Украинский культурный фонд (УКФ) опубликовал отчет о своей деятельности за 1 полугодие 2019 года.

Главой фонда, согласно информации на сайте организации, до сих пор является Марина Порошенко - супруга бывшего президента Украины Петра Порошенко:

Источник: ucf.in.ua

Фонд создан министерством культуры и ежегодно раздает сотни миллионов бюджетных средств на различные культурные проекты. "Страна" уже рассказывала о деятельности фонда в 2018 году в материале "Миллионы для родни высших чиновников. Кому платит фонд Марины Порошенко".

Теперь "Страна" изучила, чем отметился фонд под руководством бывшей первой леди в первой половине 2019 года. В том числе и после ухода Петра Порошенко со своего поста.

Реклама "свастона" при поддержке госбюджета

Наибольшую сумму (почти 15 миллионов) от фонда под руководством Марины Порошенко получит фильм "Я работаю на кладбище". Фильм снимается по сценарию автора одноименной книги Павла Белянского:

Источник: ucf.in.ua

В тизере фильма, который опубликовали его создатели, в конце выражена "отдельная благодарность "бренду SVA STONE". Сразу после нее сообщается, что проект реализован при поддержке Украинского культурного фонда:

Источник: facebook.com/iworkatthecemetery

Название бренда "SVA STONE" созвучно слову "свастон" - это распространенное сленговое название свастики. Под этим брендом продается одежда, популярная у праворадикальных группировок, вместе с соответствующей символикой.

Получается, что благодаря финансированию через фонд, управляемый Мариной Порошенко, идет реклама бренда, популярного у ультраправых.

Павел "Паштет" Белянский, автор книги, на основе которой снимается фильм, владеет бизнесом в сфере ритуальных услуг. В своем блоге в Facebook он рассказывает истории о своих клиентах, эти истории впоследствии были собраны в книгу.

Книга была издана в издательстве "ДИПА", соучредителем которого также был Павел Белянский. Издательство "ДИПА" занимается выпуском литературы правого толка, которая позиционируется как "патриотическая". К примеру, в издательстве были выпущены книги "Каратель" и "14 друзей хунты".

Выпуск книги "14 друзей хунты" в 2017 году поддержал Петр Порошенко, за что Павел Белянский его благодарил со словами "Дякую, пане президент":

Источник: facebook.com/pavel.pashtet.belyanskiy

Деньги на создание фильма получит ООО "Гуд монинг дистрибьюшн". Эта продюсерская фирма известна тем, что в 2017 году без тендера получила 26 млн от Госкино на производство фильма "Круты 1918".

Согласно сведениям одного из профильных сайтов, фильм собрал в прокате всего 7,2 млн грн. И это при общих затратах 52 млн грн, из которых половину выделило Госкино за счет средств госбюджета. То есть, это был глубоко убыточный проект. Тем не менее, УКФ снова профинансировал его создателей, теперь уже выделив деньги для нового фильма.

Мультик по 70 тысяч за минуту

Второй по размеру транш от фонда под управлением Марины Порошенко получат создатели мультсериала "Книжка-путешествие. Украина" (укр. "Книга-мандрівка. Україна"). Они получат почти 14 млн грн:

Источник: ucf.in.ua

В конкурсной заявке сказано, что профинансированный УКФ проект - продолжение мультсериала, первый сезон которого состоял из пяти серий.

Первый сезон мультсериала также финансировал УКФ: согласно отчету фонда, в 2018 году на мультсериал были выделены 1,2 млн грн.

Продолжительность пяти серий первого сезона - около 17 минут. Получается, что каждая минута этого мультсериала обошлась бюджету в 70 тыс гривен.

Как и первый транш, 14 миллионов за вторую часть мультфильма должно получить ООО "Грин Пингвин Медиа".

Эта же фирма в конце 2018 года получила без тендера 700 тысяч гривен от госпредприятия "Центр защиты информационного пространства Украины", которое подчиняется Министерству информационной политики.

Предмет закупки был обозначен достаточно размыто - за разработку "модели информационного продукта графического характера" на тему: "Самое важное, что следует знать о путешествиях в Украине".

На самом деле, "Грин Пингвин Медиа" получило 700 тысяч гривен за 2 тысячи экземпляров книжки на английском языке о путешествиях по Украине. Это сообщено в техническом задании, которое являлось приложением к подписанному договору:

Источник: prozorro.gov.ua

В итоге, один экземпляр 68-страничной книжки обошелся госбюджету в 350 грн. Такие же размеры и количество страниц имеет книга "Книга-мандрівка. Україна", на основе которой снимается упомянутый мультсериал:

Источник: yakaboo.ua

Похоже, таким образом за счет госпредприятия, подчиненного Мининформполитики, был оплачен выпуск англоязычной версии недешевой детской книги.

И еще в сумму больше 15 миллионов обойдется госбюджету выпуск одноименного мультфильма.

