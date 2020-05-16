Печерский суд столицы решил арестовать харьковчанина Дмитрия Липового - владельца оружия, из которого на Майдане 20 февраля 2014 года расстреливали милиционеров. Соответствующее определение суда было принято 31 марта.

Дмитрия Липового подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьей 348 Уголовного кодекса. Это посягательство на жизнь работника правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей.

По данным МВД, в последние дни Майдана, с 18 февраля по 2 марта 2014 года, во время исполнения своих служебных обязанностей погибли 20 сотрудников правоохранительных органов, около 150 получили огнестрельные ранения.

Сам Липовой уже давно находится за границей. А потому, естественно, под стражу сразу после решения суда его никто не взял.

В тоже время, обращает на себя внимание, что дело против него расследуется по статье 348. Эта статья, в отличие от 115 ("умышленное убийство"), подпадает под закон об амнистии участников Майдана.

То есть, по идее, если он даже и появится в Украине, то ему ничего не угрожает (пока действует закон об амнистии). И дело против него должно быть закрыто.

При этом пока ничего не слышно о подвижках в делах против его подельников, которые, по данным следствия, непосредственно стреляли в милиционеров. Многие из них находятся до сих пор в Украине и ранее дела по ним расследовались по статье 115. Но им никто подозрений не вручает и под арест не берет.

А потому решение суда по аресту Липовому вызывает вопрос - а зачем это все? Действительно ли, чтоб активизировать расследование по убийствам правоохранителей или же, чтоб создать иллюзию активности? А в реальности затем подвести Липового под амнистию?

Так или иначе, но решение об аресте Липового - повод еще раз вспомнить о событиях на Майдане 20 февраля и о том, как идет по ним расследование. Тем более, что сам текст решения суда очень показателен.

Кто стрелял в милиционеров

На допросе в январе 2018 года Дмитрий Липовой дал признательные показания о своем соучастии в убийствах правоохранителей. "Страна" подробно рассказывала об этом допросе.

Согласно видео допроса, которое опубликовал блогер Анатолий Шарий, Липовой заявил, что принес на Майдан оружие (карабин "Сайга"), из которого львовяне Зиновий Парасюк (отец экс-нардепа Владимира Парасюка) и Иван Бубенчик открыли огонь по правоохранителям утром 20 февраля 2014 года.

Показания Липового коррелируются со свидетельствами самих "беркутовцев", которые говорили, что на Институтской первыми их начали расстреливать со стороны протестующих.

"Нас поставили дежурить с пяти до восьми утра на Институтской, за стелой Независимости. Когда... нас сменили... в начале седьмого утра, по нам начали стрелять из консерватории. У меня было несколько раненых. Я уверен, что огонь был именно из консерватории. При этом стреляли в ноги, в руки, то есть профессионально. Ранения в основном были сквозные", - вспоминал эти события командир днепропетровского "Беркута" Андрей Ткаченко.

Официальный сайт МВД сообщал, что к 09:00 общее число раненых в результате утреннего обстрела силовиков из здания консерватории составило 20 человек. Еще четверо правоохранителей погибли. На тот момент здание консерватории контролировали протестующие.

Известный адвокат Елена Лукаш рассказала о том, что группа Зиновия Парасюка из 30 человек (все из Львовской области) вели огонь утром 20 февраля по правоохранителям. Следствие идентифицировало пофамильно всех членов группы.

Зиновий Парасюк - отец экс-депутата Владимира Парасюка, который 21 февраля 2014 года призвал на Майдане к штурму администрации Президента.

Об этом, а также и о роли Липового, писала "Страна" в своем расследовании по стрельбе на Майдане. Отмечалось, что первыми открыли стрельбу утром 20 февраля именно майдановцы, которые вели огонь из здания Консерватории по правоохранителям.

Об этом же в интервью ВВС еще весной 2015 года заявлял и другой активист Майдана по имени Сергей. Мужчина утверждал, что он входил в группу стрелков, которые вели огонь из консерватории. Для этого он был завербован неким сотрудником спецслужбы. А после прибытия "самооборонцев" Парубия Сергея попросили уйти с огневого рубежа и отпустили домой.

Утром 20 февраля 2014 года на улицах Киева были убиты 4 сотрудника МВД:

- Сергей Спичак, прапорщик 3-го патрульного батальона управления Южного территориального командования Внутренних войск МВД;

- Владимир Зубок, прапорщик милиции, сотрудник роты милиции особого назначения "Беркут";

- Сергей Михайлович, лейтенант милиции, старший инспектор патрульной службы;

- Николай Симисюк, старший сержант милиции, сотрудник специальной роты полка милиции особого назначения "Беркут".

