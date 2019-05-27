Резонансная история расстрела 23 марта 2017 года у гостиницы "Premier Palace" в самом центре Киева бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова, заходит на очередной скандальный виток.

Только за последний месяц в ней произошел ряд знаковых событий, позволяющих предположить: дело, которое при прежней власти старательно рядили в тогу "геополитического убийства" (с типичными для таких случаев атрибутами - "рукой Кремля", участием российских спецслужб в ликвидации важного свидетеля по делу о "госизмене Януковича" и т.д.), дало серьезную трещину.

Сегодня вместо "мести Путина", якобы реализованной за счет спайки ФСБ и "воров в законе", на первый план выходят "квартирные следы", шлейф из драгоценностей, мошенничества, обнальных схем и масштабной мистификации.

Визитной карточкой истории уже стали случаи загадочных насильственных смертей тех людей, которые так или иначе касались "дела Вороненкова". И параллельно - резкая смена показаний ныне здравствующих фигурантов. Одни из них тщательно пытаются переложить груз ответственности за случившееся на покойников, а другие - преподносят события марта 2017 года в исключительно выгодном для себя (по состоянию на сегодня) свете.

Такие шарахания рушат на корню и без того шаткую версию следствия, которой оно придерживается вот уже более двух лет. Что поднимает вопросы о том, кому был выгоден изначально заявленный "кремлевский расклад" в деле об убийстве Вороненкова, а также о подлинной роли отечественных спецслужб и правоохранителей в этой истории.

Ответы на них с учетом вновь открывшихся обстоятельств расстрельной эпопеи у "Premier Palace" искала "Страна".

Новая ария вдовы

Обратный отсчет маятника событий по "делу Вороненкову", как уже писала "Страна", еще минувшей осенью запустила его вдова - оперная певица Мария Максакова. Тогда достоянием общественности стали полукриминальныая эпопея вокруг ее нового (возможно, фиктивного) брака с Далхатом Халаевым, а также "квартирные вопросы" в Москве и Киеве.

На страницах нашего издания мы детально останавливались на описании подноготной этих скандалов (прочесть об этом можно здесь и здесь) Максаковой. Причем, уже тогда стало понятно: вдова Вороненкова как раз с этим и связывает убийство ее мужа.

О том, что еще в апреле 2017 года (через месяц после расстрела у "Premier Palace") именно эту версию она заявила следователю на допросе, "Страна" написала первой более года назад. Тогда же мы обнародовали протокол допроса Максаковой, где она утверждала - усматривает ключевую роль приятеля ее покойного супруга, российского бизнесмена Дениса Панаитова в деле расстрела Вороненкова.

Протокол допроса Марии Максаковой через месяц после убийства мужа, источник фото: "Страна"

Пресс-служба прокуратуры Киева заверила автора этих строк: версию о причастности Панаитова к убийству отработали еще "по горячим следам", но она не нашла своего подтверждения. А знакомые с материалами производства силовики в частных беседах и вовсе давали понять - Максакова предлагала деньги за объявление "пидозры" приятелю ее покойного мужа. Якобы тем самым оперная вдова пыталась заполучить серьезный аргумент в попытках "отжать" скандальную квартиру на бульваре Шевченко, 27-б в Киеве (здесь семья экс-депутата Госдумы РФ поселилась после его бегства из Москвы), юридическим собственником которой выступала сестра Панаитова.

У Максаковой - противоположная трактовка этих событий. Она уверяла, что с самого начала считала тезку ее застреленного мужа прямо причастным к убийству Вороненкова. А мотивом к осуществлению преступления, дескать, выступала месть Денису Николаевичу со стороны российского обнальщика Виталия Качура. И попытка знакомого с последним Панаитова "съехать" с выполнения своих обязательств в истории с разменом дорогостоящих квартир в Москве и Киеве между опальным экс-депутатом Госдумы и его приятелем.

Впрочем, имеющиеся в распоряжении "Страны" материалы НСРД, которые зафиксировали беседу между Максаковой и Панаитовым в апреле 2017 года, линию вдовы не подтверждают. Наоборот, из них следует: вдова Вороненкова пыталась подвести приятеля ее покойного мужа под "статью" и многое недоговаривала украинскому следствию.

Говоря простым языком - все выглядит так, будто она придумала часть, либо всю историю с якобы сорвавшимся "разменом" апартаментами.

