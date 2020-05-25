На прошлой неделе сильный резонанс вызвала публикация разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена. На них тогдашний вице-президент США дает прямое указание тогдашнему президенту Украины уволить генпрокурора Шокина. Также Порошенко согласовывает с Байденом новые назначения.

По этому факту Генпрокуратура уже возбудило уголовное дело по статье "госизмена" и "превышение служебных полномочий". А сами разговоры стали ярким свидетельством внешнего управления нашей страной.

В тоже время, буквально сейчас на наших глазах разворачивается очень похожая история. В ее центре находится Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и его директор Артем Сытник.

Ситуация зеркальная с Шокиным. Если тогда "внешние управляющие" требовали уволить генпрокурора (хоть, как признавался Порошенко в разговоре с Байденом, для этого не было никаких законных оснований), то теперь они же требуют не увольнять Сытника, хотя все основания для этого есть. Есть уже вступившее в силу решение суда о коррупции Сытника, есть и доказательства незаконной подотчетности НАБУ иностранным структурам (то есть, то же самое, что и в случае с Порошенко и Байденом).

На самом деле кейс с НАБУ для Зеленского является определящим - превратится ли он окончательно во "второго Порошенко", который будет сдавать суверенитет страны по звонку "куратора", либо же покажет, что важнейшие кадровые решения принимаются в Киеве.

Пока, судя по всему, Зеленский решил двигаться по первому пути - любые попытки уволить Сытника блокируются, а дело о госизмене в отношении него не возбуждается (хотя, повторимся, случай аналогичный с делом Порошенко-Байдена).

Но еще не вечер.

В ситуации с "непотопляемостью" Сытника разбиралась "Страна".

Главный антикоррупционер - мелкий коррупционер

О сути претензий к Артему Сытнику "Страна" уже рассказывала не раз. Например, в материале «Коньяк, водка и разбитые квадроциклы. Как директор НАБУ Сытник оказался в реестре коррупционеров и приведет ли это к его отставке". "Страна" также рассказывала о главных скандалах, в которые попадал глава НАБУ.

Директор ключевого антикоррупционного органа сам оказался коррупционером. Причем этот факт был установлен решением суда. А сам Артем Сытник был внесен в официальный реестр коррупционеров:

Источник: corruptinfo.nazk.gov.ua

Поводом для внесения в реестр коррупционеров стал отдых главного антикоррупционера в охотничьих угодьях под Ровно. Шеф бюро развлекался за чужой счет и "забыл" внести этот подарок в декларацию.

Недавно Артем Сытник сообщил, что подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после того, как украинские суды признали его виновным в коррупции.

Он сообщил, что не считает себя коррупционером: "Это может быть опасным прецедентом, так как достаточно взять судью ручного и просто надавить на него. Для будущего директора НАБУ или НАПК это всегда может быть риском, как в случае принятия определенных решений, которые не понравятся лицам, имеющим админресурс, медийный ресурс, достаточно просто составить некий протокол, придумать его и провести через суд", - добавил глава НАБУ.

Какая из позиций победит - покажет ближайшее время. При этом очевидно, что ситуация, при которой Сытник возглавляет антикоррупционное бюро, будучи в официальном статусе коррупционера, выглядит абсурдной даже по украинским меркам.

Еще Артем Сытник был одним из фигурантов скандала с обвинениями против Пола Манафорта, руководителя избирательной кампании Дональда Трампа в 2016 году. Именно НАБУ вело дело по "амбарной книге" Партии Регионов, на основании которой были выдвинуты обвинения против Манафорта.

"Аборигены не имеют права увольнять чиновника колониальной администрации"

Конфликт вокруг поста главы НАБУ тесно связан с недавно вскрывшимися фактами внешнего управления Украиной. Речь идет об опубликованных записях разговоров экс-президента Петра Порошенко с Джо Байденом – экс-вице-президентом США и главным соперником Трампа на будущих выборах. Их полную расшифровку недавно публиковала "Страна".

Согласно записям, по указанию из США был уволен генеральный прокурор Шокин. Также под руководством из-за океана назначались и увольнялись кадры в правительстве, вплоть до премьер-министра.

"Страна" недавно публиковала также переписку НАБУ с посольством США, в которой украинское ведомство фактически отчитывалось перед представительством иностранного государства.

