На днях в правящей партии Зеленского "Слуга народа" вспыхнул скандал: исключенная из фракции депутат Анна Скороход сообщила, что министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и министр юстиции Украины Денис Малюська официально подали прошение об отставке. Об этом сообщала "Страна".

По словам опального нардепа, причина заявлений министров – недостаточное материальное обеспечение. Проще говоря – маленькая зарплата (сейчас они зарабатывают плюс-минус 30 тысяч гривен). Тем более, что оба министра до того сами заявляли, что хотели бы получать больше.

Правда, после заявления Скороход они опровергли свое увольнение.

"Страна" решила разобраться, сколько зарабатывают недовольные министры. Оказалось, что на самом деле они получают миллионы гривен, а основные источники их доходов расположены не в Украине, а в США.

Миллионная пенсия в 38 лет для министра Малюськи

Министр юстиции Денис Малюська в понедельник, 16 декабря, обнародовал сообщение об изменении своего имущественного состояния.

В нем он указал, что 9 декабря этого года получил доход в сумме 1 млн 56 тыс гривен в качестве пенсии от Международного банка реконструкции и развития (МБРР), расположенного в столице США городе Вашингтоне:

Источник: public.nazk.gov.ua

Речь идет, очевидно, не о пенсии по возрасту – министру всего 38 лет. Скорее всего, была произведена выплата из корпоративного пенсионного фонда.

Раньше министр Денис Малюська работал в МБРР в качестве консультанта по развитию частного сектора. Еще этот банк называют Мировым банком. В его функции входит выдача кредитов бедным и развивающимся странам.

Обычно в крупных корпорациях производятся отчисления из зарплат сотрудников в корпоративный пенсионный фонд. Накопленные средства после окончания трудового контракта можно либо получить полностью всей суммой, либо растянуть выплаты мелкими частями на много лет. Вероятно, министр Малюська получил именно такую выплату.

Денис Малюська в своем министерском кабинете. Фото: facebook.com/Denis Malyuska

После получения миллионной американской пенсии министр юстиции передумал увольняться и заявил, что нынешняя зарплата его "более или менее устраивает". Об этом сообщала "Страна".

"Я достаточно обеспеченный человек. Кроме того, неделю назад мне перечислили мою пенсию из США, которая накопилась в связи с моей предыдущей работой. Это больше 1 млн гривен, которых мне хватит надолго. Поэтому вопрос заработной платы лично для меня снят", - заявил министр.

Он также добавил, что вопрос заработной платы "не настолько критичен, как распространили в медиа".

"Для министров это менее важно, чем для какого-то низового персонала. Для меня так же. Теоретически я могу и полгода не получать заработную плату, если жена не убьет до тех пор, то прожить можно спокойно, даже без зарплаты", - рассказал Малюська.

Жена министра юстиции Людмила Рабчинская тоже работает в Кабмине – заместителем министра цифрового развития Дмитрия Дубилета.

Как крупный чиновник, она тоже обязана декларировать существенные изменения в своем имущественном положении. Пенсия мужа, очевидно, относится к таким существенным изменениям. Однако задекларировать миллионную пенсию мужа жена министра юстиции почему-то "забыла".

"Страна" уже рассказывала об имуществе и доходах "министерской семьи" Малюськи-Рабчинской в статье "Деньги от Порошенко и налоговые "схемы". Что известно о новом министре юстиции Денисе Малюське".

Как мы выяснили, оба супруга вышли из среды "грантоедов" - общественных "активистов", деятельность которых финансируется западными фондами.

Также министр Малюська вместе с женой в последние два года получали почти по миллиону гривен от организации, прямо связанной с близким окружением экс-президента Порошенко.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что министр Малюська выложил фото своих ботинок на фоне слухов об отставке.

Ранее министр юстиции Малюська рассказал, что если ему не поднимут зарплату минимум до 80 тысяч гривен, то надолго его "не хватит".