По крайней мере, сама же Максакова соглашалась, что такой сделки не существовало, когда на этом нюансе в "приватной" (записанной правоохранителями) беседе со Максаковой акцентировал внимание Панаитов. Тот недвусмысленно дал понять оперной певице суть договоренностей с беглым Вороненковым при его переезде в Украину. Они-де не предусматривали обещание "отписать" киевские апартаменты Панаитова в пользу убитого экс-депутата Госдумы.

И больше касались фиктивного переоформления на приятеля Вороненкова собственности последнего в России. С целью обезопасить ее от возможного ареста и конфискации со стороны московских силовиков.

Разговор Марии Максаковой с Денисом Панаитовым 21 апреля 2017 года, источник видео: "Страна"

Уточним - показания против Панаитова Максакова впервые дала весной 2017 года. Но спустя несколько месяцев "наступила на горло собственной песне", дав кардинально иные пояснения на допросе у следователя.

В сентябре 2017 года вдова полностью подтвердила версию, которой вплоть до сегодняшнего дня оперирует официальное следствие в Украине. По ее словам, заказчиком бойни у "Premier Palace" выступал ее бывший гражданский супруг Владимир Тюрин (известный в определенных кругах как вор в законе "Тюрик"). А Вороненкова ликвидировали по указке ФСБ из-за того, что он стал особо ценным свидетелем в деле о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

И в силу личных мотивов неприятия нового мужа матери его детей.

Допрос Марии Максаковой 21 сентября 2017 года, источник видео: "Страна"

Спустя год, уже после передачи эпизода по "делу Вороненкова" в Шевченковский райсуд Киева, вдова экс-депутата Госдумы, вернулась к первоначальной версии. О том, что она оговорила Тюрина, оперная певица изначально рассказала в нескольких интервью российским СМИ. А месяц назад появилась в стенах украинского суда, где ходатайствовала о ее срочном допросе.

На нем Максакова указала - сегодня она не согласна с версией о том, что к убийству Вороненкова причастны ФСБ, "рука Кремля" и "Тюрик". Якобы ее ввели в заблуждение на этот счет отечественные силовики и Панаитов.

"В ходе определенных событий я утвердилась во мнении, что к убийству моего мужа... причастны Панаитов и Качур. Их действия - заранее спланированное мошенничество с целью завладения миллионами долларов денежных средств, а также мотив личной неприязни со стороны Качура, - заявила она под присягой. - Считаю, что Владимир Тюрин не имеет к убийству Вороненкова никакого отношения. Мои показания в отношении него не были моими личными умозаключениями и более того я не утверждала, а в какой-то части соглашалась с домыслами следствия. К сожалению, могу сказать следующее, что настроил меня давать эти показания именно Панаитов".

Допрос Марии Максаковой в Шевченковском суде Киева 23 апреля 2019 года, источник видео: "Страна"

В беседе с автором этих строк Панаитов назвал "новую-старую" версию Максаковой о его роли в бойне у "Premier Palace" бредом. Согласно поступающей информации с территории РФ, тезка и приятель покойного Вороненкова готовится дать юридический ответ его вдове. Среди прочего, он якобы намерен раскрыть подноготную "темных схем" оперной дивы. И даже "выкатить" информацию, которая может свидетельствовать о наличии у самой Максаковой прямого корыстного мотива для организации убийства мужа.

Будут ли преданы огласке эти материалы, покажет дальнейшее развитие событий.

А пока можно констатировать, что аккурат после выступления Максаковой в украинском суде, в ее пользу (хотя и частично) начали разрешаться споры вокруг "наследства Вороненкова" на территории России.

В частности, 17 мая Тверской райсуд Москвы удовлетворил ее иск к бывшей жене экс-депутата Госдумы Юлии Степанченко (Вороненковой), признав Максакову cовладелицей ранее отписанной самим Денисом Николаевичем в пользу Степанченко недвижимости на общую сумму около 1 млрд рублей.

Таким образом была поставлена точка в растянувшемся на два года имущественном споре между женами Вороненкова.

Оппоненты Максаковой намекают, что такой вердикт российских служителей Фемиды (к слову, изначально Тверской суд отказывал в принятии иска оперной певицы из-за нарушения территориальной подсудности) мог обеспечить ее бывший гражданский супруг Тюрин.

