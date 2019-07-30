В Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), который возвращает гражданам вклады обанкротившихся банков, 18 июля появился новый руководитель. Им стала Светлана Рекрут, работавшая до этого заместителем директора Фонда.

Об этом сообщала "Страна".

Фонд гарантирования вкладов - одна из самых "денежных" структур Украины, с оборотами в сотни миллиардов. Ему передают активы "лопнувших" банков, затем Фонд занимается их продажей. За счет вырученных средств идет погашение сумм долгов перед вкладчиками.

Раньше директором-распорядителем ФГВФЛ был Константин Ворушилин, близкий к экс-президенту Порошенко. Он руководил фондом с 2014 года. По истечении предусмотренного законом пятилетнего срока полномочий он ушел в отставку. С ним, и с Фондом были постоянные скандалы вокруг продажи активов по явно заниженной стоимости.

"Страна" решила изучить, кто теперь будет руководить Фондом гарантирования вкладов.

Родом из Винницы, из команды Яценюка

Светлана Рекрут родом из Винницкой области. В 2011 году она работала аналитиком крупной инвестиционной компании Concorde Capital. Затем, до начала 2014 года, Светлана Рекрут работала начальником отдела финансовых проектов агентства "Кредит-Рейтинг".

По информации Capital.ua, весной 2014 года в Фонд гарантирования вкладов из агентства "Кредит-Рейтинг" пришла целая команда специалистов. Возглавлял ее Андрей Кияк, которого связывали с тогдашним премьер-министром Арсением Яценюком. Они вместе закончили в 1996 г. Черновицкий университет, а в начале 2000‑х вместе работали в Нацбанке: Яценюк был первым заместителем председателя НБУ, а Андрей Кияк - начальником управления развития банковского сектора.

Светлана Рекрут в составе новой команды Фонда стала начальником отдела по внедрению планов урегулирования неплатежеспособности банков. Затем в 2016 году, согласно декларации, Светлана Рекрут стала директором департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков.

А в 2017 году она перешла на должность заместителя директора Фонда.

ФОП на час

Уже работая три года на руководящих должностях, Светлана Рекрут внезапно на один день "засветилась" в качестве предпринимателя. Это произошло 5 апреля 2017 года, когда в государственном реестр юридических лиц и предпринимателей была сделана запись о прекращении деятельности Светланы Рекрут как физического лица - предпринимателя (ФОП).

При этом оказалось, что Светлана Рекрут была зарегистрирована ФОП еще с 2002 года с видом деятельности "Розничная торговля с лотков и на рынках". Каким-то образом все это время ей удавалось параллельно работать на руководящей должности в Фонде гарантирования вкладов.

Информация о регистрации Светланы Рекрут в качестве предпринимателя имеется в государственном реестре юридических лиц и ФОП:

Источник: usr.minjust.gov.ua

Как видим, дата регистрации Светланы Рекрут как предпринимателя - 13 августа 2002 года. Затем 5 апреля 2017 года сведения о ФОП Рекрут Светлане были внесены в государственный реестр. И сразу этой же датой была внесена запись о прекращении предпринимательской деятельности.

Все это время, с 2002 по 2017 год, Светлана Рекрут состояла на учете в органах фискальной службы в качестве предпринимателя:

Источник: usr.minjust.gov.ua

Каким образом в течение трех лет, с 2014 по 2017 год, Светлане Рекрут удалось одновременно работать в Фонде гарантирования вкладов на руководящих должностях, и оставаться предпринимателем (что чиновникам запрещено) - остается загадкой.

"Мутные" схемы с недвижимостью

Как выяснила "Страна", регулярный источник дохода у новой начальницы Фонда гарантирования вкладов - операции с недвижимостью по непрозрачным схемам.

