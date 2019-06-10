Украинский "Приватбанк" 21 мая подал в суд штата Делавэр (США) иск против бывших своих владельцев – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.

"Страна" уже сообщала об этом иске. Теперь мы подробнее расскажем о беспрецедентном деле, основываясь на материалах суда штата Дэлавэр.



Первая страница иска "Приватбанка". Источник: courts.delaware.gov

ФБР расследует отмывание денег Коломойским

Иск от имени Приватбанка подали адвокаты американских юридических фирм Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan из Вашингтона и Abrams & Bayliss из штата Дэлавэр. В первом же пункте своего иска они сообщают, что ФБР расследует дело Коломойского о финансовых преступлениях, в том числе отмывании денег в США.

Предмет иска – это, по словам адвокатов, расследование "серии наглых мошеннических схем", которые организовали украинские олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, и их агенты в США и за рубежом. Эти схемы названы "Схемы Optima" – по названию сети американских компаний, которые приобрели активы в США на сотни миллионов долларов. По утверждению адвокатов, активы приобретены за счет отмывания и незаконного присвоения доходов по корпоративным кредитам, выданным "Приватбанком":



Источник: courts.delaware.gov

Адвокаты "Приватбанка" ссылаются на публикацию от 7 апреля этого года в американской "Daily beast", в которой говорится следующее:

"Игорь Коломойский, которого обвиняют в заказных убийствах и который, как утверждают, стоит за комиком, который может выиграть президентские выборы в Украине, находится под следствием по обвинению в финансовых преступлениях":



Источник: thedailybeast.com

"Daily beast" также пишет, что по данным трех человек, проинформированных о расследовании, ФБР расследует дела украинского олигарха Игоря Коломойского. Следователи тщательно изучают потенциальные финансовые преступления, в том числе отмывание денег. Согласно источникам, расследование носит широкомасштабный характер и проводится уже довольно давно.

Однако пока Коломойскому пока не было предъявлено обвинение. "Мистер Коломойский категорически отрицает, что он отмывал какие-либо средства в Соединенных Штатах, и точка", - сказал Майк Салливан, адвокат юридической фирмы Ashcroft, представляющий Коломойского.

По данным Kyiv Post, на которые ссылается "Daily beast", в расследовании участвует прокуратура северного округа штата Огайо, поскольку у Коломойского там есть инвестиции.

В США отмыли "всего" 622,8 миллионов

Адвокаты "Приватбанка" подсчитали, что сумма мошеннически полученных кредитных средств по данному иску составила около 622,8 млн долларов США. Это значительно меньше фантастической суммы 470 миллиардов, о которых ранее сообщили СМИ:

Источник: courts.delaware.gov

Однако адвокаты уточнили, что данный иск касается только тех денег, которые были отмыты через США. Насчет остальных сумм в Лондоне рассматривается другой иск, с тем же основным составом сторон.

А сумма $470 млрд, о которой "раструбили" отечественные СМИ, – это не сумма иска, а общий оборот десятков кипрских фирм, через которые, по утверждениям адвокатов, из "Приватбанка" выводились деньги. Данная сумма рассчитана за одиннадцать лет – с января 2006 по декабрь 2016 года – и примерно вдвое превышает ВВП Кипра за этот же период:

Источник: courts.delaware.gov

"Теневой" банк работал по "схеме Понци"

Суть схем, которые крутились в "Приватбанке", адвокаты описывают следующим образом. В банке было создано секретное бизнес-подразделение "Теневой банк".

Он руководил выдачей незаконных, неадекватно обеспеченных кредитов на сотни миллионов долларов связанным компаниям. Кредиты были фиктивными. И фактически вырученные средства не использовались для заявленных целей.

С помощью "Теневого банка" и других сообщников была разработана схему погашения кредитов, аналогичная "схеме Понци". Это схема финансовой пирамиды, когда новые поступления идут на погашение старых.

