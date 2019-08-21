Недавно в команде президента Владимира Зеленского предложили создать государственный русскоязычный телеканал. При этом масса СМИ (государственных и частных) дотируется из госбюджета, на что уходят миллиарды. Об этом сообщала "Страна".

Министерство информационной политики Украины до сих пор возглавляет Юрий Стець - кум экс-президента Петра Порошенко и бывший менеджер его "5 канала". Отсюда и распространенное неофициальное название министерства - "Минстець".

"Страна" решила разобраться, куда структуры Минстеця тратили десятки и сотни миллионов, которые во времена экс-президента Порошенко были выделены на ведение официальной пропаганды.

Кто тратил деньги на пропаганду

В сфере государственной информполитики основные средства потратил не сам Минстець, а подчиненные ему предприятия. По сведениям портала государственных финансов e-data, в прошлом 2018 году Минстець потратил 166,7 млн грн. В первой половине текущего 2019 года министерство было скромнее в своих аппетитах и потратило всего 9,9 млн., в основном на выплату зарплаты.

В то же время, подчиненное министерству госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (МПИУ), потратило 321 млн, а за 1 половину 2019 года - еще 64,8 млн.

Еще одно предприятие Минстеця "Центр защиты информационного пространства Украины" (ЦЗИПУ) потратило 213 млн в 2018 году и 17 млн в первой половине текущего. Это также больше, чем потратило само министерство.

В сферу ответственности Минстеця входят еще государственное агентство "Укринформ" и ООО "Банковское телевидение". Однако в открытом доступе нет полных данных об их расходах.

"Томос" и "Дякую" за 44 миллиона

В 2018 году в Минстеце закупили телевизионной рекламы на сумму больше 44 млн грн у одного рекламного агентства "Сигма УА". Деньги ушли в один день 28 декабря двум платежами по двум разным договорам: 39,9 млн и 4,1 млн грн.

В рамках этих двух договоров Минстець размещал на телеканалах рекламные ролики, которые поддерживали лозунги и риторику экс-президента Петра Порошенко.

Например, серия роликов о "Томосе" пропагандировала инициативы предыдущей власти по разделению и переводу православной церкви под юрисдикцию Константинопольского патриархата:

Источник: youtube.com

Еще по этим договорам Минстець размещал на телеканалах ролики о медицинской реформе, об армии и другие пропагандистские материалы.

44 миллиона ушли на телевизионную рекламу по 19 телеканалам. "Страна" нашла список телеканалов и суммы, которые Минстець заплатил за телерекламу в конце 2018 года:

Источник: prozorro.gov.ua

Больше всех Минстець заплатил за рекламу на канале "1+1", который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому - 7,8 млн грн. На втором месте канал "Украина" (5,9 млн), который принадлежит Ринату Ахметову.

Для телеканалов из пула олигарха Виктора Пинчука ICTV, СТБ и "Новый" в Минстеце выделили соответственно 5,2 млн, 4,7 млн и 3,4 млн грн.

Другие телеканалы, для которых выделены меньшие суммы, также входят в эти телевизионные группы. "5 каналу" экс-президента Порошенко досталось чуть больше 800 тыс. грн.

Примерно в таких же пропорциях были поделены 4,1 млн грн, которые Минстець уплатил ООО "Сигма УА" за телерекламу еще по одному договору. По нему больше всех денег досталось тоже "1+1" - 780 тыс. грн.

Популярные, телеканалы "Интер", 112 и NEWSONE, которых прежняя власть считала своими противниками, бюджетных средств от Минстеця не получали.

Оба договора на телерекламу были заключены по одной тендерной схеме, которая имеет признаки сговора. За два дня подряд 27 и 28 сентября 2018 года Минстець объявил два тендера - на 4,2 млн грн и на 40 млн грн. На оба тендера пришла одна и та же тройка фирм - уже упомянутая "Сигма УА", а также два статиста ООО "Стар АП" и "Медиа партнерство Баинг".

В тендере на 4,2 млн. все три фирмы выставили начальные цены, которые отличались на 1 грн. Окончательные ценовые предложения фирм, которые "проиграли" тендер, также отличались всего на 1 гривну. Цена победителя "Сигма УА" отличалась от первоначальной всего на 3 тыс грн, снизившись во время "торгов" на 45 тыс грн:

Источник: prozorro.gov.ua

Из тендера на 40 млн, видимо, для разнообразия, сначала исключили "Медиа партнерство Баинг" под предлогом несоответствия документов. Однако в чем конкретно состояло это несоответствие - тендерный комитет не сообщил.

Оставшиеся две фирмы выставили совершенно одинаковые начальные цены ровно по 40 миллионов. В ходе "торгов" цена снова упала на те же 45 тысяч, что и на предыдущем тендере. Это составило всего 0,11 % от первоначальной цены:

Источник: prozorro.gov.ua

Получается, что в двух тендерах на телерекламу участвовали одни и те же фирмы, которые "торговались" по одной и той же схеме. В итоге этих "торгов" окончательная цена снизилась по сравнению с первоначальной на одну и ту же сумму 45 тыс. грн.

