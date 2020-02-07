За что боролись – на то и напоролись. Смогут ли депутаты уволить главного борца с коррупцией Артема Сытника, который попал в реестр коррупционеров

В Верховной Раде 170 нардепов потребовали отставки главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. Они поставили подписи под требованием о отставке главного антикоррупционера. Об этом сообщала "Страна".

Артема Сытника обвиняют в том, что он не внес в декларацию информацию о дорогом отдыхе на турбазе в Ровенской области. А за его отдых платили другие люди.

"Страна" собрала всю информацию об этом скандальном деле.

Дело было под Ровно

В лесах Полесья на землях Сарненского и Клесевского лесничеств на площади свыше 11 тысяч гектаров раскинулось охотничье хозяйство "Полесье-Сарны". Гости хозяйства, кроме охоты, имеют возможность культурно отдохнуть в охотничьих домиках:

Именно здесь с 2017 по 2019 годы не меньше пяти раз отдыхал директор НАБУ Артем Сытник. Причем отдыхал на широкую ногу. Каждый раз отдых главного антикоррупционера обходился в сумму около 100 тысяч гривен.

Как сообщали СМИ, высокому чиновнику предоставляли богатый стол: колбасы, сыры, сладости, элитный алкоголь — коньяк Hennessy, виски Chivas Regal, водку Grey Goose.

При этом все деликатесы проходили в обход официальной кухни. Их привозили из-за пределов отеля, чтобы не осталось соответствующих чеков.

Главный борец с коррупцией так "наотдыхался", что умудрился разбить два квадроцикла марки "Bagi BRP 1000", ремонт которых обошёлся примерно четыре тысячи долларов.

При этом Артем Сытник ни за что не платил. Весь отдых с сопутствующими развлечениями ему оплачивали другие люди.

Все развлечения, аренду домиков в угодьях, еду и напитки оплачивал приятель Артема Сытника Николай Надейко.

Со слов товарища Сытника, он регулярно оплачивал элитный отдых главы НАБУ. За два года (с 2017 по 2019) он профинансировал минимум пять посещений, примерно по 100 тыс. грн. каждое. Сюда входили аренда домиков на 3-5 дней, охота, рыбалка, катания на лодках, квадроциклах, ресторан "Залив" на территории угодий, феерверки, и много других развлечений.

Оплату полностью на себя брал Надейко, который выдавал деньги не только на проживание в отеле, но и на еду, а также дорогие развлечения. Посредником же между Сытником и Надейко выступал дядя последнего, Николай Клевака. Он выполнял любые просьбы Сытника, заказывая продукты и планируя ему развлечения, договаривался с персоналом отеля о дополнительном обслуживании столь важного гостя.

Об этом сам Николай Надейко рассказал в качестве свидетеля на допросе, протокол которого опубликовал сайт "Обозреватель".

На вопрос, за что такая щедрость или может он что-то задолжал Сытнику, Надейко отвечал: "Он просит меня организовать отдых. Просто не могу отказать своему другу. Он и его семья – мои гости".

Что касается Николая Надейко, то он сейчас работает в компании "Авангард", советником Наталии Василюк - родной сестры владельца этой компании, крупного агробизнесмена Олега Бахматюка.

Николай Надейко. Источник: obozrevatel.com

В конце прошлого года НАБУ объявило подозрение Олегу Бахматюку.

Бахматюк назвал это личной местью Сытника за показания, которые против главы НАБУ дал Надейко.

"Дело о коррупции Сытника строится фактически на показаниях Надейко, - сказал Бахматюк в интервью "Стране". - В любой цивилизованной стране такое совпадение свидетельствует о наличии конфликта интересов, о чем прекрасно знал генпрокурор Рябошапка, когда они незаконно передавали дело Сытнику. И то, что делает сейчас Сытник против меня - его личная месть за показания Надейко. Кстати, я с Надейко познакомился в здании НАБУ в присутствии Сытника и его заместителя Новака".

Причем здесь "дело Манафорта"

Новый 2019 год Артем Сытник снова встретил в охотничьем хозяйстве "Полесское-Сарны".

А уже 14 марта 2019 года у него начались неприятности. Народный депутат Украины Борислав Розенблат опубликовал в своем Фейсбуке аудиозапись, на которой персонаж с голосом, похожим на голос Сытника, рассказывал некоему Коле, как он в ходе выборов президента США в 2016 году помогал Хиллари Клинтон:

"Я ему тоже, ну, не ему, а Хиллари помогал... Трамп он же как. У него внутренний вопрос доминируют над внешним, а у Хиллари все как бы, это из тех политиков, они гегемония в Америке и в мире. Для нас это как бы лучше, а для американцев лучше то, что Трамп делает ... Я когда черную бухгалтерию расследовал, мы же обнародовали данные Манафорта, которого посадили. Манафорт это же был руководителем штаба Трампа":

Источник: facebook.com/boryslav.rozenblat

Как выяснилось, эта запись была сделана именно во время празднования нового 2019 года в охотничьем хозяйстве "Полесское-Сарны". Артем Сытник рассказывал о том, как он помогал Хиллари Клинтон, публикуя записи о Поле Манафорте из "черной бухгалтерии Партии Регионов".

Ранее, в 2017 году, защищаясь от обвинений в коррупции, нардеп Борислав Розенблат подал заявление в суд о вмешательстве в выборы президента США со стороны Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко. Согласно обвинениям Розенблата, директор НАБУ работал на одного из кандидатов в президенты США (речь идет о Хиллари Клинтон), разглашая материалы следствия и передавая их иностранному государству, чтобы повлиять на избирательный процесс в США.

