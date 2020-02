Всего лишь 23 километра или 11 минут езды на поезде отделяет Страсбург от маленькой коммуны Ла-Ванзено, где находится французская недвижимость 43-летнего генерального прокурора Руслана Рябошапки. Если быть максимально точными, то дом площадью 145 квадратных метров был куплен чуть больше трех лет назад назад, а его владелицей является 40-летняя Олеся Бартовщук, супруга чиновника.

"Страна" разыскала этот коттедж, где живет семья руководителя ГПУ.

Выйдя на железнодорожной станции Ла-Ванзено по ушам бьет какая-то устрашающая тишина. Пустынные улочки, где-то вдалеке кричат гуси и несколько раз в час бьет колокол церкви святого Венделина (Parish Church St. Wendelin), покровителя пастухов.

Вокзал Ла-Ванзено, фото: Варвара Квитка, "Страна"

Коммуна Ла-Ванзено находится на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст. Ее площадь 25,39 км², а население около 6000 человек. В Украине это бы назвали "поселком городского типа", где есть несколько детских садиков, школа, супермаркет и сельсовет (в Ла-Ванзено - это мэрия).

Бытие местных жителей этого городка максимально похоже на то, что показывают в культовом сериале "Отчаянные домохозяйки". Работают и получают высшее образование они в больших городах, в частности в Старсбурге, а здесь, в Ла-Ванзено у них - тихое семейное счастье за своим забором.

Раз в месяц классические сельские ярмарки, сезонные марафоны, рыбалка и охота с соседями по выходным, гольф (в Ла-Ванзено есть огромное поле для этого вида спорта), мясо-гриль или тарт фламбе. Во дворах нескольких домиков мы увидели на улице специальные печки для приготовления последнего - это что-то типа пиццы, где на тонкий слой теста кладут соус на основе сливок, а также много лука и бекон.

Сильно гордятся ла-ванзенцы заведением Relais De La Poste, которое попало в Красный гид Мишлен – самый влиятельный и самый известный ресторанный рейтинг современности. У него, правда, одна звезда Мишлен, а это свидетельствует о том, что ресторан стоит посетить, если он встретился на вашем пути.

Сюда же специально приезжают, чтобы отведать хрустящего голубя с фермы Kieffer за €38 или многокомпонентное блюдо (цыпленок, телячьи котлеты, картофель) по рецепту известного композитора Джоаккино Россини за €38. Есть здесь и меню по "вдохновению шеф-повара" из пяти блюд за €86.

Ресторан Relais De La Poste, фото: Варвара Квитка, "Страна"

Также в Ла-Ванзено находится популярный частный музей ММ PARK FRANCE, принадлежащий Эрику Кауфману. В его коллекции немало раритетных образцов бронетехники, в том числе и машины, которые еще требуют реставрации. В их число входят и два образца французкого танка ARL 44.

Музей ММ PARK FRANCE и поле для гольфа, фото: Варвара Квитка, "Страна"

Здесь нет уличных тусовок, а после захода солнца - город засыпает и только бьет колокол церкви святого Венделина.

Улицы и мэрия (внизу слева) коммуны Ла-Ванзено на северо-востоке Франции, фото: Варвара Квитка, "Страна"

Отыскать дом госпожи Бартовщук оказалось несложно. "Стране" стало известно из открытого реестра владельцев недвижимости во Франции, что коттедж находится на улице Садовой (Rue des Jardins) и мы отправились туда.

Можно было бы назвать эту улицу тихой, но в этом городке нет громких улиц. Разве что по утрам, когда дети идут в садик или колледж имени французского писателя Андре Мальро (André Malraux), что неподалеку от дома генпрокурора. Отметим, что супруга главы ГПУ живет во Франции с тремя сыновьями: Тимуром, Лукой и Марком, которые родились тут и являются гражданами этой страны.

Дом, который принадлежит Олесе Бартовщук, фото: Варвара Квитка, "Страна"

Дом семьи украинского чиновника не выделяется среди остальных в Ла-Ванзено. Он находится за низким забором и выкрашен в бледно-желтый цвет. Согласно декларации на сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции) Руслана Рябошапки за 2018 год - постройка расположена на участке земли площадью чуть больше 4 соток.