И это якобы выступало одним из элементов сделки "вора в законе" с Максаковой, где последняя брала на себя обязательства оправдать "Тюрика" в украинском суде. Впрочем, прямых доказательств существования такой "понятийки" "Стране" отыскать не удалось.

Как бы там ни было, но даже на этом вдова расстрелянного Вороненкова не остановилась. Оперная певица стала главным героем программы "Русские сенсации" на телеканале НТВ, эфир которой транслировался 26 мая.

В этой передаче Максакова со слезами на глазах рассказала о том, что не видит никакой "политики" в смерти мужа. И вспоминает, как сразу после убийства ее мужа генпрокурор Юрий Луценко наливал ей коньяк в своей приемной и просил ее дать показания против Виктора Януковича (по аналогии с теми заявлениями, которые ранее ГПУ предоставил убитый экс-депутат Госдумы).

Со слов оперной певицы, на этапе досудебного расследования бойни у "Premier Palace" ее тщательно "обрабатывали" украинские силовики, чтобы она "оговорила" Тюрина.

В программе российского ТВ таким "змеем-искусителем" представлен Луценко, а также Денис Панаитов.

В отношении обвинений в адрес последнего в заказе расстрела экс-депутата Госдумы РФ уже анонсирована еще одна порция "откровений" вдовы Вороненкова, которая выйдет в свет 2 июня.

Интервью Марии Максаковой российскому телеканалу, где она рыдает, принося извинения своему бывшему мужу Тюрину, источник видео: youtube.com/НТВ

Слова "говорящей балаклавы" из ГУР опровергла справка СБУ

Именно Луценко, как уже писала "Страна" публично презентовал для общественности итоги расследования "дела Вороненкова" осенью 2017 года, в которых главный фокус был сделан на роль "руки Кремля" в убийстве экс-депутата Госдумы.

По его словам, российские спецслужбы поручили ликвидацию сбежавшего в Украину Вороненкова российскому "вору в законе" Тюрину, а тот - доверил выполнение заказа авторитетному в определенных кругах Харькова Юрию Василенко.

Последний со своим водителем/телохранителем Александром Лосем якобы занимался слежкой за Вороненковыми, поселившись по соседству с ними в одном доме.

И одновременно скомандовал бывшему "фунту" днепропетровских обнальщиков и по совместительству - националисту Ярославу Левенцу ("Хантер") набрать боевую группу из числа лиц, известных своими патриотическими взглядами. И уже им-де на роль киллера был выбран еще один экс-обнальщик и "добробатовец" Павел Паршов ("Боксер"), а в качестве его водителя из Павлограда "выписан" Ярослава Тарасенко ("Физрук").

Брифинг ГПУ, где силовики отчитались о раскрытии убийства Дениса Вороненкова и установлении всех подозреваемых в деле, источник видео: youtube.com/112.ua

На сегодняшний день под арестом в Лукьяновском СИЗО содержатся Лось и Тарасенко, свою причастность к пособничеству убийству Вороненкова они отрицают.

Александр Лось, источник фото: "Страна"

Ярослав Тарасенко, источник фото: "Страна"

Также юридически признанным фактом является смерть киллера Паршова от пуль, которые после покушения на экс-депутата Госдумы всадил в "Боксера" охранник, сотрудник ГУР Минобороны Олег Петров (настоящая фамилия - Чикал).

Но, вернемся к Луценко.

Как утверждают собеседники автора этих строк в силовых структурах, в ходе расследования убийства Вороненкова глава ГПУ выступал одним из покровителей Максаковой в Украине, находясь со вдовой на прямой связи. Он поручил заместителю прокурора Киева Павлу Кононенко "всячески содействовать" оперной певице по всем вопросам.

Другими статусными "друзьями" Максаковой и Вороненкова в Украине выступали близкий к главе МВД парламентарий из "Народного фронта" Антон Геращенко, главный военный прокурор Анатолий Матиос и ряд статусных сотрудников спецслужб рангом пониже.

С учетом такого заступничества, более чем странно выглядит работа "спецов" в части обеспечения выделенной семье экс-депутата Госдумы РФ накануне его расстрела охраны. Этих нюансов касалась часть вопросов у сторон в деле по обвинению Александра Лося и Ярослава Тарасенко, которое слушается в Шевченковском райсуде Киева.

Здесь 22 мая был допрошен один из ключевых свидетелей обвинения - сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, залегендированный под установочными данными как "Евгений Стрельцов". Именно он являлся старшим одной из двух смен пар "бодигардов", приставленных к экс-депутату Госдумы два года назад.

