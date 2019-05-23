В США продолжают раскручивать скандалы, связанные с вмешательством украинских чиновников и политиков во внутренние дела США. "Страна" уже рассказывала, что из-за публикации "амбарной книги Партии регионов" сначала подал в отставку, а затем угодил в тюрьму Пол Манафорт - руководитель избирательной кампании Дональда Трампа.

Сейчас внимание прессы приковано еще к одному делу. Газодобывающая компания "Burisma", подконтрольная экс-министру экологии Украины Николаю Злочевскому, за присутствие в наблюдательном совете выплачивала огромные суммы Хантеру Байдену.

Это сын Джо Байдена, экс-вице-президента США, который считается основным соперником Дональда Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах в США.

Руководство газодобывающей компании "Burisma". Крайний слева Николай Злочевский, четвертый слева Александр Квасьневский, третий справа Хантер Байден, фото из открытых источников

"Раскрутить" скандал с сыном Джо Байдена чрезвычайно выгодно команде Трампа. Поэтому все, что с ним связано, вызывает живой интерес американской прессы.

"Страна" собрала информацию о том, какие обвинения выдвигались в Украине в отношении Николая Злочевского, компания которого платила огромные суммы сыну главного соперника Дональда Трампа.

Операция "Динамо" от британских Пинкертонов

22 июля 2014 года в Генеральную прокуратуру Украины поступил запрос правоохранителей Великобритании о международной правовой помощи. Помощь британским копам потребовалась в рамках операции со странным названием "Динамо".

Это было уголовное производство в отношении бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского. Его обвиняли в отмывания денежных средств.

Украинским экс-министром интересовалось Бюро МВД Соединенного Королевства по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах. Там 22 марта 2014 года было начато расследование в отношении Злочевского.

"Пинкертонов" заинтересовала сумма в 35 млн. долларов США, которая в конце 2013 - начале 2014 годов. поступила на счета кипрских компаний Burіsma Holdіng и Brociti Investments.

15 млн. долларов с одного из этих счетов тремя траншами были затем переведены на счет Николая Злочевского в LGT Bank в Швейцарии.

Отметим, что в это время Николай Злочевский уже занимал должность не министра, а заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, на которую он был назначен еще в апреле 2012 года.

Центральный уголовный суд Лондона в апреле-мае 2014 года арестовал средства Николая Злочевского на счетах Burіsma и Brociti на общую сумму 23,5 млн. долл.

Расследованием британской стороны было установлено, что Николай Злочевский, занимая в 2010-2012 годах должность министра экологии и природных ресурсов Украины, был при этом фактическим владельцем одной из упомянутых компаний - Brositi Investments. Она, в свою очередь, является владельцем компании Burisma Holdings. А последняя владела 100% уставного капитала трех нефтегазодобывающих компаний в Украине - "Эско-Север", "Пари" и "Первая украинская газонефтяная компания".

Николай Злочевский, по утверждениям следователей, обеспечивал предоставление указанным предприятиям разрешений на пользование недрами и в дальнейшем получил прибыль от их деятельности.

Все эти сведения в 2014 году были изложены в одном из определений Печерского районного суда Киева.

Получив запрос британских правоохранителей, украинские коллеги 5 августа 2014 года начали свое параллельное расследование. Уголовное производство было открыто с предварительной квалификацией по статье 368-2, часть 3 (незаконное обогащение, неправомерная выгода в особо крупных размерах) и по статье 209, часть 3 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Перед новым 2015 годом Печерский райсуд Киева арестовал 23,4 млн. долл. на счетах подконтрольной Злочевскому фирмы Brociti в банке BNP Paribas Bank в Лондоне. Эти средства, напомним, уже были арестованы британскими правоохранителями.

Украинские следователи обвиняли Злочевского в том, что он получил на счета принадлежащих ему фирм неправомерную выгоду в сумме 35 млн долларов, которую не отразил в декларации:

Источник: reyestr.court.gov.ua

А в августе 2015 года следователи получили решение суда на доступ к данным о счетах компаний Brositi и Burisma в лондонском банке и решение на доступ к счету самого Злочевского в швейцарском банке.

