В экспертных кругах часто можно услышать мнение, что новый президент Владимир Зеленский во многих сферах продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко. Это видно по оставшейся почти без изменений риторике в вопросах внешней политики, в области культуры, и особенно по прекращения войны на Донбассе.

Не стала исключением и экономика. Многие деятели режима Порошенко остались при своих должностях, и на "потоках".

Яркий пример – председатель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев.

Юрий Терентьев

Из Куршавеля в Сан-Тропе

По сведениям "Страны", с 2015 по 2018 годы общая сумма расходов семьи Терентьева на отдых за границей составил около 380 тыс. долларов США.

Например, 12-дневный отдых в августе 2015 года в турецком отеле Vogue hotel Bodrum обошелся почти 26 тыс долларов США. И расходы на этот отдых не были задекларированы.

В ноябре этого года журналист Евгений Плинский обнародовал фото отдыха семьи Юрия Терентьева на знаменитом французском курорте Сен-Тропе, в клубе Nikki Beach Saint-Tropez. Средний чек там составляет около 2 тысяч евро за день отдыха.

Еще чиновник отдыхал во Франции, на не менее знаменитом горнолыжном курорте Куршавель. Там, по расчетам журналиста, неделя отдыха в начале 2016 года обошлась чиновнику 50 тысяч евро.



По данным журналиста, Терентьев не задекларировал как минимум 679 тыс. долларов.

В ответ Юрий Терентьев на своей странице в Фейсбуке назвал выдвинутые обвинения "фантазиями галлюциоинрующих графоманов". Чиновник сообщил, что "благодаря изучению французского языка" можно тратить на отдых в Куршевеле не 50 тыс дол в неделю, а "в 20-30 раз меньше":

Источник: facebook.com/yuriy.terentyev

Трудно сказать, насколько серьезен был ответ Терентьева. Ведь "в 20-30 раз меньше", чем 50 тыс. долларов, – это 1,7-2,5 тысяч, что вряд ли хватит на неделю зимнего отдыха семье из четырех человек не только в Куршавеле, но и на многих более дешевых курортах.

Лично одобрил схему "Роттердам +"

Юрий Терентьев известен тем, что в феврале 2016 года лично согласовал проект постановления № 289 Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ), которым была введена знаменитая формула "Роттердам +":



Благодаря формуле "Роттердам +", тариф на электричество от тепловых электростанций вырос с 88 до 177 копеек за кВт-час. По оценкам экспертов из Ассоциации потребителей электричества и коммунальных услуг, за три года действия этой формулы владельцы ТЭС обогатились на 40 млрд грн. Эти суммы были вытащены из карманов потребителей.

Подписал постановление НКРЭКУ глава комиссии Дмитрий Вовк. До своего назначения он работал менеджером кондитерской компании "Рошен" в Москве. В момент назначения председателем НКРЭКУ в конце 2014 года Дмитрию Вовку было всего 24 года.

8 августа этого года Дмитрию Вовку и еще пятерым фигурантам было объявлено подозрение по делу о формуле "Роттердам +". Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Им инкриминируют ущерб на сумму больше 18 миллиардов гривен, который был нанесен вследствие принятия постановления № 289, которое согласовал Юрий Терентьев:

Источник: facebook.com/sap.gov.ua

Получается, что члены НКРЭКУ во главе с Дмитрием Вовком, утвердившие схему "Роттердам +", попали под следствие прокуратуры. Однако глава АМКУ, который лично одобрил схему, продолжает работать.

И это несмотря на тесные связи с ключевыми чиновниками режима Порошенко, благодаря которым в 2015 году он занял свою "хлебную" должность.

Однокурсник юриста Порошенко

Юрий Терентьев возглавляет АМКУ с середины 2015 года. Он является однокурсником Алексея Филатова – заместителя главы администрации президента во времена Порошенко, который отвечал за работу с правоохранительной и судебной системой.

Согласно данным расследований СМИ, до 2014 года Алексей Филатов со своей гражданской женой Анной Бабич были партнерами юридической фирмы "Василь Кисиль и партнеры". Там они сопровождали сделку продаже "Украинского медиа холдинга" ("UMH Group"), принадлежавшего Борису Ложкину и Петру Порошенко.

По сообщениям СМИ, медиа-холдинг был тогда продан за огромную сумму 430 млн долларов. Покупателем стал "младоолигарх" из окружения Януковича Сергей Курченко. Деньги были перечислены на счета оффшорных фирм.

Продажа состоялась осенью 2013 года. После этого у Порошенко и его партнера Ложкина появился огромный финансовый ресурс, благодаря которому стало возможно финансирование Майдана и, в дальнейшем, президентской избирательной кампании.

