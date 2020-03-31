27 марта Facebook опубликовал пресс-релиз, согласно которому крупнейшая соцсеть запустила в Украине программу проверки фактов для противодействия дезинформации. В Facebook выбрали для этой работы две украинские организации: VOX и StopFake.

Одна из них – StopFake – на днях необоснованно обвинила "Страну" в искажении информации. Претензии касались новости о том, что ультраправые будут проверять документы в киевском транспорте.

В ответ в редакционной статье "Фейк от StopFake. Почему цензоры Facebook из Украины вступились за ультраправых" "Страна" подробно разъяснила фейковость этих обвинений.

"Страна" собрала информацию о самой организации, которая фактически будет цензурировать украинский сегмент Facebook – крупнейшей социальной сети в мире. А также выяснила, почему интерес к новостям об ультправых у StopFake может быть не случаен.

Заточены на Россию

В соцсети Twitter организация StopFake охарактеризовала саму себя следующим образом:

"Мы отслеживаем/проверяем факты/разоблачаем российскую пропаганду. Созданы студентами/выпускниками/факультетом Могилянской школы журналистики".

Таким образом, участники StopFake позиционируются как "борцы с российской пропагандой". И действительно, львиная доля материалов StopFake посвящена разоблачению публикаций российских СМИ.

Как работает факт-чекинг на Facebook’е

Первоначально пресс-релиз от Facebook о выборе украинских "цензоров" обнародовал журналист из американского издания BuzzFeed News Кристофер Миллер:



Источник: twitter.com/ChristopherJM

В пресс-релизе Facebook сообщил механизм цензурирования контента: если его эксперт по проверке фактов определяет информацию как фейк, то она появится в ленте новостей ниже, чем другие новости. В результате фейк увидят меньше людей, а разместившая его страница потеряет возможность монетизации и размещения рекламы.

Также Facebook будет обозначать такие сообщения как фейковые и предупреждать пользователей, что информация недостоверна.

Кристофер Миллер написал, что это хорошо в теории, но участие в процессе StopFake должно вызывать обеспокоенность.

Позже он в комментариях пояснил, что именно его беспокоит.

"Сотрудник StopFake Евгений Федченко (один из основателей и исполнительный директор организации - Ред.) занимает политические позиции и выступает против свободы прессы и новостей, критикующих правительство или не использующих язык, который он предпочитает", - написал Миллер.

Еще в одном комментарии он добавил: "мне также сказали, что группы и правительства, включая Великобританию, сократили финансирование StopFake из-за опасений по поводу способностей проверять факты, и публичных комментариев со стороны соучредителя Федченко, нападающего на журналистов и свободу прессы".

Супрун, нацисты и StopFake

Другой журналист Майкл Колборн, который сотрудничает с изданиями bellingcat и Haaretz, также обратил внимание на новость. Он сообщил, что в сентябре 2017 года представитель StopFake Марко Супрун принял участие в мероприятии вместе с Арсением Билодубом – создателя неонацистского модного лейбла и лидера группы "Сокира Перуна".

"Одна из песен группы "Сокира Перуна" - "Шесть миллионов слов лжи", в которой отрицается Холокост", - написал журналист.



Источник: twitter.com/ColborneMichael

Журналист разместил несколько фотографий с мероприятия. Согласно подписи к одному из фото, "братья" Марко Супрун, Андрей Середа и Арсений Билодуб "рассказывают о духе украинской нации":

Источник: twitter.com/ColborneMichael

В этой связи Майкл Колборн задается вопросом:

"Facebook’у надо задать вопрос, почему их публичное лицо общается с неонацистами. Интересно: если бы я разместил это на Facebook, это было бы понижено и помечено как дезинформация?":



Источник: twitter.com/ColborneMichael

Причем тут Супрун

Марко Супрун, который засветился в совместном мероприятии с ультраправыми, - это супруг экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Марко Супрун очень активно участвует в работе организации StopFake, которую выбрал своим новым партнером Facebook. На англоязычной версии сайта организации имеется множество роликов, в которых он как ведущий "разоблачает фейки" на английском языке:



Источник: stopfake.org/en

Также англоязычная версия youtube-канала организации StopFake почти полностью состоит из видеороликов с ведущим Марко Супруном:



Источник: youtube.com/ StopFake English

Марко Супрун вместе со своей супругой – граждане США, которые в 2013 году перед началом Евромайдана переехали в Украину.

Напомним, что с 2016 по 2019 годы Ульяна Супрун исполняла обязанности министра здравоохранения Украины. Она прославилась массой неоднозначных высказываний, а также запустила скандальную реформу украинского здравоохранения.

Причем тут нацисты

"Страна" узнала, что скандальные фотографии с участием Марко Супруна и Арсения Билодуба были сделаны на мероприятии, которое проводил "Международный националистический конгресс" в сентябре 2017 года.