К убийству минимум двоих из них, по данным следствия, причастен Дмитрий Липовой, арестовать которого распорядился Печерский суд.

В чем признался Липовой

Суть обвинений против Липового подробно изложена в определении Печерского суда о его аресте. Она совпадает с обнародованными видео показаний, которые он давал в 2018 году.

Дмитрий Липовой, по его словам, был возмущен разгоном "студентов" на Майдане в ночь на 1 декабря 2013 года. Почти сразу он приехал в Киев на своем автомобиле "Субару" для участия в массовых акциях.

По его словам, он привез с собой карабин "Сайга" и 60 патронов к нему. Карабин "Сайга" - это, фактически, гражданский вариант знаменитого автомата Калашникова. Карабин лишен функции стрельбы очередями. Как уверял Липовой, оружие он взял "для самозащиты".

Липовой утверждал, что оружие и патроны якобы просто лежали все время с 2 декабря до 18 февраля в его автомобиле, который в неисправном состоянии находился на улице Прорезной в Киеве:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Утром 20 февраля 2014 года, между 7 и 8 часами, Дмитрий Липовой увидел, что на балконе консерватории появились "люди с каким-то оружием". Они вели огонь в сторону сотрудников правоохранительных органов. После этого Липовой отправился в консерваторию, чтобы предложить стрелявшим свою помощь:

Источник: reyestr.court.gov.ua

На обнародованном видео допроса, Липовой сообщил, что огонь с балкона консерватории вели некие активисты Ваня и Зеник. Позднее он узнал, что это были Иван Бубенчик и Зиновий Парасюк. Они спросили Липового, будет ли он сам стрелять. Мужчина заявил, что может вести огонь и сам, но предпочел бы довериться более опытному человеку.

После этого Бубенчик и Парасюк взяли у Липового оружие и ушли. Позднее Бубенчик вернул карабин Липовому, отстреляв все имевшиеся при нем 60 патронов. По мнению Дмитрия Липового, стрельба из его карабина стала "переломным моментом" Евромайдана, после которого силовики стали отступать.

Дали сбежать, а потом объявили в розыск

После допроса, на котором он назвал фамилии тех, кто вел огонь по сотрудникам правоохранительных органов, в конце января 2018 года Дмитрий Липовой покинул Украину.

После этого Липового объявили в розыск. Розыскная карточка на Липового до сих пор висит на сайте МВД:

Источник: wanted.mvs.gov.ua

Информация о Липовом, который был объявлен в розыск, появилась в апреле 2018 года. Об этом писали СМИ. По некоторым сообщениям, он скрывается в Польше, а выехать из страны Липовому помогли высокопоставленные сотрудники Генпрокуратуры, отец и сын Парасюки вместе с депутатами Верховной Рады Сергеем Пашинским и бывшим "комендантом Майдана", а при Порошенко спикером парламента Андреем Парубием.

Во время "розыска" Липовой вел бизнес в Харькове

Как обнаружила "Страна", во время пребывания якобы в розыске Дмитрий Липовой особо не скрывался. Он даже вел предпринимательскую деятельность в Харькове.

После того, как Дмитрия Липового объявили в розыск, он зарегистрировался в качестве частного предпринимателя по адресу своего официального места жительства в Харькове. Об этом свидетельствуют данные единого госреестра юридических лиц и предпринимателей на сайте Минюста:

Источник: usr.minjust.gov.ua

Как видно из данных Минюста, уже пребывая в розыске, 13 июня 2018 года Дмитрий Липовой зарегистрировался в качестве физического лица-предпринимателя (ФОП). Регистрационное дело находится в Департаменте регистрации Харьковского городского совета.

Больше полугода он вел предпринимательскую деятельность. В качестве основного вида деятельности у него была указана сдача недвижимости в аренду.

Затем, без отрыва от розыска, он подал документы о прекращении предпринимательской деятельности. 4 февраля 2019 года, то есть спустя больше чем год после объявления в розыск, Дмитрий Липовой закрыл свой бизнес.

Кроме того, Дмитрий Липовой поучаствовал в долгоиграющей судебной тяжбе за обширные помещения в центре Харькова, которую ведет его бывшая гражданская жена нотариус Татьяна Алтухина.

В Киевский районный суд Харькова от имени Липового было подано заявление о возврате судебного сбора, которое суд рассмотрел 26 апреля 2018 года, то есть почти через три месяца после объявления заявителя в розыск:

Источник: court.gov.ua

В общем, Дмитрия Липового никто всерьез не искал. Беспрепятственные регистрация и прекращение предпринимательской деятельности, участие в судебных тяжбах могут говорить о том, что Липовой не обращал особого внимания на свое пребывание в розыске. Видимо, со стороны власти ему были даны гарантии, что его никто не будет трогать.

