Кабмин на своем заседании 24 января назначил, среди прочих, нового главу Госагентства по космосу Украины (Госкосмос). Им стал 36-летний бизнесмен-стартапер из Одессы Владимир Усов.

"Страна" собрала информацию о новом высокопоставленном чиновнике.

В украинском космосе крутятся миллиарды

В сферу управления Госкосмоса входит 21 предприятие, включая знаменитый "Южмаш". По итогам девяти месяцев 2019 года предприятия выпустили продукции на более чем 3 млрд гривен. При этом около 80% продукции пошло на экспорт.

Сюда включены по два пуска ракетоносителей "Антарес" (совместный проект с НАСА) и "Вега" (совместный проект с Европейским космическим агентством). Также были поставки системы управления для обеспечения пилотируемых миссий на ракетоносителе "Союз" (Роскосмос).

Но самый ценный актив предприятий Госкосмоса – наработки и опыт производства ракетно-космической техники, которые накапливались в течение больше чем полвека.

Интеллектуальная собственность и ноу-хау предприятий оцениваются в миллиарды долларов.

Как продать бесплатные учебники за 24 миллиона

Один из "стратапов" нового главы Госкосмоса недавно стал фигурантом уголовного производства. Речь идет о хищении 24 миллионов гривен из областного бюджета Николаевской области.

Следствие по данному делу ведет Государственное бюро расследований (ГБР).

По делу уже были проведены обыски и аресты. Фабула дела изложена в одном из недавних определений Заводского районного суда города Николаева.

Суть дела такова. В конце 2016 года в Николаевской области была утверждена Программа развития образования на 2017-2021 годы. В ней, среди прочего, было предусмотрено обеспечение доступа учеников к электронным версиям учебников. Под эту программу было предусмотрено финансирование на десятки миллионов гривен.

Затем в Николаевской области в начале 2018 года был проведен тендер на закупку таких услуг доступа учеников к электронным версиям учебников:

Источник: reyestr.court.gov.ua

На тендере победило ООО "Электроник Солюшенс", которое являлось дилером фирмы Владимира Усова "Гутенбергз". При этом, как утверждает следствие, техническим требованиям, указанным в тендерной документации, отвечал только один производитель продукта, а именно, ООО "Гутенбергз" и его дилер ООО "Электроник Солюшенс".

В результате с последним в апреле 2018 года был заключен договор на 519 подключений (кодов доступа) к системе электронных интерактивных учебников (из расчета 1 подключение на 1 общеобразовательное учебное заведение Николаевской области). Сумма договора составила 12,9 миллионов гривен.

Правда, через месяц, в мае 2018 года, Министерство образования установило, что электронные версии учебников будет выкладывать бесплатно на своем сайте:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Но это не привело к расторжению договора ООО "Электроник Солюшенс". Фирма продолжала предоставлять "услуги" доступа к электронным учебникам, которые Минобразования определило как бесплатные.

Более того, в 2019 году Николаевский облсовет снова предусмотрел финансирование программы доступа к электронным учебникам для учеников области. В апреле снова был объявлен тендер на закупку этих услуг, который снова выиграло ООО "Электроник Солюшенс".

С ним 1 июля 2019 года заключили договор на 9,1 млн грн. Фирма снова выступала как дилер ООО "Гутенбергз" нового главы Госкосмоса Владимира Усова:

Источник: reyestr.court.gov.ua

В итоге, по мнению следствия, должностные лица Николаевской облгосадминистрации и облсовета, злоупотребляя властью и своим служебным положением, по предварительному сговору между собой и должностными лицами правоохранительных органов, обеспечили привлечение к участию в проведении тендеров заранее согласованных участников, в т.ч. ООО "Электроник Солюшенс". Во время тендеров обеспечивалось завышение стоимости закупки на заранее определенную сумму. Затем средства присваивались путем перечисления на счета других подконтрольных субъектов хозяйствования, с последующим переводом их в наличные и распределением между всеми участниками противоправной схемы.

Кроме того, следствие установило, что за период с 05.10.2017 по июнь 2019 года были выписаны налоговые накладные по НДС на общую сумму 23,9 млн грн. Контрагентом - поставщиком выступило тоже ООО "Гутенбергз". НДС при этом указывался по ставке 0 % как за программный продукт. Хотя Налоговый кодекс, по мнению следствия, в данном случае не дает права на налоговую льготу.

