– Да чего вы пристали к Зеленскому? Он на должности всего-то ничего! Дайте время!

– Я в вас разочарован. Отписываюсь!

– Что, больше писать не о чем?

– А почему вы Порошенко не критиковали, а Зеленского критикуете?

– Что вам Зеленский со Слугой Народа покоя не даёт? Каждый пост "Зеленский", "Слуга Народа", "Зеленский", " Слуга Народа". Можно про другие партии что нибудь?

Примеры ключевых тезисов ЗЕботов. Скриншоты: Страна.ua

Уже несколько месяцев редакция "Страны" испытывает на прочность поклонников нового президента Владимира Зеленского в социальных сетях.

Еще со старта президентской кампании они регулярно приходят в "гости" к критикам Зеленского – оставляют комментарии под постами, чтобы защитить честь президента и указать критикам, почему те не правы. Этот пул ЗЕфанатов уже стал настолько многочисленным и активным, что их вполне можно выделить в отдельную, новую категорию обитателей соцсетей.

Мы условно назвали их "ЗЕботы" – по аналогии с порохоботами, о которых в свое время первой написала "Страна".

Работая над этой статьей, мы долгое время наблюдали за ЗЕботами. Даже специально провоцировали их критическими публикациями о Зеленском в соцсетях – чтобы изучить поведение, понять, по каким тезисам они работают и чем отличаются (и отличаются ли) от предшественников – порохоботов. Кто они – фейковые аккаунты с фабрик ботов (обычная практика для украинских политиков), или же реальные люди, "топящие" за нового президента либо за деньги, либо от души?

"Страна" разбиралась в том, как устроена фабрика ЗЕботов и на какие деньги ее содержат.

ЗЕботы. Кто они?

Для начала стоит условно поделить ЗЕботов на три категории.

1. ЗЕломы

Среди ЗЕармии в соцсетях есть известные личности, так называемые лидеры мнений (ЛОМы). Это блогеры, журналисты, которые на каком-то этапе стали открыто "топить" за Зеленского.

Причем их число росла в геометрической прогрессии. Если до первого тура выборов это были лишь отдельные, не очень многочисленные, личности. То после второго тура их ряды пополнились многими журналистами и активистами, а после инаугурации еще большее количество лидеров мнений быстро поезеленело и сейчас рассуждает о величии Зеленского и грандиозном будущем страны под его руководством.

Правда, как говорят эксперты, далеко не все из них сидят на зарплате у Банковой или "Слуги народа" (хотя есть и такие). Многие ЛОМы по привычке оказывают знаки внимания новому президенту в надежде на бонусы в будущем.

“Во время президентской кампании многие блогеры по своей инициативе начали “топить” за ЗЕ: они ожидали, что после выборов их посадят на зарплату и они получат постоянные заказы из АП, как это было у порохоботов. Но так не получилось. И ЛОМы теперь в подвешенном состоянии”, - говорит политтехнолог и эксперта по кризисным коммуникациям в соцсетях Дмитрий Раимов.

2. Сетевая армия сторонников Зе

Это реальные люди, которые поддерживают Зеленского. Многие это делают совершенно бесплатно, другие за деньги, задавая тон и вбрасывая нужные тезисы.

3. ЗЕботы

Неизвестные, часто пустые аккаунты без фотографий и собственных публикаций. Искусственные созданные персонажи, от имени которых пишут люди в штабе.

Отметим, что работать в сети команде Зеленского изначально было проще, чем конкурентам. Потому что он был мега-популярным персонажем еще до того, как пошел в политику. Изначально основным рупором ЗЕкоманды были официальные страницы Зеленского в Facebook и Instagram, где большая аудитория выкристаллизовалась еще задолго до его президентства. А когда начались выборы, ЗЕкоманда запустила множество страниц, сообществ, групп и чатов в Facebook, Instagram и Telegram, и аудитория Зеленского с удовольствием подписалась на них. Только на сайте ЗЕкоманды оставило заявки 600 тысяч человек.

“Президентскую кампанию Зеленского построили за четыре месяца. У них был серьезный департамент по работе с социальными сетями. То, что мы видим сейчас – это скорее натуральное движение. Мы можем говорить не о закупке ботов и ЛОМов, а о поддержании необходимой инфраструктуры для развития аудитории Зеленского в социальных сетях", - рассказал “Стране” политолог Руслан Бортник.

