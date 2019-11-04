По данным ОБСЕ на 30 сентября, за 2019 год на контрольно-пропускных пунктах на линии разграничения на Донбассе умерло 27 человек – это практически вдвое больше, чем от боевых действий (16 мирных жителей).

Большинство подобных трагедий происходит на блокпостах самопровозглашенных "республик". Причины понятны – организм пожилых людей не выдерживает длительных нагрузок огромных очередей на КПВВ, чаще всего сдает сердце.

Гигантские очереди на контрольно-пропускных пунктах в "ДНР" давно стали одним из основных генераторов народного недовольства по отношению к "республикам" наряду с комендантским часом.

Люди жалуются на коррупцию, хамство, неэффективность работы пограничников, отсутствие элементарных условий. Об усугубившейся в последнее время проблеме пишет периодически и ОБСЕ в своих ежедневных отчетах:

"26 октября в 09:50, на блокпосте возле Горловки команда Миссии видела необычно длинные очереди из примерно 1000 автомобилей, минимум 150 автобусов и 1000-1500 пешеходов, которые направлялись в подконтрольные правительству районы, а также очередь из примерно 70 автомобилей, 5 автобусов и около 100 пешеходов, направлявшихся в неподконтрольные правительству районы", - говорилось в одном из недавних отчетов ОБСЕ.

"Страна" пообщалась с людьми, часто пересекающими КПВВ, перевозчиками, а также проанализировали информацию в чатах и каналах, посвященных обстановке на блокпостах и выяснила основные причины коллапса.

Причина 1. Коррупция

Согласно нашим источникам, заработок на контрабанде и взятках на КПВВ со стороны "ДНР" составляет миллионы долларов.

Начальник смены за рабочий день "кладет в карман" минимум 500 долларов. Несмотря на то, что в "ДНР" неоднократно проводились попытки разобраться с причинами образования огромных очередей – создавались депутатские комиссии, на блокпосты даже приезжал ныне покойный "глава ДНР" Александр Захарченко, потом эту проблему обещал разрешить его преемник Денис Пушилин – все безуспешно: после нескольких "образцово-показательных" смен ситуация скатывалась порой даже в худшее состояние.

"Ну, приезжала какая-то депутатская комиссия на Еленовку - в итоге, вместо 20 машин по 6 начали запускать" - жалуется нам перевозчик Андрей.

Однако один из молодых депутатов "Народного Совета ДНР" от партии "Свободный Донбасс", зампредседателя комитета по транспорту и связи Сергей Сверчков – не хотел сдаваться, и продолжал педалировать данную проблему: ездил на блокпосты и "кошмарил" служащих "МГБ" и "МВД" (последних он регулярно обвинял в усложнении процесса прохода границы – вследствие дублирования сбора информации), регулярно поднимал эту тему в соцсетях и СМИ, писал обращения на имя "главы республики", инициировал проверки на КПВВ. "Искусственные очереди на КПВВ ДНР создаются лишь для того, чтобы на них зарабатывали" - написал он в своем профиле в Фейсбук 12 января 2019 года.

Подобным энтузиазмом он нажил себе врагов в силовых структурах – и его политическая карьера закончилась печально уже весной этого года: сначала его лишили мандата "по утрате доверия", а затем арестовали "за коррупцию" по делу, которое он называет сфабрикованным.

Наши источники утверждают, что основной причиной ареста была именно его излишняя активность по проблемам на КПВВ. К слову, подобного сценария он изначально и опасался – в одном из комментариев он сыронизировал в ответ на замечание о проплаченном молчании чиновников (что это для них "золотые яйца"): "порой могут убить "курицу", которая много говорит".

Пообщавшись с гражданами, часто ездящими через границу, мы выяснили, что чаще всего огромные очереди – создаются самими "республиканскими пограничниками" искусственно: так они создают спрос на покупку места в т.н. льготной и суперльготной очередях.

Отметим, что право на льготы имеют старики старше 80 лет, дети до года и беременные после 30-й недели.

Но таких ездит немного, а льготная очередь в итоге формируется из коммерческих перевозчиков, которые уже наладили коррупционное взаимовыгодное сотрудничество с "пограничной службой ДНР". Цена одного льготного места – тысяча рублей (около 450 гривен - ред.), а если есть личные знакомства – то можно проехать по суперльготной за полторы тысячи.

Деньги собирают "доверенные лица" - это может быть и гражданский (на Еленовке), и сотрудник МЧС (на Горловке), а иногда берут и сами чиновники. В народе таких посредников прозвали "тысячники".