Материалы переписки НАБУ доказывают, что НАБУ сливало в посольства ряда стран материалы дел и личные данные украинских нардепов. А детективы агентства по указанию своего руководства ходили в посольства с отчетами о расследованиях и заполняли анкеты.

К примеру, НАБУ просило указаний от сотрудников посольства США о том, как отвечать на запросы народных депутатов Украины. Эти ответы предварительно согласовывались с работниками посольства.

НАБУ по прямому указанию первого заместителя Сытника Гизо Углавы также активно делилось документацией с посольством.

Посольство США интересовали дела против экс-нардепа Николая Мартыненко, "Укрзализныци", а также экс-министра экологии Злочевского. Последнее тесно связанно с делом сына соперника Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена.

Переписка датирована 2017 годом. Однако не исключено, что подотчетность НАБУ правительству США продолжается и сейчас.

В общем, один из ключевых правоохранительных органов, который расследует факты коррупции в высшем руководстве государства, оказался подконтролен представительствам иностранных государств.

Кроме того, бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко рассказал, что в январе 2016 года Госдеп США поручал главе НАБУ Артему Сытнику установить прослушку в администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом тоже сообщала "Страна".

"Этот вопрос обсуждался на встрече в Белом доме. Советники Байдена (тогда вице-президента США - Ред.) и минюста предлагали дать нашим НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины - Ред.) оборудование для прослушки администрации президента и любых других учреждений. Прослушки как внутри, так и снаружи", - сообщил дипломат.

Также бывший дипломат признался, что закон Украины, позволяющий НАБУ прослушивать разговоры, лоббировался НАБУ и Госдепом США.

Еще один факт - существует запись разговора, где Сытник признается в своей работе в пользу Хиллари Клинтон на выборах 2016 года. Ранее Артем Сытник пользовался также благосклонностью бывшего посла США в Украине Мари Йованович, которую уволил Трамп.

Когда в апреле этого года на рассмотрение Рады был подан законопроект, позволяющий уволить Сытника, глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден направил в Офис президента письмо. В нем он предупредил, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий фонда в Украине.

"Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы сотрудничества МВФ с Украиной", - заявил руководитель миссии МВФ.

По сути, МВФ фактически запретил Украине принимать закон, по которому с поста главы антикоррупционного бюро должен быть уволен человек, признанный коррупционером.

Затем подключились послы стран "Большой семерки" в Украине, выступив против законопроекта, который бы позволил уволить Сытника. 4 мая они заявили, что законы, которые разрешали бы уволить главу НАБУ Артема Сытника и других антикоррупционных ведомств, являются "угрозой для траектории реформ в Украине".

Сам Артем Сытник в беседе с пранкером Джокером признал, что из-за его возможного увольнения украинская власть получила "самые суровые месседжи" от западных партнеров. Об этом сообщала "Страна".

Получается, что если бывшего генпрокурора Шокина американцы приказали уволить, то главу НАБУ Сытника они сейчас яростно защищают. Хотя доказательством его коррупции есть вступившее в силу решение суда.

То есть сейчас, спустя год после устранения от власти Порошенко, продолжается внешнее управление Украиной, в частности в плане назначения и увольнения чиновников на высшие государственные должности.

"Аборигены не имеют права увольнять чиновника колониальной администрации, а НАБУ - орган как раз этой администрации. Не должно создаваться даже иллюзии того, что глава НАБУ как-либо зависим от украинских властей или правосудия", - отметил в связи с этим известный одесский журналист Юрий Ткачев в своем Телеграм-канале.

Почему у Зеленского не получается уволить Сытника

Хотя пребывание Сытника на посту главы НАБУ приносит массу проблем, механизм его увольнения с должности очень трудно реализовать. Связано это с тем, что при создании НАБУ во время правления Порошенко в закон о НАБУ были заложено несколько "мин", которые сейчас не дают уволить директора ведомства.

Во-первых, перечень причин для увольнения главы НАБУ довольно ограничен. В результате сложилась парадоксальная ситуация: в законе о НАБУ не предусмотрен случай, согласно которому директора НАБУ можно уволить за недостоверную декларацию, получение незадекларированных подарков и даже за внесение в реестр коррупционеров.

