Недавно "Страна" рассказывала, как и куда тратили десятки миллионов в министерстве информполитики под руководством кума Петра Порошенко Юрия Стеця, а также в Украинском культурном фонде под руководством супруги бывшего президента Марины Порошенко.

Теперь "Страна" решила изучить расходы еще одного участника "идеологического фронта". Это Государственное агентство по вопросам кино, сокращенно - Госкино.

"Страна" уже рассказывала о топ-8 украинских фильмов, получивших самое щедрое финансирование Госкино.

В последние пять лет Госкино возглавлял Филипп Ильенко - сын известного советского и украинского кинорежиссера Юрия Ильенко.

Филипп Ильенко возглавил Госкино в августе 2014 года по протекции националистической партии "Свобода". В одном из недавних интервью Ильенко заявил, что, даже пребывая на должности главы Госкино, оставался сторонником и разделял все идеологические взгляды ВО "Свобода", а также по идеологическим убеждениям является украинским националистом.

Топ-10 получателей денег от Госкино

"Страна" проанализировала, кому и за что платило Госкино при Филиппе Ильенко, начиная с 2017 года. Сведения об этом размещены на портале государственных финансов Е-дата.

Десятка крупнейших получателей грантов Госкино выглядит следующим образом:

Источник: e-data.gov.ua

Здесь десятку лидеров замыкает кинокомпания "Гарнет интернешнл медиа груп»". Ее владелец - Андрей Ермак, который сейчас работает помощником по внешней политике у Зеленского. Недавно, например, он встречался в Берлине с Сурковым.

Кинокомпания получила от Госкино под руководством Ильенко 26,6 миллиона на четыре фильма. Из них 13 миллионов ушло на фильм "Предчувствие", который еще не вышел на экраны. Главную роль в фильме сыграл Станислав Боклан - актер, который играл премьер-министра в телесериале Зеленского "Слуга народа".

Также актер Станислав Боклан, недавно взял у Владимира Зеленского интервью по итогам 100 дней его президентства. Это интервью подробно анализировала "Страна".

"Липецкая фабрика" Владимира Зеленского

После избрания Владимира Зеленского президентом Филипп Ильенко 4 июля 2019 года обратился к новому президенту с просьбой "поставить государственные интересы выше личных" и не допустить показа сериала "Сваты" на украинском телевидении. Об этом сообщала "Страна".

История началась 22 ноября 2017 года, когда СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, который снимался в "Сватах". Показ сериала также был запрещен. После этого Владимир Зеленский, который был продюсером "Сватов", обратился в СБУ из-за запретов.

После первого тура президентских выборов 27 марта 2019 года окружной админсуд Киева отменил запрет на показ телесериала "Сваты" и разрешил въезд Добронравову. А Минкультуры исключило Добронравова из перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

В своем обращении по поводу сериала "Сваты" председатель Госкино сообщил, что данный сериал - это "Липецкая фабрика" для Зеленского.

"И пусть Вас не вводит в заблуждение высокий рейтинг просмотров этого сериала, ведь и конфеты "Рошен" с восторгом и наслаждением поедала вся Украина", - заявил Филипп Ильенко:



Источник: youtube.com/Пилип Іллєнко

Еще Филипп Ильенко в своем видеообращении сообщил, что знает от окружения Зеленского, что тот очень эмоционально и болезненно воспринял запрет "Сватов" в 2017 году. По словам Ильенко, это стало толчком к началу борьбы Владимира Зеленского за пост президента.

Как сообщала "Страна", Госкино под руководством Ильенко выделило 17,5 млн грн для ООО "Киноквартал", учредителем которого в то время был Владимир Зеленский. Деньги дали на съемки фильма "Я, Ты, Он, Она". Фильм, согласно отчету самого Ильенко за 5 лет его работы, стал лидером украинского кинопроката, заработав больше 71 млн грн кассовых сборов:



Источник: youtube.com / Пилип Іллєнко

В общей сложности, по двум контрактам, которые фирма Зеленского "Киноквартал" заключила с министерством культуры и Госкино, общая сумма финансирования от государства составила больше 42 млн. грн.

Как сообщала "Страна", фильм Зеленского, который установил рекорд в прокате, вернул в бюджет на 4 млн меньше, чем получил из него.

100 миллионов для продюсера фильмов "Первого канала"

"Страна" проанализировала официальные платежи Госкино, начиная с 2017 года. Сведения о них размещены на портале государственных финансов Е-дата.

Крупнейшим получателем бюджетных средств от Госкино стало ООО "Пронто фильм". Начиная с 2017 года, эта фирма получила больше 100 миллионов гривен на производство фильмов, в основном, патриотического содержания.

Из них наибольшая сумма 65 миллионов была выделена на производство историко-патриотического фильма "Довбуш". Еще 38 миллионов получил детский фильм "Гав-Рик". Премьера обеих картин запланирована на осень 2019 года.

Интересно, что владелец "Пронто фильм" Максим Асадчий был продюсером 2 и 3 сезонов детективного сериала "Нюхач". Премьеры сезонов состоялись в 2015 и 2017 годах на "Первом канале" (Россия) и "ICTV" (Украина). В анонсе на сайте "Первого канала" сериал был назван российским:



Источник: 1tv.ru

С 2018 года сериал "Нюхач" был запрещен к показу в Украине из-за участия в нем актера Александра Фисенко, который вошел "Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины".

