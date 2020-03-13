С наступлением весны снова стало очевидным критическое состояние дорог по всей Украине. "Страна" в этой связи заинтересовалась, кто руководит сейчас "Укравтодором" - ведомством, отвечающим за все основные украинские трассы.

Как оказалось, у руководителя ведомства Александра Кубракова достаточно сложное "грантоедское" прошлое. Также присутствуют серьезные огрехи в декларации.

Он был включен в список "Слуги народа" на выборах в Верховную Раду под достаточно высоким №30. А придя на должность главы "Укравтодора" в ноябре 2019 года, он заявил, что на ремонт основных магистралей необходимо 150 млрд грн, а руководители всех областных структур должны подать в отставку.

"Страна" собрала неафишируемые сведения о главе "Укравтодора".

Из гнезда "грантоедов", откуда вышли Гончарук и Малюська

Нынешний глава "Укравтодора" является близким соратником отправленного в отставку премьера Гончарука. В сведениях о кандидате в депутаты, которые были размещены на сайте Центризбиркома указано, что Александр Кубраков на момент выдвижения по списку "Слуги народа" являлся руководителем сектора телекоммуникаций и Ай-Ти общественной организации "Офис эффективного регулирования".

До назначения премьером ее возглавлял Алексей Гончарук. Руководителем юридического отдела в организации работал Денис Малюська – министр юстиции в правительствах и Гончарука, и Шмыгаля.

Интересно, что на сайте организации Кубраков до сих пор числится руководителем сектора IT & Telecom:

Источник: brdo.com.ua

Надо успеть до мая

Александра Кубракова Алексей Гончарук назначил главой "Укравтодора" своим распоряжением в ноябре прошлого года. Правда, назначение состоялось с испытательным сроком, который закончится 19 мая:

Источник: kmu.gov.ua

По Кодексу законов о труде, если в течение испытательного срока установлено несоответствие работника занимаемой должности, наниматель может уволить такого работника, письменно предупредив его об этом за три дня.

Так что до 19 мая Александр Кубраков будет находиться в "подвешенном" состоянии, в любой момент его могут уволить "по несоответствию".

"Забыл" четыре фирмы

Уак выяснила "Страна", Александр Кубраков в декларации за 2019 год, поданной после увольнения с депутатской должности, "позабыл" указать, что он был совладельцем целых четырех компаний.

В разделе "Корпоративные права" декларации он сообщил, что владел только долей 20% только в одной литовской фирме MDL HOUSE SERVICE UAB:

Источник: public.nazk.gov.ua

Однако, как выяснила "Страна", по состоянию на 3 декабря 2019 года (дата, на которую подана декларация), Александр Кубраков оказался совладельцем еще целых четырех ООО, у которых оказались похожие названия:

- "Город для людей контактный центр";

- "Город для людей контактный центр Киев";

- "Город для людей расчетный центр";

- "Город для людей центр биллинговой поддержки".



Это указано в выписке из реестра юридических лиц, который получила "Страна":

Источник: minjust.gov.ua

Во всех случаях фирмы были созданы по одинаковой схеме: 20% в уставном капитале имел Александр Кубраков, а 80% - его партнер Руслан Крамаренко.

Кто такой Руслан Крамаренко

Руслан Крамаренко является известным деятелем в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Он был заместителем двух министров ЖКХ - Александра Попова и Алексея Кучеренко. А с 2010 по 2014 годы занимал пост зама двух мэров Киева - сначала Леонида Черновецкого, затем все того же Александра Попова:

Руслан Крамаренко. Фото из открытых источников

Сам Александр Кубраков с 2014 года работал советником столичного мэра Виталия Кличко по вопросам IT и технологий. Он занимался внедрением единой системы документооборота в киевской мэрии, также писал стратегию развития транспорта Киева.

"Коммунальный спрут" действовал по всей Украине

Более того, как оказалось, раньше Александр Кубраков был прямо причастен к деятельности множества предприятий, в названиях которых была одна и та же фраза "Город для людей". И везде основным учредителем фигурировал Руслан Крамаренко.

Александр Кубраков был руководителем и (или) соучредителем следующих ООО:

- "Город для людей";

- "Город для людей Киев";

- "Город для людей Кременчуг";

- "Город для людей Запорожье";

- "Город для людей Мариуполь";

- "Город для людей Энергодар";

- "Город для людей Днепрорудное";

- "Город для людей сервис";

- "Еврокомунсервис".

Везде учредителем либо бенефициаром числился Руслан Крамаренко.

Схема работы всех этих компаний была простая. В 2015 году появился Закон №417 "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме". Он обязывал местные власти назначить управляющую компанию, которая бы обслуживала жилые дома в населенном пункте, если жители домов не создали для этого общество совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Под этот закон и была создана группа компаний с общим названием "Город для людей". Эти фирмы работали в Киеве, Кременчуге, Запорожье, Мариуполе, Энергодаре, Днепрорудном.

На волне закона эти фирмы получили в управление десятки домов. И хотя впоследствии жесткие требования закона были отменены, дома остались в управлении "коммунального спрута". Везде управляющие компании исправно получали платежи от владельцев квартир.

Результаты такого "управления" неоднозначны. Например, "Город для людей Киев», согласно реестру судебных решений, задолжал за электроэнергию больше 2 млн грн. А ОСМД, созданное в многоквартирном доме, через суд требует передать ему техническую документацию на дом в принудительном порядке.

Как сообщала "Страна", 37-летний Александр Кубраков в 2019 году попал в парламент, оказавшись на 30 месте в списке "Слуги народа". В Раде работал в Комитете по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Источник: Facebook/ Олег Федонюк

Хочет 150 миллиардов и всех уволить

Александр Кубраков заявил, что, по оценкам Всемирного банка, в первую очередь необходимо провести капитальный ремонт 24 тысяч км основных магистралей, на что необходимо 150 млрд грн и еще 15 млрд ежегодно на поддержание их в надлежащем состоянии. По его мнению, это реально сделать за три года.

Как сообщала "Страна", в качестве варианта финансирования "Укравтодор" раздумывает над возможностью выпуска еврооблигаций, которые помогут строительству дорог государственного значения в Украине в 2020 году.

Также во время представления Александра Кубракова в качестве главы "Укравтодора", тот сразу заявил о чистке топ-менеджмента. Об этом тоже сообщала "Страна".

Тогда премьер-министр Алексей Гончарук, как сообщала пресс-служба правительства, сообщил, что первоочередная задача Александра Кубракова в должности - обновление руководящего состава "Укравтодора", а также руководства ГАК "Автомобильные дороги Украины".

Также премьер-министр призвал нечестных госслужащих увольняться, а нового главу "Укравтодора" - создать прозрачные условия закупок в ведомстве.

Гончарук тогда выразил мнение о необходимости сокращения большей части руководителей Служб автодорог. "Я бы принимал решение очень быстро. Особенно относительно лиц, о которых есть информация, что они задействованы в схемах. И, наоборот, принимал бы людей, порядочных и долго работающих на государство... Если где-то в областях или в центральном аппарате есть какие-то группы влияния, решительно от них избавляйтесь", - сказал он Кубракову.

Фото: kmu.gov.ua