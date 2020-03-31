27 марта Facebook опубликовал пресс-релиз, согласно которому крупнейшая соцсеть запустила в Украине программу проверки фактов для противодействия дезинформации. В Facebook выбрали для этой работы две украинские организации: VOX и StopFake.

Одна из них – StopFake – на днях необоснованно обвинила "Страну" в искажении информации. Претензии касались новости о том, что ультраправые будут проверять документы в киевском транспорте.

В ответ в редакционной статье "Фейк от StopFake. Почему цензоры Facebook из Украины вступились за ультраправых" "Страна" подробно разъяснила фейковость этих обвинений.

"Страна" собрала информацию о самой организации, которая фактически будет цензурировать украинский сегмент Facebook – крупнейшей социальной сети в мире. А также выяснила, почему интерес к новостям об ультправых у StopFake может быть не случаен.

Заточены на Россию

В соцсети Twitter организация StopFake охарактеризовала саму себя следующим образом:

"Мы отслеживаем/проверяем факты/разоблачаем российскую пропаганду. Созданы студентами/выпускниками/факультетом Могилянской школы журналистики".

Таким образом, участники StopFake позиционируются как "борцы с российской пропагандой". И действительно, львиная доля материалов StopFake посвящена разоблачению публикаций российских СМИ.

Как работает факт-чекинг на Facebook’е

Первоначально пресс-релиз от Facebook о выборе украинских "цензоров" обнародовал журналист из американского издания BuzzFeed News Кристофер Миллер:

 Кристофер Миллер о StopFake в Твиттер
Источник: twitter.com/ChristopherJM

В пресс-релизе Facebook сообщил механизм цензурирования контента: если его эксперт по проверке фактов определяет информацию как фейк, то она появится в ленте новостей ниже, чем другие новости. В результате фейк увидят меньше людей, а разместившая его страница потеряет возможность монетизации и размещения рекламы.

Также Facebook будет обозначать такие сообщения как фейковые и предупреждать пользователей, что информация недостоверна.

Кристофер Миллер написал, что это хорошо в теории, но участие в процессе StopFake должно вызывать обеспокоенность.

Позже он в комментариях пояснил, что именно его беспокоит.

"Сотрудник StopFake Евгений Федченко (один из основателей и исполнительный директор организации - Ред.) занимает политические позиции и выступает против свободы прессы и новостей, критикующих правительство или не использующих язык, который он предпочитает", - написал Миллер.

 

Еще в одном комментарии он добавил: "мне также сказали, что группы и правительства, включая Великобританию, сократили финансирование StopFake из-за опасений по поводу способностей проверять факты, и публичных комментариев со стороны соучредителя Федченко, нападающего на журналистов и свободу прессы".

Супрун, нацисты и StopFake

Другой журналист Майкл Колборн, который сотрудничает с изданиями bellingcat и Haaretz, также обратил внимание на новость. Он сообщил, что в сентябре 2017 года представитель  StopFake Марко Супрун принял участие в мероприятии вместе с Арсением Билодубом – создателя неонацистского модного лейбла и лидера группы "Сокира Перуна".

"Одна из песен группы "Сокира Перуна" - "Шесть миллионов слов лжи", в которой отрицается Холокост", - написал журналист.

Майкл Колборн о Сокире Перуна в Твиттер
Источник: twitter.com/ColborneMichael

Журналист разместил несколько фотографий с мероприятия. Согласно подписи к одному из фото, "братья" Марко Супрун, Андрей Середа и Арсений Билодуб "рассказывают о духе украинской нации":

Марко Супрун, Андрей Середа и Арсений Билодуб о духе украинской нации

Источник: twitter.com/ColborneMichael

В этой связи Майкл Колборн задается вопросом:

"Facebook’у надо задать вопрос, почему их публичное лицо общается с неонацистами. Интересно: если бы я разместил это на Facebook, это было бы понижено и помечено как дезинформация?":

 Твиттер Майкл Колборн
Источник: twitter.com/ColborneMichael

Причем тут Супрун

Марко Супрун, который засветился в совместном мероприятии с ультраправыми, - это супруг экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Марко Супрун очень активно участвует в работе организации StopFake, которую выбрал своим новым партнером Facebook. На англоязычной версии сайта организации имеется множество роликов, в которых он как ведущий "разоблачает фейки" на английском языке:

 Марко Супрун на СтопФейк
Источник: stopfake.org/en

Также англоязычная версия youtube-канала организации StopFake почти полностью состоит из видеороликов с ведущим Марко Супруном:

 Марко Супрун на СтопФейк
Источник: youtube.com/ StopFake English

Марко Супрун вместе со своей супругой – граждане США, которые в 2013 году перед началом Евромайдана переехали в Украину.

Напомним, что с 2016 по 2019 годы Ульяна Супрун исполняла обязанности министра здравоохранения Украины. Она прославилась массой неоднозначных высказываний, а также запустила скандальную реформу украинского здравоохранения.

Причем тут нацисты

"Страна" узнала, что скандальные фотографии с участием Марко Супруна и Арсения Билодуба были сделаны на мероприятии, которое проводил "Международный националистический конгресс" в сентябре 2017 года.

