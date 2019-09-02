"Страна" продолжает изучать темные пятна биографий министров нового украинского правительства. Напомним, что 29 августа Верховная Рада проголосовала за членов Кабмина, в который вошло 17 министров.

Одна из самых "темных лошадок" среди них - министр обороны Андрей Загороднюк. Ранее он успел побыть внештатным советником у президента Владимира Зеленского. Также до своего назначения он был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны.

Мы уже сообщали, что Андрей Загороднюк учился в Национальном университете имени Тараса Шевченко в Киеве, а также в Оксфордском университете и в университете Уорвика. После учебы новый министр более 16 лет занимал управляющие должности в частном бизнесе.

И это собственно все, что публично известно о человеке, который заступил на один из самых важных постов.

В тоже время, "Страна" собрала факты о новом министре, которые остались "за кадром".

Папа - нефтегазовый магнат

По официальном сведениям, новый министр обороны активно занимается бизнесом: он основатель и генеральный директор компании Discovery Drilling Equipment, которая занимается буровыми установками. Она базируется в Лондоне и США, в Украине у компании есть два завода.

Секрет бизнес-успехов нового министра объясняется довольно просто: он сын главы и крупнейшего владельца группы компаний "Надра" (Nadra Group) Павла Загороднюка. Компании группы занимаются сервисом в нефте- и газодобывающей отраслях.

По данным СМИ, компания "Надра" контролировалась экс-народным депутатом Иваном Дияком, который ранее был советником президента Виктора Ющенко и заместителем главы "Нафтогаза Украины".

Согласно сведениям, размещенным на сайте Nadra group, первая компания группы начала работать еще в 1991 году. Ее создали несколько ученых-геологов, которые зарабатывали деньги, поставляя по поручению правительства Украины в Россию нефтегазовое оборудование и услуги, в обмен на встречные поставки нефти и газа:

Источник: nadragroup.com

Первое предприятие Nadra Group называлось ЗАО "Концерн Надра". Сейчас группа состоит из десятка фирм, которые занимаются сервисом в нефте- и газодобыче: геологической оценкой территорий поиска и разведки месторождений, проектированием и обустройством объектов добычи, интенсификацией скважин, производством оборудования, консалтингом и т.д.

Отец нового министра обороны Павел Загороднюк - основной владелец группы компаний "Надра", и занимает в ней должность главы наблюдательного совета:

Источник: nadragroup.com

Новый министр обороны Андрей Загороднюк называет себя "нефтяником в третьем поколении". В концерне "Надра", которым руководил его отец, он в начале "нулевых" получил должность заместителя председателя правления по развитию.

Затем в 2007 году Андрей Загороднюк получил должность генерального директора Discovery Drilling Equipment LTD. Это предприятие по изготовлению буровых станков, производство которых организовано на мощностях завода в городе Стрый Львовской области:

Андрей Загороднюк, фото 2011 года, источник: nadragroup.com

Миллионные долги перед бюджетом и "забытый" офшор

Сейчас новый министр обороны является учредителем и бенефициаром-акционером в четырех украинских компаниях. Три из них расположены в городе Стрый Львовской области: "Стрий-Инжиниринг", "Дискавери - Завод Бурового Оборудования" и "Дискавери - буровое оборудование (Украина)".

Согласно сведениям налоговой службы, компании имеют многомиллионные долги перед бюджетом. У "Стрий-инжиниринг" долги на 1 августа составили 795 тысяч, а у "Дискавери - Завод Бурового Оборудования" - 2,4 миллиона гривен.

Кроме того, согласно поданной декларации, Андрей Загороднюк является 100-процентным владельцем британской компании Discovery Consulting Engineers Limited:

Источник: public.nazk.gov.ua

Согласно сведениям в британском реестре компаний, новый министр обороны является в этой фирме еще и директором с правом подписи:

Источник: companieshouse.gov.uk

Андрей Загороднюк никак не задекларировал свою работу на должности директора в этой компании. Хотя, по существующим правилам, занятие должности или работа по совместительству декларируется независимо от того, была ли она оплачиваемой. На момент написания данной статьи Загороднюк продолжает числиться директором британской фирмы, одновременно уже пребывая в статусе министра обороны Украины.