"Комедия об АТО" за 16 миллионов

На третьем месте по объему средств, потраченных УКФ под руководством Марины Порошенко - транш на сумму 8,9 млн грн., выделенный на завершение производства художественного фильма "Котик с горящими глазами" режиссера Владимира Тихого.

Этот фильм-комедия об АТО должен выйти в прокат в октябре 2019 года и должен позволить украинцам "избавиться от травм войны, приобрести новые измерения героики, потому что, несмотря на все трудности, украинский народ остановил военную агрессию гораздо более мощного коварного врага":

Источник: ucf.in.ua

Этот же фильм на днях выиграл конкурс в Госкино. Согласно заявке участника, создатели фильма получат еще почти 7,4 млн. грн. То есть, на "комедию об АТО" будут потрачены больше 16 миллионов бюджетных средств.

Деньги должно получить ООО "Директория кино". В конце 2018 года эта фирма еще получила 15 миллионов на фильм "патриотической" направленности "Забытые" о жителях Луганска.

За последние три года эта же фирма получила от Госкино еще почти 24 миллиона гривен на разные фильмы. Все они не имели особого успеха в прокате.

Миллионы для львовских "митців" и 2,8 миллиона для Парубия

Согласно отчету УКФ, наибольшее количество заявок на получение грантов были получены из Киева. На втором месте оказался Львов.

Из числа львовских получателей грантов наибольшую сумму 2,8 млн получит фестиваль средневековой культуры "Тустань". Его проводит одноименная общественная организация:

Источник: ucf.in.ua

Согласно данным реестра юридических лиц, одним из трех учредителей организации "Тустань", которой будут даваться деньги, является Андрей Парубий - нынешний спикер Верховной Рады:

Источник: usr.minjust.gov.ua

Солидные гранты получат и другие организации со львовской пропиской. Многие из них являются или связаны с государственными и коммунальными учреждениями, которые и так получают финансирование из бюджета.

Например, почти 2 млн получит выставочный проект "Ангелы", который будет идти во Львовской национальной галерее искусств. Деньги пойдут на счета ООО "Я галерея", которое принадлежит бывшему гитаристу "Океана Эльзы" Павлу Гудимову.

По 1,8 млн УКФ выделил львовскому литературно-мемориальному музею И.Франко и львовской академии искусств, 1,5 млн - областной организации союза архитекторов. 1,7 млн получил конкурс скрипачей во львовской филармонии, 2 млн Львовская неделя моды, 1,9 млн форум издателей и т.д.

Скорее всего, профинансировав таким образом львовскую творческую интеллигенцию (так наз. "митців"), фонд под управлением Марины Порошенко "поблагодарил" за поддержку ее супруга на президентских выборах. Как известно, на выборах Петр Порошенко получил наибольшую поддержку именно во Львовской области.

4,2 миллиона своему эксперту по танцам

Почти 2,2 млн. получил предприниматель Антон Овчинников на танцевально-хореографический проект "Zelyonka Простір":

Еще на один проект "Артель", на ту же танцевальную тему, 2 млн грн должна получить общественная организация "Платформа современного танца":

Учредителем и директором этой общественной организации, согласно данным реестра юридических лиц, является тот же Антон Овчинников:

Источник: usr.minjust.gov.ua

Получается, что УКФ под руководством Марины Порошенко дважды выдал гранты на 2,2 и 2 млн грн на одну и ту же тему и одному человеку: сначала ему лично как предпринимателю, затем подконтрольной ему организации.

Но это еще не все. Как оказалось, Антон Овчинников имеет непосредственное отношение к самому УКФ. В июне 2018 года он стал постоянным экспертом фонда как раз в сфере сценического искусства, куда относятся балет, танцы и другие смежные виды искусства. Это сообщается в протоколе заседания экспертных советов УКФ:

Источник: ucf.in.ua

И хотя сейчас Антон Овчинников в списке экспертов УКФ отсутствует, его связь с деятельностью фонда очевидна. Соответственно, при выделении двух грантов на общую сумму 4,2 млн грн мог иметь место конфликт интересов, когда решения, связанные с выделением денег, принимали заинтересованные лица.

Более конкретно об этом сказать могут только правоохранительные органы, поскольку на сайте УКФ не публикуются результаты голосований экспертов по конкретным заявкам.

Что решает экс-"первая леди"

Наблюдательный совет УКФ, которым руководит Марина Порошенко, контролирует и кадровые, и финансовые вопросы в фонде. Согласно регламенту наблюдательного фонда, он согласовывает кандидатуры всех членов дирекции и экспертных советов фонда. Именно они принимают решения о финансировании проектов.

Должность Марины Порошенко называется "глава фонда". Одновременно, согласно регламенту УКФ, она выполняет функции главы наблюдательного совета. Текущей работой фонда руководит исполнительный директор Юлия Федив.

Наблюдательный совет УКФ согласовывает финансирование проектов, сумма которых превышает 150 минимальных зарплат. Это значит, что в 2019 году все проекты, превышающие сумму 626 тыс гривен, обязательно должны были получить "благословение" наблюдательного совета, который возглавляет супруга экс-президента.