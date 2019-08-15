Полиция скорее всего знала о подготовке убийства бердянского активиста и ветерана АТО Виталия Олешко с позывным Сармат 31 июля 2018 года.

"Страна" получила в распоряжение материалы оперативно-розыскных действий полиции – прослушку телефонных переговоров членов днепровской ОПГ, которые и убили Олешко.

Судя по этим материалам, оперативники полиции давно слушали разговоры бандитов и могли догадываться, что в Бердянске готовится убийство человека.

Кто убил "Сармата"

Виталия Олешко застрелили во дворе собственного дома выстрелом из двуствольного ружья.

Подозреваемых в убийстве - бывшего бойца батальона "Торнадо" Артема Матюшина, директора строительной фирмы "НК "Промстрой" Николая Ломаку, 39-летнего Александра Обухова и Максима Владимиренкова, задержали через пять часов на пути из Бердянска в Днепр. Но перед этим их остановили неподалеку от Бердянска.

Спустя время во Львове арестовали 37-летнего Виктора Власюка, которого подозревают в организации убийства. Позже были задержаны подозреваемые в заказе убийства бизнесмены Евгений Бродский и Михаил Сегеда.

Также в состав преступной группировки из Днепра входили сослуживцы Артема Матюшина - Денис Зеленкин и Тарас Мовчан. Кроме них в ОПГ входили днепровцы Сергей Смирнов и Руслан Кузнецов.

О чем говорили убийцы Олешко

Судя по материалам прослушки, координатором днепровской ОПГ был Тарас Мовчан – именно его разговоры по мобильному телефону и прослушивала полиция. Вот разговор Мовчана с Зеленкиным 26 июля 2018 года (приводим с сокращением – Ред.). Речь идет о формировании группы киллеров из Днепра, задача которых - убить Олешко.

Мовчан: Нужно будет кого то в командировку отправить. А ты болеешь.. А я Витю (Виктор Власюк) не могу отправить.

Зеленкин: На Киев?

Мовчан: Нет, на Бердык.

Зеленкин: Наших отправляют?

Мовчан: Нас отправляют. Но он (о Власюке) в движе, не могу его отправить.

Зеленкин: А они сами не справятся?

Мовчан: Ну, Заяц (кличка бывшего "азовца" Артема Матюшина) во главе поедет. С Зайцем справятся.

Зеленкин: Посылай того, кто уже знает.

Далее идет еще один примечательный разговор – 27 июля. Речь идет еще об одном подозреваемом – в этот раз бандиты говорят о заказчике убийства. Судя по всему, заказчик убийства настаивает на его скорейшем выполнении.

Мовчан: Бродский за..бал своей командировкой. Я просто не вижу смысла на выходные туда ехать.

Зеленкин: А вы сделали этот..короткий? (видимо, речь идет о пистолете – короткий на сленге – пистолет - Ред.).

Мовчан: Да.

Зеленкин: Хорошо.

Мовчан: Ну я не вижу смысла туда ехать на выходные. Ну ты сам все понял.

Зеленкин: Ну да нужно на закупку. В воскресенье туда выехать, а в понедельник он поедет.

Мовчан: Ну они хотят, что бы мы завтра поехали.

Зеленкин: Скажи ему, что в воскресенье выедем.

Мовчан: Так этим нужно до понедельника все закруглить. Я просто могу дать гарантии, что 100 процентов до понедельника ничего не делается. (Виталия Олешко застрелили 31 июля 2018 года, во вторник – Ред.)

29 июля 2018 года бандиты окончательно формируют состав расстрельной команды. Разговор Мовчана с членом банды – ветераном АТО из батальона "Азов" Артемом Матюшиным по кличке Заяц.

Мовчан: Созвонись с Обухом (задержанный Александр Обухов) и Колей (задержанный Николай Ломака). Я их номера тебе только что отправил. Скажи Обуху, что бы он в четыре часа – начало пятого за тобой заехал. И набери Колю (Николай Ломака), скажи, что в начале пятого подъедете к нему. И что бы он Макса (Максим Владимиренко) на это время готовил.

Матюшин: Понял.

Таким образом, полиция знала о поездке "расстрельной команды" в Бердянск не в туристических целях.

Судя по поведению бандитов уже после их задержания, они вели себя предельно спокойно и не сомневались, что их скоро отпустят.

Исходя из переговоров, становится очевидным, что полиция как минимум знала о том, что "бригада" криминальных элементов отправляется в Бердянск "в командировку".

Судя по составу банды, было понятно, что цель - некая силовая акция. Также важно упоминание о пистолете, который обсуждался в контексте командировки.

Знала ли полиция, что едут убивать именно Олешко и могла ли предупредить преступление - вопрос открытый. Но очевидно, что материалы, попавшие в распоряжение "Страны" - это лишь часть записей, которые есть у правоохранителей. То есть слушали бандитов явно гораздо дольше.

И не исключено, что уже в Бердянске за ними могло вестись наружное наблюдение - по крайней мере это было бы логично. То есть полицейские в теории могли вообще видеть, как происходило убийство "Сармата".