Поэтому правоохранители посчитали, что в ООО "Гутенбергз", при противоправном содействии работников ГУ ГФС в Одесской области, в нарушение требований действующего законодательства, намеренно занизили базу НДС, чем были нанесены убытки государственному бюджету в особо крупных размерах.

Источник: reyestr.court.gov.ua

По итогам рассмотрения ходатайства следователей ГБР, 25 ноября 2019 года суд наложил арест на денежные средства на банковских счетах ООО "Гутенбергз". Данная фирма, напомним, полностью принадлежит новому главе Госкосмоса Владимиру Усову.

Источник: reyestr.court.gov.ua

Скандал ни к чему не привел

После того как стало известно о победе Владимира Усова на конкурсе на должность главы Госкосмоса, вспыхнул скандал. Усов сразу же ответил, что все обвинения - это фейк, и что "мочить" его начали целенаправленно.

После победы в конкурсе Владимир Усов пожаловался в своем Фейсбуке на волну публикаций, которая поднялась в связи с его назначением. Также Усов утверждал, что ни он, ни его компания, ни "компания, которая выиграла тендер, не являются фигурантами или подозреваемыми по уголовному делу".

Хотя, как мы показали раньше, в судебных документах утверждается обратное, и суд даже арестовал счета фирмы "Гутенбергз", принадлежащей Владимиру Усову:

Источник: facebook.com/VolodymyrUsov

Скрыл в декларации почти все

Перейдем к изучению деклараций нового главы Госкосмоса. Владимир Усов, как кандидат на должность главы ведомства, дважды подавал декларацию о доходах и имуществе.

Сначала 18 ноября прошлого года он подал декларацию за 2018 год при подаче документов на конкурс. Затем 14 января уже этого года Усов задекларировал свои доходы и имущество за 2019 год.

Проблема в том, что в декларации за 2019 год он показал активы, которые у него были и в 2018 году. Однако в ранее поданной декларации за 2018 год Владимир Усов это имущество задекларировать "позабыл".

В итоге получается, что он выиграл конкурс, подав недостоверные данные. Которые сам же опроверг в своей следующей декларации.

Например, в декларации за 2018 год Владимир Усов сообщил, что вообще не имеет недвижимости, ценных бумаг, корпоративных прав и нематериальных активов. Во всех соответствующих разделах декларации Усов указал, что у него и членов семьи "отсутствуют объекты для декларирования в этом разделе":

Источник: public.nazk.gov.ua/declaration:

Однако в декларации за 2019 год, которую Владимир Усов подал уже после того, как выиграл конкурс, он показал множество объектов, которые у него были в 2018 году и которые он, соответственно, должен был декларировать в декларации за 2018 год.

К примеру, новый глава Госкосмоса в 2018 году не задекларировал право пользования двумя квартирами в Одессе. В одной (квартира отца) он был прописан, а во второй фактически проживал в течение части 2018 года. Об этом свидетельствуют даты получения права на пользование квартирами – 13 марта и 1 ноября 2018 года:

Источник: public.nazk.gov.ua/declaration:

Также Владимир Усов в декларации за 2018 год не задекларировал наличие у него акций американской компании Kwamb.io Inc., а также долей в 4 украинских фирмах. В декларации за 2019 год эти активы он указал, и также сообщил, что они были в его собственности в 2018 году или даже раньше. Например, уже упомянутая ООО "Гутенбергз" (которая фигурирует в уголовном производстве о продаже бесплатных учебников) была в собственности Владимира Усова еще с 2013 года. Еще одной фирмой (ООО "Сквартс") Усов владел с 2017 года. То есть, в декларации за 2018 год он в любом случае должен был их указать:

Источник: public.nazk.gov.ua/declaration:

Что известно о проектах Усова?

Владимир Усов известен как стартапер, CEO компании Kwambio, которая занимается 3D-печатью. По сообщениям СМИ, в 2017 году разработчики Kwambio собрали первый высокоточный 3D-принтер для керамики Ceramo One. В 2018 году эта же команда выпустила уменьшенную версию Ceramo One, которую можно использовать в мелком производстве и домашних условиях. А в 2019 году был запущен проект, который декларирует возможность печати костных имплантов.

Есть еще один показательный нюанс. В своей декларации за 2019 год Владимир Усов задекларировал наличие у него четырех изобретений, связанных с 3Д-печатью:

Источник: public.nazk.gov.ua/declaration

Изобретения с такими названиями "гуглятся" только в декларации самого Усова. "Страна" также попыталась найти изобретения Владимира Усова в базе ведомства США по патентам и торговым маркам. Ведь "стартаперская" фирма Kwamb.io, которой он руководил, зарегистрирована в штате Дэлавер.

