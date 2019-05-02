Вот уже пять лет прошло с того страшного дня, когда в результате столкновений между cторонниками Евромайдана и Антимайдана в Одессе погибли 49 человек.

Увы, и сегодня мы пока ещё очень далеки от полного понимания того, что же всё-таки произошло в тот день. Следствие фактически расслдует вину только одной стороны противостояния - Антимайдана. Хотя именно к нему принадлежала подавляющее большинство погибших.

Найти же виновных в их смертях - нет ни политической воли, ни желания. Так как в тком случае пришлось бы сажать "своих". Что постмайдановской власти не хотелось. Изменится ли что-либо после смены президента? Будет ли дан после ухода Порошенко импульс к реальному расследованию виновников и организаторов трагедии - покажет ближайшее время.

Пока же отметим, что ситуация усугубляется обилием ошибок, заблуждений, откровенных фейков и нечистоплотных спекуляций в посвящённых трагедии публикациях, опубликованных за минувшие пять лет.

Именно поэтому так важно упорно и последовательно фрагмент за фрагментом детально и доказательно восстанавливать реальную картину произошедшего. Одним из шагов в этом направлении является данная публикация.

Как убили погибших на Греческой?

Первый акт драмы, масштабные столкновения между "евромайдановцами" и активистами Куликова поля на Греческой площади и в её окрестностях, считается одной из наиболее хорошо изученных страниц трагедии. Однако и здесь хватает вопросов, ответа на которые пока нет. В рамках данного материала хотелось бы не столько сообщить читателям нечто принципиально новое, сколько упорядочить имеющиеся сведения. В частности, рассказать об обстоятельствах, при которых в ходе этих событий погибли шесть человек.

Первыми погибшими 2 мая, по всей видимости, стали активисты "Евромайдана" Андрей Бирюков и Игорь Иванов.

В Сети можно встретить сообщения о том, что Бирюкова застрелили раньше: около 15:30, во время вылазки "куликовцев" на Соборную площадь со стороны Дерибасовской. Это не так.

Та вылазка закончилась ничем: наткнувшись на милицейский кордон, "куликовцы" организовано и без лишней спешки отступили обратно на Греческую. Столкновений между ними и противниками в ходе вылазки не было и, соответственно, никто ни в кого не стрелял.

Видеозапись одного из участников вылазки

И Иванов, и Бирюков получили ранения позже: вероятно, в период между 16:10 и 16:20, когда "евромайдановцы" попытались совершить ответную вылазку во фланг "куликовцам" через ещё пока свободный от милиции переулок Вице-адмирала Жукова.

Судя по всему, ранения они получили практически одновременно. На перекрёсток Дерибасовской и Преображенской их также вынесли практически вместе.

Бирюкова подстрелили из мощного пневматического пистолета или винтовки. Пуля попала в верхнюю часть правого лёгкого. Интересно, что, по мнению судмедэксперта, перед попаданием в тело Бирюкова пуля существенно деформировалась, что могло произойти, например, в результате рикошета или прохождения через преграду. То есть, не исключено, что в Бирюкова никто не стрелял намеренно, и он получил случайное попадание. К сожалению, ему не повезло: пуля пробила верхнюю часть и корень правого лёгкого, вызвав обильное внутреннее кровотечение, от которого Бирюков скончался через несколько минут. На известном видео, снятом на перекрёстке Дерибасовской и Преображенской, он уже мёртв: врачи скорой помощи констатируют это и отказываются его забирать.

Иванов к тому моменту был ещё жив: вероятно, он находится уже в машине скорой помощи. Его сразила пуля калибра 5,45 миллиметра, попавшая в нижнюю часть брюшной полости, пройдя под нижним краем самодельного бронежилета.

В ряде публикаций, например, в официальной хронологии, составленной так называемой "Группой 2 мая", говорится, что пуля калибра 5,45 убила Бирюкова. Это ошибка, допущенная в первые дни расследования обстоятельств трагедии по горячим следам, которая впоследствии, что называется, "ушла в народ".