На этом мероприятии, кроме Марко Супруна, участвовали активист ультраправого движения Андрей Билодуб и лидер рок-группы "Кому Вниз" Андрей Середа:



Арсений Билодуб, Андрей Середа, Марко Супрун. Источник фото: mnk.org.ua

Арсений Билодуб (Климачев), которого на мероприятии назвали "братом" Марко Супруна, - очень известная в ультраправых и радикальных кругах личность. Он лидер рок-группы "Сокира Перуна".

Также он владелец популярного в среде ультраправых бренда одежды "Sva stone". Svastone (свастон) - это сленговое название фашистского символа свастики.

"Страна" уже рассказывала, чем известна группа "Сокира Перуна". Из-за посещения концерта этой группы оскандалился бывший премьер-министр Алексей Гончарук. Он не просто посетил мероприятие, а выступал со сцены на фоне логотипа "Сокиры".



Группа "Сокира Перуна", послушать которую пришел премьер, имеет репутацию неонацистов.

После концерта этой группы в Киеве весной 2018 года правоохранители завели уголовное дело - из-за использования свастики и других нацистских символов, а также из-за и фашистских призывов и цитат итальянского диктатора Бенито Муссолини.

Одна из самых известен песен "Сокиры Перуна", лидером которой является Билодуб, называется "Шесть миллионов слов лжи".

В ней отрицается Холокост, то есть уничтожение нацистами шести миллионов евреев во время Второй мировой войны.

А в тексте песни "Сокиры Перуна" с названием "17 августа", посвященной дню рождения нацистского бонзы Рудольфа Гесса, присутствуют такие слова:

"Помічник Адольфа Гітлера, ти пройшов свій шлях до кінця.

Відчинилась Брама Вальхалли, щоб прийняти дух борця!

Ми ніколи тебе не забудемо і не зрадимо пам’ять твою!

Поруч з нами, завжди поруч з нами,

Рудольф Гесс – допомога і сила в боях!

Час RaHoWa, прийде час RaHoWa.

І ми закінчимо твою справу в бою!"

Также Билодуб (Климачев) участвовал в акциях националистов - так, он с "Правым сектором" в 2015 повесил на доме Олеся Бузины "мемориальную доску" в честь Андрея Медведько и Дениса Полищука, которые являются обвиняемыми в убийстве писателя.

Продукция принадлежащего Билодубу бренда "Sva stone" открыто продается в интернете. Например, на сайте одного известного интернет-магазина можно увидеть образец "продукции" этого "бренда": на нем изображен лишь слегка завуалированный знак немецкой нацистской организации "SS":



Источник: rozetka.com.ua

Эксперт по экстремистским организациям Павел Клименко называет Билодуба "духовным лидером украинских ультраправых".

"Это своего рода ключевая фигура в среде украинских ультраправых", - пояснял Клименко в интервью израильской газете Haaretz. По его словам, Билодуб занимается организацией неонацистских мероприятий в стране уже более двух десятков лет.

Причем тут Америка

StopFake тесно связывают с США и другими странами Запада источники финансирования.

Они указаны на сайте организации. Это Международный фонд "Відродження" (фонд Сороса), а также Национальный фонд в поддержку демократии, который финансируется правительством США.

Еще в списке спонсоров – Министерство иностранных дел Чехии, Посольство Великобритании в Украине, а также организации "Foreign & Commonwealth Office" и "The Sigrid Rausing Trust":



Источник: stopfake.org

Почему Facebook выбрал StopFake

Выбор организации StopFake в качестве "цензора" украинского сегмента Facebook далеко не случаен.

Дело в том, что менеджер публичной политики Facebook по Украине Катерина Крук работала раньше именно в Stopfake. На это обратил внимание профессор университета Оттавы (Канада) Иван Качановский.

По сообщению профессора, выбор Stopfake в качестве организации - партнера Facebook был сделан Катериной Крук. По словам профессора, она была волонтером крайне правой партии "Свобода" во время Майдана. Затем она писала в Твиттере о снайперах в отеле "Украина", который контролировала "Свобода".

"При этом Stopfake по-оруэлловски назвал таких снайперов "фальшивкой". Теперь, очевидно, Facebook будет делать то же самое", - заключил канадский профессор.

Источник: facebook.com/ivan.katchanovski

Действительно, Катерина Крук раньше тесно сотрудничала со StopFake и была там ведущей передач. Перед переходом на работу в Facebook она в феврале 2019 года опубликовала видео, где сообщила, что участвовала в записи "Stop Faking News - Дайджест по-украински", и что для нее большая честь работать с командой StopFake:



Источник: twitter.com/Kateryna_Kruk

Также она размещала твиты в поддержку Уляны Супрун – супруги ведущего англоязычных программ StopFake и "брата" ультраправых Марко Супруна:



Источник: twitter.com/Kateryna_Kruk

"Страна" уже сообщала, что в начале июня 2019 года менеджером по публичной политике (Policy Manager) Facebook в Украине стала Екатерина Крук.

Также мы рассказывали о ней в материале "Борец с "российскими фейками" и любимица Минстеця. Чем известен новый менеджер Facebook по Украине".