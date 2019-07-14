Президент Владимир Зеленский продолжает ставить своих людей на ключевые должности в государстве. Новым руководителем Государственного управления делами стал Сергей Борзов. Об этом сообщала "Страна".

Как и Владимир Зеленский, новый начальник ДУСи - бывший КВН-щик. С 2006 по 2011 годы Сергей Борзов был директором команды КВН "Винницкие перцы". Затем он стал директором команды "Сборная Украины".

Что известно о новом руководителе Госуправления делами Сергее Борзове, и что его связывает с Владимиром Зеленским, разбиралась "Страна".

Что такое ДУСя

Государственное управление делами (так наз. "ДУСя", от укр. "Державне управління справами" - прим ред.) - это огромная, но малопубличная организация, которая обслуживает центральные органы власти и высших чиновников.

В сфере ответственности - работа Президента, Верховной Рады, Кабинета Министров, СНБОУ, других государственных органов, а также международных дипломатических представительств.

Даже Офис Президента (раньше - Администрация Президента) является всего лишь структурным подразделением ДУСи.

Хотя ДУСя и находится в тени своих "подопечных", на самом деле это мощный конгломерат организаций, которые владеют огромными активами в самых разных сферах.

Например, медицинским обслуживанием высших чиновников занимаются подчиненные ДУСе:

- больница "Феофания";

- поликлиника №2;

- госпредприятие "Аптека";

- санатории:

· "Пуща-Озерная";

· "Конча-Заспа";

· "Хрустальный дворец" (г.Трускавец);

· "Моршинский" (г.Моршин);

· "Збруч" (Гусятин Тернопольской обл.).

Даже на территории Российской Федерации (в г.Кисловодск) у ДУСи есть лечебно-профилактический санаторий имени Н. А. Семашко.

Чтобы высокопоставленным особам было где хорошо отдохнуть, за ДУСей закреплены:

две резиденции - "Синегора" (с.Гута Ивано- франковской обл.) и "Залесье" (с.Богдановка Броварского района под Киевом);

лесное хозяйство "Белоозерское" (Переяслав-Хмельницкий район под Киевом);

Азово-Сивашский национальный природный парк;

комплекс отдыха "Пуща-Водица";

дом отдыха "Конча-Заспа";

детский оздоровительный лагерь "Рассвет".

В сфере культуры ДУСя руководит такими учреждениями:

национальный центр "Украинский дом";

выставочный комплекс "Экспоцентр Украины";

культурно-художественный и музейный комплекс "Мистецький арсенал";

дворец искусств "Украина";

национальный культурный центр в Москве;

национальный камерный ансамбль "Киевские солисты".

ДУСя также владеет и руководит гостиницами "Днепр" и "Украина" в Киеве, Житомирским ликеро-водочным заводом, издательством "Пресса Украины".

По хозяйственной части за ДУСей закреплены автобаза, проектное бюро, строительно-монтажное управление и предприятие телекоммуникационных сетей.

Непосредственно к сфере государственного управления относятся подчиненные ДУСе:

редакция бюллетеня "Официальный вестник Президента";

Национальная академия госуправления при Президенте;

Национальный институт стратегических исследований;

комитет по Национальной премии Украины им. Т. Шевченко;

представительство Президента в Автономной Республике Крым.

Среди остальных подразделений ДУСи - авиапредприятие "Украина", которое организует авиаполеты высших должностных лиц, Зал официальных делегаций, предприятие по обслуживанию официальных мероприятий "Гарант-сервис", Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств и другие.

В общем,"винницкий перец" Сергей Борзов теперь фактически контролирует закулисье украинской власти. И хотя его назначил предыдущий президент Порошенко, новому главе государства он тоже пришелся ко двору.

Сергей Борзов в ДУСе не чужой

Президент Петр Порошенко назначил Сергея Борзова на должность заместителя главы ДУСи еще в июне 2014 года:

Источник: zakon.rada.gov.ua

В этом назначении, скорее всего, сыграло роль винницкое происхождение Борзова: как мы уже говорили, раньше он возглавлял местную команду КВН "Винницкие перцы".