После избрания на пост Президента Петр Порошенко назначил Бориса Ложкина главой своей администрации. Его заместителем стал Алексей Филатов. После этого однокурсник Филатова Юрий Терентьев был назначен главой АМКУ.

Почти сразу была выстроена "схема" для заработка. Через два дня после назначения Филатова на Банковую, 24 июля 2014 года связанные с ним юристы уволились из юридической компании "Василь Кисиль и партнеры" и создали собственную юридическую компанию "Экво" ("Aequo").

Гражданская жена Филатова Анна Бабич стала совладелицей юридической фирмы "Экво". Из этой фирмы в АМКУ перешла работать Мария Нижник, которую СМИ называли кумой Филатова. В 2015-2019 годах у Юрия Терентьева она была первым заместителем. А новая фирма сразу стала представлять интересы компаний, которым были нужны "правильные" решения АМКУ.

Почему Терентьев остался при Зеленском

О том, что Юрий Терентьев прямо влияет на решения Владимира Зеленского, летом в интервью журналу "Фокус" сообщил нынешний премьер-министр Алексей Гончарук. Тогда он был замглавы Офиса президента Андрея Богдана.

Гончарук рассказал, что кадровые решения в отношении АМКУ принимались на основании пожеланий Юрия Терентьева: "Мы действительно провели консультации с Юрием Терентьевым (глава АМКУ. - Фокус) о том, как максимально эффективно построить работу, и прислушались к некоторым его рекомендациям":



Источник: focus.ua

Как оказалось, перед этим Юрий Терентьев предложил Зеленскому уволить всех членов комитета, кроме себя. Об этом сообщала "Страна".

4 июля глава АМКУ направил президенту Зеленскому документ под названием "О рассмотрении вопроса об увольнении государственных уполномоченных". В нем Терентьев перечислил фамилии всех восьми госуполномоченных, которые по состоянию на 4 июля находились в составе Комитета. И попросил принять решение об их увольнении.

После этого 5-8 июля были обнародованы президентские указы об увольнении четырех членов Комитета - Марии Нижник, Агии Загребельской, Андрея Вовка и Валерия Полюховича.

Затем президент Владимир Зеленский назначил в АМКУ несколько своих людей.

В частности, заместителем главы АМКУ стала Ольга Пещанская. Она из Кривого Рога.

Ольга Пещанская

Интересное совпадение: раньше Ольга Пещанская возглавляла отдел закупок на крупнейшем металлургическом комбинате "Арселор" (бывшая "Криворожсталь"). В то же время нынешний глава АМКУ Юрий Терентьев работал главным юрисконсультом предприятия.

Согласно пресс-релизу, размещенному на сайте "АрселорМиттал Кривой Рог", Юрий Терентьев был назначен генеральным юрисконсультом криворожского гиганта летом 2012 года:



Источник: ukraine.arcelormittal.com

Сейчас из первоначального состава АМКУ сохранили свои должности Юрий Терентьев, его заместитель Нина Сидоренко (она училась вместе в КИМО с Терентьевым и с замглавы администрации Порошенко Алексеем Филатовым) и госуполномоченная Мария Процишен (считается близкой к Юрию Терентьеву).

Расследование по АМКУ ничем не закончилось

Полиция почти полтора года назад открыла уголовное дело по коррупции в АМКУ. По нему полицейские недавно получили доступ к счетам юридических фирм. Об этом сказано в определении Печерского суда Киева от 29 октября:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Изъятие документов разрешено в рамках уголовного производства по факту совершения уголовного преступления должностными лицами АМКУ. По версии полиции, они совершали действия, предусмотренные в части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах или организованной группой.

По версии следствия, эти преступные действия совершались за беспрепятственное предоставление разрешительных документов или непринятие мер реагирования на выявленные правонарушения антимонопольного законодательства.

Расследование длится уже полтора года. О каких-либо его результатах пока ничего не известно.

Схемы "обилечивания"

Почему председатель АМКУ – одна из самых "хлебных" должностей, "Страна" выяснила, изучив функции комитета и мнения экспертов по антимонопольным вопросам.

Одна из главных функций АМКУ – контроль за госзакупками, то есть покупками товаров и услуг за счет государственного и местных бюджетов.

По данным журналистов издания "Наші гроші", "решалы" торгуют решениями "тендерной коллегии" АМКУ за 20-30% от стоимости закупки. В результате по совершенно одинаковым ситуациям выносятся противоположные решения. По совершенно пустячным поводам АМКУ решает, кто может выигрывать многомиллионные тендеры, а кто нет.

Приведем пример такого подхода, в результате которого миллионы идут в нужные карманы.

По условиям многих тендеров, участник, который желает поучаствовать в торгах, должен предоставить копию паспорта директора фирмы. АМКУ всегда выносил решения о том, что нужно сканировать все страницы паспорта – и заполненные, и пустые.