"Зеленский сам по себе создает “вирусный” контент, который расходиться по топовым блогерам и СМИ без всяких ботоферм. С Зеленским работает команда профессионалов, которые годами создавали медийный продукт. В диджитал-команде есть ребята, которые которые занимались диджеталом в “Квартале 95”. Поэтому Зеленскому боты не нужны", – считает политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Он уточняет, что за счет “вирусности” контента ЗЕкоманда, по сравнению с другими кандидатами, смогла значительно сэкономить на рекламе и продвижении в соцсетях. “К примеру, Порошенко тратит на раскрутку поста 500-700 долларов, а Зеленский - 100”, – добавил Тизенгаузен.

О том же "Стране" говорит и Михаил Федоров, который в ЗЕкоманде отвечает за диджитал. Он уверяет, что никаких фабрик ботов они не используют.

“Я встречался с несколькими людьми, которые пытались мне “втюхать” эту фигню (фабрики ботов - Прим.ред.), я отказался. Мы с ботами не работаем. По-моему, боты – это вообще уже прошлый век", – сообщил “Стране” Михаил Федоров, и добавил: “У нас нет структуры лидеров мнений, как было у порохоботов, и нет темников”.

По его словам, все, кто поддерживает Зеленского в соцсетях – реальные люди, которые "отбеливают" президента в комментариях от чистого сердца.

"У нас выстроена грамотная коммуникация в регионах, большое количество разных сообществ. Есть проект ЗЕлюды, который был создан именно для того, чтобы подключать людей к реагированию на фейковые новости о Зеленском. Мы создали чат-бота, сбрасывали туда ссылку на очередной фейк и просили людей прокомментировать это так, как они сами считают нужным. Но это был не массовый инструмент, мы всего три раза его использовали за время кампании”, - сообщил Федоров “Стране”.

По его словам, на весь диджитал во время президентской кампании штаб ЗЕ потратил до 300 тысяч долларов, чисто на рекламу и продвижение в соцсетях – до 150 тысяч.

“Сейчас мы не ведем никакой деятельности в диджитале вообще. Только выкладываем посты. Ни рекламы, ничего. То, что сегодня вы видите в соцсетях, это отображение того, что происходит в обществе. Это с нами не связано. Это происходит по инерции”, – уверяет Михаил Федоров.

Но тогда как тогда объяснить молниеносную и системную реакцию в социальных сетях под постами, где критикуют Зеленского? Ведь ЗЕботы приходят не только под фейковые новости о Зеленском, но и под посты с минимальной критикой Зеленского или членов его команды.

Видите ЗЕботов? А они есть

Мы решили провести эксперимент, специально написав критичный пост о Зеленском. В течение часа под постом уже было более 100 комментариев, из которых 10 – комментарии потенциальных ЗЕботов с повторяющимися тезисами. У части из них – обезличенные аватарки. Судя по профилю, созданы аккаунты совсем недавно. Своих постов нет вообще, в основном – перепосты чужих постов, хвалебных по отношению к Зеленскому и критичных к Порошенко. Традиционные маркеры ботов.

Общий стиль комментариев – "да подождите вы, он всего-то ничего на должности, дайте время". "У вас либо что-то личное, либо вам заплатили", - возмущаются ЗЕботы.

Один из способов убедиться в том, что эти комментарии оставляют не живые люди – попытаться вступить с ними в диалог. Если это бот, он не ответит. Обычно человек, который руководит десятками ботов, оставляет комментарий и перелогинивается на другой аккаунт, поэтому не следит и не участвует в дальнейшей дискуссии.

По крайней мере, в Facebook сейчас картина именно такая. Эксперимента ради "Страна" попыталась вступить в дискуссию с некоторыми ЗЕботами. Ни от одного из них ответа мы так и не получили.

В Instagram же, по наблюдениям "Страны", ЗЕботы более настырные. Они спорят до посинения, причем под копирку с прописанными доводами. "В Instagram их очень много. Пустые аккаунты, без фотографий, фоловеров. Например, под новостью о том, что Елена Зеленская на официальном мероприятии была одета в дорогой, но украинский костюм, ЗЕботы до последнего будут доказывать, что лучше дороже, но украинское. За этим следуют десятки комментариев о том, что первая леди самая стильная и круто, что она носит украинские вещи. Все комментарии одинаковые - «красивая, самая модная, молодец, самая прекрасная первая леди». Точно также горло порвут за Зеленского, если раскритиковать его кортеж", – делится своими наблюдениями SMM-специалист Алла Шаманская.

