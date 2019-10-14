Конституционный суд Украины, единственный орган, который имеет право отменять законы, продолжает лихорадить.

В мае там в результате "судейского переворота" был отправлен в отставку глава суда Станислав Шевчук, который в марте, еще перед первым туром выборов, в интервью "Стране" заявил, что не приведет к присяге президента, который победит путем фальсификаций.

После этого на него началась атака со стороны уходящей власти, которая и увеначалась его отставкой в середине мая, буквально за несколько дней до инаугурации Владимира Зеленского. Судья проголосовали за лишение Шевчука статуса судьи.

Новым главой суда стала Наталья Шаптала, а в середине сентября, как раз накануне истечения срока ее полномочий, новым главой был избран Александр Тупицкий.

Однако в пятницу, суд признал незаконным увольнение Шевчка и постановил восстановить его в должности.

И уже во вторник, в первый рабочий день недели, он может вернуться в КСУ на свое рабочее место - главы суда.

Но остается вопрос, как отреагирует на это Тупицкий. Ответ на него мы узнаем завтра, а пока расскажем, что это за судья и с какими известными делами он ассоциируется.

"Страна" уже писала об Александре Тупицком в статье "Дом в Конча-Заспе и квартира в Новопечерских липках. Чем известен новый глава Конституционного суда Тупицкий".

В статье упоминалось дело, из-за которого карьера судьи стремительно пошла вверх. Теперь разберем его подробнее, потому что оно, безусловно, в масштабах нашей страны историческое.

"Дело Салова": двадцать лет спустя

Речь идет о деле адвоката Салова, благодаря которому судья Тупицкий стал знаменитостью еще в далеком 2000 году. В связи с этим делом экс-президент Леонид Кучма в крепких выражениях высказывался о Тупицком в разговоре с Виктором Януковичем. Последний тогда был губернатором Донецкой области.

Этот разговор записал на диктофон майор президентской охраны Николай Мельниченко. Пленки с разговорами из президентского кабинета были обнародованы в 2001 году и вызвали в Украине глубочайший политический кризис.

Все началось с того, что в день президентских выборов 31 октября 1999 года донецкого адвоката Сергея Салова задержали правоохранители. Они нашли в его сумке пять фальшивых экземпляров парламентской газеты "Голос Украины". В них утверждалось, что Леонид Кучма умер от алкогольной интоксикации, а страной правит его двойник.

Газета была фальшивкой, а сам Сергей Салов утверждал, что не имеет к ее изготовлению никакого отношения. Он показал номер газеты нескольким людям. За это адвоката Салова обвинили в клевете и в нарушении статьи 127 УК Украины "Препятствование избирательному праву", поскольку посчитали незаконной агитацией.

Фото: адвокат Сергей Салов

Ситуацию усугубило то, что адвокат Сергей Салов был доверенным лицом Александра Мороза – конкурента Леонида Кучмы на президентских выборах 1999 года.

Поначалу, до вынесения приговора Сергею Салову, судья Куйбышевского райсуда Донецка Александр Тупицкий отправил дело на дорасследование. Это не понравилось Леониду Кучме, и стало поводом для матерного указания Януковичу "разобраться" с этим судьей.

Что сказал Кучма

Отправив обвинительное заключение по делу Салова назад в прокуратуру на дополнительное расследование, судья Тупицкий отметил, что в действиях донецкого адвоката не было признаков криминального преступления по статье "препятствование осуществлению избирательных прав граждан".

В результате из-за возврата дела прокуратура Донецка вынуждена была переквалифицировать его на клевету в адрес Леонида Кучмы. В результате сам Кучма был должен давать показания по делу.

Именно необходимость давать показания по уголовному делу и вызвала гневную эмоциональную реакцию тогдашнего президента.

На обнародованных Николаем Мельниченко пленках голос, похожий на голос президента Кучмы, в матерной форме требовал от тогдашнего губернатора Донецкой области Виктора Януковича осуществить расправу с судьей, который вел дело адвоката Салова.

Кучма: Я тебя приветствую. Жив-здоров? У тебя есть такое дело по Салову?

Янукович: Есть. Он нашебуршил там.

Кучма: Пошебуршил. По нему уголовное дело там за распространение ложной информации.

Янукович: Да.

Кучма: Это с декабря месяца. Крутил, крутил ваш суд какой-то, и вернули дело назад и сказали: это нужно рассматривать не как распространение, а как оскорбление президента. Они же подонки, твои судьи. Я должен ехать к ним и давать показания. Ты возьми того судью, б..., за яйца подвесь, пусть повисит одну ночь.

