Глава Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба инициировал повторный конкурс по избранию членов совета общественного контроля при ГБР из-за фальсификаций при голосовании. Об этом сообщала "Страна".

Глава ГБР сказал, что согласно предварительному анализу, обнаружены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о массовом организованном голосовании в пользу первых 13 победителей конкурса.

"Страна" решила разобраться, насколько оправданы выдвинутые обвинения. Также мы выяснили, какой мог быть механизм фальсификаций при голосовании за общественный совет при ГБР.

Больше тысячи "лишних" голосов

Для этого "Страна" проанализировала данные протокола голосования в Совет при ГБР, который размещен на сайте ведомства. Подсчитав количество голосов, поданных за каждого из кандидатов, мы составили график распределения голосов.

На этом графике отчетливо видно, что количество голосов, поданных за 15 победителей голосования резко отличается от количества голосов, поданных за других кандидатов.

На этом графике четко видна "ступенька" в 1-1,5 тыс. голосов, благодаря которой лидеры голосования смогли обеспечить себе победу:



График распределения голосов в интернет-голосовании в Совет при ГБР. Источник: Страна.UA

Как правило, нормальное распределение имеет пологий характер. Поэтому такой резкий разрыв между двумя группами кандидатов, по нашему мнению, подтверждает версию главы ГБР о фальсификации голосования.

Количество "лишних" голосов в 1-1,5 тысяч подтвердило и ГБР. Ведомство проинформировало о признаках возможного массового голосования за 13 кандидатов. Так, выявлены пакеты телефонных номеров, в которых отличаются только последние три цифры. Это около 1100 номеров, которые использовались только при голосовании за 13 кандидатов, что составляет около 30% голосов за каждого из них.

Как по "ай-пи" вычисляли

Еще одно обвинение со стороны ГБР в адрес "победителей" интернет-голосования в новый Совет заключается в том, что среди голосов за первых по рейтингу 13 кандидатов доля многократных голосований с одного IP-адреса составляет от 70% до 86%. Это значительно превышает средний показатель в 10% для других кандидатов.

А около 400 (10%) голосов за каждого из 13 кандидатов были получены с "одноразовых" электронных адресов, доменов, зарегистрированных за день до голосования. Большинство из них зарегистрировано в одинаковое время.

"Страна" решила убедиться в справедливости этих обвинений. Как оказалось, в протоколе интернет-голосования, который опубликован на сайте ГБР, есть множество примеров голосования с похожих IP-адресов и адресов электронной почты. Причем голоса при этом подавались практически за одних и тех же кандидатов:



Примеры голосования за одних и тех же кандидатов в Совет при ГБР с похожих IP-адресов и e-mail. Источник: Страна.UA

Отметим, что полностью на все 100 % подтвердить слова Романа Трубы не представляется возможным. В опубликованном протоколе голосования IP-адреса и адреса электронных почт частично скрыты – по несколько символов там заменены "звездочками".

Победителей выдвинули странные "общественники"

Еще один аргумент в пользу фальсификации – состав общественных организаций, которые выдвинули кандидатов-"победителей". Как оказалось, сразу три организации провели в общественный совет при ГБР по три кандидата, еще одна провела двоих.

Повезло таким малоизвестным организациям, как, некие СГОУ "Народная рада", "Центр правового анализа и исследования политических рисков", сугубо региональная "Граждане Днепропетровщины" и фольклорно-историческое "Украинское казачество".

Об этом свидетельствуют данные подсчета голосов, который провела "Страна" на основании протокола интернет-голосования:



Организации, выдвинувшие победителей интернет-голосования в Совет при ГБР. Источник: Страна.UA

Какой механизм фальсификации

Голосование за общественный совет ГБР проводилось по схеме, которая позволяет проголосовать любое количество раз. Механизм при этом работал следующий.

Интернет-голосование проводилось через официальный сайт ГБР и длилось в течение 24 часов – с 15:00 3 октября до 15:00 4 октября 2019 года.

Любой гражданин мог принять участие в голосовании. Теоретически, он мог проголосовать один раз не более чем за 15 кандидатов. Для этого нужно было подтвердить адрес электронной почты и номер мобильного телефона.

Проблема в том, что для интернет-голосования по предложенной процедуре не нужно подтверждать свою личность. Чтобы голоса были засчитаны, достаточно было проголосовать с использованием разных номеров телефонов и адресов электронной почты.

Однако, благодаря такой упрощенной процедуре, появилась техническая возможность проголосовать множество раз.

Ведь в Украине создать множество е-мейлов и приобрести множество сим-карточек мобильной связи не составляет особого труда.

"Выборы" в Совет при НАБУ прошли точно так же

Скандал с выборами в общественный совет ГБР во многом напоминает ситуацию, которая сложилась в связи с выборами в аналогичный совет при Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

"Страна" уже рассказывала, как порохоботы и ультраправые взяли контроль над советом НАБУ. Тогда по итогам интернет-голосования 30 мая в Совет при Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) вновь вошел Евгений Карась из ультраправой организации "С14". Кроме него, в совет были избраны еще 14 человек – в основном, известные "порохоботы" и ультраправые.