От первого ареста прокуроры отказались сами

И еще один характерный факт. После допроса Липового в январе 2018 года следствие уже пыталось его арестовать. Следователь подавал в Печерский райсуд суд соответствующее ходатайство еще 22 февраля 2018 года.

Однако 26 февраля, то есть 4 дня спустя, следователь отозвал свое ходатайство. Причины в соответствующем документе суда не указаны.

И только сейчас, спустя два года, по аналогичному ходатайству теперь уже следователя ГБР Максима Шаповалова, суд наконец принял решение об аресте подозреваемого.

Интересно, что в обоих случаях ходатайства об аресте согласовывал один и тот же прокурор. Это Игорь Земсков - прокурор департамента Генпрокуратуры по расследованию преступлений, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах.

Просто хотели убивать

В определении Печерского суда об аресте Липового содержится очень важная фраза. Оказывается, по версии следствия, Липовой и "неустановленное лицо", которому он передал оружие (скорее всего, речь идет об Иване Бубенчике), понимали, что их стрельба по правоохранителям и военнослужащим "может спровоцировать последних на ответный огонь".

Еще Липовой с "неустановленным лицом" полностью осознавали противоправный характер своих действий. Также они "желали наступления последствий в виде убийств сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих". Проще говоря - они хотели убивать:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Суд также сделал вывод, что преступные действия Липового в итоге привели к дестабилизации обстановки и эскалации противостояния.

С данным выводом можно поспорить. Раньше в этом же определении суда говорилось, что Липовой направился в консерваторию, когда увидел, что там пребывают вооруженные люди, которые уже начали стрелять в правоохранителей.

То есть, вооруженные майдановцы начали стрелять в милиционеров до появления Липового. Так что обвинения в адрес Липового, что именно его действия привели к кровавой развязке Майдана, очевидно, не вполне корректны.

Поэтому привлекать только Липового по данным обвинениям просто означает найти "козла отпущения". Он, по неизвестным причинам, сам признался в совершении преступлений, выгородив своих подельников.

Тем более, что, как писалось выше, он идет по статье, которая подпадает под закон об амнистии.

Все подтвердилось на суде по делу "Беркута"

Еще в 2016 году активист Евромайдана Иван Бубенчик в интервью СМИ заявил, что не только стрелял по сотрудникам "Беркута", но и убил двоих офицеров. "Я убил их в затылок, это правда", - заявлял Бубенчик. Об этом сообщала "Страна".

Иван Бубенчик рассказал, как убивал силовиков на Майдане в 2014 году. Скриншот: Громадське Телебачення /Youtube

Бубенчик тогда сообщил, что под утро 20 февраля якобы на место массового расстрела приехал парень с автоматом Калашникова и 75 патронами и отдал его ему.

Это почти совпадает с показаниями Дмитрия Липового, кроме количества патронов, которых, по данным следствия было не 75, а 60 штук.

"Стрелял я из самого дальнего от Майдана окна за колоннами, на третьем этаже. Оттуда четко были видны милиционеры со щитами у Стеллы. Я выбирал тех, кто командовал. Расстояние очень небольшое, поэтому на двух командиров потребовались только два выстрела. Стрелять научился во время службы в Советской армии. Прошел обучение в школе военной разведки. Готовились проводить операции в Афганистане и в других горячих точках. Говорят, что я убил их в затылок, и это правда. Так вышло, что они стояли ко мне спиной. У меня не было возможности ждать, пока они развернутся. Остальных мне не нужно было убивать, только ранить в ноги", - рассказал в интервью Иван Бубенчик.

Елена Лукаш, выступая в качестве свидетеля на суде по "Беркуту" в декабре 2019 года, подтвердила информацию о стрельбе на Майдане.

"В Киев прибывали различные группы людей. Кто-то с химической лабораторией, кто-то с оружием, кто-то после ограбления военных складов. Эти люди, объединенные преступным умыслом, стреляли. И не только 20 февраля. И это уже подтверждено приговорами судов", - заявила юрист.

Она зачитала проект подозрения 2017 года в уголовном деле по Назару Юськевичу - рецидивисту, который был идентифицирован следствием как стрелок группы Парасюка, где было около 30 человек. Они были идентифицированы пофамильно.

Группа стрелков была из Львовской области. Они решили помешать мирным переговорам оппозиции и Януковича, говорится в деле. Для чего и начали расстреливать людей - что неминуемо привело бы к эскалации противостояния.

По данным следствия, стрелки должны были отдельными группами приехать в Киев и под видом митингующих пробраться на Майдан, где открыть огонь по правоохранителям. "Они идентифицированы - где находились, какое оружие имели".

