В Украине разворачивается скандал с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом, которая поступает в нашу страну.

Толчок к нему дала история с "Мрией", на которой был привезен медицинский груз из Китая. Как потом оказалось, самолет оплатила компания "Эпицентр", а сам груз оказался в ее торговой сети.

При этом рейс встречал президент Владимир Зеленский со своей командой и информация подавалась так, что это прибыла гуманитарная помощь, которая затем будет бесплатно распространена по больницам.

После этого Офис президента заявил, что самолет перевозил как коммерческий груз, так и гуманитарный.

Компания "Эпицентр" это подтвердила и сообщила, что уже передала первую партию гуманитарной помощи из самолета "Мрия" в регионы Украины.

Это 2 млн масок, 75 тысяч защитных комбинезонов и 30 тысяч защитных очков, которые будут распределены региональными Департаментами здравоохранения в соответствии с потребностями медучреждений областей.

А заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что Фонд по ликвидации последствий COVID-19 при ОП оплатил девять авиарейсов для доставки в Украину средств защиты. На это Фонд потратил 375 млн грн, собранных от представителей бизнеса.

Как заявил Тимошенко, Фонд закупил и доставил в Украину более 1,12 миллиона медицинских масок-респираторов N95-N99, 173 тысячи одноразовых костюмов биологической защиты, 60 тысяч защитных очков, более 100 тысяч ПЦР-тестов, закупленных в Китае, 600 тысяч ПЦР-тестов украинского производства, 50 тысяч защитных экранов для лица, 12 тысяч костюмов биологической защиты, 21,5 тысячи электронных термометров, 22 тысячи многоразовых перчаток, 6,3 миллиона одноразовых рукавичек, 150 тысяч экспресс-тестов.

Но на официальный запрос "Страны" о том, какие именно регионы и больницы получили эту гуманитарную помощь, в ОП не ответили.

Тогда мы решили поговорить с мэрами украинских городов и узнать у них, получали ли они гуманитарную помощь от Офиса президента и в каком количестве.

Оказалось, что многие города получили мизер, которого не хватит и на день работы одной больницы, которая принимает больных коронавирусом. А некоторые города не получили вовсе ничего. Поэтому вопрос - кому конкретно попала гумнитарная помощь, оплаченная из Фонда при ОП, остается открытым.

Геннадий Кернес

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

"Вся "гуманитарка" передавалась через облгосадминистрацию. Я не видел, как приходили эти грузы, в каких коробках. От Офиса президента все передавали губернаторам, а губернаторы уже мэрам давали немного. Но это смешное количество.

2-й роддом и больница скорой помощи напрямую получали 8 тыс перчаток и 12 тыс масок. 25-я больница – 2 тысячи масок и 400 перчаток. Обещали еще защитные костюмы, но так никто до сих пор их и не получил. 98% того, что было необходимо, мы добирали собственными силами. А Герега (Александр Герега, нардеп, собственник "Эпицентра" – Ред.) нам передал 100 тысяч масок бесплатно, и еще или 600, или 6000 очков".

Борис Филатов

Борис Филатов, мэр Днепра:

"Мы справляемся своими силами. Но из гуманитарной помощи мы, конечно, кое-что получили. Из дорогостоящих принадлежностей - один аппарат ИВЛ, но он сломан, не включается, его нам дали из госрезерва. Потом мы получили новый ИВЛ, можно сказать, что он хороший. Также получили одну переносную рентген-установку.

Еще мы получили бахилы, перчатки. Но прикол в чем: они в отчётах их считали не парами, а единицами. То есть, они отчитывались, к примеру, что вручили нам 30 тысяч перчаток, а я спрашиваю, где они? Мне объясняют, что это 30 тысяч единиц, а не пар. Ну, как это? У любого врача должны быть две пары перчаток и две пары бахил. У нас после этого был даже скандал. Они это делали для красивых цифр. Как можно было передавать одну перчатку и одну бахилу? Это для одноруких и одноногих врачей?

Так выглядит антисептик из гуманитарного груза, который получили в Днепре. Никакой сопроводительной документации и сертификатов качества к грузу не было. Фото: Страна

Вот еще цифры. От Офиса президента Днепр получил: 30 штук пульсоксиметров, перчатки нетальковые нитриловые – 30 тысяч штук, 150 костюмов биозащиты, 300 штук бахил, 84 термометра и 1050 экспресс-теста. Это на наш миллионный город.