Адвокаты "Приватбанка" утверждают: чтобы создать впечатление, что сумма первоначальных кредитов плюс начисленные проценты выплачивались заемщиками, "ПриватБанк" выдавал новые кредиты другим заемщикам. Все заемщики (и старые, и новые) находились в собственности, под контролем либо были связаны с прежними владельцами банка.

Далее новые кредиты отмывались через различные счета в "ПриватБанке" на Кипре, чтобы скрыть происхождение средств. Потом за счет сумм от новых кредитов погашались первоначальные займы плюс проценты. На бумаге это выглядело как погашение, но на самом деле, по утверждению адвокатов, это было обманом и мошенничеством, поскольку "ПриватБанк" увеличивал свои непогашенные обязательства.

Этот процесс проводился снова и снова. В течение многих лет создавалось впечатление, что корпоративный кредитный портфель "ПриватБанка" работал. Хотя фактически новые кредиты постоянно выдавались новым заемщикам, чтобы погасить "старые" кредиты.

Адвокаты сообщили, что было много случаев, когда общая стоимость ссуд, погашенных за один конкретный месяц, была идентична стоимости новых ссуд, выданных в этом месяце. Это указывало на то, что все новые поступления по ссудам в эти месяцы фактически использовались для погашения ранее выданных кредитов:

Источник: courts.delaware.gov

На отмытое покупали заводы и небоскребы

Функция "теневого банка" заключалась не только в поддержании долговой пирамиды, но еще и в выводе полученных кредитных средств для покупки иностранных активов.

Как сообщили в иске адвокаты "Приватбанка", иногда, в течение нескольких минут после выдачи, кредиты проходили через десятки контролируемых или связанных банковских счетов в филиале на Кипре, а затем передавались одной из нескольких компаний в США.

Незаконно присвоенные кредитные средства, отмытые в Соединенных Штатах, в конечном итоге были использованы для приобретения и поддержки различных предприятий и коммерческой недвижимости США – в Кливленде, штат Огайо, Далласе, штат Техас и в других местах.

На отмытые деньги через дэлаверские офшорки были куплены, например, бывший кампус Motorola в Гарварде, один из самых высоких небоскребов Кливленда Cleveland Center, коммерческие офисы в Техасе в 100 тысяч квадратных метров и множество другой недвижимости. В списке приобретений также американская металлургия: делаверская Felman Production, управляющая ферросплавным комбинатом, металлургическая компания Steel Rolling Holdings, еще одна делаверская компания CC Metals and Alloys контролирующая завод по производству ферросилиция и пр.

"Страна" уже публиковала подробный перечень с фотографиями американских активов, купленных за счет отмытых средств. Например, благодаря деньгам из "Приватбанка" одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском городе Кливленд, штат Огайо. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова "Приватбанк" обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас.

Часть американских компаний, на которые приобретались активы и через которые отмывались средства, проходят как соответчики по иску. В списке соответчиков также есть граждане США, которых называют "заграничными агентами" Коломойского и Боголюбова. Это Мордехай Корф (Маями, Флорида), являющийся партнером компании Optima International и одним из акционеров "Приватбанк Латвия". Через последний перекачивалось тоже немало денег, им пользовались многие представители украинской власти.

Миллионы забирали у украинских заводов

В иске адвокатов "Приватбанка" описывается множество конкретных эпизодов вывода денег. Каждый – на миллионы или десятки миллионов долларов. Приведем один из типичных примеров.

В апреле 2008 года Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов (принадлежат группе "Приват"), привлекли 2,7 и 4,3 млн долл. США в виде займов от "ПриватБанка" Украина. Целью займов было "финансирование текущей хозяйственной деятельности предприятия".

Одновременно кипрская фирма Bocatoro Enterprises, связанная с бывшими владельцами Приватбанка" получила $40 млн. кредитных средств от филиала "ПриватБанка" на Кипре для "пополнения оборотных средств для платежей в соответствии с контрактами, включая покупку акций".

Однако заемные средства не были использованы для указанных целей. Вместо этого кредитные поступления были объединены со средствами из других источников и отмыты в 42 транзакциях через пятнадцать счетов отмывания денег разных оффшорных фирм.