Очередь в сторону Донецка на Еленовкеи 2 ноября. Фото - телеграм-канал "Ситуация на блок-постах Донбасса"

Льготная очередь работает в приоритетном режиме (пока общую вообще не пропускают), а по суперльготной – проезжают практически сразу, почти без остановок. В итоге около 80% льготной очереди – занимают перевозчики.

Еще одна очередь на Еленовке. Сентябрь-2019

"Они же работают не для того, чтобы пропускать людей. Они работают для того, чтобы зарабатывать деньги. С утра сначала пропускают только перевозов, которые едут в одну сторону, а потом возвращаются обратно. В этот промежуток – 2-3 часа – пропускают обычных людей, и потом уже только к вечеру. Они же друг друга знают, говорят "привет" и заносят деньги – я сама видела, как денежка заносится, так ненавязчиво – он бежит к окошку, к которому надо – то есть у каждого свои "подопечные". Приличный перевоз сейчас зарабатывает в месяц от 20 000 грн – это минимально, чистыми", - рассказывает Анна.

В группе ВК "Ситуация на блокпостах Донбасса" возмущаются:

"Мы стоим, блатных пропускают! Кто тыкает бабло, тот и едет! КПП ДНР продержало нас в очереди 27 часов! Когда вы перестанете издеваться над людьми?"

"Ко мне подошел перевоз и, не боясь, что его слышат, сказал: заплати столько, сколько мы платим (даже сказал куда платят), и будешь без очереди ездить"

"Как обычно, идет сенокос у полиции и перевозов. По 1000 рублей проехали все".

"Я тоже сегодня видел, как, не стесняясь и ничего не боясь, предлагают проехать за 1000 р по льготной очереди".

"До меня тоже дошло, что ни у кого из льготной очереди не спросили документ на льготы. А потом прошла в конец, там перекупы предлагают за 1000 руб. проезд в льготной! Половина очереди впереди меня перекочевала в льготную. А я так и вернулась домой, простояв с 05:30 утра с 80-летней мамой. Уроды!"

Также и местные торгуют местами в общей очереди – по 1000 рублей. Негласно признаются, что делятся с людьми на блокпостах. Еще один из способов заработка для местных – пускать людей в свой двор, переночевать в машине.

"На Еленовке ночевать нельзя, и действует комендантский час, поэтому там есть местные, к которым загоняют машины за деньги, чтобы в 2-3 часа ночи подъехать на пост. Очередь надо занимать заново. Кто-то даже с ночевкой не проходил второй день", - рассказывает Алексей.

Больше всего жалоб – на работу КПВВ "Горловка". "Горловка – самый тяжелый переход, там ночевать можно и двое, и трое суток, и там очень большой беспредел. Потом Каргилл – там понятно, очень много перевозчиков едут в киевском направлении. Еленовка стала полегче, процентов на 50", - продолжает Алексей.

Очередь в сторону Украины в Горловке. Октябрь

"В Горловке просто хамье. Раньше, еще в 2015-м году, в 2016-м – там женщины какие-то ходили с детьми, бастовали – сейчас уже никто не ходит, все уже просто стоят, потому что все уже устали. Там не пускают вообще. Основная очередь может стоять с 7 утра и до двух, не двигаясь вообще. Проезжают только перевозчики", - возмущается Анна.

"А когда я ехала обратно – продолжает Анна, - мы в час дня встали на блокпост "ДНР", и нас стали запускать в шесть. С часу до шести мы продвинулись на 200 метров. Нас просто не пускали. С нами впервые ехал знакомый, он был в шоке: что происходит? Украину-то мы прошли за 20 минут. Очень большие пешие очереди, Горловка особенно этим отличается".

Но много жалоб и на КПВВ близ Каргилла.

"На Каргилле – есть льгота, есть суперльгота и режим Бога. Перепродают очереди, всем этим заправляет милиция, которая пропускает, и дальше – все в теме, пограничники, и, я думаю, таможенники тоже. На Артемовске, если самый первый пройти, в 6 утра – 2500 рублей и ты поехал. Ходит человечек – не всегда, но раз я попал на такого ответственного, дал 1000 рублей и поехал спокойно", - сказал нам дончанин Иван, который часто ездит через линию разграничения.