"Злоччи" наносит ответный удар

Хотя украинские прокуроры изображали бурную деятельность, все их усилия были уже обречены. Дело в том, что в начале декабря 2014 года начальник 5-го следственного отдела Генпрокуратуры Кравец выдал адвокату Злочевского письмо об отсутствии оснований для привлечения его клиента к уголовной ответственности.

На основании этого письма Центральный уголовный суд Лондона 21 января 2015 года снял арест с 23 млн дол на счетах фирм Злочевского. Суд не посчитал эти деньги полученными противозаконно.

Но лондонский суд, похоже, не был в курсе, что перед этим, 29 декабря 2014 года, старший следователь того же 5-го следственного отдела Генпрокуратуры Горожанкин оформил уведомление в подозрении Злочевского в совершении преступления (так называемую "пидозру").

Поэтому, когда суд Лондона принимал решение о снятии ареста с денег фирм Злочевского, письмо Генпрокуратуры об отсутствии к нему претензий было уже, по сути, недействительным. Только лондонскому суду об этом, видимо, не сообщили.

Злочевский так и не стал подозреваемым

25 декабря 2015 года Печерский райсуд Киева отменил арест на имущество Злочевского в Украине, наложенный 2 февраля того же года. Из-под ареста были выведены четыре дома, два участка, автомобиль "Rolls-Royse Phantom" и прицеп.

Адвокат обосновал снятие ареста тем, что Николай Злочевский не получил процессуального статуса подозреваемого в уголовном производстве, и его надлежащим образом не уведомили о подозрении.

Суд согласился с доводами адвоката. А прокурор на судебное заседание вообще не явился.

Как оказалось, прокуроры Генпрокуратуры неправильно вручали Злочевскому "пидозру" в преступлении. Причем несколько раз.

Дело в том, что прокуроры в течение марта 2015 года пытались вручить "пидозру" не самому Злочевскому либо по месту его жительства/работы, а его адвокату Петру Бойко.

Адвокату направляли "пидозру" и письмом, и вручали лично. Во всех случаях адвокат письменно отвечал, что это незаконно и возвращал документ прокурорам:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Это противоречит статье 135 Уголовно-процессуального кодекса, где сказано, что "пидозру" нужно вручать либо лично подозреваемому, либо взрослому члену семьи или другому лицу, проживающему с ним вместе, либо ЖЭКу по месту жительства, либо администрации по месту работы. Однако прокуроры почему-то безуспешно пытались вручать "пидозру" адвокату, что не предусмотрено кодексом.

В итоге суд признал, что "пидозру" Николаю Злочевскому законным способом так и не вручили, и поэтому он не имеет статуса подозреваемого.

Адвокаты Злочевского использовали еще один способ защиты. В сентябре 2015 года они получили справку из украинской налоговой. В ней было указано, что спорные деньги, из-за которых у английских копов возникли претензии к Злочевскому, поступили в качестве оплаты за продажу корпоративных прав.

В результате проверки налоговики установили, что деньги, в отмывании которых Злочевского обвиняли лондонские "пинкертоны", тот получил в виде дивидендов, как акционер компании Brociti Investments. И эти средства были задекларированы в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Дистанционное зондирование с отмыванием

Еще одно дело против Николая Злочевского было открыто 27 марта 2014 года сразу по четырем статьям Уголовного кодекса (в действовавшей на тот момент редакции):

- ст.191, ч.5 - присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением;

- ст.209, ч.3 - отмывание денег в особо крупных размерах;

- ст.364, ч.2 - злоупотребление властью или служебным положением с тяжелыми последствиями;

- ст.366, ч.2 - подделка документов с тяжелыми последствиями.

Злочевского обвинили в том, что под его руководством Минэкологии и природных ресурсов 9 декабря 2011 года заключило договор с австрийской компанией Austroplan Austrian Engineering о закупке программного обеспечения и консультаций по нему. Программное обеспечение предназначалось для дистанционного зондирования земли с целью мониторинга окружающей природной среды.

Затем весной 2012 года Минэкологии и австрийская фирма подписали два акта сдачи-приемки оказанных услуг на общую сумму больше 41 млн гривен (эквивалент 3,9 млн евро). Министерство подтвердило получение в полном объеме программного обеспечения и услуг, и заплатило всю сумму.