Кстати, мы получили все это без документов. Никаких сертификатов качества, накладных не было. Нам звонили, мы приезжали и забирали груз. Из Китая ли он? Я не знаю. Мы его даже в больнице подписали под кодовым названием, типа “От Иванова”. Мы не знаем, почему. Не было документов, поэтому трудно говорить о качестве этого груза. Даже накладные писали от руки. Это была писулька, просто бумажка.

Объёмы этой гуманитарной помощи – капля в море. Мы живем за свой счет и за счет меценатов.

Я в курсе о скандале с этим грузом из прессы. Могу сказать, когда "гуманитарка" прилетела, мне из аптечных сетей звонили люди и говорили, что многие вещи из гуманитарного груза продаются на рынке. То есть, в магазинах, аптеках, можно все это купить, но без чеков, только за наличку. Доказательств у меня нет, но звонки такие были. Дыма без огня не бывает. А теперь все это подтверждается. Мало того, мне напрямую звонили люди и предлагали купить гуманитарку. Я даже цену не спрашивал, потому что это опасная штука. У нас бюджет, мы не можем купить, что хотим, так как нужен тендер и другие бюрократические процедуры, но предложения были”.

Геннадий Труханов

Геннадий Труханов, мэр Одессы:

"Мы получили около 2 тысяч экспресс-тестов, а потом мы смогли, слава Богу, купить 10 тысяч английских тестов. И в это время нам пришли эти тесты от области. Нам их вручили торжественно, но оказалось, что инструкция на китайском языке – мы неделю переводили эту инструкцию. Пока мы ее переводили, пришла информация, что некоторые страны эти тесты вообще возвращают, потому что они неправильные. Мы практически их не использовали. Врачи даже отказывались проводить эти экспресс-тесты, если они не работают. К ним не было никаких сертификатов качества, сопроводительной документации. Вот этот гуманитарный груз завезли, передали в облгосадминистрацию, и дальше пустили по регионам.

Я помню, что нам передали немного масок и что-то из костюмов. Когда меня пригласили на совещание к губернатору, там был Андрей Ставницер – проводили совещание оперативного штаба. И Ставницер тогда сказал, что он выделил около 2 млн долларов на закупку средств защиты, в Китае формируется борт и т.д. Я сидел, слушал, а потом задал вопрос: "Это все хорошо. А что получит Одесса? Что мы будем иметь с этого самолета? Три маски, четыре шприца, или что?" Я согласен, что надо спасать страну. Но страна состоит из городов, поселков. На что я получил такой ответ: это как раз и наша задача – мы будем бороться за то, чтобы Одесса что-то получила. Вот так. Много интересного и смешного, и это продолжает происходить".

Анатолий Бондаренко

Анатолий Бондаренко, мэр Черкасс:

"После моих выступлений в СМИ мне поступило письмо от "Эпицентра". Письмо лично на мое имя. Мол, просим вас прислать на бланке произвольной формы предложение о предоставлении благотворительной помощи в виде 50 тысяч перчаток и чего-то там еще. Но насколько я знаю, госслужащему запрещено отправлять письма о предоставлении гуманитарной помощи, потому что это сразу подпадает под действие закона о противодействии коррупции. Я думаю, кто хочет предоставить гуманитарную помощь, тот просто едет в больницы и спокойно и тихо отдает маски, перчатки, костюмы и т.д.

От области мы не получали никакой гуманитарной помощи. Очень помогают наши предприниматели, в частности, МХП ("Мироновский хлебопродукт") – они много раз без всяких писем ездят по нашим больницам и помогают. К тому же, мы как Черкасский городской совет выделили большие суммы. И на сегодняшний день наши больницы обеспечены всем необходимым. Мы справились своими силами, с помощью наших предпринимателей, меценатов.

Мне неизвестно о том, чтобы мы от центральной власти получали какую-либо гуманитарную помощь. Ни разу ничего не получили. Кроме тих 900 тысяч грн, которые выделены из областного бюджета, то есть, можно сказать, от государства. В то время, как наш городской совет выделил 98 млн грн.

Я не знаю, где делись те защитные костюмы, о которых отчитался Офис президента. Пусть Офис президента отчитается, куда он их дел".