Янукович: Понял. Мы разберемся.

Кучма: Судьи вообще, б...

Янукович: Ну, они подонки. Председатель суда у меня там ненадежный. Его надо менять.

Кучма: Ну ты ж понимаешь... менять, пока система такая, что... Ну я думаю, теперь вы разберетесь, чтоб он на всю жизнь запомнил".

После "правильного" приговора карьера Тупицкого рванула вверх

Виктор Янукович после "разноса" в кабинете Кучмы, видимо, пошел навстречу пожеланиям президента и "надавил" на судью Тупицкого.

Сначала постановление судьи Тупицкого о направлении дела на доследование отменил Донецкий областной суд. В результате дело снова вернулось на рассмотрение к Александру Тупицкому. Последний к тому времени уже, видимо, переосмыслил свое поведение и ловольно оперативно - уже 6 июля 2000 года вынес обвинительный приговор адвокату Салову. Причем по статье, которая не предусматривала для президента Кучмы дачи показаний.

Сам судья Тупицкий после вынесения "правильного" приговора Салову стал стремительно расти по служебной лестнице. В 2002 году он стал председателем своего "родного" Куйбышевского райсуда Донецка. А после того, как Виктор Янукович в 2010 году стал президентом, Александра Тупицкого перевели на "хлебную" должность в апелляционный хозяйственный суд в Донецке.

Затем Тупицкого назначили уже председателем апелляционных хозяйственных судов – сначала во Львове, затем в Днепропетровске. В мае 2013 года президент Виктор Янукович назначил Александра Тупицкого судьей КСУ. В сентябре 2019 года, как сообщала "Страна", Тупицкого избрали на должность председателя Конституционного суда.

Так, за 11 лет после "правильного" приговора, провинциальный судья низшей инстанции переместился на самый Олимп судебной вертикали.

Из-за приговора Тупицкого Украина проиграла в ЕСПЧ

Приговор адвокату Салову оставили в силе и донецкий областной, и Верховный суд Украины. Однако затем приговор все-таки был отменен – из-за решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

6 сентября 2005 года ЕСПЧ принял решение, что в отношении Сергея Салова Украина нарушила ряд статей Европейской конвенции о правах человека. На основании этого решения 26 января 2007 года Верховный суд Украины отменил приговор адвокату Салову.

В своей жалобе в ЕСПЧ Салов требовал признать, что Украина нарушила три статьи Европейской конвенции о правах человека:

- право на свободу и безопасность (ст.5, параграф 3 Конвенции);

- право на честное судебное расследование (ст.6 параграф 1);

- право на свободу слова (ст.10).

В ЕСПЧ Сергей Салов со своими адвокатами настаивал на том, что вердикт судьи Тупицкого стал возможен только благодаря давлению президента Кучмы. На заседании суда в Страсбурге Салов прямо цитировал фрагменты записей майора Мельниченко.

Что постановил ЕСПЧ

Решение ЕСПЧ по делу адвоката Сергея Салова против Украины опубликовано на сайте Верховной Рады. В нем подробно описаны фабула дела, а также даны нелицеприятные оценки действиям судьи Тупицкого, который вынес приговор адвокату.

ЕСПЧ установил в п.85 решения, что судья Т. (речь идет о судье Тупицком – ред.) на основании одних и тех же доказательств базы и доводов, сначала направил дело на дополнительное расследование, но затем вынес приговор, которым признал заявителя (т.е. Сергея Салова) виновным в совершении преступления, которое инкриминировалось ему прокуратурой с самого начала:

Источник: zakon.rada.gov.ua

Другими словами, на основании одних и тех же исходных фактов судья принял два противоположных по смыслу решения.

То же самое ЕСПЧ повторил, но в более жестких формулировках, в п.90 своего решения: донецкий судья, рассматривая одни и те же доказательства, пришел к двум абсолютно разных выводам:

Источник: zakon.rada.gov.ua

Поэтому ЕСПЧ пришел к выводу, что сомнения заявителя (т.е. Сергея Салова) о беспристрастности судьи Куйбышевского районного суда г.Донецка "могут считаться объективно оправданными":

Источник: zakon.rada.gov.ua

А весь судебный процесс в целом ЕСПЧ назвал несправедливым. Соответственно, имело место нарушение статьи 6 Конвенции о правах человека о праве на честное судебное расследование:

Источник: zakon.rada.gov.ua

В итоге ЕСПЧ признал нарушение нескольких статей Европейской конвенции по правам человека. Также суд присудил Салову 10 тысяч евро компенсации морального ущерба.