В Телеграм-чате "Ситуация на блокпостах Донбасса" регулярно можно прочесть жалобы подобного рода: "Хочу рассказать впечатления о проезде через Майорск. Встали в льготную очередь пятыми. Подъехали 15-ми к блокпосту, как начало светать, пошли на разведку - уже 25-е. В 05:20, как начали перевозчики ехать, мы уже были даже не 75-ми! Хотя с места не двигались. За нами и впереди нас были люди, которые не проехали с воскресенья. Больше всего бунтовала я - у меня маленький ребёнок. Стояла на шлагбауме и ругалась с пограничниками, они мне доказывали, что они честные и перевозов без очереди не пускают, когда открылся шлагбаум, конечно, проехали перевозчики, а мы и с места не тронулись. И мы заблокировали шлагбаум. Если честно, было стремно, я думала, что перевозчики будут что-то делать уже со мной. Результат: нас пропустили, чтобы я заткнулась. А перевозчики все подъезжали и подъезжали. (…) Ублюдки они. Если бы я не стала бунтовать и меня не поддерживали предыдущие машины, не факт, что проехали мы и в понедельник. Пограничники сказали, что запомнят меня надолго. (…) Жалко людей, нас обычных!"

Одна из наших собеседниц признается, что дала взятку на КПВВ "Горловка", чтобы не ночевать на границе после десятичасового ожидания: "Между таможенниками и пограничниками ходит МЧС-ник, платишь ему – тебе дают талон и проезжаешь".

Кстати, бывают и другие способы подкупа, которые работают на менее "монетизированных" КПВВ. Одна из наших собеседниц, Екатерина, рассказывает: "Когда я ехала через "Каргилл" в последний раз, перевозчик объехал очередь полностью. Смотрю – одним понес шоколадки, другим - сигареты. И мы моментально прошли, даже не выходили из машины – документы просто в будку отнесли и вернули".

"На Мариуполе ситуация следующая: перед тем, как пройти дальше, стоит полицейский пост. Ты туда заходишь, пробиваешь документы и берешь талончик. Перевозчики делают по-другому, заходят в этот вагончик и потом проходят без очереди. Все там куплено, и возмущаться бесполезно – у перевозчиков очень большая мафия, все они знают друг друга в лицо, все они друг друга доят, везут из Украины подарки, вплоть до колбасы, мяса – это я видел, когда ехал с перевозчиком без машины", - рассказывает дончанин Иван.

Причина 2. Неэффективность

Другой проблемой является низкая эффективность работы "республиканских пограничников" –это связывают с ленью, с излишними придирками, а иногда и с откровенной неприязнью к гражданам, которые ездят на украинскую сторону.

Жестче всего это сказывается на пешей очереди, которую составляют, в основном, старики, ведь они не могут себе позволить ехать перевозчиком или на машине – работает одно окно. Нередко подобные очереди в 300-500 человек растягиваются на 7-8 часов, которые пожилые люди вынуждены переносить на ногах. Впрочем, выхода у них нет – они должны ездить отмечаться на подконтрольной Украине территорию, чтобы отмечаться каждые 58 дней, иначе им перестанут выплачивать пенсию.

К слову, наихудшая в этом плане ситуация – на вышеупомянутом проблемном КПВВ "Горловка". Там в последнее время, по данным Горловской мэрии, это число граждан в пешей очереди колеблется даже в пределах 500-700 (иногда даже 800) человек.

"Когда-то там муж в машине был вынужден ночевать, а когда я ехала – мы в маршрутке часов девять простояли. Такого издевательства я еще не видела. Такого унижения я тоже не видела. Это просто кошмар, как над стариками издеваются. Когда нас вывели из маршрутки, поставили в шеренгу, сумки открыли и копались в сумках, у меня была ассоциация – будто угоняют в Германию. Стариков конкретно шмонали. Это в голове не укладывается! Мальчика забрали за палку колбасы, мы его больше часа ждали", - жалуется дончанка Марьяна.

Анна, мнение которой мы уже давали выше, приводит ужасающий, но при этом будничный пример того, как это выглядит: "Вот выходит эта бедная женщина, еле ходит, с двумя палками. Ей лет 80. Туалеты очень далеко, а она еле вылезла из машины. У нее больные ноги, она не дойдет до этого биотуалета. Вот она выходит в поле и справляет там нужду. Просто при всех. Представляю, как она себя ужасно чувствует", - рассказывает Анна и добавляет:.