Голосование в совет при НАБУ велось по точно такой же схеме – по интернету на сайте ведомства.

Главным признаком возможных фальсификаций тогда тоже был огромный разрыв между двумя группами кандидатов. Согласно итогам голосования, разрыв между группой из 14 лидеров голосования и кандидатом, занявшим 15 место, составлял более двух раз:

Согласно условиям голосования, любой желающий про голосовании в совет при НАБУ тоже мог выбрать до 15 кандидатов. Для голосования надо было указать адрес электронной почты и номер мобильного телефона.

"Страна" тогда тоже обнаружила случаи голосования за кандидатов в Совет НАБУ с одних и тех же ай-пи адресов в интернете. И точно так же, как при выборах в Совет ГБР, 15 победителей выдвинули всего несколько общественных организаций.

Единственное отличие – по итогам голосования тогда не было открыто уголовное производство. Видимо, главу НАБУ Артема Ситника полностью устраивает персональный состав общественного совета его ведомства.

Также он не возмущался и тогда, когда в сентябре в общественный совет НАБУ попал обвиняемый в убийстве Олеся Бузины Андрей Медведько.

Труба развел руками

Тем не менее, даже констатировав факт возможных массовых фальсификаций при голосовании в Совет ГБР, директор ведомства Роман Труба отметил, что он обязан назначить состав данного совета.

Вместе с тем он призвал победителей написать заявления о невключении их кандидатур в состав совета. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Пока не установлена причастность этих 13 кандидатов в организации голосования в их пользу. В то же время, ни с принципами формирования Совета общественного контроля, ни к самим членов не должно быть сомнение. Учитывая опубликованную информацию, считаю, что ни один добропорядочный кандидат не должен стать членом Совета общественного контроля, зная, что в нарушение закона за его кандидатуру было организовано голосование", - отметил Роман Труба:



Источник: dbr.gov.ua

С документами тоже не все в порядке

"Страна" также изучила документы, поданные кандидатами-победителями при выдвижении кандидатов. Эти документы размещены на сайте ГБР.

При выдвижении кандидатов уполномоченные лица от ГБР проверяли поданные кандидатами документы. И у 11 человек из 54 кандидатов документы были забракованы.

Однако, даже при беглом изучении, оказалось, что документы, поданные некоторыми победителями интернет-голосования, тоже вызывают массу вопросов.

Например, согласно требованиям пункта 7 (подпункт 3) утвержденного Кабмином Порядка формирования Совета при ГБР, общественные организации, которые выдвигают своих кандидатов, должны, среди прочих, предоставить выписку из Единого госреестра юридических лиц:



Источник: zakon.rada.gov.ua

Однако общественная организация СГОУ "Народная Рада" вместо выписки из госреестра предоставила скрин-распечатку с сайта Министерства юстиции, содержащий информацию об организации:



Источник: dbr.gov.ua

Среди победителей выборов оказались трое представителей данной организации – это Максим Марчук, Ксения Перова и Игорь Мирзах. В документах всех троих кандидатов данная распечатка с сайта фигурирует вместо выписки из госреестра.

А "Украинское казачество" подало протокол о выдвижении кандидатов, который вообще похож местами на анекдот.

Например, согласно протоколу, "Генеральный судья Украинского казачества" сообщил на собрании, что надо принять участие в формировании Совета при ГБР, "бо це козацька справа":



Источник: dbr.gov.ua

Кроме того, данный протокол не корректен юридически. В нем указаны только имена и фамилии выдвинутых кандидатов. А указать отчества своих избранников "козаки" почему-то забыли:



Источник: dbr.gov.ua

Непонятно, почему кандидаты с явными проблемами в поданных документах были вообще допущены к голосованию.

Ведь вряд ли правоохранительный орган могут контролировать люди, которые не смогли даже корректно оформить документы, поданные для своего избрания.

Почему протестует Труба

Предыдущий состав Совета при ГБР резко конфликтовал с главой ГБР Романом Трубой. Об этом можно судить, например, по содержанию протоколов заседаний предыдущего Совета при ГБР.

Почти на каждом заседании Совет то обращался в Верховную Раду с жалобами на главу ГБР, то требовал включения своих представителей в комиссии, которые занимаются в ГБР кадровыми вопросами и т.д.

Еще Совет дал крайне негативную оценку отчету о деятельности ГБР за 2018 год, который представил Роман Труба. Члены Совета обвинили Романа Трубу во множестве действий, которые, по их мнению, подпадали под действие Уголовного кодекса. Данные обвинения отражены в протоколе заседания Совета при ГБР от 21-26 марта 2019 года:



Источник: dbr.gov.ua

Семеро человек из числа победителей нынешнего голосования входили в состав прошлого Совета при ГБР. Из них Максим Болдин возглавлял предыдущий Совет, а Надежда Коренная была его секретарем.

Отметим, что ГБР в отличие от других силовых структур, сейчас активно расследует дела против Петра Порошенко. За что сторонники последнего постоянно атакуют и Госбюро и его главу. В этом смысле, дл группы поддержки экс-президента завод в общественный совет врагов Трубы является стратегически важной задачей.