На этом мероприятии, кроме Марко Супруна, участвовали активист ультраправого движения Андрей Билодуб и лидер рок-группы  "Кому Вниз" Андрей Середа:

 Арсений Билодуб, Андрей Середа, Марко Супрун
Арсений Билодуб, Андрей Середа, Марко Супрун. Источник фото: mnk.org.ua

Арсений Билодуб (Климачев), которого на мероприятии назвали "братом" Марко Супруна, - очень известная в ультраправых и радикальных кругах личность. Он лидер рок-группы "Сокира Перуна".

Также он владелец популярного в среде ультраправых бренда одежды "Sva stone". Svastone (свастон) - это сленговое название фашистского символа свастики.

"Страна" уже рассказывала, чем известна группа "Сокира Перуна". Из-за посещения концерта этой группы оскандалился бывший премьер-министр Алексей Гончарук. Он не просто посетил мероприятие, а выступал со сцены на фоне логотипа "Сокиры". 

 Алексей Гончарук на концерте группы Сокира Перуна
Группа "Сокира Перуна", послушать которую пришел премьер, имеет репутацию неонацистов. 

После концерта этой группы в Киеве весной 2018 года правоохранители завели уголовное дело - из-за использования свастики и других нацистских символов, а также из-за и фашистских призывов и цитат итальянского диктатора Бенито Муссолини.

Группа Сокира Перуна, послушать которую пришел премьер, имеет репутацию неонацистов

Одна из самых известен песен "Сокиры Перуна", лидером которой является Билодуб, называется "Шесть миллионов слов лжи".

В ней отрицается Холокост, то есть уничтожение нацистами шести миллионов евреев во время Второй мировой войны.

Концерт группы Сокира Перуна

А в тексте песни "Сокиры Перуна" с названием "17 августа", посвященной дню рождения нацистского бонзы Рудольфа Гесса, присутствуют такие слова:

"Помічник Адольфа Гітлера, ти пройшов свій шлях до кінця. 
Відчинилась Брама Вальхалли, щоб прийняти дух борця! 
Ми ніколи тебе не забудемо і не зрадимо пам’ять твою! 

Поруч з нами, завжди поруч з нами,
Рудольф Гесс – допомога і сила в боях!
Час RaHoWa, прийде час RaHoWa.
І ми закінчимо твою справу в бою!"

 

Также Билодуб (Климачев) участвовал в акциях националистов - так, он с "Правым сектором" в 2015 повесил на доме Олеся Бузины "мемориальную доску" в честь Андрея Медведько и Дениса Полищука, которые являются обвиняемыми в убийстве писателя. 

Продукция принадлежащего Билодубу бренда "Sva stone" открыто продается в интернете. Например, на сайте одного известного интернет-магазина можно увидеть образец "продукции" этого "бренда": на нем изображен лишь слегка завуалированный знак немецкой нацистской организации "SS":

Купить Свастон
Источник: rozetka.com.ua

Эксперт по экстремистским организациям Павел Клименко называет Билодуба "духовным лидером украинских ультраправых".

"Это своего рода ключевая фигура в среде украинских ультраправых", - пояснял Клименко в интервью израильской газете Haaretz. По его словам, Билодуб занимается организацией неонацистских мероприятий в стране уже более двух десятков лет.

Причем тут Америка

StopFake тесно связывают с США и другими странами Запада источники финансирования. 

Они указаны на сайте организации. Это Международный фонд "Відродження" (фонд Сороса), а также Национальный фонд в поддержку демократии, который финансируется правительством США.

Еще в списке спонсоров – Министерство иностранных дел Чехии, Посольство Великобритании в Украине, а также организации "Foreign & Commonwealth Office" и "The Sigrid Rausing Trust":

 Доноры Стопфейк
Источник: stopfake.org

 

Почему Facebook выбрал StopFake

Выбор организации StopFake в качестве "цензора" украинского сегмента Facebook далеко не случаен.

Дело в том, что менеджер публичной политики Facebook по Украине Катерина Крук работала раньше именно в Stopfake. На это обратил внимание профессор университета Оттавы (Канада) Иван Качановский.

По сообщению профессора, выбор Stopfake в качестве организации - партнера Facebook был сделан Катериной Крук. По словам профессора, она была волонтером крайне правой партии "Свобода" во время Майдана. Затем она писала в Твиттере о снайперах в отеле "Украина", который контролировала "Свобода".

"При этом Stopfake по-оруэлловски назвал таких снайперов "фальшивкой". Теперь, очевидно, Facebook будет делать то же самое", - заключил канадский профессор.

 Иван Качановский о Фейсбук

 

Катерина Крук из Фейсбук о снайперах Евромайдана

Источник: facebook.com/ivan.katchanovski

Действительно, Катерина Крук раньше тесно сотрудничала со StopFake и была там ведущей передач. Перед переходом на работу в Facebook она в феврале 2019 года опубликовала видео, где сообщила, что участвовала в записи "Stop Faking News -  Дайджест по-украински", и что для нее большая честь работать с командой StopFake:

Катерина Круко Стопфейк
Источник: twitter.com/Kateryna_Kruk

Также она размещала твиты в поддержку Уляны Супрун – супруги ведущего англоязычных программ StopFake и "брата" ультраправых Марко Супруна:

 Ульяна Супрун
Источник: twitter.com/Kateryna_Kruk

"Страна" уже сообщала, что в начале июня 2019 года менеджером по публичной политике (Policy Manager) Facebook в Украине стала Екатерина Крук.

Также мы рассказывали о ней в материале "Борец с "российскими фейками" и любимица Минстеця. Чем известен новый менеджер Facebook по Украине".

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться