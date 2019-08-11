8 июля Печерский райсуд обязал Киевское территориальное управления Государственное бюро расследований зарегистрировать уголовное производство по заявлению бывшего руководителя Апелляционного суда столицы Антона Чернушенко.

В своем обращении опальный судья, который вот уже четыре года скрывается от отечественных правоохранителей, утверждает: в период работы на посту главы столичной "апелляшки" в его деятельность с использованием служебного положения активно вмешивались высокопоставленные чиновники. Среди персоналий, на которых указывает Чернушенко - экс-президент Петр Порошенко, замглавы его Администрации Алексей Филатов и бывший глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк. По заявлению Чернушенко все они давили на него, вынуждая выносить неправосудные решения.

Предварительно данное производство квалифицировано как вероятное вмешательство в деятельность судебных органов власти (ч.2 ст.376 УК Украины). Это нетяжкая статья, максимальная санкция по которой предусматривает до 3 лет тюрьмы.

Гораздо больше рисков, в том числе и международно-политических, для главных фигурантов расследования могут нести другие откровения беглого судьи. Какие из известных ему секретов могут "утопить" репутацию Порошенко, за что с самого Чернушенко сняли мантию и как Генпрокуратура пытается помешать вероятному сценарию вендетты служителя Фемиды в отношении бывшего президента, разбиралась "Страна".

"Список Чернушенко". В чем экс-судья обвиняет Порошенко с Филатовым

Напомним, что спустя несколько лет медийного забвения экс-глава Апелляционного суда дал о себе знать месяц назад.

Сначала о регистрации в ЕРДР его заявления о преступлении со стороны Порошенко и Филатова сообщалось на страницах нашего издания.

Согласно информации источников, в фабуле дела Чернушенко указал: бывший глава государства и заместитель главы его администрации, курировавший судейский корпус, требовали от руководства Апелляционного суда Киева выносить заранее предопределенные решения по целому ряду дел. То есть в буквальном смысле надевать на глаза повязку, подмахивая незаконные "ухвалы" в резонансных и общественно-значимых историях. Якобы для этого осенью 2014 года Чернушенко "вызвали на ковер" к президенту, где тот познакомил его с Филатовым и поручил действовать под его "патронатом". Но наладить "сотрудничество" в полной мере им не удалось, из-за чего главе Апелляционного суда столицы регулярно "ставили на вид".

В списке таких скандалов, о которых в серии своих видеообращений и интервью рассказывал Чернушенко, выделяется с пяток историй.

Откровения Антона Чернушенко, источник видео: youtube.com/ИППОЛИТ

Прежде всего, это "темное дело" об ограблении правоохранителями в ходе проведения обыска ювелирного магазина "Graff" в центре Киева пять лет назад. Злые языки судачили: в ювелирном магазине могли украсть не только товары с витрины, а и эксклюзивные драгоценности Марины Порошенко.

"Страна" подробно писала, как в этой истории образовалась "тень жены" Петра Алексеевича, а сам глава государства заявил претензии к Чернушенко. Дескать судья, снижая суммы залогов для основных подозреваемых, не смог "защитить честь семьи" президента.

Способствовать другим своим родственникам - куме и парламентарию от БПП Оксане Билозир, в судебных спорах гарант Конституции требовал и во втором пуле претензий к Чернушенко. По его словам, парламентарий дважды искала с ним встречи в дворце правосудия, пытаясь убедить его не снимать аресты с урожая и техники сельскохозяйственного холдинга "Агрейн".

Такие ограничения были наложены судом первой инстанции, что заблокировало работу латифундистов.

В "Агрейне" ситуацию называли попыткой рейдерского захвата. Только в октябре 2017 года Генпрокуратура закрыла уголовное дело в отношении компании с связи с отсутствием состава преступления.

В-третьих, опальный судья указывает на попытки вмешательства Банковой в процесс рассмотрения дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. По его словам, "вводные" в мае 2015 года прямо в здании Администрации президента ему обозначил Алексей Филатов.