"Стрельцов" согласился давать показания из другого помещения (прокуроры даже ходатайствовали о закрытом слушании, но коллегия судей отказала в этом) и с закрытым лицом. Ввиду этого собравшаяся в зале заседаний публика окрестила ГУРовца "говорящей балаклавой".

Сотрудник ГУР Минобороны во время его допроса в Шевченковском райсуде Киева 22 мая 2019 года, источник фото: "Страна"

Показания "Стрельцова" касались якобы выявленных им накануне убийства Вороненкова фактов слежки за беглым российским депутатом. Он заявил, что докладывал об этом своему руководству, но исключительно в устной форме. Пояснить природу незаконного - силами разведчиков ГУР, обеспечения безопасности Вороненкова свидетель отказался. Аналогичным образом, сославшись на не подлежащую обнародованию служебную информацию, он уходил от ответов и по другим аспектам, которые касались появления разведчиков около экс-депутата Госдумы РФ. Но признался в том, что "бодигарды" для Вороненкова не имели необходимого опыта и навыков соответствующей работы по обеспечению безопасности.

"Люди были выделены, которые не имели абсолютно никакой подготовки в этом направлении. Их просто назначили", - заявил он.

Чтобы проанализировать прочие заявленные суду показания "Стрельцова", следует напомнить читателям его первичные допросы следователями.

Так, по горячим следам после расстрела охраняемого ему лица, ГУРовец божился, что ничего подозрительного в ходе своей работы не фиксировал, слежка за Вороненковым отсутствовала, да и в целом конфликтов у Дениса Николаевича ни с кем не случалось.

Протокол первого допроса "Евгения Стрельцова" по делу об убийстве Вороненкова, источник фото: "Страна"

Но в августе 2017 года - аккурат после задержания двух подозреваемых по "делу Вороненкова", "Стрельцов" был передопрошен. И рассказал целую массу новых нюансов и деталей. С его слов, за экс-депутатом Госдумы накануне гибели следили какие-то мужчины. Более того - одним из них был некто, чье описание полностью совпадало с одеждой будущего киллера Павла Паршова (красные кроссовки, серый спортивный костюм, черная безрукавка, кепка и капюшон).

Он де-следил за Вороненковым, находясь на парапете около здания бизнес-центра по улице Шутова.

Протокол повторных допросов сотрудника ГУР, где он "вспоминает" о слежке за семьей экс-депутата Госдумы РФ, источник фото: "Страна"

Лейтмотивом же заявлений "Стрельцова" 22 мая 2019 года в суде стало повторение ранее озвученных постулатов или заявление новых нюансов, которые на 100% укладываются в официальную версию следствия. ГУРовец присягнул, что:

за неделю до перестрелки у "Premier Palace" "Стрельцов" дважды фиксировал, как во время прогулки няни с младшим сыном Вороненкова в Ботаническом саду следом за ними ходил "человек, похожий на Василенко". Он вышагивал в такт охраняемым лицам, и держал телефонную трубку у правого уха. ГУРовец утверждает, что сфотографировал этого мужчину, но только со спины. В судебных материалах данных снимков нет. Источники, знакомые с "делом Вороненкова" говорят "Стране": фото не приобщали, потому как на них изображен вовсе не Василенко. А некий мужчина с сигаретой в руке, в то время, как "харьковский авторитет" не курит. Сам же охранник на суде заявил, что опознал лицо Василенко из десятка других фотокарточек. А сразу после обнаружения слежки - информировал своего начальника Максима Шаповала о факте слежки за экс-депутатом Госдумы. Но почему-то делал это устно... Что, к слову расходится с показаниями в суде Максаковой, которая утверждала - ГУРовцы подавали начальству письменные рапорты о выявленной слежке. И только после этого в качестве мер реагирования и "усиления" группы бодигардов к ним прислали еще одного разведчика - Дмитрия Нонку. Но даже не выдали ему и его коллегам средств защиты (бронежилетов, аптечки и т.д.).

за день до убийства Вороненкова (21 марта 2017 года) во время визита экс-депутата Госдумы РФ к ювелиру-геммологу Валерию Драчу на улице Шутова, ГУРовец увидел, как следом за их автомобилем на некоторое время пристроился серый Lanos с тонированными стеклами. По версии следствия, именно на такой машине Ярослав Тарасенко привез к месту убийства киллера Паршова. Но кто ехал за рулем транспортного средства за день до убийства неподалеку от офиса ювелира, как и была ли это та же тачка "Стрельцов"-де не разглядел.

