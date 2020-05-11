Уже несколько месяцев в Украине остро стоит вопрос об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника. Он был пойман на том, с чем должен был бороться – на получении неправомерной выгоды, то есть коррупции.

"Страна" уже рассказывала о "художествах" главы НАБУ в расследовании "Коньяк, водка и разбитые квадроциклы. Как директор НАБУ Сытник оказался в реестре коррупционеров и приведет ли это к его отставке".

Из-за своих коррупционных действий главу НАБУ даже внесли в официальный реестр коррупционеров. Об этом сообщала "Страна":

Источник: corruptinfo.nazk.gov.ua

Пытаясь понять причины нелепой ситуации, когда глава антикоррупционного ведомства является официальным коррупционером, "Страна" решила вернуться к истокам создания НАБУ.

Ведь "коррупционер-антикоррупционер" Артем Сытник был ее главой с самого начала.

Тогда основными лоббистами как создания НАБУ, так и проведения конкурса, в результате которого директором ведомства стал Артем Сытник, были западные посольства и фонды во главе с фондом Сороса. Их ключевым партнером в Украине по антикоррупционной тематике является общественная организация "Центр противодействия коррупции".

Это самая известная общественная антикоррупционная организация в Украине.

У истоков данной организации, созданной в 2013 году, стояли Виталий Шабунии и Дмитрий Шерембей.



Фото: Виталий Шабунин (слева) и Дмитрий Шерембей (справа)

В 2015 году, сразу после создания НАБУ, они были избраны в Совет общественного контроля при НАБУ. В состав этого Совета также вошла активистка ЦПК Александра Устинова. А Виталий Шабунин возглавил данный Совет.

Виталий Шабунин является известной медийной персоной, постоянным участников различных ток-шоу.

А вот второй основатель ЦПК Дмитрий Шерембей не настолько публичен. Хотя, как говорят в тусовке грантополучателей, именно он являеься ведущим в этом тандеме.

Но "на люди" выходит куда реже, чем Шабунин.

И для этого, как оказалось, есть свои причины.

Три уголовных дела

Дмитрий Шерембей, пожалуй, самая колоритная фигура среди известных активистов-антикоррупционеров. Дело в том, что у него за плечами три срока тюремного заключения.

Все уголовные сроки Дмитрия Шерембея были связаны с квартирными кражами. Будучи инъекционным наркоманом, он совершал квартирные кражи, причем в крупных размерах. И за это был трижды осужден.

Данную информацию Дмитрий Шерембей сам сообщил в интервью журналу "Новое время":

"- Ты принимал наркотики. Какие?

- Опиаты. Через иглу. Первый раз в 13 лет попробовал.

- Из-за наркотиков ты попал в тюрьму?

- Наркотики – это большая тема, которая очень тесно связана с их добычей. А это почти всегда криминальная статья. И в итоге всегда приводит в тюрьму. Я не исключение.

- Ты воровал?

- Да. Я вынес золото у депутата. Две жмени золотых украшений. Его не было дома, мы просто зашли, взяли и ушли. Он потом следователю все в деталях описал – там было 16 листов украшений.

<…> - Как ты попал второй раз в тюрьму?

- К 16-ти годам я вышел, но уже через три месяца я опять сел в тюрьму. Второй раз вышел в двадцать. Это была колония усиленного режима. Там сидели, например, за убийство. Третий срок – это совокупность невероятного количества страшных ошибок".

Известный журналист Владимир Бойко в своем Facebook уточнил данную информацию. По его словам, будущего активиста-антикоррупционера первый раз посадили 1 июля 1992 года на 2,5 года.

Дмитрий Шерембей тогда был осужден Деснянским районным судом Чернигова в соответствии с ч.3 ст.140 Уголовного кодекса Украины (в редакции 1960 года) за совершенную им кражу в особо крупных размерах.

Видимо, именно этот свой первый срок имел в виду антикоррупционер, когда говорил в интервью "Новому времени": "Я вынес золото у депутата. Две жмени золотых украшений. Его не было дома, мы просто зашли, взяли и ушли".

Первый срок, по словам Владимира Бойко, Шерембей отбывал недолго: 31 октября 1992 года будущий борец с коррупцией был освобожден по амнистии.

Очень скоро, 22 апреля 1994 года, Черниговским районным судом Черниговской области Шерембей был повторно осужден за то же преступление и по той же ч. 3 ст. 140 УК. Но на этот раз уже на 4 года лишения свободы с конфискацией имущества.