Например, в 2016 году она задекларировала, что получила вместе с мужем доход от продажи недвижимости в сумме ровно 1 млн гривен:

Источник: public.nazk.gov.ua

"Страна" выяснила, что речь идет о продаже "трешки" площадью 57 метров в доме № 13б по ул. Маршала Малиновского на Оболони в Киеве. Согласно сведениям реестра недвижимости, Светлана Рекрут купила на свое имя эту панельную "хрущевку" в октябре 2012 года, а продала в феврале 2016 года:

Источник: online.minjust.gov.ua

Проблема в том, что реальные цены на квартиры в этом доме совсем другие. Даже сейчас, после многолетней стагнации на рынке, на одном из сайтов по продаже недвижимости аналогичную квартиру продают за 65 тыс дол., что в эквиваленте составляет больше 1,6 млн грн. Это на 60 с лишним процентов больше, чем задекларированный Светланой Рекрут доход от продажи квартиры в 1 млн грн.

В 2017 году Светлана Рекрут продала еще одну "хрущевку" - 60-метровую "трешку" в Киеве в доме по ул. З.Гайдай, 10 а.

Здесь интересно то, что в декларации за 2016 год была показана цена покупки этой квартиры в 2012 году за сумму 1 784 056 грн:

Источник: public.nazk.gov.ua

А через пять лет после покупки, в декларации за 2017 год, доход от продажи был показан ровно на ту же сумму, копейка в копейку, за которую квартира была куплена. Понятно, что такая "точность" далека от реальности:

Источник: public.nazk.gov.ua

Еще одна "мутная" продажа состоялась в 2018 году. За 2017 год Светлана Рекрут задекларировала обязательство перед неким Виталием Полищуком по оплате взноса за участие в фонде финансирования строительства на сумму 1 353 750 грн. На ту же сумму у нее появился взнос в финансовую компанию "Приминвест":

Источник: public.nazk.gov.ua

Финансовая компания "Приминвест", согласно сведениям на ее сайте, занимается привлечением средств для нескольких новостроек Киева.

В 2018 году Светлана Рекрут задекларировала доход от уступки права требования на сумму 1 428 950 грн. А взнос в финансовую кампанию исчез из числа ее активов:

Источник: public.nazk.gov.ua

Получается, что чиновнице удалось "поторговать воздухом", и даже заработать на этом. Она перепродала виртуальный "взнос в финансовой кампании" на 75 тысяч гривен дороже, чем купила.

Такие сомнительные "таланты" вряд ли подходят чиновнице, которой предстоит отвечать за возврат вкладчиков миллиардных активов лопнувших банков.

Муж с мизерной зарплатой купил недвижимости на миллионы

В "схемах" Светланы Рекрут поучаствовал и ее муж.

Это 40-летний врач-хирург Михаил Загрийчук. Он тоже родом из Винничины, где закончил Винницкий медицинский университет. Сейчас он работает в институте хирургии и трансплантологии им. А. Шалимова в Киеве.

Михаил Загрийчук, муж Светланы Рекрут. Фото: surgery.org.ua

В 2016 - 2018 годах Михаил Загрийчук получал в институте им. Шалимова зарплату - 37,2, 73,4 и 78,3 тыс грн. соответственно. Еще в 2017 году он получил 260 тыс грн. от продажи автомобиля.

В то же время Светлана Рекрут зарабатывала в десятки раз больше своего мужа. Ее зарплата в Фонде гарантирования вкладов 2016 - 2018 годах составляла 827 тыс., 1 млн 824 тыс. и 2 млн 817 тыс. гривен соответственно.

Получая такие зарплаты, чиновница не брезговала брать еще и материальную помощь от профсоюза Фонда. Суммы матпомощи за эти годы составили 38,5 тыс, 53,5 тыс и 54 тыс грн соответственно. В 2016 году это было больше, чем годовая зарплата ее мужа в институте им. Шалимова.

И хотя официальные доходы Михаила Загрийчука были на порядок меньше, чем у его высокопоставленной жены, на него оказалась оформлена основная часть недвижимости семьи.

В декларации Светланы Рекрут указано, что в конце 2015 года на имя ее мужа была приобретена квартира площадью 42 кв м. Причем квартира была получена за неизвестную сумму: в декларации чиновницы так и указано, что стоимость данной квартиры "не известна":

Источник: public.nazk.gov.ua

По сведениям "Страны", речь идет о квартире в элитном жилищном комплексе "Комфорт таун" на ул. Регенераторной, 4 в Киеве. По данным одного из сайтов недвижимости, квартира почти такой же площади в этом доме продается за 54 тыс дол. США.