Огромное количество ботов используется командой Зеленского и в YouTube (но об этом подробнее ниже).

Судя по мгновенной реакции на критичные посты (в чем "Страна" убедилась на личном опыте), скорее всего, у ЗЕ работает мониторинг, заточенный на поиск по ключевым словам с упоминанием нового президента. Как только срабатывает триггер, ЗЕботы атакуют.

К тому же, если проанализировать стиль комментариев ЗЕботов, они окажутся удивительно похожими. Да и тезисы, которые продвигают ЗЕботы, идентичны. Вот лишь некоторые, которые повторяются чаще всего. Условно можно обозначить их как "темники", по которым реагируют ЗЕботы, когда кто-то отваживается критиковать нового президента:

- Что, больше писать не о чем?

- Да подождите вы, он на должности всего-то то ничего, дайте время…

- Я в вас разочарован. Отписываюсь!

- А почему вы Порошенко не критиковали, а Зеленского критикуете?

(Причем это часто пишут в комментариях и журналистам "Страны", которых сложно обвинить в порохоботстве – мы же сами первыми о лояльных к Порошенко спикерах и написали).

Отметим, что конечно же далеко не все записи оставляют боты. Есть наверняка и искренние сторонники Зе, либо живые люди, которые "топят" за президента за деньги.

Но их скоординированная реакция указывает на наличие единого "центра управления полетом".

Примеры ключевых тезисов ЗЕботов. Скриншоты: Страна.ua

Еще одно подтверждение того, что команда президента все-таки использует ботов, - слив переписки работников штаба Зеленского, который еще до второго тура выборов опубликовали журналисты программы "Наші гроші".

Из переписки следует, что Михаил Федоров, который отвечает в команде Зе за айти-вопросы, занимается, в том числе, и "ботоводством" - то есть содержит ботов, которые приходят в комментарии в соцсетях и на YouTube и поддерживают Зеленского, или же "мочат" тех журналистов, которые критикуют Зе.

Суммы, судя по переписке, на это дело выделяются немалые - 240 000. Правда, не указано, гривен это или долларов, но в более ранней переписке Шефиру докладывали, что Федорову нужен "остаток" в более чем 70 тысяч долларов. То есть, скорее всего, речь идет именно о долларах.

Сам Михаил Федоров в интервью журналистам "Громадського" прокомментировал эту переписку так: "Там есть четкая фраза: боты для защиты от атак. Это не боты, которые пишут комментарии, это четкая система, которая позволяет мгновенно отправлять запрос, чтобы блокировались все боты, которые создавались в Facebook и YouTube. Их было миллион, нас уничтожали различные фабрики ботов... Говорили, что против нас работают три фабрики ботов. Одна — из Турции, одна — из России, третья украинская".

То есть, по его словам, штаб Зеленского использовал ботов какое-то время для защиты от "вражеских" ботов, но вскоре отказался от них и создал альтернативу фабрикам ботов - проект "ЗЕлюди", о котором мы уже упоминали выше.

Но наблюдения "Страны" и опрошенных нами экспертов это опровергают.

"Сейчас у Офиса Президента и лично ЗЕ появились свои ботофермы, которые состоят полностью из фейковых страниц. Сделаны дёшево, видно или выделен малый бюджет, или много украли. Я говорю ответственно - боты заступили на службу. Их координирует бывшая команда digital (руководит Михаил Федоров), которая осела в отдельном офисе, а не в здании АП", - подтверждает Дмитрий Раимов.

“ЗЕботы – это закрытая экосистема, которая не выходит за рамки окружения Зеленского”, – утверждает также источник “Страны”, который во время президентской кампании сотрудничал с ЗЕштабом.

Он уверяет, что ЗЕботы существуют.

“И пусть они говорят, что у них никаких зелеботов нет, что это все органика – это 100% чушь. Просто у них это все закрыто и делается проверенными людьми, а курирует это направление Михаил Федоров”, – подтверждает собеседник “Страны”.

Сколько у Зеленского ботов, сложно определить. Но стоит вся проведенная ими компания, по подсчетам специалистов по SMM, около миллиона долларов. Хотя в самом штабе оглашают цифры в три раза ниже.