На свободу из Шосткинской исправительной колонии Шерембей вышел через три года, 16 апреля 1997 года, добившись условно-досрочного освобождения и не отсидев последние 9 месяцев и 18 дней.

Тем не менее, Шерембей не стал на путь исправления и в следующем году был пойман на очередной краже. В результате чего 2 июня 1998 года Новозаводский районный суд Чернигова приговорил его к 4,5 годам лишения свободы по ст. 14, 43, ч. 3 ст. 140 УК Украины (в редакции 1960 года), снова с конфискацией имущества.

Будущий член Совета общественного контроля при НАБУ отбыл данный срок "от звонка до звонка" в Бучанской исправительной колонии, выйдя на свободу 10 апреля 2002 года:



Источник: facebook.com/volodymyr.boiko1965

Данную информацию Дмитрий Шерембей ни разу не опроверг. Хотя по другим вопросам он неоднократно подавал иски о защите деловой репутации.

Получается, что в общей сложности активист-антикоррупционер имеет за плечами три "ходки". Общий срок его приговоров составил 10,5 лет. Из них фактически он отсидел около 8 лет.

С таким богатым жизненным опытом, после третьей "ходки" Шерембей решил завязать с тюрьмой и стать на путь общественного активизма.

О трех отсидках скромно умолчал

Скандал, связанный с трехкратным отбыванием Дмитрием Шерембеем тюремного заключения за квартирные кражи, вспыхнул в 2016 году. Причиной стало то, что во время выборов в состав Совета общественного контроля при НАБУ и Дмитрий Шерембей, и Виталий Шабунин указали недостоверные сведения в поданных документах.

Виталий Шабунин, который, напомним, возглавил первый созыв Совета при НАБУ и всячески поддерживал Артема Сытника, попался на том, что при подаче документов на выборы в Совет не задекларировал земельный участок, приобретенный им в 2014 году.

А Дмитрия Шерембея уличили в том, что он в своей автобиографии, поданной на конкурс при выборах в Совет, не указал факты наличия приговоров за уголовные преступления, а также места работы во время отбывания наказания в колонии.

Сканы собственноручно подписанной Шерембеем автобиографии опубликовал в своем Facebook уже упомянутый выше журналист Владимир Бойко. По его словам, раньше эта автобиография была опубликована на сайте НАБУ, однако после вспыхнувшего в 2016 году скандала ее оттуда убрали:

Источник: facebook.com/volodymyr.boiko1965

Как видим, в данной автобиографии нет ни слова о том, что Дмитрий Шерембей трижды отбывал заключение. Также не указаны места работы во время отсидки, хотя в 90-х и начале 2000-х годов, когда активист проходил "тюремные университеты", было принято загружать заключенных общественно полезным трудом в цехах и мастерских при исправительных учреждениях.

Как Сытник "покрывал" фальсификаторов

Подача недостоверной информации для участия в выборах в Совет общественного контроля при НАБУ, в которой обвиняли Дмитрия Шерембея и Виталия Шабунина, должна была иметь вполне конкретные юридические последствия.

Согласно подпункту 4 пункта 8 Положения о данном Совете, которое было утверждено указом президента от 15 мая 2015 года № 272/2015, в случае установления факта предоставления недостоверной информации для участия в конкурсе по формированию состава Совета, полномочия члена Совета должны быть досрочно прекращены:



Источник: zakon.rada.gov.ua

В результате досрочного прекращения полномочий члена Совета при НАБУ должен был проводиться конкурс по избранию нового члена Совета. Такой конкурс должен объявляться распоряжением директора НАБУ.

Однако, несмотря на наличие очевидных фактов подачи недостоверной информации, глава НАБУ Артем Ситник не стал объявлять перевыборы проштрафившихся членов Совета. В результате и Шерембей, и Шабунин оставались членами Совета до окончания своих полномочий.

Тем самым была образована ситуация, когда "рука руку моет". Общественные активисты, при помощи западных грантов, яростно лоббировали создание и поддерживали при помощи пиар-акций создание НАБУ и его директора Артема Сытника. В ответ на это Сытник "закрыл глаза" на очевидные нарушения, допущенные при подаче активистами документов на выборы в Совет НАБУ.

Совет НАБУ – под контролем ультраправых

Сейчас ситуация в Совете НАБУ сложилась и вовсе интересная.

