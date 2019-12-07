"Это стыд и провал. Очередная дискредитация всей системы власти. Алексей Гончарук, теперь правительству будет тяжело убедить людей даже в самых искренних и самых прогрессивных реформах, потому что все видят ваше желание “порешать” или “провести” своих, а если не получается – саботировать работу", - так описывает систему "открытых конкурсов" Владимир Ланда, который претендовал на должность госсекретаря Министерства экономического развития и сельского хозяйства.

Ланда прямо говорит о том, что результаты этого и многих других конкурсов в центральные органы власти фальсифицируются. С ним согласны и многие другие претенденты на топовые государственные посты, и эксперты, которых опросила "Страна".

К процедуре и результатам т.н. открытых конкурсов накопилось много вопросов. В последнее время все чаще в соцсетях появляются публикации возмущенных кандидатов на госдолжности, которые утверждают, что конкурсный отбор превратился в профанацию: власть под видом открытого конкурса протягивает на должности "своих", чьи имена в узких кругах известны еще до начала конкурса.

Если же лоббирование "своего" кандидата становится слишком очевидным – он по всем показателям уступает "чужим", – конкурс могут вообще прекратить, не называя победителей, и объявить новый отбор.

Из 20-ти конкурсов на руководителей разных госслужб и госсекретарей министерств, в девяти случаях так и не были названы победители. Даже прохождение всех этапов конкурса не гарантирует получения должности, так как последнее слово остается за Кабмином. Если по итогу оценивания побеждает "не тот" кандидат, его назначение просто саботируется.

“Страна” разбиралась, как власть продвигает своих кандидатов и фальсифицирует результаты конкурсов на госслужбу.

Кастинг

“Наша команда поставила перед собой очень амбициозные цели: и экономический рост в 40%, и 50 миллиардов иностранных инвестиций, и 1 млн рабочих мест, и многое другое. Все это для того, чтобы украинцы жили дольше и счастливее. Но нам для этого нужны вы: порядочные, честные и профессиональные люди, патриоты своей страны, которые понимают, что без вас страна не измениться. Заходите на наш сайт career.gov.ua. Там очень просто, в пару кликов вы можете заполнить форму, присоединить документы и податься на открытые конкурсы”, - с такой воодушевляющей речью премьер-министр Алексей Гончарук обратился к потенциальным кандидатам на госслужбу.

На момент написания материала на сайте career.gov.ua, где размещаются вакансии в органах власти, подано 43 147 анкет. Из них открытых вакансий: 2 835. Закрытых: 4 718.

Правда, на самом деле стать топ-чиновником не так просто, как говорит премьер.

Политолог Михаил Подоляк считает, что полноценных конкурсов в Украине и близко нет, а вся распиаренная новой властью система "Лифт" построена на личных связях госслужащих.

"Конкурсы сейчас - это строго имитационные истории для создания PR-иллюзий. У нас вся система отбора на любые должности построена только на давней нашей традиции - кумовство, знакомства, вместе вчера пили крепкие напитки, получали в одном месте гранты на исследования зависимости фертильности котов от количества женщин в парламенте, или же регулярно вместе ходили по ночным клубам", - высказался Михаил Подоляк.

Для видимости прозрачного отбора формальные конкурсные процедуры все еще соблюдаются. Хотя на каждом из этапов конкурсная комиссия может "вытянуть" нужного кандидата, "завалив" всех остальных.

На сайте career.gov.ua прописаны все этапы прохождения конкурса:

0. Онлайн-регистрация на сайте, подача заявки и необходимых документов.

1. Тестирование на знание английского языка, законодательства, абстрактного мышления.

2. Ситуативные задания.

3. Собеседование.

После подачи онлайн-заявки на участие в конкурсе, кандидаты выполняют целый ряд заданий: тест на знание английского языка, законодательства и на абстрактное мышление. Раньше под каждое задание выделяли разные дни, а сейчас тестирования проводят в один день. Все этапы анонимные, кроме последнего – собеседования с членами конкурсной комиссии и Кабмином.

“Такие требования для всех, кроме тех, кто подается на должность госсекретаря, потому что их считают специалистами по реформам, поэтому у них еще дополнительные тесты на вербальное и невербальное мышление, мотивационная анкета”, - объясняет глава Национального агентства по вопросам государственной службы (НАДС), экс-руководитель системы электронных торгов “ProZorro” Александр Стародубцев.