Одного из "стрелков Майдана" Ивана Бубенчика в 2018 году уже пытались привлечь к ответственности. Напомним, Бубенчик сам признался в интервью в расстреле правоохранителей. И в апреле 2018 года (то есть, через несколько месяцев после допроса Липового) Бубенчик был задержан и ему было предъявлено подозрение в убийствах.

Иван Бубенчик, источник: birdinflight.com

Однако, после поднятого "патриотической общественностью" шума, дело Бубенчика спустили на тормозах, а его самого отпустили на свободу. Активное участие в отбеливании Бубенчика приняли спикер Верховной Рады Парубий, глава Института нацпамяти Вятрович и тогдашний генпрокурор Луценко. ГПУ тогда оперативно переквалифицировала подозрение Бубенчику на более мягкие статьи, которые подпадают под амнистию, а его самого взяли на поруки депутаты от БПП.

На сегодняшний день ни один человек не понес ответственность за убийства сотрудников МВД во время Майдана. Дело Ивана Бубенчика по ст. 348 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием") Уголовного кодекса Украины, начатое в 2018 году, было остановлено в августе 2019 года.

Отметим также, что статья 348 Уголовного кодекса, по которой обвиняют и Липового, и Бубенчика, предусматривает ответственность лишь за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Однако, судя по материалам дела, они совершили не только посягательство на жизнь, но и несколько убийств. А убийство - это уже другие статьи Уголовного кодекса, что умышленное (ст. 115), что по неосторожности (ст. 119). Эти статьи под "амнистию для майдановцев" не подпадают.

И именно по 115 статье следствие в свое время и хотело предъявить подозрение участникам группы Парасюка, но, как уже писала "Страна", из-за противодействия руководства ГПУ этого сделано не было.

Не сделано это и сейчас, хотя все фигуранты дела из "списка Парасюка" давно установлены.

Все могло быть иначе

Стрельба евромайдановцев по правоохранителям предопределила дальнейшие кровавые события в Украине. Убийства на Майдане утром 20 февраля 2014 года произошли накануне приезда делегации из Европы в составе министров иностранных дел Франции, Германии и Польши. Они вместе с Януковичем и оппозицией должны были подготовить решение о выходе из кризиса.

Однако в результате вооруженных столкновений, в ходе которых погибли десятки людей, переговоры начались совсем в другой атмосфере. Так как эти убийства были сразу "повешенны" на тогдашнюю власть, то переговорные позиции Януковича ослабли, а он сам и его соратники были деморализованы и, по итогу, подписали невыгодные для себя соглашение с оппозицией, когда он обязался вывести подразделения МВД из центра Киева до того, как разойдется Майдан. А после того, как это условие было выполнено Янукович остался беззащитным, а майдановцы заявили, что никаких договоренностей с ним выполнять не будут.

Отметим, что материалы уголовных дел полностью переворачивают всю картину событий на Майдане 20 февраля 2014 года - в день массовой бойни.

Можно констатировать, что массовые убийства были спровоцированы именно стрельбой по правоохранителям, которую начала из здания Консерватории "группа Парасюка". То есть, именно они несут ответственность за все, что произошло потом.

Но остается открытым вопрос: действовали ли они по собственной инициативе или же выполняя приказ неких сил - лидеров тогдашней оппозиции или же еще кого-либо.

Как они оказались в консерватории? При каких обстоятельствах Парасюк на следующий день, 21 февраля, появился на трибуне и сказал, что Майдан не будет выполнять достигнутые с Януковичем договоренности?

Была ли это самодеятельностью "группы Парасюка" или нет?

Это важнейшие вопросы, ответы на которые даст понимание, кто запустил кровавые процессы в Украине шесть лет назад.

Ниже полный текст решения суда по Липовому:

Напомним, что в начале мая президент США Дональд Трамп в своем официальном аккаунте в Twitter сделал пост с анонсом повторного показа фильма Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства" на телеканале One America News.

В фильме фигурирует неизвестный человек в маске, который заявляет, что вел огонь по протестующим и милиции утром 20 февраля 2014 года.

"Приказ был стрелять по Беркуту и по людям, провоцировать хаос. Это началось 20 числа около 8 утра… Нас было двое. Сначала я открыл окно, и мой друг выстрелил. Потом мы поменяли позицию, и я взял винтовку. И так мы выстрелили все 5 патронов", - заявляет неизвестный.

На вопрос автора фильма, от кого он скрывает лицо, человек в маске отвечает: "От тех, кто давал приказ стрелять".

Также адвокат Януковича заявлял, что группа сотрудников Офиса генпрокурора получает деньги от заинтересованных лиц за сокрытие информации о преступлениях во время Майдана.