В состав Совета входит вождь связанной с СБУ праворадикальной организации С14 Евгений Карась. Также в него включен Андрей Медведько – ультраправый националист, один из двух обвиняемых в убийстве украинского писателя и журналиста Олеся Бузины:



Источник: nabu.gov.ua

Почти все другие члены Совета НАБУ – тоже выходцы из праворадикальных движений и "порохоботы". "Страна" уже рассказывала, как порохоботы и ультраправые взяли контроль над советом НАБУ.

С тюремных нар – на освоение медицинских грантов

После отбытия третьего срока тюремного заключения Дмитрий Шерембей стал заниматься общественным активизмом. Он стал учредителем и поочередно возглавил две общественные организации, которые занимаются сбором западных грантов на различные проекты в сфере здравоохранения, лоббизмом, а также различными пиар-акциями.

Эти две организации фигурируют в уголовных делах, связанных с расхищением многомиллионных западных грантов.

Первая из этих общественных организаций "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД" (сокращенное наименование "100 процентов жизни") была создана в 2001 году.

Данная организация добилась удивительных успехов в освоении западных грантов. В 2009 году она была включена отдельной строкой в целый Закон, которым была утверждена Госпрограмма обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом. По этой программе общественная организация должны была получить порядка 25 миллионов долларов.

Еще одна Госпрограмма на период с 2014 по 2018 годы была утверждена новым специальным законом в октябре 2014 года. По ней общественная организация "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД" получила огромное финансирование. И не просто отдельной строкой, а отдельными тремя строками:



Источник: zakon.rada.gov.ua

Общая сумма "грантов в законе" составила 630 миллионов гривен. Это, с учетом колебаний курса доллара в 2014-2018 годах, составляет около 25 миллионов долларов.

С 2015 года получателя этих средств – общественную организацию "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД" -- возглавил Дмитрий Шерембей. Он также является одним из ее учредителей.

Именно под его руководством в последние годы распределялись средства Глобального фонда ООН, направляемые на борьбу со СПИДом в Украине.

По данной организации с 2015 года правоохранители расследуют уголовное производство, открытое по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами Минздрава и государственного Украинского центра контроля за социально опасными болезнями.

В этом уголовном производстве речь идет о расхищении средств Глобального фонда ООН для борьбы со СПИДом. В "процессе" участвовала благотворительная организация "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД". Данная информация указана в одном из определений Печерского районного суда.

Уголовное дело по заместительнице Супрун

Похожая ситуация сложилась с благотворительным фондом "Пациенты Украины". Он был создан в 2011 году. Учредителями выступили Дмитрий Шерембей, а также известная "активистка" и соратница Ульяны Супрун Ольга Стефанишина (ныне депутат от "Голоса").



Дмитрий Шерембей и Ульяна Супрун

Руководителем фонда до 2016 года был Дмитрий Шерембей. Затем руководить фондом стала Ольга Стефанишина, а Ульяна Супрун стала и.о. министра здравоохранения. Дмитрий Шерембей при этом оставался соучредителем фонда.

Работая в фонде "Пациенты Украины", Ольга Стефанишина получала космические зарплаты. Согласно декларации за 2016 год, она получила в фонде 783 тыс грн, а согласно декларации за 2017 год – 817 тысяч. Это значит, что в месяц зарплата активистки-директора благотворительного фонда составляла в среднем 65 тысяч гривен, т.е. порядка 2,5 тысяч долларов.

С января 2018 года Ольга Стефанишина стала заместителем и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Там она занималась вопросами европейской интеграции.

Именно за тот период, когда Ольга Стефанишина руководила фондом "Пациенты Украины", правоохранители расследуют еще одно уголовное производство. В нем фонд "Пациенты Украины" фигурирует вместе с упомянутой ранее общественной организацией "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД", которую, напомним, с 2015 года возглавляет Дмитрий Шерембей.

Уголовное производство было открыто в 2017 году. Предмет расследования – тоже факты растраты средств Глобального фонда по борьбе со СПИДом.

Согласно материалам уголовного дела, в период 2014-2016 годов, должностные лица фонда "Пациенты Украины" и "Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД", по предварительному сговору группой лиц, с целью незаконного личного обогащения, присвоили средства Глобального фонда для борьбы со СПИДом.

Присвоение средств произошло в особо крупных размерах. Деньги были выделены в качестве грантов Украине для закупки лекарственных средств и препаратов, и для проведения других мероприятий по предупреждению и противодействию распространению ВИЧ/СПИД и других социально опасных заболеваний.

Деньги, по версии следствия, расхищались путем закупки по завышенным ценам лекарств и препаратов, а также путем проведения бестоварных финансово-хозяйственных операций.

