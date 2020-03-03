Совсем недавно "Страна" опубликовала материалы о генеральном прокуроре Руслане Рябошапке, над которым нависла угроза увольнения. "Страна" нашла во Франции дом семьи Рябошапки за полмиллиона евро.

Мы также сообщили, что генеральный прокурор ошибся в своей декларации. Причем ошибся в 10 раз: он указал неверную площадь земельного участка, который записан на его мать и жену. Участок расположен в селе Новые Петровцы под Киевом.

Учитывая большую общественную значимость данной информации, "Страна" собрала новые сведения об этой "ошибке" генерального прокурора.

Нолики перепутал?

Дело в том, что в открытом реестре недвижимости указана площадь данного участка 0,318 гектаров. Это составляет эквивалент 3 180 квадратных метров:

Источник: minjust.gov.ua

Однако Руслан Рябошапка в своей декларации, поданной на должность генерального прокурора, указал, что площадь участка в Новых Петровцах составляет не 0,318 гектара, как записано в реестре недвижимости, а 318 квадратных метров:

Источник: public.nazk.gov.ua/declaration

В пересчете на гектары это 0,0318 гектар. Что ровно в 10 раз меньше, чем указано в реестре недвижимости.

У нас привычной, но неофициальной, единицей измерения площади земельных участков считается "сотка". Это эквивалент площади 100 квадратных метров. В свою очередь, одна сотка - это одна сотая часть гектара. Всего в гектаре 100 соток или 10 000 квадратных метров.

В пересчете на привычные сотки получается, что Руслан Рябошапка указал в декларации площадь участка 3,18 соток. Однако площадь того же участка согласно реестру недвижимости - 31,8 соток. Следовательно, в декларации генпрокурора "потерялись" 28,6 сотки.

Вполне возможно, что Руслан Рябошапка не силен в математике, и при заполнении декларации ошибся при переводе из гектаров в квадратные метры. В итоге приписал один нолик после запятой.

Однако данная "ошибка" может иметь вполне конкретную квалификацию в рамках действующего Уголовного кодекса.

До двух лет лишения свободы

В соответствии со статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за подачу субъектом декларирования заведомо недостоверной информации в его декларации:

Источник: zakon.rada.gov.ua

За данное преступление предусмотрено три варианта уголовной ответственности:

- либо штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов, что в пересчете на гривны составляет 42,5– 51 тыс грн;

- либо общественные работы на срок от 150 до 240 часов;

- либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Одновременно должна применяться санкция в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Однако для ответственности по статье 366-1 УК должно выполняться одно условие. Как указано в примечании к данной статье, наказать по ней можно только в случае, если сведения о стоимости задекларированного имущества отличаются от достоверных на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

В момент подачи декларации (это август 2019 года) размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц составлял 2 007 гривен. Следовательно, ответственность по статье 366-1 Уголовного кодекса должна наступать, если стоимость незадекларированного имущества превышала 501 750 гривен.

Напомним, в случае Руслана Рябошапки речи идет о недекларировании 28,6 соток земли. Попытаемся определить, сколько может стоить на рынке такой участок.

"Золотая" земля прокурора

Речь идет о земле в селе Новые Петровцы, что под Киевом. Село расположено на берегу Киевского водохранилища на правом берегу Днепра. Возле села расположено знаменитое Межигорье - резиденция беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Это фактически пригород Киева, поэтому земля здесь дорогая. Согласно данным актуального объявления на одном из сайтов недвижимости, участок в Новых Петровцах примерно той же площади, что не задекларировал Рябошапка (25 соток), продается сейчас за 988 000 грн., при цене 39,5 тыс грн за сотку:

Источник: 100realty.ua

Есть и более высокие цены: участок в 7 соток продается за 615 00 грн. (87,9 тыс. грн. за сотку). Еще за один участок в 17 соток просят 630 000 грн. (37,1 тыс. грн. за сотку).

"Страна" даже нашла объявление о продаже участка на той же улице Каневской, где расположен участок, задекларированный Русланом Рябошапкой. Его площадь - 10 соток, и просят за него 494 000 грн. Это значит, что цена одной сотки в данной местности - 49 400 грн.:

Источник: 100realty.ua

Исходя из этих данных, можно предположить, что рыночная цена тех 28,6 соток, которые «позабыл» задекларировать генеральный прокурор, может составлять порядка 1,1 – 1,9 миллионов гривен.