Руководителем ДУСи тогда был Сергей Березенко, который входил в близкое окружение экс-президента Порошенко. Затем Сергей Березенко был избран в Верховную Раду на скандальных выборах по округу № 205 в Чернигове в июле 2015 года.

В результате Сергей Борзов стал исполняющим обязанности руководителя ДУСи. И работал в качестве и.о. целый год, до июля 2016 года.

Затем Петр Порошенко назначил "полноценного главу ДУСи. Им стал бывший генерал-полковник милиции Иван Куцик. Он проработал до 11 июня 2019 года, когда новый президент Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Госуправления делами и возложил исполнение обязанностей руководителя снова на его заместителя Сергея Борзова. А 9 июля Сергей Борзов официально победил в конкурсе на должность главы ДУСи.

В общем, Сергей Борзов удачно "пересидел" на должности зама уже двух начальников ДУСи, а теперь сам возглавил эту организацию.

Пустили козла в огород?

Сергей Борзов, которого новый президент Зеленский поручил руководить огромными активами ДУСи, в 2016 году угодил в скандал, связанный с незаконной приватизацией служебной квартиры.

Почти сразу после своего назначения в качестве и.о. главы ДУСи в 2015 году, Сергей Борзов бесплатно приватизировал элитную 187-метровую квартиру в Киеве. Для этого квартиру незаконно, по мнению следователей, исключили из числа служебных.

Поначалу в декларации за 2014 год Сергей Борзов сообщал, что живет только с женой и двумя детьми:

Источник: dus.gov.ua

Затем в феврале 2015 года Сергей Борзов получил от ДУСи служебную квартиру и прописал там, кроме жены и детей, еще своих родителей. Хотя у них уже были две квартиры в Виннице и дом в области. Все это было отражено в декларации Сергея Борзова за 2015 год:

Источник: public.nazk.gov.ua

Квартиру перед этим забрали у Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств. Учредителем и руководящей структурой у нее тоже является ДУСя.

После этого, согласно декларации за 2016 год, 187-метровая квартира в Киеве превратилась из служебной в частную. При этом она стала совместной собственностью шестерых владельцев - самого Сергея Борзова, его жены, двоих детей и родителей:

Источник: public.nazk.gov.ua

Речь идет о квартире в многоэтажке на бульваре Леси Украинки в Киеве на Печерске. Коммерческая стоимость этого "подарка" от ДУСи - $ 2-2,5 тыс за квадрат. В целом такая квартира может стоить больше 10 млн. грн:

По данному факту в 2016 году было возбуждено уголовное производство. Его расследовало Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Согласно фабуле дела, должностные лица ДУСи, используя служебное положение, приняли незаконное распоряжение об исключении квартиры Сергея Борзова из числа служебных, чем нанесли ущерб на сумму свыше 10 млн. гривен. Это говорится в выписке из уголовного производства, которую опубликовал "Центр противодействия коррупции":

Источник: ukr.aw

В одном из определений суда по этому уголовному производству был показан механизм незаконной приватизации. Оказывается, квартира была выведена из числа служебных распоряжением руководителя ДУСи 26 августа 2015 года. Напомним, что в это время Сергей Борзов уже был назначен и.о. руководителя этого учреждения.

Этим, по мнению следствия, были нарушены нормы Жилищного кодекса и Порядка предоставления служебного жилья. Согласно данным нормативным актам, решение об исключении жилого помещения из состава служебного может принимать только исполком районного или городского совета.

А Печерская райгосадминистрация Киева сообщила, что она не принимала решение о выводе из состава служебного жилья квартиры, которую впоследствии приватизировал Сергей Борзов:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Еще в одном из судебных документов сообщается, что по данной квартире была оформлена именно бесплатная приватизация, с символической доплатой за излишки жилплощади:

Источник: reyestr.court.gov.ua

В итоге получается, что, будучи заместителем начальника ДУСи, Сергей Борзов получил квартиру как служебную. А после того, как в июле 2015 года его назначили и.о. руководителя организации, он вывел квартиру из числа служебных, получил ордер на эту квартиру, а затем оформил документы бесплатную приватизацию.