По словам Ростислава Гудилина, одного из кандидатов на пост гендиректора департамента в Министерстве транспортной инфраструктуры, организация конкурсов оставляет желать лучшего.

“Тебя там не ждут. Я долго пытался узнать, какой календарный график, как будут проходить этапы. С горем пополам мне отвечали на второй раз", - рассказывает Гудилин.

После всех формальных, бюрократических этапов конкурсантов ожидают сложные тесты.

Гудилин уточняет, что для госслужащих категории "Б" на разные должности предлагают разный набор тестирования: общее законодательство, спецзаконодательство, A-Rat- абстрактное мышление, N-Rat – работа с числовой информацией, V-Rat – работа с текстовой информацией.

"С тестированием на общее и спецзаконодательство все просто: выучил – сдал, а вот с остальными все неоднозначно. Нигде нет тренировочных упражнений для подготовки к тестированию A-Rat, N-Rat, V-Rat на сайте НАДС есть образцы, но примеров мало. Тест по абстрактному мышлению мне сначала легко дался, но я "потух" где-то на 20-м вопросе, и понял, что чтобы решить его дальше, мне надо быть гением. Тест по работе с числовой информацией «завалил», не хватило 1-го балла до 11 баллов. Хотя когда-то я проходил тест на айкью. У меня результат выше, чем у Била Клинтона”, - делится опытом Ростислав Гудилин.

По его словам, тесты N-Rat, V-Rat составлены с противоречивыми формулировками, на которые человеку "с улицы" трудно дать однозначный ответ. "Складывается такое впечатление, что вся процедура тестирования рассчитана на "своих людей". Здравый человек вряд ли ответит. Возьмите эти тесты и посадите десять интеллектуалов Украины. Пусть они их пройдут. Без подготовки. Это будет показательно”, - предлагает Гудилин.

Третий этап – ситуативные задания. Раньше ситуативные задания были обязательными согласно 246 постановлению Кабинета министров, но сейчас этот этап отменили.

“Сейчас последовательность такая: тестирование остается, ситуативных заданий нет, дальше идет собеседование с комиссией, а потом собеседование с субъектом назначения – органом власти, который открыл вакансию", - объясняет глава НАДС Александр Стародубцев.

Но если конкурс начался по законодательству, которое действовало на момент начала конкурса, то его проводят до конца согласно начальному законодательству.

По старой процедуре проходил конкурс на должность госсекретаря в Минэкономики, где участвовал Владимир Ланда. Он говорит, что ситуационные задания делились на два типа: устные и письменные.

Устные ситуационные задания – это кейс, который кандидаты должны подготовить за 30 минут и представить его в виде деловой игры членам комиссии. Каждый участник игры выбирает себе роль согласно полученному заданию. Комиссия задает вопросы и тестирует кандидата по определенным компетенциям.

“У нас к письменному этапу дошло девять человек. Мы получили ситуационное задание: министр поручил провести совещание. Вопросы: кого позовете, какая повестка дня, протокольные решения", – вспоминает Владимир Ланда.

По его словам, из девяти кандидатов один решил сдать пустой лист, а восемь что-то написали. "Из тех восьми анонимным оцениванием шесть кандидатов получили оценки, которые с запасом гарантируют прохождение в следующий тур. Двое остальных – откровенно пролетели", – говорит "Стране" Ланда.

Если у кандидата были высокие балы, а на каком-то из заданий ему ставят низкие, то предвзятое отношение экспертов доказать практически невозможно – они могут оценивать претендентов так, как считают нужным. Любое возмущение, с юридической точки зрения, будет считаться давлением на экспертов.

“У нас всем кандидатам по всем компетенциям выставили 0 или 0,5 балла. То есть, это не просто отмена конкурса из-за отсутствия кандидата, это отмена с четким посылом: “Вы ничего не сделаете, не туда вы, парни и девушки, пришли". Как можно за пять минут оценить все шесть компетенций кандидата? Это очень странно", - недоумевает Владимир Ланда.

Последний этап - собеседование. На этом этапе члены комиссии формируют пятерку кандидатов, которых предлагают к назначению в Кабмин. “На собеседовании комиссия задает вопросы и тестирует кандидата. Общая концепция состоит в том, чтобы проверить его на разные компетенции с разными формами заданий", - объясняет Александр Стародубцев.

Но, как показала практика, до собеседований кандидаты вообще могут не дойти. А даже если наберут по итогу максимальное количество баллов, не факт, что Кабмин назначит их на должность.