Патриотизм украинский и советский

71 миллион гривен, начиная с 2017 года, получила от Госкино студия "Кинороб". Из них 30 млн выделили на производство историко-патриотического фильма "Захар Беркут". Еще почти 30 млн должна получить картина "Анна Киевская" - о дочери киевского князя Ярослава Мудрого Анне, которая стала королевой Франции.

С последним фильмом был связан скандал, когда журнал националистической направленности "Украинский тиждень" обвинил Госкино в финансировании фильма, который снимается по книге, составленной приверженцем "русского мира":



Источник: tyzhden.ua

Еще Госкино выделило студии "Кинороб" 25 млн на фильм "Гарет Джонсон" о британском журналисте, который опубликовал сведения о голоде в СССР 1932-1933 годах. А 10,8 млн грн Госкино дало на детский фильм-фэнтези "Полина" .

"Страна" обнаружила, что владелец студии "Кинороб" Егор Олесов был сценаристом и генеральным продюсером совместного украино-российского фильма "Битва за Севастополь", который вышел на экраны в 2015 году:



Источник: youtube.com

Сама студия "Кинороб" ("Кинодел" - рус.) участвовала в производстве фильма вместе с российской студией "Новые люди" (г.Ростов):



Источник: youtube.com

Другое название фильма - "Несокрушимая" ("Незламна" - укр.) . Эта историческая драма была посвящена знаменитому снайперу Людмиле Павличенко. Она была самой успешной женщиной-снайпером в мировой истории, уничтожив во время Великой Отечественной войны 309 солдат и офицеров противника.

При бюджете 5 млн долл картина собрала в прокате более 9 млн долл, из них 8,4 млн дол - в России.

По сообщению "Интерфакса", режиссер фильма Сергей Мокрицкий был за него удостоен в 2015 году премии Российского военно-исторического общества "За верность исторической правде". Выход фильма "Битва за Севастополь", созданного при поддержке министерства культуры РФ, был приурочен к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Следы Авакова в миллионах Госкино

74,3 млн Госкино заплатило двум фирмам с похожими названиями - ООО "Инсайт медиа" и ООО "Продюсерский центр "Инсайт медиа". У них одни учредители - Владимир Филипов и Анна Овсянникова. Правда, у "Продюсерского центра" есть еще один учредитель: там 40% принадлежит Компании по управлению активами "Центр управления капиталом".

Данная компания по управлению активами связана через учредителей с телерадиокомпанией "А/ТВК Актив". Последняя, согласно сообщениям СМИ, находится в сфере влияния министра МВД Арсена Авакова. В бытность харьковским бизнесменом и губернатором Арсен Аваков контролировал телекомпанию А/ТВК, сейчас она переписана на близких к нему учредителей и директоров.

От Госкино также получила 2 млн грн общественная организация "Центр современных информационных технологий и визуальных искусств". Деньги выделены для проведения фестиваля документального кино "Docudays UA".

Эта организация - тоже с харьковской "пропиской", и тоже относится к сфере влияния Арсена Авакова. На сайте благотворительного фонда "Ренессанс", президентом которого указан Арсен Аваков, почти все новости, начиная с 2015 года, посвящены проведению этого фестиваля:



Источник: renessans.org

Глава общественной организации, получившей деньги от Госкино, - Геннадий Кофман. Со своим братом Игорем они являются ее соучредителями. В число соучредителей входит Дмитрий Брук - один из давних соратников Арсена Авакова, который является учредителем и руководителем нескольких организаций, входящих в сферу бизнес-интересов министра внутренних дел.

Геннадий Кофман является еще директором и учредителем кинокомпании "Магика-фильм". Она тоже постоянно получает многомиллионные вливания от Госкино. Например, в 2017 году ей выделили почти 2 млн грн на съемки фильма "Земля Ивана", еще 2 млн грн на фильм "Эльфова башня", в 2016 году - 2,2 млн на фильм "Михаил и Даниил", 2 млн на фильм "Дельта" и т.д. Также данной кинокомпании выдавало миллионные гранты на съемку патриотических фильмов Министерство культуры.

Всего кинокомпания "Магика-фильм", по данным системы "Прозорро", в течение 2016 - 2018 годов получила 31 млн грн на съемку 11 фильмов. Об их популярности в прокате ничего не известно. Каждый раз деньги выдавались без конкурентных тендерных процедур, как победителю творческого конкурса.

14 миллионов для экс-жены миллиардера

Один из последних грантов, выданных Госкино под руководством Филиппа Ильенко - 6 миллионов на проведение Одесского кинофестиваля. Деньги получит ООО "Украинский кинофестиваль", которое на 91% принадлежит Виктории Тигипко - экс-супруге украинского миллиардера Сергея Тигипко. Этой же фирме 2 млн на проведение фестиваля выдал одесский театр музкомедии, еще 600 тысяч выделил подчиненный МИДу "Украинский институт".

В 2018 году фирма Виктории Тигипко от Госкино получила на организацию Одесского кинофестиваля 4 млн грн. и 2 млн от театра музкомедии Одессы.

Виктории Тигипко лично принадлежит бренд Одесского кинофестиваля и права на его проведение. И, как у экс-супруги украинского миллиардера, очевидно, есть возможности финансировать свои фестивали самостоятельно.

Тем не менее, для фестиваля зачем-то понадобились выделить больше 10 миллионов из госбюджета, и еще 4 млн - от одесского театра, который находится в коммунальной собственности города.

Напомним, 19 августа Ильенко написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Госкино" попросили Владимира Зеленского убрать сериал "Сваты" из эфира.