В НАБУ, похоже, похоронили это потенциально громкое дело. В реестре судебных решений имеется всего три определения суда по данному делу, и все они были приняты в один день - 29 августа 2016 года. После этого никаких следов расследования в реестре судебных решений обнаружить не удалось.

Бизнес в Крыму по российским законам

Супруга новоназначенного директора ДУСи Ирина Борзова сейчас баллотируется в депутаты по винницкому избирательному округу №14 от партии Зеленского "Слуга народа".

В соцсетях она выставляет совместные фотографии с Владимиром Зеленским:

Источник: facebook.com/borzova.iryna

Ирина Борзова - дочь известного КВН-щика Наума Барули. Они вдвоем владеют фирмой "Профиль-Н", которая зарегистрирована в городе Судак в Крыму. Это указано в декларации самого Сергея Борзова:

Источник: public.nazk.gov.ua

"Страна" взяла выписку из российского реестра юридических лиц. В нем указано, что фирма с тем же названием (ООО "Профиль-Н"), по тому же адресу и с теми же учредителями (Наум Баруля и Ирина Борзова) была зарегистрирована в Федеральной налоговой службе РФ по Республике Крым 10 декабря 2014 года:

Источник: egrul.nalog.ru

То есть, согласившись перерегистрировать свою фирму по российским законам, супруга и тесть нового начальника ДУСи фактически признали российскую юрисдикцию в аннексированном Крыму.

Согласно российским открытым данным, зарегистрированная по законам РФ фирма "Профиль-М" занимается ресторанным бизнесом. Ее чистая прибыль фирмы за 2016 год составила 306 тыс. руб., в 2017 году - больше 1,3 млн. руб.

А в украинском реестре недвижимости за фирмой "Профиль-Н" числятся три объекта. Все они расположены на улице Набережной в Судаке под номерами 37, 39 и 57. По сведениям "Страны", речь идет о кафе "Прохлада" и других объектах в самом центре Судака прямо возле моря.

Тесть - многолетний директор у Маслякова

Кроме совместной с дочерью "украино-российской" фирмы, тесть нового начальника ДУСи Сергея Борзова Наум Баруля участвует в других бизнесах. Долгие годы он руководил фирмой "АМиК" ("Александр Масляков и компания"). Фирма является владельцем прав на знаменитый телевизионный юмористический конкурс КВН ("Клуб веселых и находчивых"), который ведет свою историю еще с 60-х годов прошлого века.

После начала конфликта на Донбассе в "АМиК" случился раскол. Наум Баруля вместе с участниками команды Владимира Зеленского "95 квартал" в 2014 году стал одним из основателей "Лиги смеха" - украинского "клона" КВН. Сюда перешел также опытнейший редактор и сценарист КВН Андрей Чивурин - чемпион КВН 1995 года в составе команды ХАИ (Харьковского авиационного института).

"Лига смеха" получала эфирное время, в основном, на телеканале "1+1", который контролирует днепропетровский олигарх Игорь Коломойский.

Наум Баруля является руководителем и владельцем также других компаний, в том числе с крымской регистрацией. Три компании числятся за ним и в российском реестре юридических лиц: уже упомянутая "Профиль-Н", а также действующая ООО "Профи" и ликвидированное ТТО "Рубикон". В двух последних Наум Баруля является 100-процентным учредителем.

В Украине тесть начальника ДУСи числится директором фирм "КВН Продакшн" и "АМИК Украина". Там основные учредители — отец и сын Масляковы, а Боруля имеет небольшую долю в уставном капитале.

В своем интервью на youtube-канале "Лиги смеха" Наум Баруля рассказал, что в компании "АМиК" под руководством Александра Маслякова он работал с 1999 по 2013 годы, и сейчас отношения к нему не изменил:

Наум Баруля, тесть главы Госуправления делами Сергея Борзова. Источник: youtube.com/ Лига Смеха

Александр Масляков (старший) был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в РФ в 2018 году. На выборах 2012 года Масляков входил в "Народный штаб" Путина по Москве.