Рассмотрим технологию по "сливу" неугодных кандидатов на конкретных примерах.

Каких вам еще, …, кандидатов не хватает?!

Один из самых громких недавних случаев – проваленный конкурс на должность госсекретаря Минэкономики.

“У нас не было собеседования. Десятки людей подались на конкурс, а до собеседования не допустили никого", – говорил Владимир Ланда. По факту конкурс был отменен.

По его словам, конкурс отменили из-за того, что кандидат от власти провалил ситуационное задание, и его отставание от других кандидатов было слишком явным.

"На конкурсе провалился кандидат от власти – советник министра экономики Герман Галущенко, которого Тимофей Милованов (министр) еще до начала конкурса представлял как своего человека и будущего госсекретаря. Галущенко работал в аппарате Януковича, поэтому мне непонятно, почему он не справился с простым ситуационным заданием", - откровенно признается "Стране" Ланда.

Тогда комиссия решила "завалить" всех остальных кандидатов и оставить конкурс вообще без победителя.

"Сразу после того, как из конкурса вылетел человек, которого единодушно предсказывали на должность госсекретаря, комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы не дала ни одному из 24 кандидатов даже возможности пройти финальное собеседование. Средние оценки шести кандидатов за сутки упали в четыре раза - с 1,2 до 0,3 балла", – утверждает Владимир Ланда.

И добавляет, что оценки были взяты "с потолка". А случилось это потому, что в финальную шестерку кандидатов не прошел нужный кандидат.

Конкурсная комиссия изобретает все новые способы "срезать" несогласованных кандидатов, чтобы предвзятость результатов было труднее доказать математически. Владимир Ланда описывает одну из схем по отсеву "чужих" кандидатов: обычно им искусственно занижают оценки не по всем компетенциям (это было бы слишком явно), а только по одной - чтобы создать иллюзию честности. Ланда утверждает, что это не единственный случай, а системный подход.

Фото: Фейсбук-страница Владимира Ланды

По похожему сценарию развивались события во время конкурса на должность главы Госкино. Единственной финалисткой конкурса стала Юлия Синькевич, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля и соучредитель Украинской киноакадемии. Однако по итогам собеседования комиссия объявила, что Синькевич не соответствует требованиям, а следовательно, выбывает из конкурса. Сам конкурс, таким образом, завершился ничем.

Еще один пример – конкурс на должность главы Госслужбы по этнополитике и свободы совести, в котором наибольшее количество баллов на каждом из этапов набрал Андрей Юраш – он в последние годы возглавлял департамент по делам религий и национальностей, участвовал в получении украинской церковью Томоса. Юраш также не прошел собеседование. Он, по версии комиссии, провалил показатель "достижения результатов". Как итог – объявлен повторный конкурс.

Профессиональные способности Ивана Киселя, который годами был в руководстве Госархива, конкурсная комиссия не оценила. На должность главы Госархива назначили историка Анатолия Хромова, который раньше работал в Институте национальной памяти и писал интимную лирику с обилием матерной лексики ("Снял пару отличных бл*дей" – такая строчка есть в его стихотворениях, о которых ранее уже подробно писала "Страна").

Еще один пример – конкурс в Набсовет "Ощадбанка", который, на первый взгляд, выглядел демократично и прозрачно.

"Почти 90 кандидатов потратили время на подготовку документов, неделю аппарат Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики их обрабатывал, по решению депутатов на собеседование пригласили 21 кандидата. Утром мне сказали, что результат известен, что конкурс – только формальность. Подумал, что это слухи", - пишет на ФБ участник конкурса Александр Опанасенко.

По его словам, среди кандидатов было много профессиональных банкиров, топ-юристов, политиков - очень конкурентная среда. "Выступил, поехал по делам. Потом узнал результат. Он меня не удивил, фамилии муссировались в кулуарах", – сообщил Опанасенко.

По итогам конкурса должность в Набсовете "Ощадбанка" заняла Юлия Пашко, дочь председателя Нацкомфинуслуг Игоря Пашко), которая работала в Пиреус Банке и Bendukidze Free Market Center (соучредителем был бывший министр финансов Александр Данилюк).

"Предложение очень простое, – обратился Александр Опанасенко к президенту, премьер-министру и спикеру Верховной Рады, – пожалуйста, сделайте все необходимое и уберите этот неработающий инструмент, как конкурсы - это будет мега-государственное решение, которое сэкономит огромные ресурсы государству и самый ценный ресурс человеку - время. Назначайте всех прямыми приказами, не крадите наше время".