Также "Страна" приводила слова из интервью министра юстиции. Он рассказал, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.

Американские миллионы Тимофея Милованова

Еще один министр, который жаловался на маленькую зарплату – это министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Тимофей Милованов. Фото: Yes.2019

Тимофей Милованов не новичок в высших эшелонах украинской власти. Летом 2016 года Верховная Рада назначила его членом Совета Национального банка. В октябре того же года Совет НБУ избрал своим главой известного экономиста Богдана Данилишина, а Тимофей Милованов стал его заместителем.

Претензии Тимофея Милованова на высокую зарплату вероятно вызваны тем, что он до начала работы министром получал миллионные доходы из США.

Так, в декларации за 2018 год Милованов сообщил, что получил за год 4,3 млн грн. (около $160 тысяч) в качестве зарплаты от университета Питтсбурга в США, и еще почти 1,3 млн грн. в качестве вознаграждения как член Совета Нацбанка:

Источник: public.nazk.gov.ua

Еще в 2018 году будущий министр задекларировал почти 1,8 млн грн зарплаты, полученной в "Киевском экономическом институте". Это одна из структур, которые работают под общим брендом "Киевская школа экономики" (КШЕ).

Материнская структура КШЕ также зарегистрирована в столице США городе Вашингтоне под названием "Kyiv School of Economics and Economics Education and Research Consortium". Тимофей Милованов является в ней почетным президентом.

Также Милованов в 2018 году получил грант в размере 141 тысяч гривен от американской исследовательской организации "Меркатус центр":

Источник: public.nazk.gov.ua

Еще Тимофей Милованов показал 107 тыс грн процентов от банковских вкладов в Украине и 92 тыс. грн дивидендов от американского инвестиционного фонда Vanguard.

Таким образом, в 2018 году основную часть своего многомиллионного дохода Милованов получил из США. В основном, за счет зарплаты от Питтсбургского университета.

За 2019 год ситуация не изменилась. Тимофей Милованов подавал декларацию за период с 1 января до даты своего увольнения из Совета НБУ 3 сентября.

В ней он сообщил, что заработал за это время 2,78 млн грн в Пистбургском университете, 1,89 миллиона в Киевском экономическом институте (который, напомним, связан с Киевской школой экономики, которая родом из США) и еще 842 тыс. грн. за работу в Совете НБУ.

Также Милованов получил 41,5 тысяч в качестве процентов от депозитов в "Приватбанке":

Источник: public.nazk.gov.ua

После начала работы министром Тимофей Милованов продолжил получать основные доходы из США. 4 сентября он получил 175 тысяч зарплаты в Киевском экономическом институте, а 30 сентября – 187 тысяч зарплаты из университета Питтсбурга:

Источник: public.nazk.gov.ua

И еще почти полмиллиона гривен министр получил в сентябре в Питтсбургском университете с формулировкой "за преподавательскую и научную деятельность во внерабочее время":

Источник: public.nazk.gov.ua

В общем, у украинского министра экономики доходы происхождением из США существенно превышают суммы доходов, которые министр получает в Украине.

Как сообщала "Страна", министр Милованов показал, сколько на самом деле получает в министерстве. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Все выплаты - зарплаты и премии, которые я получил за 3 месяца работы в Министерстве. На фото. 93122 грн в целом, что составляет 31041 грн в месяц", - написал он, прикрепив соответствующие скриншоты.

Также он добавил, что хочет получать такую же зарплату, как и другие министры - "не больше и не меньше". По его словам, зарплаты должны быть такими, чтобы "честный и высококвалифицированный человек согласился за нее работать".

Скриншот: Facebook/Тимофей Милованов

Как сообщалось ранее, по данным нардепа Александра Дубинского, Милованов может получить за ноябрь премию в 1630%, что равняется 236 тыс. грн.:

Но даже в таком увеличенном размере доходы Тимофея Милованова в качестве министра в разы меньше чем те суммы, которые он получал из США.