"Он довел до моего сведения позицию президента (Порошенко - Прим. Ред.) о том, что приговор суда первой инстанции (Алексею Пукачу - Прим. Ред.) желательно оставить таким, как он есть. Более того, он (Алексей Филатов – Прим. Ред.) отметил, что в этом деле ни в коем случае не нужно вызывать в качестве свидетелей бывшего президента Леонида Кучму и других лиц", - подчеркивал Чернушенко.

Прочие прецеденты вмешательства Администрации президента в работу Апелляционного суда, согласно заявлениям Чернушенко, касаются получения им прямых указаний "подмахивать" санкции на осуществление негласных следственных действий в отношении целого ряда украинских политиков, а также - иностранных функционеров и дипломатов.

Благодаря этому украинские силовики в годы президентства Порошенко могли прослушивать послов западных держав (в том числе посла Германии Кристофера Вайля), а также представителей миссий ОБСЕ, фонда Конрада Аденауэра и даже МВФ в Киеве.

И это та самая новая грань истории опального судьи, которая выводит скандал в международную плоскость.

Бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов, который является инициатором большинства уголовных дел против Порошенко, отмечает - экс-глава Апелляционного суда Киева не думает отказываться от этих пунктов своих обвинений против пятого президента Украины.

"Провел разговор с Антоном Чернушенко... Он еще раз подтвердил данные, что администрация Порошенко сопровождала телефонными звонками ходатайства правоохранителей на санкционирование прослушивания иностранных дипломатов, послов Франции, Германии, Белоруси и миссии МВФ в Украине", - написал Портнов в Facebook.

Юрист добавил, что Чернушенко письменно подтвердил свои устные заявления и о том, как Порошенко осуществлял прямое вмешательство в судебный спор по распределению акций компании "Нефтегаздобыча", бенефициаром которой выступают структуры Рината Ахметова. И это "пятый гвоздь" фабулы уголовного дела о давлении команды Порошенко на столичную апелляционный суд.

Напомним, что в 2015 году активы крупнейшей украинской частной фирмы, занимающейся добычей углеводородов, оказались под арестами. Их по ходатайствами ГПУ накладывал Печерский суд, но в апелляционной инстанции ограничения регулярно снимали. Опальный Чернушенко наряду с нардепом Александром Онищенко в качестве причины "наката" силовиков на "Нефтегаздобычу" называют стремление Порошенко заполучить отступные от Ахметова в размере от $130 до $200 млн.



"По этому поводу Филатов неоднократно вызывал меня в Администрацию президента и настаивал на том, чтобы определения Печерского суда о наложении ареста на имущество "Нефтегаздобычи" были оставлены Апелляционным судом Киева без изменений", – говорится на этот счет в заявлении Чернушенко.

Как Чернушенко вступил в конфликт с экс-главой ВСП

В пресс-службе ГБР "Стране" хотя и без ссылок на конкретные эпизоды, но в целом подтвердили фабулу и факт расследования соответствующего уголовного дела о вмешательстве первых лиц страны в работу Апелляционного суда. Параллельно уточнив - помимо Порошенко и Филатова Чернушенко назвал и третьего фигуранта своих претензий.

Им является теперь уже бывший руководитель "судейской инквизиции" Украины Игорь Бенедисюк. В середине апреля Высший совет правосудия удовлетворил его заявление об отставке. Такую спешку с вынесением решения (полномочия Бенедисюка истекали 30 апреля) в юридических кругах объясняли нехитрой комбинацией команды Порошенко.

Дело в том, что к тому моменту уже было ясно: пятый президент уступает во втором туре выборов своему оппоненту Владимиру Зеленскому. И потому на Банковой принялись ускоренными темпами рассаживать своих людей в статусные кресла, закладывая мину замедленного действия под "Зе!". Таким образом Бенедисюк отошел на "запасной аэродром", надев мантию судьи Верховного суда, а главой ВСП стал протеже Игоря Михайловича - Владимир Говоруха.

Какие претензии уголовного характера выдвигает к Бенедисюку опальный экс-глава Апелляционного суда Киева в Госбюро расследований, ссылаясь на тайну следствия, не сообщили.