Добавил путаницы и тот факт, что врач, извлекший пулю из тела Иванова, заключил, что она имела диаметр 5,65 миллиметра. В более поздних материалах, оформленных уже профильными специалистами, указан калибр 5,45 миллиметра. Более того: после того, как врач передал пулю сотрудникам правоохранительных органов, она на некоторое время теряется и находится лишь позже. Это даёт отдельным скептикам основания утверждать, что, мол, ещё не факт, что пулю в процессе не подменили, и опровергнуть эти конспирологические теории непросто. Ещё один непростительный ляп правоохранителей, занимавшихся расследованием.

Пуля пробила Иванову толстый и тонкий кишечник и подвздошную артерию, вызвав обильное внутреннее кровотечение.

Иванова доставили в ГКБ №1 в 16:45, что примерно соответствует приведённому нами ранее предположительному времени, когда они получили ранения (между 16:10 и 16:20). Во время операции Иванов скончался. Его смерть констатировали в 17:25.

По официальной версии, пулю, убившую Иванова, выпустил активист Куликова поля Виталий Будько по кличке Боцман: именно его фото и видео с предметом, похожим на автомат Калашникова (АКСУ) облетели весь интернет.

Действительно, пуля калибром 5.45 могла быть выпущена из АКСУ или гражданского карабина на его базе. Однако также она могла быть выпущена и из дюжины других видов оружия.

Более того, сам Боцман утверждает, что вообще стрелял холостыми. Сторонники официальной версии говорят: он врёт, чтобы оправдать себя. Упомянутая выше "Группа 2 мая" посвятила этому вопросу серию материалов, в которых они якобы опровергают версию с холостыми патронами. Дескать, у холостых патронов другая форма гильзы, кроме того, при стрельбе холостыми патронами стрельбу в полуавтоматическом режиме (без передёргивания затвора после каждого выстрела, чего Будько не делал) нельзя вести без специальной насадки, которой на стволе автомата Будько не было.

Холостые патроны 5,45

Данные аргументы выглядят откровенно неубедительными. Вероятно, экспертам группы не известно о существовании, к примеру, холостого патрона 5,45 7Х3, имеющего такую же форму гильзы, как и боевые патроны.

Имитационные патроны 5,45 7Х3

Стрелять такими патронами хоть в полуавтоматическом режиме, хоть очередями можно, например, из специально модифицированного (холощёного) оружия. Такое оружие вполне способно стрелять холостыми патронами и в полуавтоматическом, и даже в автоматическом режиме (очередями). Правда, боевым патроном из него уже не выстрелишь.

Сам Боцман утверждает, что у него было именно такое оружие, и весьма похоже описывает его характеристики. Он говорит, что купил холощёный автомат накануне вместе с полупустым магазином холостых патронов "с пластиковой головкой" (точно соответствует описанию патрона 5,45 7Х3). Это, к слову, объяснило бы, почему он сделал так мало выстрелов – около 15 притом, что стандартная ёмкость магазина составляет 30 патронов.

Кроме того, по крайней мере двое очевидцев утверждают, что оружие Будько осматривали милиционеры, которые, по всей видимости, не нашли в нём ничего подозрительного.

Стоит также добавить, что пулю, извлечённую из тела Иванова, не удалось индентифицировать и связать с каким-то оружием по пулегильзотеке МВД, что делает всю эту историю ещё более странной.

Тем не менее, в настоящий момент именно Виталий Будько остаётся главным подозреваемым в убийстве Иванова, и останется им до тех пор, пока в деле 2 мая не появится другой человек, находившийся в том месте и в то время с оружием, которое стреляло патронами калибра 5,45.

Что же до убийцы Бирюкова, то о нём нет даже такой информации. Его смерть пока остаётся загадкой.

Кроме Иванова и Бирюкова, на Греческой площади и в её окрестностях гибнут ещё четверо: Евгений Лосинский, Геннадий Петров, Александр Жульков и Николай Яворский.

Более ли менее известно, что случилось с Евгением Лосинским. Ранение он получил около 17:50 на Греческой площади, в районе входа в ТЦ "Афина" со стороны Преображенской. В 18:15 его доставляют в ГКБ №11. За жизнь Лосинского врачи будут бороться больше недели: он скончается в 9:50 11 мая. Из тела Евгения извлекут три крупных картечины (диаметром 7,5 миллиметра, так называемая картечь №4), две из которых попали в живот, одна – в бедро. Картечь пробила печень, селезёнку, повредила левую почку.

