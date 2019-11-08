В понедельник, 4 ноября, произошел очередной разбой на одной из основных трасс Украины - Одесса-Киев. Неизвестные бандиты под угрозой оружия отобрали у троих предпринимателей из Полтавы 12 миллионов гривен, которые предназначались для закупки товара.

Такие преступления в последнее время стали обыденным явлением в украинской криминальной статистике. И одесская трасса - одна из самых опасных дорог страны.

Почему растет разбой на большой дороге, выясняла "Страна".

Уголовники, менты и ветераны. Кто идет в разбойники

Дорожные разбои в Украине процветали в 90-е годы.

Были целые банды которые специализировались на этом промысле. Так, в 2002 году украинская милиция задержала бандита Александра Шекеню – ветерана войны в Афганистане, который под "благородным" прозвищем "Черный полковник" почти шесть лет промышлял разбоями на дорогах, останавливая автобусы и автомобили и отбирая деньги под угрозой оружия у предпринимателей – челноков.

Затем тема с разбоями пошла на спад и возобновилась лишь после начала войны на Донбассе.

Одной из первых известных дорожных банд стала группа жителей Житомирской области, которая использовала огнестрельное оружие, привезенное контрабандой из зоны АТО.

Оружие в последние пять лет вообще стало доступным товаром в нашей стране. Как показывают реестры судебных решений, пистолеты продают сейчас за 100 – 200 долларов, а автомат можно купить за 300–500 долларов.

Важным фактором в лавинообразной эпидемии разбоев стало то, что с войны вернулось много людей, которые – научились профессионально воевать. И, самое важное – научились убивать. Еще один фактор – многие бывшие военные, по сути, оказались лишними и не нужными в Украине.

"Разбойные бригады, обычно, платят в воровской общак, поэтому лидер в таких бригадах, как правило, ранее судимый уголовник. Но рядовые бойцы бригады состоят из бывших АТОшников, рецидивистов, часто – спортсменов. Есть и другие бригады разбойников – из бывших ментов. Эти опасней чисто "уголовных", так как знают специфику розыска, у них есть связи с действующими полицейскими, они также обладают оперативными навыками. Поэтому вычислять и искать такие банды гораздо сложней" - поделился сотрудник уголовного розыск ГУНП Киевской области Игорь П.

Подготовка к разбою на дороге и исполнение

Подготовка и исполнение преступной группировкой разбоя на дороге чаще всего напоминает разработку сложной тактической военной операции.

Об этом "Стране" рассказал одессит Константин, отбывший срок за подобные "рейды".

Самое ценное, по словам нашего источника, на первой стадии планирования разбоя – это информация о том, кто, когда, куда и сколько денег будет перевозить.

"Главное – проверить, не подстава ли это со стороны ментов. Сколько денег – вторая по важности информация. Все равно, куда везут, деньги могут везти как в городе – из банка или в банк, для внутренних расчетов с партнерами или на закупку товара. Ключевое тут – сумма денег. Если "лавэ достойное" - хотя бы больше пяти тысяч долларов, то их отберут в любом случае – будет ли при лохах (потерпевших – Авт.) охрана, или оружие, или нет. Информацию о перевозе денег чаще всего сливает кто-то из подчиненных фирмачей. Или сами коммерсы – одни хотят наказать бизнес-партнера за какие-то косяки, другие просто в доле с налетчиками – деньги нужны. То есть слив информации всегда идет изнутри. У некоторых особо прошаренных бригад – есть свои люди в крупных фирмах. Специально устраиваются на работу и месяцами собирают информацию о том, кто, куда и сколько возит бабла. Часто информация о будущей перевозке денег совершенно открытая – особенно среди рыночных барыг (торговцев – Авт.). Рыночные всем миром собирают бабло на закупку товара на каком-то крупном рынке – на 7-километре в Одессе или на Барабашово в Харькове. Иногда рыночные едут с деньгами группой в несколько десятков человек на автобусе, считая, что если их много, то это безопасно. Они сильно ошибаются. Были случаи, когда грабили такие группы – останавливали на дороге", - рассказывает Константин.

"Когда информация о будущей перевозке денег проверена, начинают планировать наезд. Перед выездом перевозчиков денег на трассу заранее выезжает одна "основная" группа - трое-четверо "бойцов" в тачке. Основная машина идет в пяти – десяти километрах впереди перевозчиков. То есть коммерсы их просто не видят. Водитель "основной" должен быть очень опытный и "прохаванный" - он полностью отвечает за быстрый отход после "наезда". Проверяет перед операцией тачку до винтика, все должно быть исправно. Машина чаще всего либо накануне угнана и еще не попала в ментовскую базу по угонам, либо с "левыми" номерами. Во-вторых, водила проверяет наличие камер на трассе и саму дорогу со всеми объездами и поворотами на проселки – он должен знать их наизусть. Также он должен все время контролировать, есть ли пробки на дороге и как по ней патрулируют менты – для этого есть радиостанции со сканерами, которые ловят ментовскую волну и прослушивает разговоры. В налете водила участия не принимает – его дело ждать и быстро стартануть после того, как деньги заберут. За машиной перевозчиков всегда едут наблюдатели. Чаще всего на двух разных машинах. Чередуются по пути, чтобы перевозчики не упали на "измену" (не испугались слежки – Авт.)", - рассказывает наш собеседник.

