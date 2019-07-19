В прошлом месяце, 26 июня, на 64 избирательном округе в городе Коростень Житомирской области резко и без объяснений причин сняли свои кандидатуры клоны - однофамильцы баллотирующегося здесь скандально известного нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского - Михаил Пашинский и Иван Пашинский.

А через два дня в Коростене при загадочных обстоятельствах пропал товарищ и коллега одного из снявшихся однофамильцев Пашинского - 23-летний местный житель Илья Обиход. Горожане говорят о том, что эти события взаимосвязаны - мол, какой-то "большой дядя" зачищает клонов и людей, которые нашли однофамильцев Пашинского.

"Страна" поговорила с мамой Ильи Обихода - Оксаной Обиход (в Facebook - Оксана Ходаковская - Прим.Ред.).

Таинственное исчезновение и черные дыры

Пропавший Илья Обиход, фото из открытых источников

"Мой сын пропал 28 июня в 22.52 на АЗС "Фактор" перед селом Пашини. Приехал на своей машине, вышел, пошел на угол к беседке и бесследно исчез. 30 июня я обратилась в полицию, было открыто уголовное производство по факту пропажи. Но затем начались странности - полиция начала изо всех сил затягивать и тормозить действия. Илью никто не ищет, следствие затягивают. Разрешение забрать записи с камер наблюдения АЗС было уже 1 июля, а полицейские изъяли записи лишь 8 июля. В записях камер есть "черные дыры", данные как-будто стерты кем-то неизвестным…

Перед выборами Илье один его знакомый по прозвищу "Сильвер" предложил за пятьсот долларов помочь чем-то "в выборном движении". После этого коллега Ильи по работе - Иван Пашинский, простой трудяга, неожиданно выдвинул свою кандидатуру в народные депутаты по округу. А через время также внезапно, никому ничего не объясняя, снял кандидатуру.

Говорят, сейчас он очень чем-то напуган, никому ничего не говорит, ни с кем не общается, чуть ли не прячется. Пропажа моего сына и откровенный саботаж полиции в расследовании, а также все эти выборные подковерные игры могут быть связаны между собой. Какие-то большие шишки борются между собой за власть, а страдают простые люди", - рассказала Оксана.

$500 за каждого клона

Пропавшего Илью Обихода многие в Коростене знают по прозвищу "Француз". По рассказам его знакомых, Илья в последнее время хотел увольняться с работы на железной дороге, так как заболел и даже получил инвалидность.

Также знакомые пропавшего Ильи Обихода утверждают, что к пропаже парня якобы причастна охрана самого Сергея Пашинского.

"Когда депутат Пашинский выставил свою кандидатуру на выборы, один из местных - Андрей Кисиленко по прозвищу "Сильвер", попросил Илью подыскать однофамильцев депутата, чтобы выставить их кандидатуры. За каждого согласившегося однофамильца Французу пообещали по 500 долларов. Илья помог, "подогнал" сразу двоих местных - Сергея Пашинского и Ивана Пашинского. Тем более, что последний был его коллегой по работе. Илья получил деньги, похвастал потом среди друзей, мол, хорошо отработал на конкурентов депутата Сергея Пашинского, подобрав его клонов. Но потом начался ужас. Товарища Ильи по работе - Ивана Пашинского, который выставил кандидатуру на округе, похитили какие-то люди. Запихнули в машину, вывезли в лес, сильно избили и заставили копать могилу. Иван признался тем, кто его бил, что участвовать в выборах его уговорил Илья "Француз". Это было 24 или 25 июня. А уже 28 июня пропал сам Илья. Он приехал на заправку, там сидел в машине, с кем-то разговаривал по телефону, кого-то ждал. Видимо, его вызвали на "стрелку" люди, которых он знал. Потом вышел, оставив телефон в машине. И пропал. Скорее всего, его украли те, кому не понравились движения Француза по выборам. Не исключено, его уже убили", - рассказал "Стране" один из знакомых Ильи Обихода.

Пашинский пошел в полицию за защитой

Интересно, что на днях в Коростене прошло около десятка обысков по уголовному производству, открытому по факту "препятствования в выборах" нардепу Сергею Пашинскому.

"Уголовное производство на самом деле - фиктивное, его открыла местная полиция по заказу самого депутата. Нужно было "защемить" конкурентов Пашинского по округу, запугать их. Так родилась идея - что в Сергея Пашинского кто-то бросил флакон с зеленкой. По этому факту открыли производство, и тут же начали проводить обыски у людей, которые работали на конкурентов Пашинского. Одновременно запугали клонов Пашинского, одного из них вывезли в лес и избили. Второму просто позвонили и пригрозили. Этого было достаточно, что бы клоны снялись с выборов. А Француза просто похитили, чтобы неповадно было вставлять палки в колеса самому Пашинскому. Жив он или нет, никто не знает. Но есть негласное указание от начальства, чтобы расследование и поиски Француза спустить на тормозах", - рассказал источник "Страны" в областном управлении полиции Житомирской области.

Напомним, Сергей Пашинский - народный депутат от партии "Народный Фронт", один из самых одиозных представителей этой партии. Пользуется огромным влиянием в Коростене, где баллотируется. Давно дружит с мэром Коростеня Владимиром Москаленко. В 2015 год Пашинский участвовал в рейдерском захвате кондитерской фабрики в Житомире, а в новогоднюю ночь 2017 года ранил в ногу из наградного пистолета жителя Киевской области. Фигурировал во многих коррупционных скандалах в оборонной сфере и якобы сам являлся одним из "смотрящих" за откатами на закупках для "оборонки".

Напомним, "Страна" в статье "Песочный меценат" рассказала, как Пашинский пытается снова прорваться в Раду.