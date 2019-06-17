Вчера, 16 июня, на линии фронта на Донбассе вновь заговорили тяжелые пушки. Жители прифронтовых районов в Донецке говорят о многочасовых боях в районе аэропорта и обстрелах. "Страна" выяснила, что и почему сейчас происходит на фронте.

Несмотря на то, что социальные сети запестрели сообщениями об обострении только два дня назад, на самом деле оно началось двумя неделями ранее. И отправной точкой вспышки напряженности стало очередное малоафишируемое продвижение украинских войск на донецком направлении. По информации источников "Страны" в штабе ООС, полторы недели назад 24 отдельная механизированная бригада ВСУ имени короля Даниила практически ликвидировала "серую" зону в районе Марьинки, перенеся свои позиции на пятьсот метров вперед.

Скрытое наступление вперед сопровождалось локальными боями, в ходе которых погибло двое украинских бойцов из различных подразделений, ранены еще около десятка. Впрочем, атака ВСУ была ожидаема, и по словам жителей прифронтовой полосы, сепаратисты отошли на заранее подготовленные позиции. Которые находятся в непосредственной близости к жилым домам на окраине Донецка.

Не встретив особого сопротивления, несколько сводных групп ВСУ попытались продолжить наступление в районе Марьинки и Трудовского района Донецка, однако их встретили ураганным огнем. Именно это и стало причиной открытия ответного огня артиллерией ВСУ и эскалации обострения.

Стоит отметить, что Марьинка, несмотря на статус районного центра, по сути является городом-спутником Донецка. Любые действия обеих протиборствующих сторон в этой зоне могут квалифицироваться как боевые действия в городских условиях - позиции как ВСУ, так и так называемой "ДНР" находятся в десятке-другом метров от жилых домов. А артиллерия обеих сторон находится в соседних районах. Поэтому ответный огонь служит своего рода запалом к цепной реакции и разрастанию обострения на всю линию фронта.

Именно это и произошло на Донецком направлении - после артиллерийской дуэли под Марьинкой, начался бой в районе Песков и Донецкого аэропорта, "прилеты" пошли по обе стороны и в другие города-сателлиты Донецка. К слову, минувшей ночью обострилась ситуация и на Мариупольском направлении - в районе Широкино несколько часов шла артиллерийская перестрелка.

Ранее "Страна" сообщала, что в штабе ООС опровергли информацию о занятии ВСУ позиций на территории Донецка.