“Традиционно больше всего активничали зелеботы в Facebook. Плюс Instagram и YouTube. Больше всего денег было потрачено именно на Facebook: на комментирование, репосты, лайки зелеботов. Органика была тоже, но в первую очередь за счет того, что он известный селебрити. Если бы Вакарчук в свое время не мялся, а сказал, что пойдет на выборы, он бы еще больше Зеленского набрал. Но потом, когда уже стало понятно, что он поддерживает Порошенко, со всеми этими «голосую не по приколу», его заявления потеряли вирусность и его начали чмырить. В том числе, это было организовано и командой Зеленского. За неделю-две спускались темники, были летучки, но кто писал темники, я не знаю”, – сообщает наш источник.

Владелец PR-агентства SmartManager Денис Иванов также не сомневается в том, что штаб ЗЕ использует фабрику ботов.

“Боты – это весомая часть диджитал-стратегии Зеленского. Речь идёт о тысячах аккаунтов, однако точной цифры назвать нельзя. Поскольку этот процесс всегда варьируется: часть блокируют, часть банят, других перестают использовать на некоторое время, чтобы дать обнулится. Покрытие ботами идет по всей Украине, и в Facebook, и в Instagram и, конечно, ВКонтакте (мелкие провайдеры не закрывают ВКонтакте, и он доступен)”, - сообщает эксперт.

Качество самих профилей, по словам Иванова, варьируется от откровенно ботских, для отработки, например, агрессивных задач, до профилей с несколькими тысячами друзей.

“Растраты? Все зависит от целей. Здесь как вы знаете, цель у команды ЗЕ была масштабная, соответственно, и бюджеты исчисляются сотнями тысяч долларов. Рамка (тезисы, темники – Прим.ред.) – это обязательная часть работы. К примеру, можно было заметить о замедленной реакции штаба, когда после победы Зе боты долго не знали, как реагировать на т.н. движение 24%. Они писали в старой рамке три или четыре дня, пока не получили актуальные вводные”, – анализирует специалист.

Отличить бота от реального сторонника ЗЕ не так просто. “Разница в системности и профессионализме построения текстов. Если человек постоянно пишет качественные тексты, то маловероятно, что он делает это бескорыстно. Реальный человек без проблем может писать посты, но не на постоянной основе, да и тексты эти легко отличить от проплаченных тезисов, внедряющихся в инфопространство”, – полагает Руслан Бортник.

Порохоботы 2.0

И все же ботофермы Зеленского отличаются от тех, которые использовал Петр Порошенко.

Главное отличие в том, что Порошенко занялмя "ботоводством" примерно через год после избрания президентом, когда его популярность быстро шла на спад и искренних сторонников почти не осталось.

Что касается Зеленского, то пока он переживает сейчас свой "медовый месяц" в отношениях с народом. Разочароваться в нем еще толком не успели, многие люди еще живут надеждой на какие-то перемены после выборов в Раду. А потому армии ЗЕботов работать легче, чем их "попередникам"-порохоботам.

Хотя при этом, опыта у них пока поменьше.

"Ведут страницы ЗЕботов, в отличии от страниц за Порошенко, люди без политического образования. Дискуссию поддержать не могут и быстро ломаются и соскакивают. Видимо, они отчитываются только по количеству комментариев, а не за их содержание и реальное влияние на дискуссию", - утверждает Дмитрий Раимов.

“Во время и после выборов ЗЕботы были сконцентрированы вокруг движения 24%, сторонников Порошенко. Традиционно две ключевые манеры поведения: агрессивная и миротворческая. Акцент на эмоциональной составляющей, минимум аргументации. Иначе получить нужную эмоцию от электората было бы слишком сложно", – анализирует стратегию поведения ЗЕботов Денис Иванов.

Тогда как порохоботы во время избирательной кампании “оседлали” несколько “черных” тезисов (Зеленский – наркоман, “кот в мешке”, марионетка Коломойского, клоун и т.д.). Черным пиаром против Зеленского в интересах Порошенко занималась компания Postman.

Однако ЗЕкоманда смогла обернуть весь этот негатив против самих порохоботов: они создали “Библиотеку черного пиара им. Петра Алексеевича”, где резместили примеры применения чёрных технологий против кандидата ЗЕ. И где каждый желающий мог сообщить штабу об очередной “грязной” новости.

Одно из основных отличий ботов Зеленского от ботов Порошенко - это структура организации рабочего процесса, утверждает собеседник “Страны”, который на этапе президентской кампании сотрудничал с ЗЕштабом.