В доме два этажа, есть гараж, а территория - ухоженная. Возле входа растет несколько хвойных деревьев, а сам двор находится за особняком.

И если в поселке Козин (Киевская область) каждая собака знает, где находятся владения главного радикала Олега Ляшко или экс-президента Петра Порошенко, то во французском Ла-Ванзено говорить о "ви привии" (фр. - vie privée - "частная и личная жизнь") неприемлемо.

О "мадам Олесе" ничего плохого не рассказывают, так же, как и ничего хорошего. О том, что она супруга одного из ключевых чиновников в Украине - слышат впервые.

Дом семьи генерального прокурора в Ла-Ванзено, фото: Варвара Квитка, "Страна"

Само место жительства семья генпрокурора Украины выбрала не случайно. Дело в том, что Олеся Бартовщук работает в Страсбурге, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

До переезда во Францию она трудилась в Министерстве юстиции Украины. Была начальником отдела гражданского и хозяйственного процесса в Нацбюро по делам соблюдения конвенции о защите прав и основных свобод.

Именно этот профиль работы позволил ей со временем продолжить свою карьеру в ЕСПЧ.

Олеся Бартовщук, фото из открытых источников

Как указано на сайте Суда, должность супруги генпрокурора называется "Agent, Department for the Execution of judgments of the European. Court, Directorate of Monitorings", что можно перевести как агент отдела исполнения судебных решений Департамента мониторинга. Другими словами – она обычный клерк.

В декабре 2016 года супруга Рябошапки приобрела этот дом за 12,392 млн грн, что по курсу евро на тот момент составило €444 000.

То есть, почти полмиллиона евро.

Около двух недель назад генеральный прокурор в кулуарах парламента сказал журналистам агентства "Укринформ", что на покупку недвижимости он взял кредит: "Нам пока не удалось выплатить такую ​​большую сумму. И этой ситуацией на самом деле манипулируют, потому что мы до сих пор задолжали четыреста с лишним тысяч евро по этому кредиту. И мы продолжаем выплачивать его ежемесячно. Кредит не закрыт".

"Страна" отправилась в агентство по недвижимости в Ла-Ванзено, чтобы узнать, по чем продаются дома и земля в этой местности.

Цены действительно впечатляют.

На продажу сейчас выставлено несколько объектов. К примеру, за дом площадью 120 метров на участке в около 6 соток хотят €313 000, а современный коттедж (187 квадратов) в стиле хай-тек неподалеку поля для гольфа с бассейном и земельным наделом в 10 соток будет стоить €868 000.

Недвижимость в Ла-Ванзено, фото: Варвара Квитка, "Страна"

А что с кредитом на дом в Ла-Ванзено?

Согласно декларации, для покупки дома жене будущего генпрокурора действительно пришлось в 2016 году оформлять два крупных кредита, на сумму €510 000 и €81 000. Они были отражены в финансовой отчетности за тот год, когда Руслан Рябошапка еще работал членом НАПК.

Кредиты супруга генпрокурора брала в местном отделении банка Caisse de Credit Mutuel, который не является банком в его классическом понимании, а кооперативным банком – что-то вроде наших кредитных союзов.

Caisse de Credit Mutuel, фото: glassdoor.fr

Долги госпожи Бартовщук перед этим банком все время росли. В декларации за 2015 год указано, что получать кредиты она начала с 2012 года. Сначала это была сумма €49 000. Затем в 2013 году жена нынешнего генпрокурора взяла €11 900, а в 2014 году – еще €21 000.

В 2017 году на супругу Руслана Рябошапки был оформлен новый кредит, теперь уже на €15 000. В день получения она сразу же погасила кредиты и проценты на сумму больше €1800 в том же банке по другим кредитам.

В итоге, у жены генпрокурора набралась общая сумма кредитов больше €600 000. И это при ее зарплате около €10 000 в месяц (исходя из суммы, которая указана в декларации Рябошапки).

Но это начисленная сумма, а во Франции очень высокий налог на доходы физлиц. Налог с такой зарплаты может составлять больше половины начисленной суммы (хотя в каждом конкретном случае бывает по-разному). То есть "на руки" с начисленных 10 тысяч может остаться всего около €4,5-6 тысяч.