Все эти "совпадения" могут указывать на то, что действия участников торгов были согласованы.

"Схемщики" Арбузова и "обнальщики" Кличко

Из дочерних структур Минстеця наибольшую сумму в 2018 году потратило госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (сокращенно МПИУ).

Согласно отчету о движении денежных средств, опубликованному на сайте предприятия, в 2018 году оно получило 321 млн. грн. целевого финансирования. Из них 222 млн были потрачены на закупку товаров и услуг, еще 63 млн - на оплату труда:

Источник: uatv.ua

Больше половины всех денег, выплаченных за товары и услуги, МПИУ в 2018 году потратило в пользу ООО "Комтел". Сведения об этом размещены на портале государственных финансов Е-data:

Источник: e-data.gov.ua

Всего МПИУ заплатило "Комтелу" в 2018 году 114 млн грн. по 21 договору. "Страна" собрала сведения о суммах всех договоров, по которым в прошлом году шли эти платежи:

Платежи МПИУ в адрес ООО "Комтел" за 2018 год, источник данных: e-data.gov.ua

Владельцами ООО "Комтел", согласно данным госреестра юридических лиц, являются Иван и Дмитрий Омелянюки. Они же являются собственниками ООО с похожим названием "Комтел системы вещания":

Источник: usr.minjust.gov.ua

ООО "Комтел системы вещания" фигурирует в громком уголовном производстве № 42014000000000359, которое уже пять лет ведет Генеральная прокуратура. По нему бывшего главу Нацбанка времен Януковича Сергея Арбузова обвиняют в присвоении имущества в особо крупных размерах.

Прокуроры считают, что при создании телеканала "Банковское телевидение" в течение 2011 - 2012 годов были присвоены средства госбюджета. По их версии, экс-глава НБУ, используя служебное положение, добился от подчиненных проведения в 2012 году закупок для ООО "Банковское телевидение" на общую сумму 86,5 млн грн. и 49 тыс дол.

Согласно одному из определений суда по этому делу, значительную часть из этих денег в сумме 71,3 млн. грн. получило ООО "Комтел системы вещания":

Источник: reyestr.court.gov.ua

Получается, что подчиненное Минстецю госпредприятие МПИУ заплатило больше ста миллионов гривен фирме, в которой учредители те же люди, что и в "схемах" времен Януковича.

Вторым по объемам получателем платежей от МПИУ стало в 2018 году ООО "Дикси-центр". Ему тоже платили за телевизионное оборудование. На основании данных портала e-data "Страна" подсчитала, что фирма "Дикси-центр" получила от МПИУ 18,3 миллиона по 17 договорам:

Платежи МПИУ в адрес ООО "Дикси-центр" за 2018 год, источник данных: e-data.gov.ua

"Дикси-центр" является фигурантом уголовного производства, в котором полиция расследует закупки компьютерного оборудования коммунальным предприятием "Информатика", которое подчиняется киевской мэрии.

Следствие утверждает, что "Дикси-центр" в 2017 году поставило оборудование по завышенным на 30-40% ценам, используя комплекс антиконкурентных согласованных действий при проведении закупочных процедур. Всего сумма поставки составила 49,3 млн гривен.

После поставки деньги были обналичены, при помощи предприятий с признаками фиктивности. В итоге должностные лица получили неправомерную выгоду на сумму более 12,6 млн. грн, что повлекло тяжкие последствия для бюджета. Это сообщено в нескольких определениях суда по данному делу:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Госпредприятие МПИУ, о чьих закупках идет речь, было создано на базе Всемирной службы украинского телевидения и радиовещания (так наз. "иновещание"). В МПИУ входят спутниковый телеканал UATV с вещанием на пяти языках и ютуб-канал.

Телеканал UATV был создан в соответствии с законом "О системе иновещания" от 8 декабря 2015 года. Поначалу канал хотели назвать Ukraine Tomorrow (англ. "Украина завтра"). По сообщениям СМИ, нынешний председатель Верховной Рады Андрей Парубий тогда сообщал, что канал создан с целью "дать достойный ответ кремлевской пропаганде в рамках информационной войны".

Получается, что бывшая редакция иновещания, которая сейчас работает под вывеской госпредприятия "МПИУ" Минстеця и нацелена на ведение "информационной войны", платит огромные суммы фирмам, которые связаны с различными "схемами" по хищению бюджетных средств.

Это вполне в стиле предыдущей власти: как известно, близкое окружение экс-президента Порошенко обвиняют в масштабных злоупотреблениях в оборонной сфере. По схожим схемам, видимо, работали и организации, которые вели информационную войну.

Как сообщала "Страна", затраты на создание всемирного русскоязычного канала из бюджета Украины оцениваются в 2 млрд долларов США (50 млрд гривен).