Впоследствии еще 950 тысяч гривен (по тому курсу - почти 200 тысяч долларов) компенсации за несправедливый приговор Салову присудил Верховный Суд Украины.

Однако здоровье самого адвоката было подорвано тюрьмой и длительными тяжбами и он ушел из жизни в 2013 году. Ему было всего 54 года.

Как в КСУ воевали за главное кресло

Александр Тупицкий, которого Виктор Янукович назначил судьей Конституционного суда в 2013 году, с начала этого года активно участвовал в борьбе за власть в суде.

14 мая, за 11 дней до инаугурации нового президента Зеленского, стало известно, что судьи КСУ выразили недоверие предыдущему главе суда Станиславу Шевчуку. Затем судьи избрали себе нового руководителя Наталью Шапталу, чьи полномочия как судьи должны были закончиться через четыре месяца.

Низложенный глава КСУ Шевчук подал в суд иск на решение о его увольнении. "Страна" тогда спрогнозировала, что "По закону шансы Шевчука вернуться - 101%".

Станислав Шевчук, источник фото: ccu.gov.ua

В КСУ тем временем снова сменился глава. На место Натальи Шапталы 17 сентября был избран все тот же Александр Тупицкий. Об этом сообщала "Страна".

А в пятницу 11 октября окружной админсуд Киева принял решение о восстановлении в должности главы КСУ Станислава Шевчука. "Страна" подробно разбиралась, что это означает для судебной системы. Важный нюанс: принимая решение о восстановлении Шевчука в должности, суд постановил выполнить это решение немедленно:

Решение о восстановлении Шевчука. Фото: "Страна"

То есть, уже во вторник 15 октября Станислав Шевчук может выйти на работу.

Успели рассмотреть "хлебные вопросы"

Отметим, что после увольнения Шевчука 14 мая этого года КСУ принял несколько скандальных, но, похоже, "хлебных" решений. "Цена вопроса" в этих решениях составляет миллиарды долларов. И ключевую роль в принятии по крайней мере части таких решений играл Александр Тупицкий.

Одно из них – дело о приватизации "Укррудпрома". В эту организацию до 2005 года входили крупнейшие горно-обогатительные комбинаты (ГОКи) страны, добывающие железную руду.

На закате правления президента Кучмы был принят специальный закон о приватизации "Укррудпрома". Он был прописан таким образом, что покупателями могли стать только вполне определенные структуры.

После приватизации эти ГОКи перешли в состав бизнес-империй ряда украинских олигархов, но преимущественно - в пользу Рината Ахметова.

В КСУ долгое время лежало без движения заявление о проверке конституционности закона о приватизации "Укррудпрома".

Но, как рассказывала "Страна", после того, как с поста главы КСУ был уволен Станислав Шевчук, дело по "Укррудпрому" забрал себе Александр Тупицкий. После этого 28 мая 2019 года был оперативно вынесен вердикт о закрытии рассмотрения дела. Судьей-докладчиком по данному делу был Александр Тупицкий, это указано в тексте решения КСУ по делу:

Источник: ccu.gov.ua

Еще одно крупное дело, связанное с экономикой, было разрешено КСУ 6 июня. Как сообщала "Страна", дело касалось интересов другого олигарха Игоря Коломойского.

В этот день Конституционный суд отменил норму закона, по которой Коломойский терял более 10 млрд гривен. Согласно вердикту, КСУ признал неконституционной норму закона, по которой Национальное антикоррупционное бюро Украины могло блокировать договоры предприятий.

Иск в КСУ подал "Запорожский завод ферросплавов", который принадлежит группе "Приват" олигарха Игоря Коломойского. Конституционный суд по его заявлению отменил пункт 13 статьи 17 закона "О Национальном антикоррупционном бюро".

Судьей-докладчиком по данному делу также был Александр Тупицкий, об этом прямо сказано в тексте решения КСУ:

Источник: ccu.gov.ua

Ранее НАБУ добилась через суды аннулирования договоров "Запорожского завода ферросплавов" на сумму в 7 миллиардов гривен.

Сумма по аннулированию аналогичных договоров по другой компании, совладельцем которой является Коломойский - "Укрнафты", достигает 3,4 млрд. гривен.

Теперь же компании Коломойского через иски в суд смогут добиться признания всех этих договоров действительными.