Затем, по меньшей мере, 9 млн. долл. из полученных кредитов были потрачены в США на приобретение здания One Cleveland Place в Кливленде через американские фирмы из группы "Optima":

Источник: courts.delaware.gov

По итогу, ферросплавные заводы из Запорожья и Никополя остались должны миллионы долларов. А заемные деньги, вместо того, чтобы работать в интересах предприятий (на что и брались кредиты), были перекачаны за границу, и за них были куплены объекты недвижимости в США.

В аналогичных схемах в качестве "доноров" миллионных сумм использовались другие украинские предприятия, входившие группу "Приват" -- Южный и Орджоникидзевский ГОКи, Стахановский завод ферросплавов, сеть заправок "Авиас" и т.д. Им тоже выдавали кредиты якобы на хозяйственные цели, но деньги сразу же перекачивали за границу.

По закону RICO убытки взыщут в тройном размере

Страна уже анализировала мнения специалистов по этому делу. Схема отмывания средств через Приватбанк проста: сначала деньги собирались в Украине в качестве депозитов населения под высокие проценты, затем переводились в дочерний банк на Кипре, а уже там, при посредничестве юридических фирм, выдавались анонимным компаниям в качестве кредитов для покупки активов в США. Кроме этого, Коломойский и Боголюбов, при посредничестве таких компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.

Адвокаты "Приватбанка" утверждают, что этими схемами банку были нанесены убытки. При этом средства выводились из банка незаконно, и отмывались с намерением скрыть характер, местонахождение, источник, владение или контроль за незаконно присвоенными кредитными поступлениями.

Адвокаты применяют к выведенным суммам "закон RICO" (англ. The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, "RICO Act" или "RICO") — закон США, который называют "об инвестировании капиталов, полученных от рэкета и коррупции".

Этот закон был принят в США в 1970 году для преследования не отдельных лиц, а организаций. Наказания по нему гораздо строже, чем за отдельные преступления, что помогает прокурорам применять судебные сделки, когда виновного осуждают за менее серьезные преступления в обмен на сотрудничество и показания против руководителей преступных организаций.

Результатом применения закона RICO было заключение руководителей американской мафии, ликвидация деятельности целых "семей" (ОПГ). Например, до 1990 года тысячи основных действующих лиц организованных преступных группировок и их помощников были осуждены на длительные сроки заключения, в том числе пять самых влиятельных "семей" Нью-Йорка, а также члены мафии в Бостоне, Кливленде, Канзас-Сити, Питтсбурге и других городах.

По иронии судьбы, именно в Кливленде "приватовская" группировка на отмытые деньги скупила больше всего объектов недвижимости.

По закону RICO, на который ссылаются адвокаты "Приватбанка", нанесенные убытки должны быть возмещены в тройном размере. Также должны быть взысканы проценты и расходы по иску, включая оплату за услуги адвокатов:

Источник: courts.delaware.gov

То есть, взамен $622 млн, выведенных из Украины в США, "Приватбанк" может получить более $1,8 миллиардов.

Коломойский уехал от ФБР в Израиль?

Адвокаты "Приватбанка" в иске характеризуют Игоря Коломойского как бизнесмена-миллиардера и "олигарха", который имеет гражданство Украины, Израиля и Кипра.

Коломойский несколько лет жил в Женеве, затем, по сообщениям, уехал из Швейцарии в Израиль в конце 2018 года из-за своего страха перед продолжающимся расследованием ФБР и прокуратуры США по поводу его деятельности.

В связи с недавней победой на украинских президентских выборах Владимира Зеленского Коломойский впервые за несколько лет вернулся в Украину:

Источник: courts.delaware.gov

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Напомним, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску отменил решение о национализации "Приватбанка", а также решение Национального банка Украины о перечне связанных лиц финучреждения.

Также мы писали о том, что НБУ повторно национализирует Приватбанк, если суд отменит решение 2016 года. Ранее сообщалось, что Конституционный суд отменил норму закона, по которой Коломойский потерял более 10 млрд гривен.