"Творческий" дерибан

В паре с предприятием иновещания МПИУ освоением государственных средств занималось и другое госпредприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" (сокращенно ЦЗИПУ), которое тоже подчинено Минстецю.

Предприятие ЦЗИПУ создано недавно, но уже стало известно тем, что осенью 2018 года за 3,6 млн купило услуги по рисованию "патриотического" мурала на станции метро "Осокорки" в Киеве, который имеет довольно сомнительную художественную ценность:

Источник: facebook.com

Закупка этого "творчества" производилась без какой либо конкуренции, только у одного участника. Мотивировалось это тем, что исполнитель перед этим выиграл творческий конкурс.

По такой же схеме производились закупки "творчества" у многих других компаний. Причем предприятие ЦЗИПУ часто действовало на пару с Минстецем, платя одним и тем же компаниям из двух "карманов".

"Страна" собрала информацию о десятке крупнейших получателей денег из бюджета, которым платили одновременно Минстець и ЦЗИПУ. В 2018 году они получали многомиллионные платежи за различные "рекламно-творческие" проекты:

10 крупнейших получателей совместных платежей Мининформполитики и ЦЗИПУ за 2018 год, источник данных: e-data.gov.ua

19 миллионов конторе Ахметова

Кроме "творческих" схем, по которым деньги тратили вместе с Минстецем, часть своих миллионов предприятие ЦЗИПУ расходовало самостоятельно.

Крупнейшим получателем средств от ЦЗИПУ в 2018 году стало рекламное агентство "Медиа партнерство Баинг". Компания получила 19,4 млн грн. за размещение телерекламы. В тендере участвовало еще одно ООО "Стар ап".

Напомним, что эти же фирмы в качестве статистов принимали участие в тендерах Минстеця на телерекламу на общую сумму 44 млн грн., о которых мы рассказали выше.

Согласно сведениям реестра юридических лиц, получившее 19,4 млн. грн. рекламное агентство входит в состав ТРК "Украина", а его бенефициаром (конечным владельцем) указан самый богатый украинский олигарх Ринат Ахметов:

Источник: usr.minjust.gov.ua

Согласно условиям опубликованного договора, из полученных 19,4 миллионов рекламисты потратили 4,7 млн грн на свой "родной" телеканал "Украина". Это наибольшая часть из полученных денег, другие телеканалы получили в разы меньше:

Источник: prozorro.gov.ua

Миллионы для главы "больницы будущего"

Еще один интересный эпизод - ЦЗИПУ заплатило 16 миллионов в адрес ООО "Интерколор-Украина". Фирма получила деньги за проведение двух фестиваля украинской музыки "Твоя країна fest" в 2018 и 2019 годах.

В обоих случаях договоры были заключены без тендера. Формальной причиной стало то, что ООО "Интерколор-Украина" владеет авторскими правами на положение о фестивале, а также на его логотип:

Источник: prozorro.gov.ua

Другими словами, чиновники почему-то решили профинансировать фестиваль, права на который принадлежат частной структуре. И поскольку данный фестиваль никто другой проводить не имеет права, то чиновникам пришлось, не проводя тендер, согласиться со всеми условиями владельца авторских прав. И заплатить ему 16 миллионов.

Особой пикантности придает то обстоятельство, что основной владелец организатора фестиваля "Интерколор-Украина", которому принадлежат 64 % уставного капитала, - Александр Максимчук.

Он еще возглавляет скандальный фонд "Детская больница будущего", связанный с экс-президентом Виктором Ющенко. Напомним, что после сбора сотен миллионов на постройку новой больницы, организаторы фонда заявили, что у них закончились средства, а деньги так и не вернули.

"Укринформ" почти не виден

Получает бюджетное финансирование и государственное информационное агентство "Укринформ". Это старейшее информагентство, наследник еще советского агентства РАТАУ. Сейчас оно принадлежит и подчиняется Минстецю.

Согласно опубликованному на сайте агентства Отчету о движении денежных средств, в 2018 году оно получило "всего" 162 млн грн целевого финансирования. Из них почти половина (72,5 млн грн) была потрачена на выплату зарплат. Еще 37,4 млн в агентстве потратили на оплату товаров и услуг:

Источник: ukrinform.com

Из всех платежей та товары и услуги больше всех получило львовское ООО "Техника для бизнеса" - 7,2 млн грн. В том числе у этой фирмы за 6 млн был закуплен некий "Программно-аппаратный комплекс серверного оборудования и систем хранения данных".

В тендере участвовали всего два участника. Их начальные цены отличались всего на 792 грн. А во аукциона участники даже не изображали торги первоначальные цены так и остались без изменений:

Источник: prozorro.gov.ua

Напомним, что в блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева рассказывала, зачем у Зеленского хотят создать телеканал для "борьбы за умы" и почему эта идея может быть на руку России.