По его словам, у Зеленского за все направления работы с соцсетями отвечают близкие люди, с которыми он работал уже много лет. Тогда как команда Петра Порошенко, которая курировала работу с лидерами мнений и ботами, “распыляла” задачи на внешние структуры, а часть бюджета, выделенного на соцсети, по дороге к заказчику разворовывалась окружением Порошенко. Поэтому в какой-то момент о порохоботах узнали все.

“Изначально у Порошенко за это направление отвечала компания “Postman”. Их работу курировал Святослав Цеголко и имел с этого свой определенный откат. Под конец мы наблюдали, как их работа провалилась, когда Facebook показал заказчиков “чернухи” на Зеленского, где концы выходили на “Postman”. Проблемой для них стало то, что они нанимали множество агентств-субподрядчиков и слухи пошли по рынку. Это сыграло им в минус и перестало быть секретом. Помимо этого, на выходе они получили и хуже качество, и дороже цену. В идеале это должна быть закрытая система профессионалов, как у Зеленского”, – утверждает собеседник “Страны”.

Боты уходят в YouTube

По уровню черных технологий, фейк-ньюс и влиянию через интернет Украина – одна из лидеров среди стран, где армии ботов и фейки серьезно влияют на политические процессы, полагает Дмитрий Раимов. В украинском Facebook 12 миллионов пользователей. Плюс YouTube, Instagram. В совокупности аудитория соцсетей составляет около 18 млн человек.

“Можно смело говорить, что ботофермы актуальны и "работают". На парламентских выборах мы все в этом убедились еще раз”, – согласен Денис Иванов.

В тоже время, с учетом новых алгоритмов и снижения охватов постов в Facebook работать здесь с ботами уже неэффективно (подробнее об этом можно прочитать здесь).

В отличии от YouTube. Там платформа не ограничивает выдачу контента, а система различных накруток лайков и просмотров на YouTube налажена уже давно. Плюс, для создания аккаунта в Facebook нужно предоставить соцсети много личной информации о себе. Для регистрации же на YouTube нужна только электронная почта.

Ботами на YouTube ЗЕкоманда активно пользуется (хотя не факт, что для этого они создали свою бото-ферму, а не пользуются услугами уже существующих).

Под любым видео на канале "Зе!Президент" можно найти идентичные по смыслу ботские комментарии с комплиментами в адрес президента, которые прямо призывают поставить лайк. Именно эти комментарии, кстати, набирают свыше тысячи лайков, тогда как остальные комментарии, в которых живые пользователи критикуют президента или задают острые вопросы, собирают всего несколько лайков.

Примеры ботских комментариев на YouTube-канале "Зе!Президент"

Также любой блогер, который размещает в YouTube негативную информацию против Зеленского, тут же становится объектом атаки со стороны ботофермы.

"На YouTube сейчас ЗЕботов даже больше, чем в Facebook. ЗЕботы сосредоточены вокруг канала "Зе!Президент". Там идет сумасшедший прирост подписчиков. Для чего нужны боты? Чтобы вывести видео в ТОП, критически важна активность в первые часы после публикации видео: лайки, репосты, комментарии, подписки. Вот под эту задачу на блог президента ЗЕботов и загоняют, и те начинают усиленно комментировать и лайкать видео. А еще и ссылочки на него оставляют в комментариях под видео на других каналах, где в описании или названии встречается ключевое слово "президент" или "Зеленский". Но главный удар наносится по блогерам, которые снимают критическое видео по Зеленскому. На них тут же обрушивается орава ботов, которая начинает оскорблять и клеймить", - рассказывает "Стране" один из экспертов по продвижению в YouTube.

В целом, несмотря на очевидность для специалистов работы ботоферм, они продолжают пользоваться спросом у украинских политиков.

Хотя известно, что на результаты выборов все "ботовойны" имеют незначительное влияние.

"Об этом эксперты говорили еще до президентских выборов, а после победы Зе стало понятно, что Facebook-картинка с реальностью сильно расходится (за Порошенко было больше постов, чем за Зеленского, почти в два раза). Но сейчас заказчики ботоферм просто хотят видеть в Facebook "позитив" о себе и негатив про оппонентов. Пока политические заказчики будут жить в мыльном пузыре Facebook и YouTube, будут и ботов создавать, и ботовойны организовывать", - считает эксперт по продвижению в соцсетях Сергей Малыхин.