Еще одна британская фирма Андрея Загороднюка называется Discovery Industrial Services Limited. В своей декларации он сообщил, что является бенефициаром этой фирмы. Это значит, что он является не прямым ее владельцем, а через посредство компаний-"прокладок":

Источник: public.nazk.gov.ua

Эту фирму-"прокладку", можно легко вычислить через британский реестр компаний. В нем указано, что владелец британской фирмы - кипрская компания "Discovery Drilling Equipment (Europe) Limited", и на нее записаны больше 75 % акций британской фирмы:

Источник: companieshouse.gov.uk

На обе эти фирмы (и британскую, и кипрскую) записаны права собственности на украинскую фирму "Дискавери - буровое оборудование (Украина)". Единственным бенефициаром (конечным владельцем) которой в украинском реестре юридических лиц указан Андрей Загороднюк:

Источник: usr.minjust.gov.ua

Кипрская фирма в декларации нового министра обороны не указана. Получается, что он добросовестно задекларировал факт владения украинскими и британскими фирмами. Однако кипрскую фирму-"прокладку", через которую он осуществляет свой контроль, новый министр задекларировать "позабыл".

Жена училась на деньги Сороса, и чуть не стала нардепом по списку Вакарчука

Жену нового министра обороны зовут Алина Свидерская. Об этом министр сам сообщил в своей декларации:

Источник: public.nazk.gov.ua

Алина Свидерская в новом созыве Верховной Рады чуть не стала депутатом. Она шла в нардепы по списку партии Вакарчука "Голос", куда ее включили под № 19:

Источник: cvk.gov.ua

В парламент прошли всего 17 кандидатов от "Голоса", поэтому супруге нового министра обороны не повезло стать нардепом. Но если двое из прошедших займут должности в исполнительной власти, либо еще по каким-то причинам потеряют мандаты, то Алина Свидерская все-таки получит возможность стать депутатом.

30-летняя супруга нового министра - выпускница Киево-Могилянской академии. После обучения в Украине она изучала право в британском Кембридже. В 2015 году она была советницей министра экономики Абромавичюса по вопросам дерегуляции. Его сейчас назначили главой "Укроборонпрома".

Пять лет назад Алина Свидерская рассказывала о своем обучении в Англии. Оказывается, поехала она туда, получив стипендию от фонда Сороса:

"Я училась в Кембридже на стипендии Сороса. Получила две стипендии. Одну стипендию Пинчука, которая покрывала полностью все, и вторая стипендия Сороса - она тоже все покрывала. Я выбрала стипендию Сороса. Мне покрывали все расходы, вплоть до билетов туда и обратно, деньги на питание, перелеты, у меня оставалось еще на путешествия по всему миру, - все за счет стипендии", - рассказала Свидерская.

Сейчас супруга министра обороны руководит ООО "Айсе хидро юкрейн". Фирма занимается работает в области электроэнергетики. Владеет этой фирмой норвежская компания AICE Hydro AS. В ней основные владельцы - граждане Норвегии и Дании. Алине Свидерской принадлежит в норвежской фирме 4,06% капитала. Об этом сам новый министр сообщил в своей декларации:

Источник: public.nazk.gov.ua

Фирма "Айсе хидро юкрейн", которой руководит Алина Свидерская, занимается постройкой мини-гидроэлектростанций в Украине. В частности, готовится строительство мини-гидроэлектростанции в Новоград-Волынском районе Житомирской области.

Летом прошлого года на сайте Новоград-Волынского горсовета появилась информация, что депутаты горсовета обратились в Житомирскую облгосадминистрацию по поводу возможных негативных последствий в случае строительства мини-ГЭС. По мнению депутатов, из-за выбора места расположения плотины возникла критическая ситуация вокруг водозабора города Новоград-Волынский.

Норвежская компания AICE Hydro AS, 4 % капитала которой у жены задекларировал новый министр обороны, также является владельцем еще одной украинской фирмы "Экоресурсбуд". Последняя занимается реконструкцией мини-ГЭС "Жураки" в Борогодчанском районе Ивано-Франковской области.