Алексей Каспрук

Алексей Каспрук, мэр Черновцов:

"Первых больных COVIDом наша городская больница начала принимать 23 марта. На этот момент от облгосадминистрации мы получили ничтожную помощь – 150 "быстрых тестов" на город, 200 масок и 20 защитных комбинезонов При том, что расход одной больницы – больше 100 защитных костюмов в день. Для сравнения - мы сами за средства городского бюджета купили 6 тысяч защитных комбинезонов, все остальные необходимые средства защиты помогли добыть спонсоры и меценаты.

Первую гуманитарную помощь централизовано от облгосадминистрации получили уже в середине апреля. Поставили нашей больнице несколько тысяч рукавиц, 860 бахил, 60 защитных медицинских комплектов, 810 одноразовых костюмов, 100 шапочек, 300 очков, 1140 респираторов и 20 упаковок плаквенила. Это одной нашей больнице - на несколько дней работы. А в городе больных принимают уже три городских больницы.

Про это раньше молчал, но вам скажу. Не могу больше молчать. Недавно министр здравоохранения сказал, что в Украине нет сертифицированных защитных костюмов. И они сейчас еще и будут проверять, во что мы одевали врачей. Тогда я вообще не понимаю, что происходит! То есть, нам ничего не дали, купить мы это нигде не могли спокойно – мы каждый защитный костюм буквально выгрызали. Наши всеукраинские предприятия перестраивались на пошив масок и костюмов. "Текстиль Контакт", например, много костюмов пошил, и у них не только мы закупали, но и другие города. Может, они там не сертифицированные, но это было хоть что-то, хоть какая-то защита. А так – с чем врачи должны были работать? С 20-ю костюмами? И при этом нас еще и будут проверять, ничего ли мы не нарушили, когда одевали докторов?

Это мне очень напоминает 2014-й год. Когда солдат одевали хоть в какие-то бронежилеты – полицейские, самодельные. А потом ходили и проверяли, соответствуют они ДСТУ или не соответствуют. Да что там проверять? Солдат либо голый бы шел на войну, либо в бронежилете".

Александр Симчишин

Александр Симчишин, мэр Хмельницка:

"Хмельницкая инфекционная больница, которая до первого апреля финансировалась из областного бюджета, с первого апреля финансируется Национальной службой здоровья Украины. Зарплаты не хватает, обещанных правительством доплат 300% нет, люди недополучили зарплату.

Мы со своей стороны дали муниципальную добавку в размере 4000 гривен младшему медперсоналу, 7000 гривен среднему, и 10.000 гривен врачам. Для всех абсолютно, мы их не делили на тех, кто работает с COVID 19 и тех, кто нет, у нас все получили надбавку за апрель и май.

Инфекционная больница получала большую гуманитарную помощь от бизнеса, меценатов. С тех грузов на самолетах, которые встречал президент, мы получили 1150 штук экспресс-тестов и часть средств индивидуальной защиты. Но если взять другие медицинские заведения Хмельницка, то им из тех самолетов не досталось ничего. Взяли из госрезерва 44 тысячи масок на все медицинские заведения. При этом срок хранения этих масок закончился в 2015 году. А также выдали 200 респираторов.

Все остальное покупали силами местного бюджета, с помощью меценатов, бизнеса. С “Мрії” нам никто ничего не давал. Мы справляемся своими силами и будем справляться дальше. Может, потому что в Хмельницком нет аэропорта, поэтому к нам самолеты не долетают”.

Руслан Марцинкив

Руслан Марцинкив, мэр Ивано-Франковска:

"Мы получили за все время несколько тысяч обычных масок, около 400 респираторов, 200 халатов для работников, 30 упаковок плаквенилу, 500 экспресс-тестов и какое-то количество перчаток. В принципе, это все, а основную часть мы покупали за средства госбюджета и меценатов".

Сергей Сухомлин

Сергей Сухомлин, мэр Житомира:

"В качестве гуманитарной помощи мы получили несколько сотен респираторов, защитных костюмов, 3-5 тысяч масок. На сумму до 300 тысяч гривен. Для сравнения, наш город только за деньги местного бюджета закупил для наших врачей 12 тысяч защитных костюмов. Плюс еще несколько тысяч костюмов нашим больницам подарили от житомирского бизнеса. Бизнес нам подарил и несколько новых дорогих аппаратов ИВЛ. Защитные костюмы, маски, респираторы – тоже нам дали житомирские благотворители. Так что гуманитарная помощь от государства по сравнению с тем, что мы сами закупили и получили в подарок от бизнеса, мизер – на уровне 1-2%.