Ранение Лосинского на 1:18

Подозреваемым в убийстве Лосинского является активист Евромайдана Сергей Ходияк. Досудебное следствие в его отношении было завершено ещё в феврале 2015 года, однако его рассмотрение в суде не увенчалось успехом из-за массированного давления "майдановцев".

Дело несколько раз передавали из одного суда в другой, возвращали в прокуратуру на доработку и так далее. Последняя попытка всё-таки довести дело до конца была предпринята осенью 2018 года.

Ходияк, которому за убийство и покушение на убийство грозит пожизненное заключение, настоял на том, чтобы его судил суд присяжных. Присяжных назначили, однако собрать их на заседание пока так и не могут.

Ещё один погибший на Греческой площади, Александр Жульков, также получил заряд картечи (только более крупной – диаметров 9 миллиметров) в живот: металлические шарики пробили стенку слепой кишки, а главное – вызвали массированное повреждение сосудов живота и таза и, как следствие, сильное внутреннее кровотечение, которое и стало причиной смерти.

Жулькова ранили примерно там же, где и Лосинского: возле торгового центра "Афина" на Греческой площади. Момент получения им смертельного ранения запечатлён на видео.

Смертельное ранение Жулькова на 00:44, мужчина со щитом и в белой каске. Судя по всему, это произошло около 17:55.

В сети можно встретить утверждения, будто Жулькова убили выстрелом в спину. Сопоставляя это утверждение с вышеприведённым видео, сторонники этой теории делают вывод, что Жулькова застрелили свои же. Это не так.

Смертельное ранение картечью в спину получил другой погибший – Николай Яворский. По словам очевидцев, в момент получения ранения Яворский, который был действующим сотрудником ГСЧС, оказывал первую помощь одному из раненых и, соответственно, был обращён к "линии фронта" спиной. В него попали сразу 7 картечин (к слову, точно таких же, как и те, которые убили Евгения Лосинского, 7,5 миллиметра). Часть картечин застряла в мягких тканях ягодиц, другие пробили поясницу и спину, повредив печень, лёгкие и прилегающие к ним сосуды. Одна из картечин застряла в позвоночнике. Непосредственная причина смерти Яворского – внутреннее кровотечение.

Точное время ранения Яворского не известно, вероятно, это произошло около 18:00. По словам очевидцев, ранения он получил в районе ТЦ "Антошка", примерно в 50 метрах от того места, где подстрелили Лосинского и Жулькова.

Тот факт, что Жульков и Яворский, как и Лосинский, были убиты картечью, даёт некоторым основания утверждать, что их убийцей, возможно, также мог быть Сергей Ходияк. Доказать или опровергнуть эти утверждения сложно: на картечи невозможно найти индивидуальных отметок, которые оставляет оружие. В настоящее время никакой информации о подозреваемых в убийстве Жулькова и Яворского нет.

Что же касается Геннадия Петрова, то его убила пуля калибром 5,6 миллиметра под патрон кольцевого воспламенения – так называемый патрон калибра .22. Такие патроны широко используются в спортивном оружии (например, ими стреляют биатлонисты), а также в охотничьем мелкокалиберном оружии.

Пуля попала ему левую верхнюю часть груди, задела сердце, желудок и печень. Согласно выводам судмедэкспертов, скончался Петров почти мгновенно – в течение минут. По одной из версий, Петрова застрелили с балкона Болгарского культурного центра, расположенного на улице Греческой между Греческой площадью и переулком Вице-адмирала Жукова. В пользу этого говорит и тот факт, что раневой канал направлен сверху вниз, то есть, стрелявший в момент выстрела находился выше своей жертвы.

В то время там действительно находились несколько активистов Евромайдана, стрелявших по "куликовцам" из неустановленного оружия. Так, очевидцы говорят о пистолетах.

Не исключено, что с той же позиции, хотя и из другого оружия, был убит и ГСЧСник Яворский – если поверить очевидцам насчёт того, что в момент получения смертельного ранения он склонился над раненым, то стрелок также должен был располагаться на возвышении.

Ещё раз подчеркнём: в настоящее время никакой информации о том, кто мог убить Бирюкова, а также Жулькова, Яворского и Петрова, нет. В частности, следствие по делу о беспорядках на Греческой площади этим вопросом, похоже, не задавалось вовсе.

