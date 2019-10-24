Последний скандал внутри партии "Слуги народа" и налоговом комитете со взаимными обвинениями в коррупции, привлек внимание общественности к теме - как же собственно зарабатывают на жизнь нардепы правящей партии.

Появились разные слухи, что Зе-депутаты чуть ли не поголовно берут "на карман", не брезгуя и 5 тысячами долларов за важнейшие голосования.

В тоже время "Страна", поговорив со многими депутатами, а также получив информацию от своих источников в Офисе президента, обнаружила куда более глобальную проблему.

Если коротко - то "слугам народа" начали платить зарплаты в конвертах. То есть - черным налом, без уплаты налогов.

Не секрет, что подобная практика существовала ранее, в предыдущих созывах Рады, однако в "Слуге народа" ее сходу отметали. Мол, у нас все будет по-честному.

Но, если данная иформация, которую нам сообщили сразу несколько нардепов, подтвердится, это будет означать, что прежние схемы остаются в силе, а "слуги народа" получают черный нал и уклоняются от уплаты налогов за полученный доход, что является преступлением (212 статья Уголовного кодекса).

"Чуть было не начался голодный бунт"

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" в начале октября массово получили первую выплату "зарплаты" в конвертах. Об этом "Стране" рассказали депутаты факции.

"Фракция очень неоднородная. Тут есть богатые и бедные депутаты. Те, кто живет на одну зарплату (она в среднем составляет плюс-минус 40 тысяч гривен до вычета налогов - Ред.), и те, кто владеет бизнесом и содержит несколько депутатов. С первого дня назревал вопрос, кто, как и в какой пропорции будет доплачивать деньги при отсутствии партийной кассы и понятных доноров. Первый месяц не платили – чуть было не начался голодный бунт. А затем появились деньги…", - рассказывает нам один из депутатов "Слуги народа".

По словам источника во фракции, средства транша были распределены в разных пропорциях.

"Руководители получили очень много - по 25-50 тысяч долларов на руки. Партийное начальство среднего звена - вроде замов главы фракции - по 15 тысяч долларов. Остальным раздали по "десятке" и по "пятерке" в зависимости от ранга, статуса и функционала депутата. Платили как депутатам, прошедшим по списку, так и мажоритарщикам", - рассказали депутаты.

"Где доллары в нашем государстве? Побойтесь Бога"

При этом, ни один из опрошенных "Страной" в кулуарах Рады депутатов от фракции Слуга народа официально не признался, что получает доплату в конвертах, но слухи об этом уже до многих дошли.

"Бабка – бабке сказала. Возможно каким-то группам из чей-то орбиты и помогали, но, это бред и фантастика", - заявил "Стране" глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Мажоритарщик Андрей Стрихарский вообще удивился услышав комбинацию "в долларах".

"Где доллары в нашем государстве? Побойтесь Бога", - сказал он.

Депутат Ирина Венедиктова тоже, говорит, денег не брала. "Нужно разобраться о каких доплатах идет речь, возможно кто-то и получает конверты за какой-то лоббизм, но это политическая коррупция и я уверенна, что этот вопрос не имеет массовый характер", - сказала она корреспонденту "Страны".

Деньги получили не все

Однако неофициально депутаты, а также источники близкие к Офису президента, рассказывают куда более удивительные вещи.

"Деньги распределяются в ручном режиме из котла, которым заведует глава Офиса президента Андрей Богдан. Он несколько раз проводил консультации с замами главы фракции, с Разумковым и Арахамией, чтобы выяснить материальное положение, степень лояльности депутата, а также причастность к той или иной группе влияния", - рассказывает депутат.

Скажем, депутаты, ориентированные на олигарха Игоря Коломойского денег не получили.

"Их отдельно курирует, а вероятнее всего финансирует Коломойский через Игоря Палицу. Они по своей программе. По какой - мне неизвестно", - рассказывает источник, близкий к руководству партии.

По его словам, в перечень депутатов, получивших зарплату в конверте не попали также депутаты, управляемые так называемой "антиколомойской коалицией", ориентированной на Илью Павлюка - друга президента, который сейчас ведет борьбу с Коломойским за контроль над потоками.

"Точное количество людей, получивших зарплату в конвертах, назвать сложно. Эти конверты раздаются по заместителям главы фракции, а те распределяют по группам. Все делается в режиме секретности", - рассказывает источник.

Откуда деньги на общак

Общая сумма первого транша, по информации "Страны" составила 1,6 млн долларов.

Правда, кто эти деньги внес в общак - ходят разные слухи.

Одни говорят, что эти деньги Игоря Коломойского.

"Это психологический прием. Коломойский так банкует, показывает, что управляет процессом, что он – доверенный, эксклюзивный бизнесмен при власти. Он же знает, что не даст он, даст Ринат или Пинчук. Его задача не подпустить к корыту других олигархов. У Коломойского чуть истерика не случилось когда Ахметов пометил территорию подарком в 200 скорых помощей. И теперь сам Игорь Валерьевич метит территорию, помогая стимулировать депутатов. Ну а потом Беня, естественно, попросит выполнить просьбу. Причем не одну. А вот денег от него больше может быть и не будет. А просьбы будут", - рассказывает источник близкий как к Банковой, так и к Коломойскому.

По данным других источников, деньги шли не от Коломойского, а от ряда бизнесменов, которые сидели "на схемах" при Порошенко и теперь платят, чтоб на них и остаться.

Также есть версия, что это вообще сборная солянка из разных "приходов" от разных олигархов, включая и Коломойского, и других.

Скрытая форма коррупции

По мнению экс-замгенпрокурора Давида Сакварелизде такая скрытая форма коррупции чревата для власти серьезными последствиями.

"Будет большое разочарование, если все это вскроется. Нужно было не врать со старта, а честно сказать, что зарплаты низкие, и повышать их нужно за счет бюджета. И что раньше платили в конвертах, из партийных касс, наполняемых олигархами, но теперь все будет иначе, все по-честному, а выходит нет. Они берут обязательства перед конкретными спонсорами, а лучше бы брали их перед народом. Если информация подтвердится, детектор лжи им уже не поможет", - сказал Сакварелидзе "Стране".