По его словам, наблюдатели по телефону, по закрытой связи – по вотсапу или телеграму, сообщают основной группе, как и с какой скоростью едут коммерсы.

"Если нужно, эти наблюдатели могут подстраховать в момент самого налета, например, "случайно" заблокировать выезд с места остановки перевозчиков после налета. Или даже "случайно" в них врезаться. Но это самый крайний вариант. Главная функция наблюдателя – сообщить "основным", где остановились перевозчики – поесть в придорожной харчевне, или просто отлить – перекурить-размяться. В этот момент "основная" машина разворачивается и возвращается к месту остановки. В момент самого налета очень важно нагнать ужаса на барыг – стрельнуть в воздух, заорать, мол, всем на пол", - описывает источник "Страны".

Он отмечает, что также важно знать, в чем везут деньги: "Были случаи, когда в спешке забирали не ту сумку… Как правило, в первый момент перевозчики впадают в ступор, особенно, если стреляешь в воздух. Очень важно сразу вычислить, кто из перевозчиков самый борзый и может полезть в драку. Таких сразу глушат дубинкой или газовым баллоном. Кстати, пока основная группа отбирает бабло, водила должен быстро порезать скаты машины перевозчиков. Наблюдатель в это время стоит неподалеку, на шухере, смотрит по сторонам. Но не вмешивается как посторонний. После окончания операции наблюдатель уезжает, но чуть позже. Может даже дождаться полицию, посмотреть на продолжение "марлезонского балета". Как только взяли бабло, основные уезжают, но по трассе долго не едут – сворачивают на какую-то второстепенную дорогу".

"Основную машину, которая участвовала в налете, чаще всего прячут потом надолго где-нибудь в гаражах. Если сумма очень крупная, а основная машина в угоне, ее могут просто загнать в глухое место в посадку, предварительно протерев спиртом все "пальцы" - руль, ручки дверей, торпеду. Жечь не будут, так как столб дыма виден издалека. После этого основная группа разделяется – уходят по одному - двое, могут даже на рейсовый автобус с баблом сесть и уехать. Но чаще всего, основных с деньгами подбирают потом наблюдатели", - подытоживает наш собеседник.

К слову, кафе Родничок, избранное для налета на перевозчиков денег из Полтавы, скорее всего было избрано случайно – просто предприниматели остановились там поесть. И понадеялись, что место безопасное - кафе находится в 2 километрах от стационарного поста полиции.

Впрочем, налетчиков это не смутило - возле кафе находится удобные развороты в обратную сторону. Бандиты отработали операцию за считанные секунды и явно уехали в обратную сторону от поста полиции. Кстати, по информации "Страны", автомобиль, видимо, свернул на одну из второстепенных дорог сразу после налета. Во всяком случае машина, которую запомнили пострадавшие, не проезжала ни под одной из стационарных видеокамер на трассе Киев-Одесса.

Как спастись от разбоя?

Для того, что бы оградить себя от разбоя, стоит запомнить несколько основных принципов безопасности, которыми поделились со "Страной" оперативники полиции.

Прежде всего, стоит подумать - а нужно ли связываться с перевозкой наличных? Либо можно бросить деньги на счет в банке, либо на несколько счетов, чтоб не попасть под колпак финмониторинга (он мониторит все транзакции свыше 150 тысяч гривен).

Если же нет альтернативы перевозке наличными, то перво наперво помните — за информацией о будущей перевозке денег или месте их хранения, буквально охотятся криминальные структуры. Поэтому стоит помнить старый плакат военных времен - "даже у стен есть уши".

Сказанная вами фраза о перевозке денег даже в кругу семьи может вскоре "слиться" криминалу — жена или дети расскажут друзьям или близким родственникам, дальше информация будет распространяться неконтролируемо.

О перевозке наличных не стоит говорить по телефону или договариваться в мессенджерах социальных сетей - тут тоже велик риск неконтролируемой утечки. Если же общение необходимо, то лучше позвонить по одному из мессенджеров (WatsApp, Telegram, Facebook), либо писать сообщения, избегая упоминания слова "деньги" и конкретных сумм.

Кроме того, в Украине есть много охранных фирм, которые берутся сопровождать частных "инкассаторов" и предпринимателей—закупщиков. Вооруженная охрана и сопровождение из Киева в Одессу в среднем стоит около 500-600 долларов. Нарываться на перестрелку не любят даже самые дерзкие разбойники. К слову, сейчас совершенно официально можно нанять в сопровождение даже полицию охраны — которая будет сопровождать вас в бронежилетах и с боевым оружием. Эта услуга будет стоить примерно в два раза дороже, чем у частников.

Но если уж по каким-то причинам все эти советы неприемлемы или невыполнимы, то тогда придерживайтесь некоторых самых элементарных правил.

Прежде всего - получайте деньги в закрытых помещениях (ни в коем случае не на улице или в людном месте вроде ресторана или торгового центра). Далее - минимум остановок по пути следования. Исключить остановки в кафе, ресторанах, гостиницах и, тем более, "в чистом поле". Передвигаться в светлое время суток.

Эти правила, конечно же, на 100% безопасность не гарантируют, но риски ограбления несколько снизят.