из своих рядов известных тележурналистов. Хотя за каждого из них были поданы порядка 15 тысяч голосов в ходе голосования.

Что такое Совет НАБУ

Совет общественного контроля при НАБУ, куда проходили выборы, - довольно влиятельная организация. Согласно Положению о Совете, он осуществляет гражданский контроль за деятельностью НАБУ. Срок полномочий Совета составляет один год.

Практическая ценность Совета НАБУ состоит в том, что члены Совета могут решать кадровые вопросы. Двое членов Совета входят в состав Дисциплинарной комиссии НАБУ, которая может "карать и миловать" проштрафившихся сотрудников агентства.

Еще трое представителей Совета входят в конкурсную комиссию на занятие вакантных должностей в НАБУ.

Эти кадровые полномочия, скорее всего, и представляют интерес для общественных активистов. Ведь участие в кадровых комиссиях может дать им возможность за короткий срок существенно поправить свое материальное положение.

Именно поэтому, как можно предположить, уже сформировавшаяся группа "активистов", которая и ранее контролировала этот орган, решила "выбить" журналистов Назарова и Апасова, которые явно были не из их "тусовки" и могли бы посмотреть на ситуацию в НАБУ совсем под другим углом.

Как сообщала "Страна", на местных выборах в Украине впервые протестируют онлайн-голосование. Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов запланированы в Украине на 25 октября 2020 года.

Подобная ситуация вокруг выборов в Совет НАБУ складывалась и в прошлом, и в позапрошлом созывах. В 2018 году "Страна" сообщала, что в Совет общественного контроля при НАБУ проходят вождь ультраправых из С14 Карась и "Топор орды".

Отметим также, что многие соратники Порошенко и сам экс-президент сейчас являются фигурантами уголовных дел, которые ведут САП и НАБУ.

Согласно данным журналистского расследования, СБУ прямо руководит националистами из С14.