Однако в базе американского патентного ведомства также отсутствуют сведения о патентах с названиями, которые Владимир Усов указал в своей декларации:

Источник: uspto.gov

Выиграть конкурс за 7 минут

Конкурс на должность главы Госкосмоса, который выиграл Владимир Усов, проходил с 25 по 29 ноября 2019 года в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы.

Всего к участию в конкурсе были допущены 18 претендентов, среди которых и два бывших председателя Госагентства по космосу.

25 ноября проходило тестирование на знание законодательства, абстрактное мышление и на владения иностранным языком.

По всем трем предметам Владимир Усов оказался в числе либо середнячков, либо аутсайдеров. Согласно данным на сайте Нацагенства госслужбы, которое проводило конкурс, по знанию законодательства Усов оказался ровно посередине, с результатом 31 бал из 40. Он отстал от 9 своих конкурентов из общего количества 18 человек:

Источник: nads.gov.ua

После этого конкурса трое участников выбыли, остальные стали участниками конкурса на абстрактное мышление. Здесь Владимир Усов занял 5 место с конца, пропустив вперед уже 10 соперников:

Источник: nads.gov.ua

После второго этапа Владимир Усов оказался уже на последнем месте среди прошедших в следующий тур – тесты по английскому языку. Их он сдал, и оказался в середине списка из девяти кандидатов, допущенных к собеседованию кадровой комиссией:

Источник: nads.gov.ua

Во время собеседования оценивались достаточно абстрактные психологические параметры: лидерство, коммуникация и взаимодействие, стрессоустойчивость, достижения результатов.

Именно на этом этапе Владимир Усов вырвался вперед, набрав 8 баллов из 8 возможных. Благодаря набранным на предыдущих этапах двум балам, Усов вырвался также и в лидеры конкурса с общим результатом 10 баллов.

Видеозапись собеседования Усова можно посмотреть в открытом доступе. Ролик длится всего 7 минут 25 секунд, а собеседование носило абсолютно формальный характер. У кандидата спросили, где он работал, сколько людей было в подчинении и т.д.:

Далее, в финальной пятерке, кроме Владимира Усова, оказались авторитетные специалисты:

экс-нардеп Владимир Каплиенко;

директор Департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Владислав Власюк;

директор департамента ГАХК "Артем" Владимир Зимин;

победитель конкурса на должность главы Управления координации космической деятельности Департамента стратегического развития сектора безопасности и обороны Министерства экономического развития и торговли, выходец из "Южмаша" Владимир Тафтай.

На следующем этапе кандидатам предстояло пройти собеседование у министра экономразвития и сельского хозяйства Тимофея Милованова. Это связано с тем, что Госкосмос подчиняется именно данному министерству. По сути, именно министр экономики Тимофей Милованов и обеспечил победу Владимира Усова на конкурсе.

"Космос будет или украинским, или он не существует"

Основные задачи нового главы Госкосмоса также попытался обозначить нардеп от партии Зеленского Дмитрий Наталуха (№ 14 в списке "Слуги народа").

В своем Фейсбуке он сообщил, что из-под контроля ведомства нужно забрать все госпредприятия, создать на их основе холдинг, и передать холдинг под управление Кабмина.

Этот план нардеп сопроводил иллюстрацией из детской книжки с надписью "Космос будет или украинский, или его не существует":

Источник: facebook.com/natalukha

Что таким рисунком хотел сказать высокопоставленный депутат от правящей партии – остается только догадываться.

"Южмаш" медленно умирает

В недавнем интервью изданию theБабель Владимир Усов среди наиболее острых проблем указал на ситуацию на заводе "Южмаш" и в конструкторском бюро "Южное". По его словам, госпредприятия нужно обязательно корпоратизировать.

"Страна" навела справки о ситуации на "Южмаше". По словам сотрудников завода, после последнего сокращения , которое прошло осенью, там работают около 5 тысяч людей. Средняя зарплата – около 5 тысяч гривен (и ту платят с задержками). У них однодневная рабочая неделя.

С теми, кого сократили ранее, до сих пор не рассчитались. А весной ждут еще одного сокращения.

Раньше завод жил за счет контрактов с РФ. Но в последние годы они сведены на нет.