Фактическое признание Сытника в работе на одного из кандидатов в президенты США вызвало нешуточный скандал. Причем скандал возник во время президентской предвыборной кампании в Украине: через две недели 31 марта должен был состояться первый тур президентских выборов.

По данным СМИ, президент Дональд Трамп инициировал в США расследование вмешательства директора НАБУ Сытника в американские выборы.

В результате, украинские власти не могли не отреагировать на слив записей с отдыха Артема Сытника. После "слива" записи генпрокурор Юрий Луценко о начале расследования данных фактов Генпрокуратурой.

7 мая 2019 года Генпрокуратура вызвала директора НАБУ Артема Сытника на допрос в рамках производства ГБР о его возможном вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

А 10 мая пресс-секретарь генпрокурора опубликовала в Фейсбуке комментарий Юрия Луценко о вызове на допрос Артема Сытника. В нем генпрокурор прокомментировал и отдых главы НАБУ: "господин Сытник забыл заплатить достаточно большую сумму наличными. Поэтому сегодня он будет опрошен также и по этому вопросу. В случае отсутствия документальных опровержений информация о данном факте поступит в МВД для подготовки протокола о коррупции. Потому что когда чиновник получает любые услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тыс грн, то это называется неправомерная выгода. Господин Сытник должен это показать в декларации как подарок, или же лучше заплатить сам":

Источник: facebook.com/LarysaSargan

По стопам Аль Капоне

Артема Сытника "поймали" на том, что он не задекларировал расходы на свой отдых. И хотя он сам ничего не платил, расходы на отдых все равно надо было показать в декларации, поскольку это бесплатно полученная услуга. Однако глава НАБУ этого не сделал.

По факту недекларирования расходов на "царский" отдых против Артема Сытника был составлен административный протокол о коррупции.

Этим Артем Сытник напомнил главу американской мафии Аль Капоне, которого ФБР смогло посадить только после того, как доказало недекларирование доходов и уклонение от уплаты налогов знаменитым гангстером.

После того, как Сытник получил от полиции протокол о коррупции, его дело пошло в суд. Сытника обвинили в нарушении ограничения для госслужащих при получении подарков по статье 172-5 Кодекса об административных правонарушениях.

Дело Артема Сытника рассматривалось по месту нарушения – в Сарненском районном суде Ровненской области.

Причем главу НАБУ обвиняли сразу по двум эпизодам. Кроме отдыха на новый 2019 год, ему вменили отдых в том же охотничьем хозяйстве с 8 по 10 марта 2019 года.

За время двух выездов на природу Артем Сытник получил бесплатно услуги аренды домика на сумму 25 тысяч гривен, но не отразил их в декларации. Об этом говорится в постановлении Сарненского районного суда от 6 сентября 2019 года:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Как сообщала "Страна", за элитный отдых в охотничьем хозяйстве главу НАБУ Сытника оштрафовали на 3400 гривен.

Данное постановление было подтверждено постановлением Ровенского апелляционного суда от 13 декабря прошлого года. После этого решение о виновности Артема Ситника в коррупционном нарушении вступило в законную силу.

Даст ли Америка добро?

Следующим этапом главу антикоррупционного бюро внесли в официальный реестр коррупционеров. Об этом сообщала "Страна":

Источник: corruptinfo.nazk.gov.ua

Но даже внесение в реестр коррупционеров не стало причиной для увольнения главы антикоррупционного бюро.

В результате, как сообщала "Страна", нардеп Александр Дубинский подал заявление в Госбюро расследований. По его заявлению было открыто дело по статье 364 Уголовного кодекса по факту возможного злоупотребления служебным положением директором НАБУ. Расследование было начато 4 февраля.

Как уже писала "Страна", еще в сентябре в Офисе президента строили планы по увольнению Сытника. И тема с коррупционным правонарушением играла в реализации данного плана ключевую роль.

Однако в экспертных кругах принято считать, что Артем Сытник пользуется благосклонностью Запада и американского посольства в частности. Тем более, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка (которого тоже принято относить к группе "соросят"-грантоедов) установил с Сытником плотный контакт.

Однако, мнению источников "Страны" в дипломатических кругах, Сытник является ценным кадром для людей в Вашингтоне, связанных с прошлой демократической администрацией. В то время, как для Трампа нынешний глава НАБУ вообще никакого значения не имеет.

Поэтому сейчас (особенно после провала импичмента Трампу и укрепления его позиций) судьба Сытника под вопросом.

Юрист Андрей Портнов рассказал в своем телеграм-канале, что сбор более 150 подписей нардепов с требованием уволить Сытника является юридическим основанием для вынесения вопроса об отставке директора НАБУ на голосование в Раде.

"Друзья, хочу разъяснить, что обозначают 170 собранных в парламенте подписей за отставку признанного судом виновным в коррупции главы НАБУ Сытника. Этот сбор подписей не политический, а полностью юридический. Так, ст. 6 Закона Украины о НАБУ, как условие для начала рассмотрения парламентом вопроса об увольнении А.Сытника с должности директора НАБУ, предусматривает инициативу не менее, чем трети народных депутатов Украины

от её конституционного состава. Следующим этапом процедуры увольнения будет регистрация проекта постановления парламента и его голосование."

Юрист отметил, что регламент Верховной Рады не предусматривает особой процедуры рассмотрения отставки директора НАБУ. "Рассмотрение пройдёт в общем порядке. Это будет голосование не только за отставку признанного виновным в коррупции Сытника, а против внешнего управления государством", - добавил Портнов.

Какая из позиций победит – покажет ближайшее время. При этом очевидно, что ситуация, при которой Сытник возглавляет антикоррупционное бюро, будучи в официальном статусе коррупционера, выглядит абсурдной даже по украинским меркам.