Сам Руслан Рябошапка в 2018 году вообще не получал никакой зарплаты. Он лишь отразил разовые гонорары общей суммой 776 тысяч гривен, которые он получил за год из нескольких зарубежных источников - Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) со штаб-квартирой в Париже, Мирового банка (World Bank) и проекта поддержки организаций, занимающихся борьбой с коррупцией (SACCI) американского агентства USAID.

То есть выплачивать столь грандиозный кредит для семьи генпрокурора было весьма проблематично. Если только она не имела другие доходы, которые в декларации не указаны.

Какая у Рябошапки есть еще недвижимость?

Источники "Страны" в Генпрокуратуре сообщали, что 17 февраля Рябошапка сообщил близкому кругу сотрудников, что и он сам, и все его замы в ближайшее время уйдут в отставку. Правда, в Офисе поспешили опровергнуть эту информацию.

К генпрокурору за последнее время накопилось немало претензий по поводу его работы.

Но не только. Есть вопросы и по его декларации.

Начиная с 2015 года, Руслан Рябошапка постоянно декларирует, что его жене принадлежит половина участка с домом в селе Новые Петровцы (Вышгородский район под Киевом). Например, в последней из поданных деклараций он указал, что Олеся Бартовщук владеет 50% квартиры на 150 "квадратов" и половиной участка площадью 318 квадратных метров в Новых Петровцах.

Однако проблема в том, что в выписке из реестра недвижимости, которую получила "Страна", содержится совершенно иная информация. Площадь участка составляет не 318 квадратных метров, как задекларировал генпрокурор, а 0,318 гектара.

Следовательно, площадь участка жены генпрокурора составляет не 318, а 3180 квадратов, то есть ровно в десять раз больше, чем задекларировал генпрокурор.

Интересно, что в земельном кадастре отсутствует участок с номером, который указан в реестре недвижимости. То есть мало того, что генпрокурор "ошибся" с площадью участка, так еще и документы на участок оказались не оформлены как следует.

Отметим, что вторую половину дома с участком в Новых Петровцах генпрокурор оформил на мать – Зинаиду Рябошапку. Согласно информации на ее странице в социальной сети Facebook, она тоже живет неподалеку от невестки со внуками - в Страсбурге.

Скрин странички Зинаиды Рябошапки с Facebook

Родители Олеси Бартовщук – основатели пирамиды сетевого маркетинга

Как стало известно "Стране", родители жены генпрокурора уже много лет занимают высокие позиции в сетевом маркетинге компании Amway.

Еще в 2008 году в журнале украинского филиала этой международной сетевой пирамиды Людмила и Андрей Бартовщук были указаны как "платиновые НПА-основатели бизнеса.



Людмила и Андрей Бартовщук, фото: amwaywiki.com

И сейчас, спустя 12 лет, тесть главы ГПУ регулярно публикует на своей странице в социальной сети Facebook фото с мероприятий этой сетевой структуры, где призывает присоединяться к ней новых участников.

Андрей и Людмила Бартовщук, фото: facebook.com

Кто такой Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка – кадровый чиновник системы Минюста, где проработал с перерывами более 12 лет. Там он прошел путь от главного специалиста до начальника Департамента законодательства о правосудии, правоохранительной деятельности и антикоррупционной политике.

Из рук Виктора Ющенко будущий генпрокурор получил в 2010 году звание "Заслуженного юриста Украины". Затем в правительстве Николая Азарова возглавлял Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабинета Министров.

С конца 2013 года Руслан Рябошапка недолго проработал в украинском офисе грантовой структуры Transparency International. Затем, после майдана в 2014 году стал замминистра юстиции, но из-за конфликта с министром Павлом Петренко уволился в октябре того же года.

Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский, фото: facebook.com

В марте 2016 года Руслан Рябошапка стал членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Однако в июне 2017 он снова написал заявление об отставке и ушел с громким скандалом. Руслан обвинил главу органа Наталью Корчак в неэффективной работе, нежелании решать проблемы агентства и затягивании проверкой электронных деклараций премьера Владимира Гройсмана и других министров.

В команде Зеленского Рябошапка появился, по данным "Страны", по рекомендации Андрея Богдана, с юридической фирмой которого он сотрудничал длительное время. Богдан, как известно, недавно был уволен с должности руководителя Офиса президента.