Зато известно, что именно бывший руководитель ВСП сыграл ключевую роль в процедуре увольнения Чернушенко. Дело в том, что с момента "ухода с радаров" отправителя правосудия процедура снятия с него мантии существенно затянулась. В результате, Чернушенко по достижении им 65-летнего возраста подал заявление о добровольном уходе с должности. Но ему отказали, решив снять мантию в силу того, что глава "апелляшки" оказался нечист на руку.

Фактически это произошло лишь 30 октября 2018 года. Причем к такому финалу карьеру Чернушенко подвел как раз Бенедисюк. Маховик "показательной порки" запустили аккурат после того, как из Высшей квалифкомиссии судей вернулось заявление главы ВСП с жалобой на самоустранение Чернушенко от обязанностей судьи. Адвокаты опального служителя Фемиды утверждали в ответ: Бенедисюк не мог лично инициировать дисциплинарное разбирательство в отношении Антона Васильевича.

Защитники оспаривали процедуру отстранения клиента в Кассационном админсуде. Портал "Судебной власти" не дает понимания, к какому итогу это привело.

В чем обвиняли Чернушенко

Аналогично в "подвисшем" состоянии долгое время пребывало и уголовное дело в отношении опального главы Апелляционного суда Киева.

Напомним, что 19 июня 2015 года к нему в кабинет ворвались сотрудники Генпрокуратуры из числа следователей и прокуроров, которые в дальнейшем вошли в состав так называемого "Департамента Кононенко-Грановского". Главную роль в "шмоне" играл ныне опальный следователь Дмитрий Сус, который сегодня пытается восстановиться на работе в ГПУ.

"Я видел, как Антон Васильевич подозрительно часто стал "выпадать" на дела "Нефтегаздобычи". Написал рапорт, материалы зарегистрировали в ЕРДР по факту вмешательства в автоматизированную систему и по части вынесения неправосудных решений. Получили санкцию, и пришли к нему", - рассказывал Сус в интервью нашему изданию два года назад.

Сегодня просьба "Страны" детально восстановить хронологию тех событий у "экс-важняка" не увенчалась успехом - телефон Суса регулярно оказывался занят.

Официальная же фабула дела выглядит так: в день обыска в апелляционном суде летом 2015 года должно было состояться очередное рассмотрение дела об аресте активов "Нефтегаздобычи". До этого адвокаты "углеводородной" компании трижды подавали аналогичные ходатайства, и все они удовлетворялись коллегией судей. В "тройку" судей, освящавших такие решения, "на постоянной основе" входили Антон Чернушенко и Мария Приндюк, что вызвало ряд вопросов у следствия.

Именно на выставлении "брони" в автоматизированной системе распределения дел и стремлении угодить структурам Ахметова как раз и основываются основные претензии к опальному главе Апелляционного суда Киева.

В момент осуществления следственных действий у Чернушенко изъяли заготовку проекта очередного вердикта о снятии ограничений с активов "Нефтегаздобычи".

Фрагменты обыска в кабинете Антона Чернушенко, источник видео: youtube.com/Генеральна прокуратура України

Сам Чернушенко отрицал все обвинения. Он делал упор на то, что его "прессуют" люди из Генпрокуратуры, которые якобы действуют по согласованию своих действий с замглавы Администрации президента Алексеем Филатовым. В том числе и в связи с намеченным рассмотрением апелляции по делу "Нефтегаздобычи".

Интервью Чернушенко в здании Апелляционного суда постфактум проведения обыска, источник видео: youtube.com/112 Украина

Однако Чернушенко все же выдвинули в 2015 году подозрение во вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел Апелляционного суда (ч.2 ст.376-1 УК Украины), а также в части вынесения заведомо неправосудных решений (ч.2 ст.375 УК Украины).

Распечатка смс, приходивших на телефон Антона Чернушенко с указанием, какие вердикты должны выноситься в Апелляционном суде Киева, источник фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Источник видео: youtube.com/Генеральна прокуратура України

После чего судья Чернушенко исчез и уехал из Украины.