Кого добивали под Домом профсоюзов?

Летопись трагедии 2 мая полна жутких кадров и видеозаписей. Однако одна из наиболее жутких – видео, на котором видно, как некий мужчина палкой добивает лежащих на земле людей, ранее выпрыгнувших из горящего здания (напомним, что в здании находились сторонники Антимайдана, а само здание загорелось от того, что его забросали коктейлями Молотова сторонники Евромайдана).

Даже на фоне всех ужасов и трагедий того дня, эта запись всё-таки выделяется своей бессмысленной жестокостью: кем надо быть, чтобы добивать откровенно беспомощных на тот момент людей?

Имя "главного героя" видео (то есть того, кто добивал людей) известно – это сторонник Евромайдана Всеволод Гончаревский. К уголовной ответственности он не привлечён, дело против него закрыто на том основании, что не установлены пострадавшие от его действий. Действительно, до сих пор точно неизвестно, кого именно он бьёт на видео.

Согласно официальным данным следствия, все люди, погибшие в после падения из окон Дома профсоюзов, скончались от травм, полученных в результате падения с высоты. Однако кого-то же Гончаревский всё-таки бил – об этом неопровержимо свидетельствует видеозапись. Значит, у кого-то из жертв мы должны обнаружить следы повреждений, не связанных непосредственно с падением? Сделать это сложнее, чем кажется.

Это только в детективах судмедэксперт, изучив травмы на теле, может достоверно рассказать, что именно случилось с погибшим в последние минуты жизни – вплоть до того, какими были его последние слова. В жизни всё немного сложнее. К примеру, фактически невозможно отличить травму, нанесённую, скажем, палкой, от травмы, полученной в результате того, что погибший сам наткнулся на какой-то предмет с подобной формой поверхности: металлическую трубу, угол здания, ступеньку и так далее.

К примеру, в протоколе вскрытия одного из погибших мы обнаруживаем, что причиной его смерти стали травмы головы, обнаруженные как в затылочной, так и в передней её части. Значит ли это, что человек этот, предположим, упал на лицо, а затем ему "добавили" по затылку (или наоборот)? Нет, не значит.

Дело в том, что при падении с высоты, переломы возникают не только в месте контакта с землёй, но и в других местах. Это так называемые конструктивные переломы, возникающие из-за того, что соударение с землёй создаёт напряжение и деформирует орган, переживший удар, целиком – так разлетается вдребезги стекло, по которому бьют молотком. Отличить такие переломы от контактных можно по повреждению наружных, мягких тканей.

И такие повреждения мы находим, например, у Андрея Бражевского, причиной смерти которого также считается падение с высоты. У Бражевского обнаружены многочисленные переломы затылочной части головы, а также повреждения лицевой части черепа, причём как раз такие, в которых превалируют повреждения мягких тканей – то есть, возникшие непосредственно в результате ударов некими тупыми предметами.

Следует добавить, что Бражевский не погиб на месте, а дожил до больницы и рассказал врачам, что после смерти его пытались добить. Кроме того, одежда Бражевского похожа на ту, которую мы видим у жертвы Гончаревского: тёмная (согласно данным протокола, тёмно-коричневая) куртка, светлая (по протоколу - жёлтая) футболка и тёмные джинсы.

Однако здесь следует сделать несколько оговорок.

Во-первых, вовсе не факт, что повреждения на лицевой части головы Бражевского не могли быть получены всё же в результате падения. Существует понятие так называемого комбинированного падения, когда падающий, перед ударом с землёй, задевает различными частями тела какие-то выступающие конструкции: трубы, углы здания и так далее. Могло ли такое произойти с Бражевским? Могло. А могло и не произойти.

Во-вторых, и в-главных: причиной смерти Бражевского стали всё-таки травмы, полученные именно в результате падения. "Подозрительные" повреждения, который он мог (мог!) получить на земле, не имели столь тяжкого характера. Проще говоря, если Гордиевский добивал именно Бражевского, то не эти удары убили молодого одессита.

Что, конечно же, не освобождает Гордиевского ни от уголовной (за, к примеру, покушение на убийство) ни, что ещё более важно, от моральной ответственности.