"Женщины, у кого нервы не выдерживают, подходят на нулевой блокпост. В ответ: "Стойте, что вы хотите, стойте". Ну а любимая фраза: "а нечего туда ездить!" Это вообще классика. "Чего вы туда претесь?". На Еленовке, еще до нового блокпоста, были варианты, что очередь пускали вверх, если сильно буйные были. Больше всего ездят пенсионеры. А эти: "а чего вы туда ездите?!".

"Народ проклинает, конечно. Почему на украинской стороне нормально, а здесь – такой кошмар? Там на пешей очереди работает четыре окошка. А здесь – одно. С украинской стороны такого нет, а здесь могут попросить телефон, просят разблокировать, роются в личной переписке. Очень долго и нудно проверяют и спрашивают. И у молодых, и у стариков. А что им скажешь? Вот при мне у мальчика взяли, и полностью прошлись по его контактам, даже звонили", - рассказывает Марьяна.

Причина 3. Дезорганизация

Существование критической проблемы с очередями – признают в целом даже в руководстве "республики". Однако, акценты расставляются совершенно иные.

"Объективной причиной возникновения очередей является недостаток кадров и оргтехники на пунктах пропуска. Процедура пересечения границы осложняется тем, что ведомства, которые ее осуществляют, не имеют единой базы данных. К недостаткам также можно отнести отсутствие дорожных указателей при подъезде к пунктам пропуска, неочищенные от снега дороги возле КПВВ, несоблюдение санитарно-гигиенических норм" - заявил в начале года журналистам "председатель Народного Совета ДНР" Владимир Бидёвка.

Кроме того, часть процедур прохождения пограничного контроля дублируется МВД (на что неоднократно указывал сидящий сейчас в СИЗО экс-депутат Сверчков). Сначала для заезда на блокпост необходимо пройти регистрацию у сотрудников "МВД ДНР", только потом начинается проверка таможенниками и пограничниками, затем проводится регистрация машины, и, наконец, в последнюю очередь – паспортный контроль пассажиров. В итоге – документы приходится подавать на стороне республик три раза, а на украинской – лишь один раз.

Справедливости ради, стоит признать, что на некоторых КПВВ наметили позитивные подвижки – после завершения реконструкции КПВВ "Еленовка" ситуация там немного исправилась.

"Пересекала в Еленовке, на машине – мне понравилось, мы на украинском блокпосту простояли больше, чем на стороне ДНР", - рассказывает Марьяна.

"Смотрю, в чате пишут – "Еленовка двигается". Перевозы закончились часам к трем, и я прошла границу за два часа. И они быстро вбивают. Стоят много машин, много вагончиков – и загоняли протяжку из 20 машин, и еще 20 машин на реверс. И было хорошо, быстро. Если человек уже проезжал этот блокпост, то просто вбивают номер паспорта, и он в базе высвечивается. Это минута. Работают они очень быстро", - отмечает Анна.

Другой положительный пример – КПВВ "Гнутово".

"Вот Гнутово с украинской стороны, "Пищевик" со стороны ДНР – работают отлично, ничего не могу сказать. Я туда езжу в крайнем случае, если мне срочно надо выехать, там ужасная дорога. Если бы они договорились между собой, и хотя бы залатали эту дорогу, там был бы большой поток. У них, если накапливается 10 машин, вызывают дополнительных людей, садятся в три, четыре руки – несколько человек подходят и дополнительно вбивают паспорта. Вы бы видели это Гнутово – деревянный вагончик, два окошка, но там вот такие порядки. Туда очень мало едут перевозчики, поэтому у них это не принято, они постоянно пропускают людей. В октябре там только раз ночевали, и то, только потому, что многие туда поехали с Еленовки, уже сил не было ночевать вторые сутки. Вот умеют же работать, могут же", - рассказывает Анна.

Перевозчик Максим также отмечает: "В Гнутово нет такой инфраструктуры, как на новой Еленовке. Но в одной линии едут в 4 раза быстрее, чем на Еленовке в 6 рядов. Я взял телефон у женщины, что торгует пирожками, звоню ей, и, если она говорит, что очередь огромная - еду через Гнутово, если маленькая - еду через Еленовку. Так что надо отдать должное: Гнутово – самый порядочный блокпост, там такого беспредела как у остальных нет".

Наши собеседники объясняют это разительное отличие тем, что в районе Гнутово – есть участки с очень плохой дорогой, которую многие стараются избегать, а также наименьшей популярностью направления среди перевозчиков, а, следовательно, стимулировать коррупцию и создавать таким образом искушения для пограничников увеличивать очереди – попросту некому.