Даже с учетом возможных скидок и торга, это все равно больше того предела 501,75 тыс. грн, при превышении которого наступает уголовная ответственность по статье 366-1 Уголовного кодекса.

"Несознанка" не получится

Еще одним важным признаком преступления по статье 366-1 УК Украины является подача субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в своей декларации. Эта формулировка значит, что нарушитель заведомо должен знать и понимать, что декларируемые им данные недостоверны.

Должен ли был Руслан Рябошапка понимать, что он декларирует недостоверные сведения? Другими словами, понимал ли он, что задекларированные им 318 "квадратов" - это совсем не 0,318 гектаров, которые отражены в реестре недвижимости?

Теоретически, генеральный прокурор должен уметь правильно пересчитывать гектары в квадратные метры. Ведь правила перевода таких единиц измерения площади учат еще в средних классах общеобразовательной школы.

А у Руслана Рябошапки имеется не только среднее, но и высшее образование: в 1998 году он закончил частный Международный соломонов университет.

Но "Страна" обнаружила другое доказательство того, что Руслан Рябошапка был осведомлен о том, что площадь его злосчастного участка составляет не 318 кв.м., а 0,318 га. Именно эту величину он сам указал в декларации за 2015 год, которую он подавал во время работы в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК).

Та декларация подавалась еще в бумажном виде. И в ней Руслан Рябошапка собственноручно указал, что площадь участка в Новых Петровцах, который записан на его мать и жену, составляет именно 0,318 гектара:

Источник: Страна.ua

Здесь речь идет только о половине участка, поскольку она записана на члена семьи, с которым в то время проживал Руслан Рябошапка, то есть на его жену Олесю Бартовщук. Вторая половина участка записана на мать. Она в 2015 году проживала отдельно от сына, поэтому ее доля участка в декларацию не попала.

Тем не менее, площадь данного участка указана в соответствии с данными реестра недвижимости - 0,318 га. Это значит, что еще в 2016 году Руслану Рябошапке было достоверно известно, участок какой площади был оформлен на его жену и мать.

Просто он живет на улице Ленина

Еще один маленький секрет генерального прокурора - официально зарегистрированное место его жительства. У Руслана Рябошапки зарегистрированное место проживания не совпадает с фактическим. Об этом он сам сообщил в своей декларации за 2018 год, которую он подал при оформлении на работу в должности генерального прокурора:

Источник: nazk.gov.ua

Здесь в графе "Зарегистрированное место жительств" указан Киев, а в качестве фактического места проживания - все те же Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.

"Стране" удалось получить из своих источников документ о прописке генерального прокурора. Это справка о составе семьи с места проживания, датированная 30 июня 2016 года. Согласно этой справке, место жительства генерального прокурора оформлено в Киеве в общежитии № 3 по улице Харченко (это бывшая улица Ленина), дом № 22.

Это общежитие находится на окраине Киева, в районе Бортничи. Там за генеральным прокурором закреплено отдельное койко-место:

Источник: Страна.ua

Этот же адрес формальной регистрации Руслан Рябошапка указал в бумажной декларации за 2015 год, которую он подавал во время работы членом НАПК. При этом местом фактического проживания Рябошапка указал адрес во Франции: там его супруга работает в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ):

Источник: Страна.ua

Понятно, что генеральный прокурор в "общаге" на окраине Киева фактически не проживает. А это значит, что у него там оформлена несоответствующая действительности регистрация места жительства.

Таким образом оформляют место своего проживания многие жители других населенных пунктов, мигрировавшие в столицу. Но наличие подобной прописки у генерального прокурора – это, даже по украинским меркам, явно перебор.

Все эти факты могут стать еще одним аргументом в пользу увольнения генпрокурора, которое, как уже писала "Страна", может быть проголосовано уже в эту среду, 4 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады. Правда, для этого нужно собрать 150 подписей депутатов. Их сбор уже идет.

Как сообщала "Страна", сам Руслан Рябошапка полагает, что 4 марта депутаты могут рассмотреть вопрос о его отставке, однако голосование не будет успешным. "Это в очередной раз, я уже к этому начинаю привыкать. Ничего нового, и ничего не состоится", - сказал Рябошапка.

Напомним, после появления информации о внеочередном заседании Рады 4 марта появились слухи, что его повестка будет включать в себя, в том числе, и отставку премьера, а также руководства ряда силовых структур. "Страна" разбиралась, ждет ли Украину чистка власти 4 марта.