Наш местный бюджет потратил на обеспечение медиков всем необходимым 27,5 млн грн – суммарно на оборудование и защитные системы. Я уже даже не говорю о доплатах врачам, о которых рапортует министр здравоохранения. Это ситуация, которая вообще не добавляет плюсов нашему министерству.

Когда только началась эпидемия, в Кабмине заявили, что врачи получат 300% оклада. В марте месяце у нас 180 медработников только в городских больницах Житомира были задействованы в противоэпидемиологических мероприятиях по борьбе с COVID 19. Это выезды на тестирования, прием больных, лечение больных и т.д. В начале апреля мы на сессии городского совета выделили деньги и заплатили всем этим врачам тройной оклад. За счет денег городского бюджета. А если субвенцию по методике МОЗ рассчитать на этих же 180 человек, доплата получилась бы от 600 до 800 грн.

Эти доплаты 300%, анонсированные правительством, звучат медийно красиво. Но на практике методика МОЗ предполагает, что три должностных оклада получат не все медики, а только те, которые работали уже непосредственно с больными, да еще и по часам работы. То есть семейный врач, который на отдельном транспорте в костюме защиты выезжает брать анализы, или врач, который в приемном отделении принимает больного с двусторонней пневмонией – это все не считается. Вот если только сделали тест и подтвердился коронавирус, то эти часы врачу засчитаются. То есть публично картинка красивая – врачи получат три оклада. Но на самом деле получат далеко не все врачи и далеко не те суммы, которые им обещали.

И все это перекладывается на средства местных бюджетов. Допустим, Черновцы каждому медику доплачивают по 10 тысяч гривен, другие города тоже примерно такие же суммы выделяют. Потому что все понимают на местах, что врачи не будут ждать, когда придет субвенция, а если они откажутся выйти на работу, город останется с болезнью один на один. И ни я как мэр, ни министр не сможем спасти больных.

Защитные костюмы из гуманитарных грузов. Фото: Страна

По поводу этих гуманитарных грузов и того, кому же они достались, если не нам, я вам так скажу. У нас было много предложений от частных компаний – купить китайские респираторы, костюмы. Например, за один костюм просили 450 грн – это костюм без бахил, нарукавников и фартука. В то время как на нашем производстве в Житомирской области за костюмы в полном комплекте, отличного качества просили 350 грн. Вот разница.

Я думаю, что кто-то закупал эти костюмы, респираторы, маски и реализовывал это по Украине. Я сейчас не знаю точного количества больниц по Украине, но власти же официально заявили про 250 тысяч защитных костюмов, которые страна получила благодаря этим гуманитарным грузам. Если у нас в Украине, скажем, 1000 больниц, это значит, что средняя больница получила 250 костюмов. А 250 костюмов – это что? Если в смену работает больше 100 врачей, в сутки у нас расход 300 костюмов. То есть этого количества костюмов не хватит одной больнице даже на один день работы. Если врач надел костюм, его надо менять несколько раз. Потому что, извините, если врач сходил в туалет, этот костюм ему надо сменить. Или поступил больной с подозрением на коронавирус, врач берет у него тест, ему надо переодеться, потому что он контактировал с потенциальным больным.

По гуманитарным грузам у меня один вопрос: а был ли мальчик? Что-то приезжало, но большинство товаров досталось коммерческим сетям. На нас выходили фирмы на украинском рынке, предлагали оборудование, костюмы неукраинского производства. Да вы даже можете сами забить в интернет предложения защитных костюмов китайского производства, у вас там будет весь перечень тех фирм, которые нам это предлагали.

А что у нас было с экспресс-тестами? Они же в Украине вначале продавались по 500 грн, некоторые города вынуждены были покупать по 600-700 грн за тест. Потому что их нигде не было. Тоже "частники" продавали. А наши друзья предлагали нам купить партию в тысячу тестов из Китая по цене 1,5-2 доллара за тест. Мы покупали в среднем по 350 грн – и это считалось очень дешево. 350 грн – это сколько, 13 долларов? С учетом того, что тест стоит 1,5 доллара, и с учетом того, что государство фактически обеспечивает доставку самолета в Украину, в принципе, очень неплохой бизнес".