В результате ряда экспертиз НАБУ было установлено отсутствие якобы полученного программного обеспечения. Из этого в НАБУ сделали вывод, что около 32 млн грн были потрачены на программное обеспечение, которое не разрабатывалось и не поставлялось министерству.

Следователи в 2017 году получили данные из банков Австрии и Кипра, согласно которым что после поступления 3,9 млн евро на счет австрийской компании, она пятью платежами перечислила 3,5 млн евро компании Homeland MDI в Банке Кипра.

Потом деньги были переброшены на оффшорные фирмы: кипрскую Folyvia Investments (около 1,8 млн. евро), белизские ExpertMark (почти 1 млн) и Brookmax Sales (586 тыс), и еще одному гражданину Австрии (57,4 тыс. евро).

Компетентные органы Латвии сообщили на запрос НАБУ, что белизские фирмы тесно связаны - по конечному бенефициарному владельцу, по фактическому и юридическим месту нахождения, по контактному номеру телефона и ​​по кругу основных контрагентов.

Последнее действие по делу, которое попало в открытую часть реестра судебных решений - детективам НАБУ был разрешен доступ к документации латвийского "Приватбанка" по решению Соломенского суда Киева от 25 сентября 2018 года.

Дальнейшая судьба уголовного производства в реестре судебных решений не отражена. Похоже, пять лет расследования не дали никаких результатов.

Разборки прокуроров закончились пшиком

Когда в Украине стало известно об "уплывших" из-под ареста в Лондоне 23 миллионах Злочевского, вспыхнул скандал. И даже завели уголовное производство по факту злоупотребления должностными лицами Генеральной прокуратуры своим служебным положением (ст.364, ч.2 Уголовного кодекса).

Прокуроров обвинили в том, что, действуя умышленно, вопреки интересам службы и в интересах Николая Злочевского, они не приняли мер к быстрому, полному и всестороннему расследованию двух уголовных производств по нему. В результате была утрачена возможность возврата в Украину незаконно выведенных за границу денежных средств в сумме 23 млн. долл. США.

Об этом сообщается в одном из определений Печерского райсуда Киева:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Что случилось далее с расследованием против работников Генпрокуратуры - в реестре судебных решений не говорится.

Причем тут Байден

Газодобывающая компании "Burіsma" Николая Злочевского попала в скандальные хроники США из-за того, что платила огромны суммы Хантеру Байден, сыну основного соперника Дональда Трампа на предстоящих в США выборах. Байден-младший входил в наблюдательный совет "Burіsma".

Когда в 2014 году по этой компании завели в Украине уголовные дела, Байден-старший вмешался и потребовал уволить генпрокурора Виктора Шокина (так заявлял сам Шокин). Сменивший его на посту Юрий Луценко дела против фирмы Злочевского закрыл.

Нюансы скандала вокруг того, как Байден грозился заморозить предоставление Украине кредитного транша в размере $1 млрд в случае отказа сместить Шокина, "Страна" описывала ранее.

Эта история, по мнению Белого дома, должна бросить тень на главного кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года. В Вашингтоне считают, что Джо Байден использовал служебное положение и грубо вмешался в дела Украины, лоббируя экономические интересы своей семьи.

"Страна" уже подробно рассказывала о политическом аспекте этого дела. Мы также сообщали, что сотни тысяч долларов ежемесячно "капали" на офшорные счета фирм, аффилированных с сыном Джо Байдена. С этих сумм, как уверяет известный криминальный журналист Владимир Бойко, не были уплачены налоги в американскую казну.

Как сообщили журналисты американского издания The Hill, структуры Злочевского заплатили фирмам Хантера Байдена $3,1 млн. Историю этих переводов изучает федеральный суд в Манхэттене.

"Страна" также сообщала, что генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о готовности предоставить США все платежки, связанные с сыном Байдена.

Сейчас Злочевский вновь стал подозреваемым. Теперь уже по делу беглого олигарха Сергея Курченко, где подозрение объявлено почти сотне фигурантов. Это дело о так называемой "ОПГ Януковича".

В новом деле прокуроры снова подозревают Николая Злочевского в отмывании денег. На этот раз - путем легализации $36 млн от продажи Херсонской нефтеперевалки структурами Сергея Курченко.