21 марта около 12:40 во время выезда машины Вороненкова с бульвара Шевченко, 27-б, "Стрельцов" заметил, как у шлагбаума около выезда из домовладения, их сфотографировал на мобильный телефон "короткостриженый мужчина с крепко сжатыми губами и настороженным взглядом". В дальнейшем, в этом человеке ГУРовец "признал" все того же Василенко.

В этой части показаний разведчик "засыпался". Выяснилось: согласно материалам СБУ по мотивам изучения камер видеонаблюдения, в указанное время Василенко находился в доме по бульвару Шевченко, а Лось - сидел в автомобиле на парковке перед подъездом. С учетом этого факта, а также прочих "подгонок" показаний "Стрельцова" под официальную версию следствия, адвокаты обвиняемых поставили показания ГУРовца под сомнение.

Сам "Стрельцов" на это заявил, что говорит на всех этапах чистую правду. Свою "выборочную забывчивость" сразу после убийства Вороненкова объяснял тем, что находился в шоковом состоянии и не мог сложить всю картину случившегося (что, к слову, не помешало ему в деталях описать маршруты передвижения охраняемого лица за дни работы). А на допросах - отвечал только на те вопросы, которые интересовали следствие.

В финале допроса на прямые вопросы судей о том, может ли свидетель утверждать, что Василенко и Лось следили за Вороненковым, а Тарасенко ехал за рулем Lanos'а 21 марта, "Стрельцов" не ответил утвердительно. Он напирал на то, что "не является специалистом в части наружного наблюдения", и просто озвучивает свои наблюдения.

К хранителям тайн по "делу Вороненкова" пристегивают расстрелянного подполковника МВД

Подспудно, "Стрельцов" заявил очередную сенсацию. Со слов ГУРовца выплывает, что обнаружился очередной труп фигуранта, так и или иначе соприкасавшегося со скандальным "делом Вороненкова".

На страницах нашего издания мы уже описывали, что после убийства Вороненкова наметился парад смертей людей, прямо или косвенно связанных с покойным.

Сначала от внезапной остановки сердца скончался ювелир-геммолог Валерий Драч (ему возили для оценки драгоценности семьи статусного беглеца из РФ), затем был взорван координатор охраны экс-депутата Госдумы - офицер ГУР Минобороны Максим Шаповал (начальник приставленных к Вороненкову "бодигардов").

Чуть позднее от пуль киллеров погибли харьковчане Эдуард Аксельрод и "оплотовец" Евгений Жилин. А в начале 2019 года - якобы был похищен со стрельбой и позднее найден мертвым на территории Подмосковья Юрий Василенко.

"Стрельцов", в свою очередь, внес в "зачет трупов" по "делу Вороненкова" еще одного человека.

Им оказался подполковник МВД Дмитрий Глушак, замначальника Департамента оперативно-технических мероприятий киевского управления Нацполиции.

Дмитрий Глушак, источник фото: mvs.gov.ua

ГУРовец уверяет - контактировал с ним в момент, когда следственная группа в уголовном производстве по мотивам бойни у "Premier Palace" отрабатывала места, которые накануне гибели посещал экс-депутат Госдумы, на предмет обнаружения записей с камер видеонаблюдения с целью выявления слежки.

Со слов разведчика, старшим в этой команде сыщиков был как раз Глушак.

Вот как описывает он работу группы: "В середине апреля (2017 года - Прим. Ред.) ко мне обратились, чтобы я прибыл на Богомольца, там была оперативная группа МВД, старший - подполковник Дмитрий Глушак. Мы вместе проехали по всем местам, где я видел эти подозрительные моменты (с якобы слежкой за Вороненковым - Прим. Ред.). Мы их все объездили, они привязывались к видеокамерам. Улица Шутова, 9а (бизнес-центр, где находился офис ювелира-геммолога Валерия Драча - Прим. Ред.) была крайняя наша поездка. Мы туда прибыли, я рассказал об этой ситуации, показал где на парапете находился человек (в красных кроссовках, якобы подходящий под описание киллера Паршова - Прим. Ред.). Они осмотрели фасад, сказали: "Здесь достаточное количество камер, чтобы получить хорошую запись". Но когда мы зашли в фойе здания (хотели посетить этого ювелира) и сказали охраннику, что направляемся к Драчу, он сообщил что через два-три дня после гибели Вороненкова он скончался от внезапной остановки сердца. Мы были ошеломлены, Дмитрий Глушак попросил вызвать старшего наряда охраны и получить доступ к видеокамерам. Тот вышел и сказал, что записей нет, потому что буквально перед нашим приездом их изъяли, а камеры - поменяли. Кто? Что?.. Возможно, этот вопрос можно было задать Глушаку, он являлся замначальника управления - начальником отдела ОТМ, но его в прошлом году застрелили. У меня таких сведений нет".