Однако, к примеру, 22 августа АМКУ принял решение, по которому непредоставление пустых страниц паспорта директора фирмы не является ошибкой. Сумма тендера – 3 миллиона.

Потом в других решениях непредставление пустых страниц снова стало основанием для отклонения тендерных предложений.

То есть, тендерная коллегия АМКУ имеет практику на любой вкус, а значит с "решалами" можно договариваться о любом решении. Напомним, что речь идет о тендерах, и суммы там могут быть в десятки и сотни миллионов.

Еще одно направление для "заработка" – наложение штрафов за сговоры на тендерах. По закону, АМКУ в случае выявления признаков сговора участников тендера может налагать штрафы в широких пределах.

Например, киевское отделение АМКУ под руководством однокурсника Терентьева Алексея Хмельницкого дважды штрафовало на огромные суммы фирмы из группировки скандального киевского застройщика Максима Микитася. Сначала на них был наложен штраф 150 млн гривен за сговор на тендерах по реконструкции корпуса Института хирургии им. Амосова и гимназии им. Бойченко. Затем эти две фирмы получили еще 112 млн штрафа за сговор на тендере на ремонт многострадального Шулявского моста.

То есть гигантские штрафы общей суммой в четверть миллиарда гривен были наложены отдельно за каждый тендер.

А вот по 20 тендерам компаний машиностроительного холдинга Corum Group Рината Ахметова общая сумма штрафов составила "всего" 50 миллионов гривен. Этот холдинг производит оборудование для всех шахт Ахметова, а это почти 80% всего угледобывающего сектора Украины. Общая сумма тендеров в этом случае – более полумиллиарда гривен.

Так что "свобода маневра" в размерах сумм налагаемых штрафов дает возможность подчиненным Терентьева принимать решения чиновникам АМКУ

Кроме тендеров, АМКУ может штрафовать (или не штрафовать) монополии. Здесь у Терентьева тоже огромные возможности для маневров в нужную сторону.

По свидетельству бывшей госуполномоченной АМКУ Загребельской, главой АМКУ построены "ручное управление" и зависимость именно от него всех процессов. Хотя по закону комитет является коллегиальным органом.

Например, антимонопольное расследование в АМКУ не может быть открыто без согласия председателя комитета. Если госуполномоченный комитета обнаружил признаки нарушения, он готовит представление о начале дела и вносит его главе АМКУ.

Такое представление о начале дела может лежать без движения у председателя АМКУ более полугода. Так было, например, по делу против Мининфраструктуры относительно аренды площадей в аэропортах.

Глава АМКУ может, например, передать материалы юридическому департаменту, чтобы там проверили, действительно стоит это дело открывать. Так было по делу против Минюста по монопольному праву на торговлю арестованным имуществом.

А чтобы тот или иной вопрос попал на заседание Комитета, нужно, чтобы председатель согласился его внесение в повестку дня.

Еще глава АМКУ обладает монополией на внешние коммуникации. На заседаниях правительства, парламентских комитетов, совещаниях в офисе президента и т.д. присутствует сам председатель либо или определенное им лицо. Понятно, что оно будет выражать там позицию, которую председатель считает верной.

Экс-госуполномоченная АМКУ Светлана Панаиотиди также сообщила в интервью, что АМКУ не выполняет свои функции из-за большой зависимости расследований от позиции Юрия Терентьева.

В качестве примера Панаиотиди привела ситуацию с расследованиями на фармацевтическом рынке, за который она отвечала.

"У меня, по закону, есть определенные полномочия, например, я могу инициировать проведение исследования рынков, за которые я отвечаю. Допустим, я хочу провести исследование о влиянии маркетинга на фармацевтическом рынке: как он влияет на стоимость лекарств и т.п. Я представить планы работ на председателя АМКУ, но параллельно планы работ должны подать сотрудники, которые мне не подчиняются. Председатель, де-факто, руководит всем персоналом. Если его видение совпадает с моим - людям это поставят в план. Если нет - они будут не заинтересованы это делать, поскольку они просто не получат премии за свою работу, тогда я или должен это делать самостоятельно, или не делать вообще. У нас параллельная жизнь ", - рассказала Панаиотиди.

В целом же главная схема заработка состоит в том, что АМКУ и ее рукводитель решает - штрафовать ли нарушителей антимонопольного законодательства или нет. А для того, чтоб была возможность не штрафовать было придумано понятие экономического эффекта - особого показателя, который якобы достигается обычным предписанием, а не штрафом. И это позволяет сотрудникам АМКУ и его руководителям за мзду принимать решение не штрафовать.

Продолжение расследования "Страны" о главе АМКУ будет опубликовано в ближайшее время.