От чего умерла "задушенная беременная"?

Фотография мёртвой женщины, в странной позе лежащей на столе в одном из кабинетов на втором этаже Дома профсоюзов, облетела как украинские, так и мировые СМИ. Ряд охотников за жареными заголовками приняли полную по телосложению 59-летнюю женщину за беременную. А из-за странной позы было высказано и широко распространилось мнение о том, что её задушили.

Сегодня в интернете можно встретить огромное количество "расследований" этого эпизода: часто встречается мнение, что, мол, из кабинета, где нашли тело, были слышны крики, а через некоторое время из окна показался активист Евромайдана (по одной версии – с дубинкой в руках, по другой – с украинским флагом). К сожалению, эти расследования грешат очевидными ошибками: к примеру, на многих из них в качестве места преступления указывается банально другой этаж.

Не была Вереникина, конечно, и беременной – к счастью, это драматическое заблуждение сегодня встречается уже реже. А вот легенда о её удушении, напротив, оказалась весьма живучей. Между тем, ни одного подтверждения у данной гипотезы пока нет.

Так, протокол вскрытия тела Анны Анатольевны напрочь опровергает эту версию: каких-либо признаков того, что её задушили (например, характерных следов на шее или внутренних повреждений тканей) судмедэксперты не нашли. Но не нашли они и другого: убедительных объяснений того, что всё-таки её убило.

Официальная причина смерти – термоингаляционная травма (ожог дыхательных путей) в сочетании с отравлением продуктами горения. Однако все связанные с этим признаки при вскрытии обнаруживают себя слабо: серьёзных ожогов не нашли, токсинов в крови также не обнаружили. К тому же кабинет, в котором нашли Вереникину, находился в той части здания, которая была сравнительно слабо затронута пожаром: другие люди, оказавшиеся в подобных условиях, выжили. А Вереникина – нет.

Зато судмедэксперты нашли кое-что другое: след от сильного удара по темени, вызвавший кровоизлияние в мягкие ткани. Согласно выводам эксперта, данное повреждение образовалось в результате "воздействия тупым предметом", причём предмет этот "действовал сверху вниз относительно вертикального положения тела человека", и случилось это незадолго до смерти Вереникиной.

Отсюда становится возможным следующее развитие событий: Вереникину ударили чем-то (например, дубинкой – очень похожий предмет, кстати, лежал у её ног) по голове, вследствие чего она потеряла сознание и задохнулась дымом.

Если бы она оставалась в сознании, то, возможно, выжила бы, как выжили многие другие в похожих обстоятельствах – скажем, держась возле окон, куда всё-таки заходил свежий воздух с улицы.

Но это – лишь версия, хотя и объясняющая без противоречий все известные нам факты. В принципе, всё могло быть и по-другому.

К примеру, ни один судмедэксперт не гарантирует, что гематома на затылке образовалась именно в результате того, что Вереникину ударили. Единственное, что исключила экспертиза – это удар от падения с высоты собственного роста (проще говоря, потеряла сознание, упала, ударилась головой об пол или об стол). А вот от удара о что-то другое, скажем, косяк, ступеньку или угол стола, подобная травма вполне могла возникнуть. Хотя довольно сложно представить себе такой удар в направлении "сверху вниз относительно вертикального положения тела человека".

К тому же принципиально нельзя ответить на вопрос, могла ли Вереникина потерять сознание в результате такого удара – посмертно такие вещи принципиально не определяются: может да, а может и нет.

Так что и здесь, к сожалению, со всей определённостью сказать что-либо нельзя. Однако с учётом того, насколько мало мы знаем о трагедии 2 мая, даже рабочая версия – это уже что-то.

Вышеприведённые факты кому-то могут показаться мелкими и незначительными деталями. Однако в подобных делах незначительных деталей не бывает вообще. Никто не знает, от какого из фрагментов головоломки, наконец-то вставшего на своё место, потянется ниточка к чему другому, а от него – к чему-то ещё, и так, в конечном итоге, будет распутан весь клубок.

Наш путь к тому, чтобы понять всю правду о случившемся 2 мая 2014 года, лежит через множество подобных "незначительных" выводов и открытий. И необходимо сделать всё, чтобы пройти этот путь до конца.