Эти сведения изложены в одном из определений Печерского райсуда по данному уголовному производству:



Источник: reyestr.court.gov.ua

Получается, что будущая заместительница Супрун два года, с 2016 по 2018, руководила фондом, через который, по версии следствия, расхищались средства Глобального фонда ООН по борьбе со СПИДом.

Как мы уже говорили, в уголовном производстве фигурируют две организации – фонд "Пациенты Украины" и "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД". Поскольку, согласно закону, получателем средств Глобального фонда значится "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД", то фонд "Пациенты Украины", которым руководила соратница Супрун, по-видимому, была вторым звеном в цепочке "освоения" средств.

К сожалению, последний документ в открытой части реестра судебных решений, который касается данного уголовного производства, датирован сентябрем 2017 года. Видимо, в тот период, когда Ульяна Супрун была и.о. министра при президенте Порошенко, расследование дела в отношении близкой к ней "активистки" было малореальным.

Однако и после смены власти о подвижках в двух расследованиях о расхищении десятков миллионов долларов средств Глобального фонда ООН пока что тоже ничего не известно.

Хищение помощи для больных СПИДом

В феврале этого года Нацполиция открыла еще одно уголовное производство по фактам расхищения средств международной помощи, которые предназначались для больных СПИДом.

Об этом деле уже рассказывала "Страна".

Заявление о преступлении подал нардеп Андрей Деркач. Он заявил, что уголовное дело по его заявлению открыла Нацполиция.

Нардеп обвинил основателей Центра противодействия коррупции Дмитрия Шерембея и Виталия Шабунина в хищениях из 142 млн долларов помощи, которые прошли через благотворительную организацию "Всеукраинская сеть людей, которые живут с ВИЧ/СПИД" и подконтрольные ей структуры.

По данным Деркача, часть денег была использована по прямому назначению, а часть – просто выводилась на счета подставных ФОПов. Также, по утверждению Деркача, Шабунин и Шерембей лоббировали интересы коммерческих компаний с признаками фиктивности при закупке медицинского оборудования и лекарств. За это антикоррупционерам может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы.

Как и предыдущее уголовное производство, новое также было квалифицировано по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса "Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением".

"Если дело будет доведено Нацполицией до логичного завершения, Шерембею и Шабунину грозит от 7 до 12 лет заключения", - написал Андрей Деркач в Facebook.

Андрей Деркач опубликовал также ответ из Нацполиции о том, что по его заявлению 14 февраля 2020 года было открыто уголовное производство:

По данным нардепа, при Петре Порошенко посольство США останавливало любые расследования, касающиеся расхищения международной технической помощи. И что деньги для НАБУ, которое должно было заниматься подобными расследованиями, поступали от USAID и соросовского фонда "Возрождение".

На сайте "Центра противодействия коррупции" обнародовали ответ на выдвинутые обвинения. В нем говорилось, что расценивают это, как давление на организацию, а подозрения в хищении назвали абсурдными.

"Деркач в социальной сети придумал схему хищения средств на космическую сумму в 142,9 млн долларов с участием ЦПК (на самом деле Деркач обвинил в хищении только части этой суммы - Ред.). Абсурдность заявления заключается в том, что ни ЦПК ни один член организации никогда не получали даже примерно таких сумм средств за все уже более чем восемь лет существования. Именно поэтому организация обратится в правоохранительные органы по заведомо ложному сообщению нардепа о преступлении", - сообщалось на сайте ЦПК.

Итоги работы антикоррупционеров - 14 тысяч гривен

В заключение снова вернемся к Национальному антикоррупционному бюро Украины, в создании которого, при поддержке западных посольств, предложила в 2014 году группа тесно связанных друг с другом "активистов", которые работали с грантовыми организациями.

Они были инициаторами создания сразу нескольких новых антикоррупционных органов – НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Антикоррупционный суд, Национальное агентство по предотвращению коррупции, Нацагентство по управлению арестованными активами и т.д.

Каждый из этих органов теперь получает финансирование из бюджета, в общей сумме были потрачены миллиарды гривен. В свою очередь, активисты-антикоррупционеры осваивают новые гранты на тему борьбы с коррупцией.

Однако результат всех этих мероприятий мизерный.

Как сообщала "Страна", в 2020 году Украина потратит на содержание антикоррупционеров 3,7 миллиарда, а от них получила в бюджет всего 14 тысяч. При этом четверть этой суммы обеспечил лично Артем Сытник, зарплатив штраф за совершенное им коррупционное правонарушение.