В 2018 году имя на мужа чиновницы записали еще и загородный дом под Киевом. Согласно декларации, а также данным из реестра недвижимости, в конце прошлого года супруг Светланы Рекрут приобрел два земельных участка общей площадью 11,4 соток и дом площадью 158 квадратов в Вышгороде под Киевом:

Источник: public.nazk.gov.ua

Вся покупка (дом плюс два участка) официально обошлась супругу чиновницы в сумму чуть больше 2 млн. грн. Однако отметим, что в объявлениях на продажу недвижимости в этом районе таких цен нет: стоимость дома с участком стартует здесь с 4 млн грн (155 тыс. дол).

Официальных источников дохода для такой покупки у супруга Светланы Рекрут нет. Согласно декларациям чиновницы за 2017 и 2018 годы, у Михаила Загрийчука не было ни 4 млн, ни 2 млн. грн доходов или сбережений.

Светлана Рекрут также ни разу не задекларировала 5 патентов, в которых ее муж был соавтором. Это медицинские патенты, которые отражают способы моделирования и лечения различных болезней пищеварительного тракта. Поскольку патенты получены в соавторстве с коллегами-врачами, они, скорее всего, приносят пользу и, соответственно, доходы врачам и лечебным учреждениям. Но такие доходы в декларации Светланы Рекрут также не были отражены.

70 стульев "б/у" со скидкой для мужа

Еще один эпизод, который не нашел отражение в декларации новой начальницы Фонда гарантирования вкладов - в ноябре 2018 года ее муж приобрел у Фонда мебель лопнувшего банка с огромной скидкой.

Ведомство Светланы Рекрут в октябре 2018 года решило продать с молотка мебель банка "Петрокоммерц-Украина". В комплект офисной мебели входило 92 позиции - столы, шкафы, стулья и даже микроволновка с холодильником. Больше всего (70 позиций) составляли стулья и кресла.

Первоначальная стоимость комплекта мебели составляла 252 тысячи гривен. Мебель продавалась через аукцион "голландского" типа. Особенность такого аукциона в том, что продавец не повышает, а понижает цену, пока какой-то из покупателей не выдержит и не согласится с предложенной ценой.

По "счастливой случайности", единственным участником данного аукциона оказался Михаил Загрийчук - муж Светланы Рекрут. Он дождался, пока цена с первоначальных 252 тыс снизится до 70,5 тыс грн, а после этого подал свою заявку.

Договор с мужем Светланы Рекрут подписал ее подчиненный - уполномоченный представитель Фонда гарантирования вкладов в банке "Петрокоммерц-Украина" Александр Тимонин:

Источник: prozorro.sale

В итоге экономия для семейного бюджета Светланы Рекрут составила почти 180 тысяч гривен. Данная крупная покупка не была отражена в ее декларации за 2018 год.

Неизвестно также, зачем столько офисной мебели понадобилось ее мужу. Никаких данных о взносе в капитал какой-либо фирмы или сдаче мебели в аренду Светлана Рекрут в декларациях не отразила.

Как папин "Mercedes" стал ничейным

Еще одна странность - в декларации за 2017 год Светлана Рекрут сообщила, что она со своим мужем пользовалась автомобилем "Mercedes-Benz", модель GLE 250D 4 MATIC, который был приобретен 1 марта 2017 года за 1 млн 650 тыс. грн.

Владельцем престижного авто был указан Валерий Рекрут - отец чиновницы:

Источник: public.nazk.gov.ua

Но в декларации за 2018 год Светлана Рекрут указала другие данные насчет этого автомобиля. Папин "Мерс" почему-то стал "ничейным": собственника машины в декларации Светлана с мужем решили не показывать. Но дата и сумма покупки осталась без изменений:

Источник: public.nazk.gov.ua

В общем, новая руководительница Фонда гарантирования вкладов - фигура крайне примечательная. И, не исключено, что вокруг нее будет также немало скандалов, как и вокруг ее предшественника.