В ночь на 23 ноября к одесскому пляжу Дельфин прибило штормом малый танкер Delfi. Судно терпело бедствие в Одесском заливе несколько часов, не пытаясь зайти в порт, и не подавало сигналов SOS. В итоге танкер совершил навал бортом на волнорез. А экипаж из трех человек пришлось эвакуировать в сложных условиях – все трое моряков были госпитализированы с обморожениями в одесские больницы.

"Страна" выяснила, чем объясняется странное поведение экипажа танкера Delfi и как это происшествие связано с серыми схемами контрабанды и Порошенко.

Имя ему было - "Пялица"

По странному стечению обстоятельств, танкер Delfi выбросило на почти одноименный пляж в Одессе. Однако судно не всегда носило это название. Изначально при постройке в 1974 году танкер назвали "Пялица" (построили его на верфи в Болгарии) и принадлежал он ЧМП УССР, а после развала Союза и коррупционного распила флота пароходства судно было передано на баланс Ильичевского порта. Назначение судна грузоподъемностью 1565 тонн – транспортировка малых партий топлива, и дозаправка топливом других судов.

Затем танкер неоднократно менял названия и флаги. В 90-х судно приватизировала "Одесская танкерная компания" и присвоила ему имя Ekologia. Через пару лет судно приписали к порту Батуми и вывесили грузинский флаг. В 2019 году судно приобрела британская фирма Atenia Holding Ltd, получило нынешнее название Delfi, молдавский флаг и приписку в единственном порте Молдовы – Джурджулешты.

Танкер Delfi. Фото: Страна

Молдавский фактор

Порт Джурджулешты был фактически подарен Украиной Молдове в 1998 году в обмен на участок автодороги Одесса – Рени возле села Паланка. Почему подарен? Дело в том, что Молдова за 480 метров берега Дуная, где потом был построен порт, обязалась передать в собственность Украине несколько километров автодороги и земли около села Паланка. В 1999 году к договору был добавлен дополнительный протокол по передаче спорных земель вокруг Паланки Украине.

Однако в итоге Молдова передала Украине лишь дорожное покрытие – участок автодороги Одесса-Рени проходит по территории другого государства.

Строительство порта Джурджулешты принесло серьезные убытки Украине, лишив существенной части грузопотока украинскому порту Рени. Собственно, своего порта Молдова фактически не имеет, зато с большой выгодой продает приписку к порту судам других государств за меньшие деньги, чем в других странах.

Впрочем, как выяснилось, у потерпевшего крушение танкера Delfi просрочено даже время приписки к Джурджулешты – на два месяца. То есть возле Одессы, вне 12 мильной территориальной зоны долгое время стояло на рейде судно вообще без приписки и флага.

Коррупционная схема

Такая безалаберность и безразличие собственников судна объясняется тем, что танкер Delfi на рейде работал в качестве "черного бункеровщика" - заправлял другие суда топливом без акцизных пошлин и налогов.

Как рассказал "Стране" источник на одесской таможне, происхождение топлива на заходящих в украинские порты судах декларируется, но капитаны не обязаны пояснять портовым властям и таможенникам где они заправлялись.

"Раньше таможня могла запросить у капитана информацию, где он заправлялся. Сейчас эта норма отменена, капитаны не обязаны отчитываться, где они заправили судно. Вообще официально бункеровка – заправка топливом судна должна происходить либо в порту, либо на рейде. Бункеровщик обязан заходить в порт, дозаправляться топливом, платить налоги и пошлины на загруженное на борт топливо, плюс оплачивать время стоянки в порту. В итоге топливо обходится судовладельцам дороже. Большинство судовладельцев обходят эти требования, заправляя суда на "черных бункеровщиках", которые стоят на рейдах вне территориальных вод. Это давняя проблема, с которой никто не может справиться – десятки черных бункеровщиков стоят возле портов месяцами без заходов в порты вне территориальной зоны и заправляют проходящие суда. Топливо им подвозят баржами контрабандой из ближайших нефтяных гаваней. Пограничники проверять такие танкеры, стоящие вне территориальных вод, не имеют права, силовики тоже – они официально не находятся на территории государства. В этой схеме участвуют все энергетические таможни Украины – это отдельное ведомство. Также в этой схеме люди, связанные с окружением бывшего президента Порошенко. В среднем прибыль от черной бункеровки в месяц – от миллиона до трех миллионов долларов в месяц, дело в том, что в схеме задействованы десятки таких бункеровщиков как Delfi", - рассказал сотрудник таможни.

Танкер Delfi. Фото: Страна

Танкер Delfi уже попадал в поле зрения правоохранителей в 2017 году – тогда судно сбросило грязные остатки топлива в районе Белгород-Днестровского. Экологи пожаловались в прокуратуру, которая открыла уголовное производство по факту загрязнения моря. Но то уголовное производство так и не получило развития – судовладельцы штраф так и не заплатили.

Кстати, работой танкера в качестве черного бункеровщика и объясняется малое количество экипажа – трое человек. Для реальных рейсов танкеру такого типа необходимо минимум пять человек экипажа. Трое человек на бункеровщике нужно для того, что бы заправлять подходящие суда топливом.

Экологические последствия

На момент крушения танкер был пустой, но грязные остатки топлива и балластных вод могут совершить в Одессе экологическую катастрофу – экологи зафиксировали загрязнение нефтепродуктами в воде возле танкера в 53 раза выше нормы.

Об этом заявил и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов.

Но, похоже, что собственники танкера и организаторы схемы с черными бункеровщиками вновь уйдут от ответственности – по информации "Страны" в одесском СБУ, эвакуированный с танкера экипаж "забыл" забрать бортовой журнал с судна.

"Скорее всего бортовой журнал заранее был уничтожен, документы тоже. То есть доказать, с какой целью судно с просроченной регистрацией стояло в море уже невозможно. Судовладельцам уже неинтересно это судно, они просто откажутся от него и скачать с них какие-либо деньги на устранение загрязнения моря будет невозможно – это очень долгая судебная процедура. Его просто порежут на металлолом, а на дежурство в качестве черных бункеровщиков вне территориальных вод вместо Delfi заступят другие такие же ржавые лоханки. Работа такого корыта бункеровщиком по этой схеме в течение месяца – двух полностью окупает судна. Поэтому спасать его никто не будет. Энергетической таможне и организаторам этой схемы тоже неинтересен лишний шум вокруг этого инцидента. Поэтому силовики тоже особо напрягаться не будут – они получают свой откат от схемы", - пояснил офицер СБУ.