До этого "Страна" подробно о многих подобных историях при президенте Порошенко: о том, как экс-уголовник Валентин Манько выиграл конкурс на должность главы Госслужбы по делам ветеранов.

Как проходят конкурсы в директораты – куда на зарплаты от 50 тысяч в Кабмин под видом "агентів змін" мигрируют старые сотрудники министерств.

Как Директором Нацагентства по розыску и управлению активами стал Антон Янчук - победитель конкурса был известен заранее и стал результатом большого политического размена между двумя столпами власти - "Народным фронтом" и "БПП" Петра Порошенко.

При новой власти ситуация если и изменилась, то незначительно, о чем "Страна" уже подробно рассказывала. Причем это только те случаи, которые в последнее время получили огласку. Многие свидетели фальсификаций конкурсов все еще предпочитают молчать. Тех немногих, кто решил публично говорить о махинациях – пытаются всячески дискредитировать. Того же Владимира Ланду министр Милованов назвал "токсичным", и против него сразу же развернулась черная пиар-кампания в соцсетях и на мелких сайтах-сливных бачках.

Есть и еще одна важная деталь. Согласно новой редакции закона о госслужбе, по итогам конкурса определяется не один победитель, а пятеро фаворитов. То есть из всех кандидатов отбирается пять лучших, их ранжируют по баллам и подают список из одного главного претендента и четырех резервных кандидатур на подпись премьер-министру. И он может выбрать любого – не обязательно того, кто набрал больше всего баллов.

Стоит ли говорить о том, какое это оставляет пространство для маневра. Нужному кандидату даже не обязательно побеждать в конкурсе – достаточно войти в пятерку лучших, а дальше уже дело за Кабмином.

А если в пятерку нужный кандидат не вошел, конкурс можно просто отменить и назначтиь новый.

Так, к примеру, произошло с конкурсом на главу Госагентства по управлению зоной отчуждения. Победительницу конкурса Катерину Мирную-Павлову правительство не утвердило на должность. Конкурс был отменен.

"Комиссия провела конкурс, определила победителя Екатерину Мирную-Павлову и подала на утверждение правительства ее и четыре резервные кандидатуры. Это законодательно определенный максимум. Премьер после двух недель так и не выбрал ни одного кандидата. Мол, все неквалифицированные (в очередной раз!), в том числе победительница конкурса (инженер по образованию, 3 года уже работает в агентстве и отвечает за международное сотрудничество). Давайте, мол, переобъявим конкурс, потеряем еще два месяца, может, кого-то найдем лучше. Эй! Вам дали на выбор пять лучших кандидатур среди тех, кто готов нести свой крест, возглавляя государственный орган в правительстве, стремительно теряющем доверие! Каких вам еще, …, кандидатов не хватает?!", – возмущается Владимир Ланда.

По словам Ланды, премьер-министр Алексей Гончарук владеет информацией об искажении результатов конкурса в Минэкономики, но ничего не делает и публично об этом не высказывается. "Непублично, по моим данным, распространяет мнение, что все шесть финалистов [конкурса на госсекретаря в Минэкономики] очень слабые, несмотря на то, что каждый из них получил на конкурсе высший балл, чем протеже от власти Герман Галущенко", – говорит Ланда.

Впрочем, глава НАДС Александр Стародубцев считает, что никакой предвзятости членов конкурсной комиссии не было. Как итог – в Минэкономики объявлен повторный конкурс.

Директор Кадрового холдинга АНКОР в Украине Юрий Перч также ставит слова Ланды под сомнение.

“То, что кандидаты подбираются в “ручном” режиме, “темными силами”, точно так же недоказуемо, как и объективность конкурса. Я лично общался с главой НАДС Александром Стародубцевым. У меня есть ощущение, что он заинтересован в подборе квалифицированных людей", – рассуждает Юрий Перч.

По словам Владимира Ланды, один из участников конкурса в Минэкономики уже обжалует неправомерные действия комиссии в суде. Чем закончится этот процесс – покажет время.

Напомним, что из 20-ти последних конкурсов в девяти не победил никто.