Кроме того, закон прямо запрещает увольнять директора НАБУ по причинам, не указанным в этом законе. Такая норма прописана в последнем абзаце статьи 6 закона о НАБУ:

Источник: zakon.rada.gov.ua

Во-вторых, по перечисленным в законе основаниям увольнять директора НАБУ имеет полномочия только президент. А Верховная Рада может уволить главу агентства при наличии только еще меньшего количества оснований из перечисленных в законе. Для вынесения этого вопроса на голосование в Раде надо собрать подписи не менее трети депутатов:

Источник: zakon.rada.gov.ua

Кроме того, в заключительных положениях закона о НАБУ указано, что другие законы действуют только в той части, которая не противоречит закону о НАБУ.

Получается, что закон о НАБУ, который не предусматривает увольнение директора агентства даже за внесение в реестр коррупционеров, оказался выше законов "О предотвращении коррупции", "О государственной службе". За их нарушение любой другой чиновник давно бы лишился своей должности.

В итоге из-за принятого при Порошенко закона директор НАБУ получил удивительный статус чиновника-коррупционера, который может официально заниматься тем, с чем борется возглавляемое им ведомство.

Какие варианты придумали в Раде

В феврале этого года в Верховной Раде было собрано больше 170 подписей депутатов за отставку Артема Сытника с должности директора НАБУ.

Делалось это для того, чтобы запустить юридический механизм его отставки. Согласно статье 6 закона о НАБУ, о которой мы рассказали раньше, условием для начала рассмотрения парламентом вопроса об увольнении директора НАБУ является инициатива не менее чем трети депутатов Рады.

Следующим этапом процедуры отставки должно было стать голосование по проекту постановления парламента. Однако этого так и не произошло после вмешательства стран Запада.

Еще один план заключался в изменении закона таким образом, чтобы уволить главу НАБУ было возможно за коррупционные правонарушения.

Поначалу соответствующий законопроект поддержал Комитет по вопросам правоохранительной деятельности, и его подали на рассмотрение Рады. Это был наиболее быстрый и юридически безупречный путь увольнения Сытника.

Однако в конце апреля законопроект внезапно исчез из повестки внеочередного заседания Верховной Рады. Как мы рассказали выше, это случилось из-за того, что представительство МВФ в Украине направило письмо-предупреждение в Офис президента.

После провала попытки уволить Артема Сытника через изменение закона о НАБУ, в партии "Слуга народа" заговорили о том, что главу НАБУ нужно менять путем проведения аудита.

По закону о НАБУ выводы аудита НАБУ (если они негативные) являются основанием для отставки директора НАБУ. Проводить аудит может специальная комиссия внешнего контроля в составе трех членов.

Впервые тройку аудиторов НАБУ удалось сформировать к лету 2018 года. Однако аудиторы так и не приступили к работе, их должности снова вакантны. Вновь назначить аудиторов можно по достаточно долгой процедуре. То есть, процедура внешнего аудита для увольнения Артема Сытника сейчас невозможна просто физически.

Сам Артем Сытник сообщал, что не намерен уходить со своей должности. Он утверждает, что уволить его можно только в результате прописанной в законе о НАБУ процедуре аудита, если аудиторы вынесут негативное заключение о его работе.

Еще один способ для увольнения главы НАБУ придумали в Раде. 20 мая в Конституционный суд поступила жалоба на указ экс-президента Порошенко о назначении Сытника в 2015 году. Обращение в КСУ подписал 51 депутат, подписи собирал нардеп Александр Дубинский ("Слуга народа").

Парламентарии утверждают, что у экс-президента Порошенко не было полномочий назначать главу НАБУ.

И, наконец, в феврале в ГБР открыли дело против главы НАБУ Сытника. Уголовное производство было открыто по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса по факту возможного злоупотребления им своим служебным положением. Заявление о преступлении подал все тот же депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Нардеп считает, что директор НАБУ Сытник был признан судом виновным в коррупции и поэтому не может быть директором НАБУ.

Наконец, по данным "Страны", ряд депутатов уже подали заявление о возбуждение уголовного дела против главы НАБУ и его заместителя Гизо Углава по факту незаконной передачи информации иностранным государствам (по факту обнародлвания переписки, о которой писалось выше).

Однако они пока остаются без движения, хотя против Порошенко по аналогичному случаю с Байденом, дело уже возбуждено.

Но Сытник пока остается для Зеленскому неприкасаемым. И, заодно, очень показательным свидетельством того, что внешнее управление страной продолжается.

Решится ли Зеленский поменять эту ситуацию, либо же повторит путь Порошенко - увидим в ближайшее время.