Отцы и дети

В отношении Дмитрия Чернушенко было заведено уголовное дело по факту разглашения сторонним лицам информации с грифом "секретно" (ст. 328 УК Украины) из здания суда на Соломенской площади.

Согласно фабуле дела, получал эти сведения сын главы Апелляционного суда от своего друга. В июне 2017 года Соломенский райсуд утвердил сделку со следствием этого "крота". Им оказался экс-старший консультант первого отдела Апелляционного суда Киева Никита Рогов, который отделался условным наказанием.

Этот приятель Чернушенко-младшего показал, что якобы фотографировал в режимно-секретной части определенные ходатайства об осуществлении НСРД (то есть, прослушки и негласной слежки). А затем передавал их сыну главы Апелляционного суда Киева, получив взамен $2 тысяч.

Впрочем, адвокат сына Валентин Рыбин говорит, что его клиент пал жертвой произвола силовиков и подтасовки фактов.

"Согласно фабуле производства, у Дмитрия дома нашли телефон и флешку, на которых содержались секретные документы из суда. Насколько помню, там были материалы ходатайств Департамента контрразведки в части постановки отдельных лиц под наблюдение. Откуда она взялась - это вопрос. Тем более, что есть ряд нюансов. Во-первых, обыск у Дмитрия провели через несколько месяцев после событий в Апелляционнном суде с Антоном Чернушенко. Во-вторых, Рогов до этой ситуации находился в приятельских отношениях с моим клиентом и бывал у него дома. Наша согласованная позиция - Чернушенко-младший никаких материалов не получал и денег за это не платил. А Никита просто дал в СБУ расклад, который требовался следствию, чтобы не разбираться по сути", - рассказывает "Стране" адвокат Рыбин.

Как бы там ни было, обвинения в отношении Дмитрия Чернушенко продолжает изучать Соломенский райсуд Киева. Следующее заседание в этом деле запланировано на 12 сентября.

Параллельно сын экс-главы Апелляционного суда проходит в качестве подозреваемого в основном деле его против отца. Как отмечалось выше, старшему Чернушенко здесь инкриминируется вынесение неправосудных решений (ч.2 ст.375 УК Украины) и незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы распределения дел (ч.2 ст.376-1 УК Украины).

Вплоть до настоящего времени задержать экс-судью так и не удалось.

Причем если оперировать материалами из открытой части судебного реестра, активные следственные действия против Чернушенко велись до середины 2017 года. Но аккурат после избрания нового президента Владимира Зеленского и накануне парламентских выборов-2019, на Резницкой вновь "зашевелились".

Так, 17 мая Генпрокуратура получила "добро" на обеспечение временного доступа к базе данных "АСЕД Апелляция" Киевского апелляционного суда за период с начала 2014 и вплоть до даты "ухода с радаров" Чернушенко-старшего - 21 июня 2015 года.

Но эксперт Киевского НИИ судебных экспертиз затребовал от следователей снова предъявить ему данные из "АСЕД Апелляции". Суд дал санкцию, но эта "ухвала" так и не была реализована! И 19 июля ГПУ вышла с ним снова, но Печерский райсуд отказал ведомству Луценко в его "хотелках". В интерпретации служителей Фемиды странные действия прокуроров якобы направлены не на реальное расследование, а для его имитации.

В тот же день фиаско ожидало "прокурорских", когда они вышли в суд с ходатайством об обеспечении заочного ареста Антона Чернушенко. Судебные материалы открывают еще одну тайну дела экс-главы Апелляционного суда Киева: невзирая на громкие заявления власть имущих опальный служитель Фемиды так и не был объявлен в розыск по линии Интерпола. В его отношении просили выставить т.н. "голубую карту", но как уже писала "Страна" даже эта уловка давно не работает.

Как бы там ни было, но в настоящее время Антон Чернушенко хотя и состоит в базе розыска МВД Украины, но не ограничен в своих передвижениях по миру. И, как показали последние события, активничает на "киевском фронте". Облекут ли форму подозрений его громкие заявления и что будет с делом самого экс-главы Апелляционного суда столицы и уголовными претензиями к его сыну - покажет время.