Конкурсы - попытка сохранить мину при плохой игре

После того, как ситуация получила огласку, многие участники процесса изменили свое поведение. Например, член конкурсной комиссии Светлана Котляревская начала писать еженедельные отчеты по конкурсам на своей странице в Фейсбук по средам, а министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов начал вести прямые трансляции в Фейсбуке прямо с конкурсов.

Глава НАГС признает, что конкурсная система далека от идеала, и все проблемы с конкурсами дискредитируют сам инструмент подбора кадров.

“Все зашквары на конкурсах бьют по самим конкурсам. Для меня это очень больно, потому что, мол, зачем вы втираете обществу, что это честные конкурсы. Как инструмент конкурсы должны быть, просто их необходимо улучшать. Да, не все конкурсы проходят идеально. Это факт. Но мое задание – не выиграть битву, а выиграть войну", - говорит Стародубцев.

Эксперты на этот счет не так оптимистичны. Михаил Подоляк считает, что все конкурсы на госслужбу в Украине – фейковые: созданы с целью замылить глаза западным партнерам Украины. А реально сделать карьеру можно только в том случае, если ты "из тусовки", которая в данный момент получила карт-бланш на кадровые решения.

“Это надо принять как должное. Потому что этот формат - свой приводит своего - был вчера, есть сегодня и будет завтра. Можно напрямую привести своего человека на должность и сказать, что он катастрофически нужен, а потом под него выписать условия конкурса и техзадания... А можно насытить конкурсные комиссии своими же людьми, которые организуют правильную логистику отбора и избавятся от лишних ", - анализирует Михаил Подоляк.

Эксперты, которых опросила "Страна", солидарны во мнении, что конкурсы как формат честного и прозрачного отбора людей на госслужбу, потерял свой смысл.

"Думаю, нужно открыто признать право формирования команды за тем, кто назначен на ключевую должность. Пусть он ставит своих кандидатов, партнеров, друзей и несёт за них ответственность", – предлагает Подоляк.

Экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава полагает, что конкурсы превратились в имитацию бурной деятельности. "Ни для кого не секрет, что в большинстве конкурсов заранее известно, кто должен победить. Правительство просто имитирует процедуру отбора. Потому что рядом с людьми, которых назначают - слово “компетентность” в большинстве случае и близко не стояло. Назначают кума, брата, свата и просто хороших знакомых людей", – говорит Кава.

По его словам, конкурсы – это теоретически идеальная процедура отбора, но на практике она не работает. Потому что любой управленец хочет работать со "своими людьми", а не с теми, кто придет "с улицы" и не всегда будет соглашаться с политикой партии. Вот и приходится теперь обходить требования конкурсной процедуры.

"Давайте дадим право правительству назначать тех, кого они хотят, прямыми указами. Это было бы честно. А то, что происходит с конкурсами сейчас – профанация. Попытка сохранить мину при плохой игре. Все понимают, что, если посмотреть биографию тех, кого они отбирают, то это совсем не случайные люди. Нужно отменить конкурсы и называть это прямо – политическими назначениями. За которые Кабмин и лично премьер-министр несет ответственность”, – убежден Александр Кава.

Политолог Руслан Бортник отмечает, что ни одного конкурса на высокую должность власть честно не повела, несмотря на все обещания. "Есть два подхода: отменить конкурсы и назначать своих людей указами. То есть нести ответственность за эти кадры. Заниматься политикой, а не очковтирательством. Второй вариант - отдать это все на откуп в главное управление государственной службы. Пускай они отбирают этих людей”, - предлагает Бортник.

Общий вывод, который делают опрошенные "Страной" эксперты – разрекламированный властью социальный "Лифт" сломался. На вершину карьеры он поднимает только своих.

"Нам всем пытаются "продать", что есть некая рекрутинговая система Лифт. Что есть конкурсы, что есть честная конкуренция. Но реальность, на поверку, оказалась несколько иная… Конкурс, по факту, фальсифицируют и хотят объявить по новой. И все это от того, что надо протиснуть своего", - рассуждает Дмитрий Булах, глава совета общественной платформы Харьковская Реформаторская Коалиция.

"Дорогие комбинаторы, если вы хотите назначить своих - просто отмените "конкурсы", не обманывайте так откровенно. Это будет честнее…, - продолжил Булах и обратился к премьер-министру: – И вот я хочу спросить у Алексея [Гончарука]: Леш (не будем делать вид, что мы не знакомы), это так норм? Ты не считаешь, что необходимо как-то отреагировать? Или, по аналогии с факиром, лифтер был пьян и Лифт сломался?".