Рассказывая о деталях этого визита в офис покойного ювелира Драча, "Стрельцов" вновь "засыпался". Ведь ранее с его слов (что подтверждается протоколами допросов) следовало - о самом факте существования слежки за Вороненковым он вспомнил лишь спустя полгода, а не через месяц, после убийства экс-депутата Госдумы (более того, называл датой якобы обнаружения им киллера Паршова на улице Шутова тот день, когда "Боксер" еще не приехал в Киев).

Что же касается истории Дмитрия Глушака, то его тело 5 июля 2018 года за рулем автомобиля Hyundai Accent обнаружила женщина, которая проходила во дворе дома по улице Щусева.

По "горячим следам" правоохранители отчитались о раскрытии этого преступления. Согласно версии следствия, Глушака из корыстных побуждений застрелил из пистолета ТТ уроженец Бучи Валерий Терещенков. За плечами этого мужчины свыше десяти "ходок" в места заключения, где он суммарно пробыл два десятка лет.

Судебный реестр гласит, что основная "специализация" Терещенкова - это мошенничество (Валерий Валерьевич промышлял аферами по сдаче в долгосрочную аренду квартир, которые сам снимал на короткий срок), кражи, подделка документов и незаконное хранение оружия.

Изначально Терещенков "брал на себя" и убийство подполковника. Якобы он позарился на цепочку, которую пытался сбыть с рук (предварительно разместив на сайте OLX объявление) Глушак, и банально хотел припугнуть жертву. Терещенков утверждал: не знал о том, что собственник украшения - статусный "коп". 20 мая обвинительный акт в его отношении поступил в Шевченковский райсуд Киева. И, как сообщил "Стране" адвокат подозреваемого Артем Федосин, в настоящее время Терещенков находится "в отказе".

Уверяя, что признательные показания из него выбили под давлением, он-де никого не убивал, а сам Глушак якобы был замешан в "мутных делах".

Связана ли смерть подполковника с делом об убийстве Вороненкова, покажет суд в отношении Терещенкова.

Что же касается самой эпопеи с разбирательствами постфактум бойни 23 марта 2017 года у гостиницы "Premier Palace", то большую роль в ней могут сыграть показания ГУРовца Олега Петрова (Чикала), который был ранен Паршовым в момент нападения киллера на экс-депутата Госдумы РФ.

Петров ранее, на предварительном заседании, рассказывал прокурору, что на машине Вороненкова была выявлена установленная серийная "шайба" - так на сленге называют "маячки-трекеры", которые показывают местонахождение авто.

При этом "маячок", по словам Петрова, был такой, который используют украинские спецслужбы.

В материалах дела этих показаний нет. Но если Петров подтвердит их суду, это окончательно перечеркнет все потуги гособвинения сконструировать мало-мальски правдоподобную версию о способе организации "преступления века".

И откроет новую главу в этой запутанной истории - о возможной причастности украинских, а не российских силовиков к ликвидации Дениса Вороненкова.

Тем временем, спорная недвижимость в доме по бульвару Шевченко, 27-б в Киеве, из-за которой вдрызг разругались Мария Максакова и Денис Панаитов, вновь грозит оказаться в эпицентре нового скандала. В выступающей предметом судебных разбирательств квартире (после убийства Вороненкова ее дважды переоформляли на третьих лиц) не так давно поселились двое молодых людей спортивного телосложения. Известно, что "новоселы" уже сменили замки.

По одной из версий, в ближайшее время о данном факте будет заявлено публично. И эта ситуация (в части якобы существующих угроз жизни Максаковой от недоброжелателей в Киеве), скорее всего, будет использована вдовой экс-депутата Госдумы в качестве официальной причины для ее переезда из Украины обратно в Россию.